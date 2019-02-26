Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 -0,65 -22,05
Acıpayam Selüloz 4,25 -0,70 30,37
Adana Çimento (A) 6,69 0,75 10,58
Adana Çimento (B) 4,56 0,44 10,95
Adana Çimento (C) 1,45 0,00 2,84
Adel Kalemcilik 12,25 -0,41 11,36
Adese Alışveriş Ticaret 2,41 -1,63 2,99
Afyon Çimento 4,78 -0,42 4,14
Ak Enerji 0,67 1,52 6,35
Akbank 6,86 0,00 16,57
Akçansa 7,66 0,00 4,22
Akdenız Güvenlık Hız. 2,55 1,19 26,87
Akfen GMYO 1,77 -0,56 7,27
Akın Tekstil 9,30 0,00 -1,59
Akiş GMYO 2,72 0,74 6,25
Akmerkez GMYO 15,99 -0,06 -2,32
Aksa 9,62 0,31 28,95
Aksa Enerji 3,05 -0,65 13,81
Aksigorta 4,47 0,90 22,13
Aksu Enerji 8,70 0,46 12,69
Alarko Carrıer 45,82 -0,17 16,41
Alarko GMYO 47,80 -0,42 6,41
Alarko Holding 2,76 -0,36 33,33
Albaraka Türk 1,90 -5,47 55,74
Alcatel Lucent Teletaş 7,39 -0,40 28,30
Alkim Kağıt 4,13 -1,67 -0,48
Alkim Kimya 26,94 0,90 13,67
Altınyağ 0,28 0,00 -36,36
Altınyunus Çeşme 4,30 2,14 3,61
Anadolu Cam 3,31 -0,60 23,51
Anadolu Efes 21,10 1,74 2,43
Anadolu Grubu Holding 13,38 -1,04 30,66
Anadolu Hayat Emek. 5,85 -2,17 -2,66
Anadolu Isuzu 7,12 -1,52 15,21
Anadolu Sigorta 4,35 0,23 5,58
Anel Elektrik 1,98 0,51 22,22
Arçelik 21,18 1,44 34,14
Arena Bilgisayar 3,80 -2,31 -13,83
Armada Bilgisayar 8,54 0,23 -8,07
Arsan Tekstil 1,71 1,79 5,56
Artı Yatırım Holding 1,07 0,94 22,99
Aselsan 25,64 2,15 6,48
Aslan Çimento 28,54 0,14 1,35
Ata GMYO 3,83 -0,26 -4,49
Atakule GMYO 1,25 0,00 -5,00
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 122,22
Atlas Yat. Ort. 1,56 -1,89 81,40
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,31 -0,12 8,34
Avrasya GMYO 1,19 -1,65 35,23
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 1,69 11,11
Avrasya Stratejik GMYF 1.256,40 0,02 0,81
Avrupa Yatırım Holding 2,95 3,51 21,40
Ayen Enerji 2,59 -0,77 10,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 2,58 11,97
Aygaz 11,49 0,26 1,41
Bagfaş 6,16 2,67 27,80
Bak Ambalaj 4,86 1,04 -4,14
Balatacılar Balatacılık 0,39 0,00 18,18
Bantaş Ambalaj 1,40 -1,41 11,55
Banvit 12,26 0,08 13,62
Baştaş Başkent Çimento 1,90 1,60 -5,94
Batı Çimento 2,46 -0,40 2,07
Batısöke Çimento 1,04 -0,95 -4,59
Bera Holding 1,90 -0,52 -7,77
Berkosan Yalıtım 1,84 0,55 1,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 -3,41 4,94
Beyaz Filo 4,14 -0,96 51,65
Bilici Yatırım 1,88 -0,53 38,24
Bim Mağazalar 86,95 -2,03 -0,06
Bimeks 0,06 0,00 0,00
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,79 -1,25 -32,48
Bizim Mağazaları 7,48 -0,66 10,00
Bolu Çimento 3,48 -2,79 1,46
Bomonti Elektrik 1,09 -4,39 127,08
Borusan Mannesmann 8,94 0,56 14,62
Borusan Yat. Paz. 40,58 -0,98 7,87
Bosch Fren Sistemleri 178,50 3,96 10,19
Bossa 4,95 0,00 17,74
Boyner Perakende Yat. 4,15 -1,43 5,33
Brisa 6,93 -1,00 9,48
Burçelik 3,27 1,55 1,87
Burçelik Vana 1,63 1,24 10,14
Bursa Çimento 4,52 -0,66 2,73
Carrefoursa 3,87 2,65 11,21
Coca Cola İçecek 34,16 -1,84 10,62
Cosmos Yat. Holding 1,06 0,00 9,28
Credıtwest Faktorıng 1,11 1,83 6,73
Çelebi 62,85 2,70 -0,87
Çelik Halat 6,07 0,17 1,17
Çemaş Döküm 0,79 -2,47 3,95
Çemtaş 6,15 1,32 1,15
Çimbeton 28,98 -0,34 1,33
Çimentaş 11,61 0,26 -8,58
Çimsa 7,56 -2,58 0,13
Çuhadaroğlu Metal 1,98 -4,35 11,24
Dagi Giyim 1,35 0,00 8,87
