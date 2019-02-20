Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|0,00
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|3,75
|1,35
|15,03
|Adana Çimento (A)
|6,38
|0,95
|5,45
|Adana Çimento (B)
|4,38
|0,92
|6,57
|Adana Çimento (C)
|1,45
|-0,68
|2,84
|Adel Kalemcilik
|12,03
|0,08
|9,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|3,98
|0,43
|Afyon Çimento
|4,63
|0,00
|0,87
|Ak Enerji
|0,64
|1,59
|1,59
|Akbank
|6,57
|-0,90
|11,64
|Akçansa
|7,61
|-1,68
|3,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,49
|6,41
|23,88
|Akfen GMYO
|1,75
|0,57
|6,06
|Akın Tekstil
|9,28
|0,11
|-1,80
|Akiş GMYO
|2,69
|0,37
|5,08
|Akmerkez GMYO
|15,94
|-0,38
|-2,63
|Aksa
|9,09
|1,00
|21,85
|Aksa Enerji
|2,84
|0,35
|5,97
|Aksigorta
|4,40
|0,46
|20,22
|Aksu Enerji
|8,71
|2,47
|12,82
|Alarko Carrıer
|46,30
|-0,98
|17,63
|Alarko GMYO
|45,90
|-0,95
|2,18
|Alarko Holding
|2,67
|-0,37
|28,99
|Albaraka Türk
|2,02
|12,22
|65,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,05
|-0,14
|22,40
|Alkim Kağıt
|4,04
|1,51
|-2,65
|Alkim Kimya
|25,94
|-0,23
|9,45
|Altınyağ
|0,28
|0,00
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,32
|-2,04
|4,10
|Anadolu Cam
|3,23
|0,00
|20,52
|Anadolu Efes
|20,54
|2,60
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|12,57
|0,48
|22,75
|Anadolu Hayat Emek.
|5,89
|-0,17
|-2,00
|Anadolu Isuzu
|6,36
|-0,47
|2,91
|Anadolu Sigorta
|4,32
|1,65
|4,85
|Anel Elektrik
|1,86
|0,00
|14,81
|Arçelik
|20,10
|2,08
|27,30
|Arena Bilgisayar
|3,53
|0,28
|-19,95
|Armada Bilgisayar
|8,66
|0,35
|-6,78
|Arsan Tekstil
|1,67
|-0,60
|3,09
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|4,81
|25,29
|Aselsan
|24,54
|0,99
|1,91
|Aslan Çimento
|27,80
|0,58
|-1,28
|Ata GMYO
|3,81
|0,00
|-4,99
|Atakule GMYO
|1,23
|-1,60
|-6,52
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|-2,27
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-4,73
|87,21
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,12
|2,01
|5,87
|Avrasya GMYO
|1,15
|-7,26
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-0,85
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.255,40
|0,02
|0,73
|Avrupa Yatırım Holding
|2,78
|1,09
|14,40
|Ayen Enerji
|2,45
|0,82
|4,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|2,65
|9,15
|Aygaz
|10,83
|-1,10
|-4,41
|Bagfaş
|5,76
|-0,35
|19,50
|Bak Ambalaj
|4,81
|0,42
|-5,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-2,63
|12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,45
|0,69
|15,54
|Banvit
|11,52
|2,40
|6,77
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|0,00
|-5,94
|Batı Çimento
|2,44
|0,00
|1,24
|Batısöke Çimento
|1,02
|-0,97
|-6,42
|Bera Holding
|1,91
|3,80
|-7,28
|Berkosan Yalıtım
|1,89
|5,59
|4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|0,00
|6,79
|Beyaz Filo
|4,15
|0,73
|52,01
|Bilici Yatırım
|1,91
|0,53
|40,44
|Bim Mağazalar
|92,30
|0,98
|6,09
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,81
|2,53
|-30,77
|Bizim Mağazaları
|7,42
|0,00
|9,12
|Bolu Çimento
|3,40
|0,00
|-0,87
|Bomonti Elektrik
|1,04
|19,54
|116,67
|Borusan Mannesmann
|8,35
|0,85
|7,05
|Borusan Yat. Paz.
