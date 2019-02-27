Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,49
|-1,97
|-23,59
|Acıpayam Selüloz
|4,13
|-2,82
|26,69
|Adana Çimento (A)
|6,70
|0,15
|10,74
|Adana Çimento (B)
|4,60
|0,88
|11,92
|Adana Çimento (C)
|1,44
|-0,69
|2,13
|Adel Kalemcilik
|12,07
|-1,47
|9,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,34
|-2,90
|0,00
|Afyon Çimento
|4,70
|-1,67
|2,40
|Ak Enerji
|0,65
|-2,99
|3,17
|Akbank
|6,78
|-1,17
|15,21
|Akçansa
|7,66
|0,00
|4,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,51
|-1,57
|24,88
|Akfen GMYO
|1,74
|-1,69
|5,45
|Akın Tekstil
|9,16
|-1,51
|-3,07
|Akiş GMYO
|2,71
|-0,37
|5,86
|Akmerkez GMYO
|15,98
|-0,06
|-2,38
|Aksa
|9,46
|-1,66
|26,81
|Aksa Enerji
|3,08
|0,98
|14,93
|Aksigorta
|4,47
|0,00
|22,13
|Aksu Enerji
|8,71
|0,11
|12,82
|Alarko Carrıer
|46,00
|0,39
|16,87
|Alarko GMYO
|48,36
|1,17
|7,66
|Alarko Holding
|2,88
|4,35
|39,13
|Albaraka Türk
|1,91
|0,53
|56,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,31
|-1,08
|26,91
|Alkim Kağıt
|4,21
|1,94
|1,45
|Alkim Kimya
|26,80
|-0,52
|13,08
|Altınyağ
|0,28
|0,00
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,29
|-0,23
|3,37
|Anadolu Cam
|3,24
|-2,11
|20,90
|Anadolu Efes
|20,32
|-3,70
|-1,36
|Anadolu Grubu Holding
|13,26
|-0,90
|29,49
|Anadolu Hayat Emek.
|5,81
|-0,68
|-3,33
|Anadolu Isuzu
|7,07
|-0,70
|14,40
|Anadolu Sigorta
|4,35
|0,00
|5,58
|Anel Elektrik
|1,96
|-1,01
|20,99
|Arçelik
|20,86
|-1,51
|32,11
|Arena Bilgisayar
|3,76
|-1,05
|-14,74
|Armada Bilgisayar
|8,22
|-3,75
|-11,52
|Arsan Tekstil
|1,70
|-0,58
|4,94
|Artı Yatırım Holding
|1,06
|-0,93
|21,84
|Aselsan
|24,56
|-4,21
|1,99
|Aslan Çimento
|28,08
|-1,61
|-0,28
|Ata GMYO
|3,88
|1,31
|-3,24
|Atakule GMYO
|1,24
|-0,80
|-5,76
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|81,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,34
|0,36
|8,74
|Avrasya GMYO
|1,22
|2,52
|38,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-0,83
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.256,60
|0,02
|0,83
|Avrupa Yatırım Holding
|2,90
|-1,69
|19,34
|Ayen Enerji
|2,80
|8,11
|19,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|0,63
|12,68
|Aygaz
|11,55
|0,52
|1,94
|Bagfaş
|6,24
|1,30
|29,46
|Bak Ambalaj
|4,92
|1,23
|-2,96
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|0,00
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,68
|20,00
|33,86
|Banvit
|12,20
|-0,49
|13,07
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|0,00
|-5,94
|Batı Çimento
|2,48
|0,81
|2,90
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,00
|-4,59
|Bera Holding
|1,87
|-1,58
|-9,22
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|0,54
|2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-1,76
|3,09
|Beyaz Filo
|4,08
|-1,45
|49,45
|Bilici Yatırım
|1,83
|-2,66
|34,56
|Bim Mağazalar
|88,10
|1,32
|1,26
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,79
|0,00
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|7,40
|-1,07
|8,82
|Bolu Çimento
|3,47
|-0,29
|1,17
|Bomonti Elektrik
|1,05
|-3,67
|118,75
|Borusan Mannesmann
|8,83
|-1,23
|13,21
|Borusan Yat. Paz.
|40,00
|-1,43
|6,33
|Bosch Fren Sistemleri
|173,80
|-2,63
|7,28
|Bossa
|4,88
|-1,41
|16,08
|Boyner Perakende Yat.
