Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|1,32
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,08
|1,75
|25,15
|Adana Çimento (A)
|6,52
|0,62
|7,77
|Adana Çimento (B)
|4,48
|1,59
|9,00
|Adana Çimento (C)
|1,46
|0,69
|3,55
|Adel Kalemcilik
|12,33
|-1,52
|12,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,39
|-0,42
|2,14
|Afyon Çimento
|4,71
|1,29
|2,61
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|3,17
|Akbank
|6,66
|-1,04
|13,17
|Akçansa
|7,60
|0,13
|3,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,47
|-2,37
|22,89
|Akfen GMYO
|1,74
|2,35
|5,45
|Akın Tekstil
|9,30
|0,76
|-1,59
|Akiş GMYO
|2,70
|0,00
|5,47
|Akmerkez GMYO
|15,94
|0,06
|-2,63
|Aksa
|9,58
|1,48
|28,42
|Aksa Enerji
|2,97
|4,21
|10,82
|Aksigorta
|4,43
|1,14
|21,04
|Aksu Enerji
|8,72
|0,58
|12,95
|Alarko Carrıer
|45,66
|-1,34
|16,01
|Alarko GMYO
|47,24
|2,83
|5,16
|Alarko Holding
|2,80
|0,72
|35,27
|Albaraka Türk
|1,99
|-0,50
|63,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,17
|1,13
|24,48
|Alkim Kağıt
|4,16
|1,46
|0,24
|Alkim Kimya
|26,56
|1,45
|12,07
|Altınyağ
|0,28
|3,70
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,26
|-0,23
|2,65
|Anadolu Cam
|3,30
|0,61
|23,13
|Anadolu Efes
|20,82
|-0,67
|1,07
|Anadolu Grubu Holding
|13,32
|2,07
|30,08
|Anadolu Hayat Emek.
|6,02
|0,33
|0,17
|Anadolu Isuzu
|6,97
|6,90
|12,78
|Anadolu Sigorta
|4,33
|0,23
|5,10
|Anel Elektrik
|1,91
|2,14
|17,90
|Arçelik
|20,36
|3,19
|28,94
|Arena Bilgisayar
|3,80
|3,83
|-13,83
|Armada Bilgisayar
|8,58
|-0,23
|-7,64
|Arsan Tekstil
|1,68
|0,60
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|1,08
|0,93
|24,14
|Aselsan
|25,66
|2,15
|6,56
|Aslan Çimento
|28,20
|0,71
|0,14
|Ata GMYO
|3,97
|-0,75
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,23
|-0,81
|-6,52
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|2,38
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|86,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,27
|1,85
|7,82
|Avrasya GMYO
|1,14
|-2,56
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,00
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.255,70
|0,02
|0,75
|Avrupa Yatırım Holding
|2,72
|-0,37
|11,93
|Ayen Enerji
|2,57
|4,05
|9,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,50
|0,00
|5,63
|Aygaz
|11,18
|5,97
|-1,32
|Bagfaş
|5,89
|1,20
|22,20
|Bak Ambalaj
|4,74
|-0,42
|-6,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,40
|-1,41
|11,55
|Banvit
|12,00
|4,08
|11,21
|Baştaş Başkent Çimento
|1,89
|0,00
|-6,44
|Batı Çimento
|2,47
|1,23
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,02
|0,00
|-6,42
|Bera Holding
|1,93
|0,52
|-6,31
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|-1,09
|0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|0,57
|8,64
|Beyaz Filo
|4,12
|0,24
|50,92
|Bilici Yatırım
|1,88
|-2,08
|38,24
|Bim Mağazalar
|87,70
|-5,09
|0,80
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,81
|1,25
|-30,77
|Bizim Mağazaları
|7,60
|1,88
|11,76
|Bolu Çimento
|3,46
|1,17
|0,87
|Bomonti Elektrik
|1,12
|3,70
|133,33
|Borusan Mannesmann
|8,51
|-0,12
|9,10
|Borusan Yat. Paz.
|39,50
|1,80
|5,00
|Bosch Fren Sistemleri
|169,40
|0,65
|4,57
|Bossa
|4,94
|1,86
|17,50
|Boyner Perakende Yat.