Dagi Yatırım Holding 1,04 1,96 2,97
Dardanel 1,11 -1,77 0,91
Datagate Bilgisayar 7,43 -2,49 73,60
Demısaş Döküm 2,67 0,75 7,66
Denge Holding 2,17 0,93 87,07
Deniz GMYO 3,29 -0,60 8,22
Denizbank 15,75 -0,13 -17,54
Denizli Cam 10,74 -0,56 -6,77
Derimod 9,43 0,53 8,77
Desa Deri 2,12 19,77 22,54
Despec Bilgisayar 3,60 2,27 9,76
Deva Holding 3,77 0,00 14,59
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13
Ditaş Doğan 6,00 -0,50 9,49
DO-CO 465,10 -1,02 -2,86
Doğan Burda 3,06 -1,61 1,66
Doğan Holding 1,13 -0,88 10,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -0,80 1,64
Doğusan 1,87 -0,53 -22,41
Doğuş GMYO 2,15 -0,46 1,90
Doğuş Otomotiv 5,11 1,19 17,74
Döktaş Dökümcülük 10,08 1,51 23,68
Duran Doğan Basım 7,00 1,45 37,25
Dyo Boya 2,95 -0,34 1,72
Eczacıbaşı İlaç 3,16 -0,94 15,75
Eczacıbaşı Yatırım 8,22 -0,48 14,17
Edip Gayrimenkul 0,67 0,00 -12,99
Ege Endüstri 442,20 1,31 28,55
Ege Gübre 24,90 -0,32 14,75
Ege Profil 11,43 1,51 28,86
Ege Seramik 3,58 0,85 6,87
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 3,23 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 3,68 -0,27 -4,17
Ekiz Kimya 0,34 0,00 3,03
Emek Elektrik 0,98 1,03 0,00
Eminiş Ambalaj 1,04 -3,70 -11,11
Emlak Konut GMYO 1,53 2,68 2,00
Enerjisa Enerji 5,60 0,36 9,80
Enka İnşaat 5,00 0,00 9,17
Erbosan 69,80 3,79 11,86
Ereğli Demir Çelik 9,40 3,41 30,19
Ersu Gıda 0,89 -1,11 -3,26
Escort Teknoloji 0,76 1,33 0,00
Etiler Gıda 2,10 -1,41 -1,41
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 3,13
Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 3,17
Euro Yatırım Holding 0,70 -2,78 27,27
Fenerbahçe Futbol 7,10 1,28 2,60
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 -0,64 17,29
F-M İzmit Piston 17,21 -3,04 -0,23
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,95 0,51 15,50
Ford Otosan 58,40 1,30 16,80
Formet Çelik Kapı 3,82 -11,16 200,79
Frigo Pak Gıda 1,67 -1,18 -1,76
Galatasaray Sportif 1,54 1,99 24,19
Garanti Bankası 8,84 0,34 11,06
Garanti Faktoring 3,32 7,44 67,68
Garanti Yat. Ort. 0,71 0,00 -10,13
Gedik Y. Men. Değ. 3,75 -1,57 16,46
Gedik Yatırım Holding 3,08 -0,96 31,06
Gediz Ambalaj 4,06 0,00 -2,17
Gentaş 2,04 3,55 15,25
Gersan Elektrik 2,48 -5,34 1,63
Global Men. Değ. 0,52 0,00 10,64
Global Yat. Holding 3,72 0,00 24,41
Good-Year 3,66 -0,27 6,40
Göltaş Çimento 12,30 0,99 -1,05
Gözde Girişim 3,59 -0,28 34,46
GSD Denizcilik 1,38 5,34 20,00
GSD Holding 1,02 0,00 27,50
Gübre Fabrik. 3,25 -0,31 9,80
Güler Yat. Holding 1,13 5,61 5,61
Güneş Sigorta 1,58 0,64 5,33
Halk GMYO 0,76 1,33 8,57
Halk Sigorta 1,18 -1,67 7,27
Hatay Tekstil 4,21 -0,47 6,58
Hedef Girişim 1,18 0,00 1,72
Hektaş 11,30 0,27 21,90
HUB Girişim 1,96 0,00 4,26
Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 6,45
ICBC Turkey Bank 4,14 -0,24 -16,02
İdealist Danışmanlık 16,96 -1,91 57,04
İdealist GMYO 1,99 1,02 22,09
İhlas Ev Aletleri 0,49 19,51 48,48
İhlas Gayrimenkul 1,01 -8,18 7,50
İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 13,11
İhlas Holding 0,40 0,00 25,00
İhlas Yayın Holding 0,41 2,50 24,24
İndeks Bilgisayar 7,97 -1,73 33,50
Info Yatırım 1,15 -0,86 11,65
İntema 8,64 -1,37 44,08
İpek Doğal Enerji 4,89 2,52 -8,94
İskenderun Demir Çelik 7,39 4,67 30,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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