|4,06
|-2,17
|3,05
|Brisa
|7,13
|2,89
|12,64
|Burçelik
|3,39
|3,67
|5,61
|Burçelik Vana
|1,69
|3,68
|14,19
|Bursa Çimento
|4,50
|-0,44
|2,27
|Carrefoursa
|3,84
|-0,78
|10,34
|Coca Cola İçecek
|32,86
|-3,81
|6,41
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|11,32
|21,65
|Credıtwest Faktorıng
|1,18
|6,31
|13,46
|Çelebi
|60,40
|-3,90
|-4,73
|Çelik Halat
|6,02
|-0,82
|0,33
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|6,23
|1,30
|2,47
|Çimbeton
|28,82
|-0,55
|0,77
|Çimentaş
|11,68
|0,60
|-8,03
|Çimsa
|7,41
|-1,98
|-1,85
|Çuhadaroğlu Metal
|2,02
|2,02
|13,48
|Dagi Giyim
|1,37
|1,48
|10,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|-0,96
|1,98
|Dardanel
|1,10
|-0,90
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|7,40
|-0,40
|72,90
|Demısaş Döküm
|2,62
|-1,87
|5,65
|Denge Holding
|2,16
|-0,46
|86,21
|Deniz GMYO
|3,32
|0,91
|9,21
|Denizbank
|15,73
|-0,13
|-17,64
|Denizli Cam
|10,59
|-1,40
|-8,07
|Derimod
|9,43
|0,00
|8,77
|Desa Deri
|2,08
|-1,89
|20,23
|Despec Bilgisayar
|3,60
|0,00
|9,76
|Deva Holding
|3,72
|-1,33
|13,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|6,00
|0,00
|9,49
|DO-CO
|459,90
|-1,12
|-3,95
|Doğan Burda
|3,03
|-0,98
|0,66
|Doğan Holding
|1,11
|-1,77
|8,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|0,81
|2,46
|Doğusan
|1,83
|-2,14
|-24,07
|Doğuş GMYO
|2,12
|-1,40
|0,47
|Doğuş Otomotiv
|5,03
|-1,57
|15,90
|Döktaş Dökümcülük
|10,20
|1,19
|25,15
|Duran Doğan Basım
|6,94
|-0,86
|36,08
|Dyo Boya
|2,93
|-0,68
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,15
|-0,32
|15,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,15
|-0,85
|13,19
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|-1,49
|-14,29
|Ege Endüstri
|444,60
|0,54
|29,24
|Ege Gübre
|24,64
|-1,04
|13,55
|Ege Profil
|11,38
|-0,44
|28,30
|Ege Seramik
|3,57
|-0,28
|6,57
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|6,25
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|3,65
|-0,82
|-4,95
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|0,00
|Emek Elektrik
|0,97
|-1,02
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,06
|1,92
|-9,40
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,96
|4,00
|Enerjisa Enerji
|5,59
|-0,18
|9,61
|Enka İnşaat
|4,99
|-0,20
|8,95
|Erbosan
|70,90
|1,58
|13,62
|Ereğli Demir Çelik
|9,44
|0,43
|30,75
|Ersu Gıda
|0,91
|2,25
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,74
|-2,63
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,10
|0,00
|-1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,68
|-2,86
|23,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,01
|-1,27
|1,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|-2,24
|14,66
|F-M İzmit Piston
|17,45
|1,39
|1,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,72
|19,49
|38,01
|Ford Otosan
|57,50
|-1,54
|15,00
|Formet Çelik Kapı
|4,58
|19,90
|260,63
|Frigo Pak Gıda
|1,71
|2,40
|0,59
|Galatasaray Sportif
|1,49
|-3,25
|20,16
|Garanti Bankası
|8,69
|-1,70
|9,17
|Garanti Faktoring
|3,34
|0,60
|68,69
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|-2,82
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,81
|1,60
|18,32
|Gedik Yatırım Holding
|3,26
|5,84
|38,72
|Gediz Ambalaj
|4,20
|3,45
|1,20
|Gentaş
|1,99
|-2,45
|12,43
|Gersan Elektrik
|2,43
|-2,02
|-0,42
|Global Men. Değ.
|0,51
|-1,92
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,66
|-1,61
|22,41
|Good-Year
|3,67
|0,27
|6,69
|Göltaş Çimento
|12,50
|1,63
|0,56
|Gözde Girişim
|3,55
|-1,11
|32,96
|GSD Denizcilik
|1,37
|-0,72
|19,13
|GSD Holding
|1,03
|0,98
|28,75
|Gübre Fabrik.
|3,23
|-0,62
|9,12
|Güler Yat. Holding
|1,11
|-1,77
|3,74
|Güneş Sigorta
|1,58
|0,00
|5,33
|Halk GMYO
|0,76
|0,00
|8,57
|Halk Sigorta
|1,18
|0,00
|7,27
|Hatay Tekstil
|4,16
|-1,19
|5,32
|Hedef Girişim
|1,17
|-0,85
|0,86
|Hektaş
|11,35
|0,44
|22,44
|HUB Girişim
|2,01
|2,55
|6,91
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|0,00
|6,45
|ICBC Turkey Bank
|4,09
|-1,21
|-17,04
|İdealist Danışmanlık
|16,70
|-1,53
|54,63
|İdealist GMYO
|2,04
|2,51
|25,15
|İhlas Ev Aletleri
|0,58
|18,37
|75,76
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-7,92
|-1,02
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|8,70
|22,95
|İhlas Holding
|0,44
|10,00
|37,50
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|19,51
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,94
|-0,38
|33,00
|Info Yatırım
|1,16
|0,87
|12,62
|İntema
|8,44
|-2,31
|40,74
|İpek Doğal Enerji
|4,82
|-1,43
|-10,24
|İskenderun Demir Çelik
|7,52
|1,76
|32,86
(Sürecek)
Kaynak: AA