|4,23
|0,95
|7,36
|Brisa
|6,87
|0,59
|8,53
|Burçelik
|3,22
|-0,62
|0,31
|Burçelik Vana
|1,56
|0,00
|5,41
|Bursa Çimento
|4,44
|2,54
|0,91
|Carrefoursa
|3,73
|2,47
|7,18
|Coca Cola İçecek
|35,80
|1,88
|15,93
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|6,00
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-0,88
|8,65
|Çelebi
|58,70
|0,69
|-7,41
|Çelik Halat
|6,09
|2,53
|1,50
|Çemaş Döküm
|0,80
|-1,23
|5,26
|Çemtaş
|6,02
|1,52
|-0,99
|Çimbeton
|28,98
|-0,28
|1,33
|Çimentaş
|11,69
|-2,50
|-7,95
|Çimsa
|7,55
|0,67
|0,00
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|5,98
|9,55
|Dagi Giyim
|1,35
|0,00
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,98
|1,98
|Dardanel
|1,13
|2,73
|2,73
|Datagate Bilgisayar
|7,53
|4,01
|75,93
|Demısaş Döküm
|2,64
|2,33
|6,45
|Denge Holding
|2,15
|1,90
|85,34
|Deniz GMYO
|3,31
|-0,60
|8,88
|Denizbank
|15,73
|-0,13
|-17,64
|Denizli Cam
|10,39
|-0,10
|-9,81
|Derimod
|9,44
|1,83
|8,88
|Desa Deri
|1,78
|-1,66
|2,89
|Despec Bilgisayar
|3,43
|0,59
|4,57
|Deva Holding
|3,69
|1,65
|12,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|6,04
|1,00
|10,22
|DO-CO
|471,30
|1,07
|-1,57
|Doğan Burda
|3,08
|-0,96
|2,33
|Doğan Holding
|1,09
|0,00
|6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|-0,83
|-2,46
|Doğusan
|1,78
|4,09
|-26,14
|Doğuş GMYO
|2,14
|-0,47
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|4,99
|3,53
|14,98
|Döktaş Dökümcülük
|10,15
|5,18
|24,54
|Duran Doğan Basım
|6,59
|-0,15
|29,22
|Dyo Boya
|2,91
|0,34
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,16
|0,96
|15,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,24
|0,12
|14,44
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|-1,49
|-14,29
|Ege Endüstri
|430,90
|1,20
|25,26
|Ege Gübre
|24,76
|-0,88
|14,10
|Ege Profil
|10,96
|0,55
|23,56
|Ege Seramik
|3,52
|0,28
|5,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|3,78
|3,56
|-1,56
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,98
|0,00
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,10
|5,77
|-5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,38
|-2,00
|Enerjisa Enerji
|5,59
|0,18
|9,61
|Enka İnşaat
|4,99
|1,42
|8,95
|Erbosan
|66,70
|0,53
|6,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,25
|4,64
|28,12
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,75
|2,74
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,13
|-0,93
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|-2,63
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,74
|-3,90
|34,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|-0,98
|1,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|0,00
|16,54
|F-M İzmit Piston
|17,25
|1,11
|0,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,88
|-0,26
|13,45
|Ford Otosan
|55,15
|0,55
|10,30
|Formet Çelik Kapı
|3,78
|6,78
|197,64
|Frigo Pak Gıda
|1,66
|1,84
|-2,35
|Galatasaray Sportif
|1,54
|2,67
|24,19
|Garanti Bankası
|8,67
|-0,34
|8,92
|Garanti Faktoring
|3,04
|0,66
|53,54
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,85
|-7,23
|19,57
|Gedik Yatırım Holding
|3,13
|-7,12
|33,19
|Gediz Ambalaj
|4,06
|-2,40
|-2,17
|Gentaş
|1,92
|0,52
|8,47
|Gersan Elektrik
|2,56
|1,19
|4,90
|Global Men. Değ.
|0,51
|2,00
|8,51
|Global Yat. Holding
|3,79
|0,26
|26,76
|Good-Year
|3,60
|2,27
|4,65
|Göltaş Çimento
|11,90
|0,76
|-4,26
|Gözde Girişim
|3,56
|-1,11
|33,33
|GSD Denizcilik
|1,30
|0,78
|13,04
|GSD Holding
|1,02
|3,03
|27,50
|Gübre Fabrik.
|3,26
|0,31
|10,14
|Güler Yat. Holding
|1,07
|1,90
|0,00
|Güneş Sigorta
|1,60
|2,56
|6,67
|Halk GMYO
|0,75
|0,00
|7,14
|Halk Sigorta
|1,13
|2,73
|2,73
|Hatay Tekstil
|4,20
|0,00
|6,33
|Hedef Girişim
|1,15
|0,88
|-0,86
|Hektaş
|11,19
|2,47
|20,71
|HUB Girişim
|1,98
|-7,48
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,02
|6,45
|ICBC Turkey Bank
|4,13
|0,49
|-16,23
|İdealist Danışmanlık
|16,95
|1,50
|56,94
|İdealist GMYO
|1,93
|-0,52
|18,40
|İhlas Ev Aletleri
|0,38
|2,70
|15,15
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|1,83
|18,14
|İhlas Gazetecilik
|0,66
|-2,94
|8,20
|İhlas Holding
|0,34
|-2,86
|6,25
|İhlas Yayın Holding
|0,40
|2,56
|21,21
|İndeks Bilgisayar
|7,96
|1,02
|33,33
|Info Yatırım
|1,16
|0,87
|12,62
|İntema
|8,54
|-4,04
|42,41
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|1,47
|-9,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|3,22
|24,56
(Sürecek)
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