|38,68
|0,62
|2,82
|Bosch Fren Sistemleri
|167,50
|-0,06
|3,40
|Bossa
|4,97
|-2,74
|18,22
|Boyner Perakende Yat.
|4,24
|2,66
|7,61
|Brisa
|6,97
|1,31
|10,11
|Burçelik
|3,23
|-1,52
|0,62
|Burçelik Vana
|1,57
|0,00
|6,08
|Bursa Çimento
|4,39
|-0,45
|-0,23
|Carrefoursa
|3,63
|-1,09
|4,31
|Coca Cola İçecek
|34,44
|2,14
|11,53
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|-1,98
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|-0,89
|6,73
|Çelebi
|57,25
|-1,89
|-9,70
|Çelik Halat
|5,89
|0,51
|-1,83
|Çemaş Döküm
|0,80
|-3,61
|5,26
|Çemtaş
|5,78
|3,77
|-4,93
|Çimbeton
|29,26
|2,31
|2,31
|Çimentaş
|11,90
|-1,08
|-6,30
|Çimsa
|7,60
|0,26
|0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|1,09
|3,93
|Dagi Giyim
|1,36
|0,74
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,13
|-1,74
|2,73
|Datagate Bilgisayar
|6,42
|9,37
|50,00
|Demısaş Döküm
|2,53
|0,80
|2,02
|Denge Holding
|2,11
|0,48
|81,90
|Deniz GMYO
|3,26
|0,62
|7,24
|Denizbank
|15,69
|-0,32
|-17,85
|Denizli Cam
|10,30
|-0,48
|-10,59
|Derimod
|9,24
|-0,65
|6,57
|Desa Deri
|1,82
|0,00
|5,20
|Despec Bilgisayar
|3,34
|0,30
|1,83
|Deva Holding
|3,60
|0,84
|9,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,87
|-0,51
|7,12
|DO-CO
|491,50
|1,13
|2,65
|Doğan Burda
|3,16
|-9,46
|4,98
|Doğan Holding
|1,08
|0,93
|5,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|4,35
|-1,64
|Doğusan
|1,74
|-1,14
|-27,80
|Doğuş GMYO
|2,18
|-4,39
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|4,81
|4,79
|10,83
|Döktaş Dökümcülük
|9,61
|-0,10
|17,91
|Duran Doğan Basım
|6,22
|0,00
|21,96
|Dyo Boya
|2,83
|0,35
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,13
|0,32
|14,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|0,74
|14,03
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|0,00
|-14,29
|Ege Endüstri
|424,00
|1,44
|23,26
|Ege Gübre
|24,92
|1,22
|14,84
|Ege Profil
|11,05
|3,08
|24,58
|Ege Seramik
|3,52
|1,73
|5,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|0,00
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|17,86
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,75
|-3,60
|-2,34
|Ekiz Kimya
|0,32
|-3,03
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,99
|4,21
|1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|-4,55
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|0,00
|-6,00
|Enerjisa Enerji
|5,69
|0,00
|11,57
|Enka İnşaat
|4,98
|2,47
|8,73
|Erbosan
|65,10
|-0,61
|4,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|-2,76
|21,88
|Ersu Gıda
|0,90
|1,12
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,72
|0,00
|-5,26
|Etiler Gıda
|2,23
|-0,89
|4,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|8,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|0,00
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|43,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|2,00
|3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|2,30
|16,92
|F-M İzmit Piston
|17,04
|-0,35
|-1,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,79
|-1,30
|10,82
|Ford Otosan
|54,60
|-0,09
|9,20
|Formet Çelik Kapı
|3,49
|7,72
|174,80
|Frigo Pak Gıda
|1,64
|0,61
|-3,53
|Galatasaray Sportif
|1,49
|-0,67
|20,16
|Garanti Bankası
|8,60
|-1,04
|8,04
|Garanti Faktoring
|3,38
|18,18
|70,71
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,58
|-1,65
|11,18
|Gedik Yatırım Holding
|2,81
|-2,43
|19,57
|Gediz Ambalaj
|4,16
|-0,48
|0,24
|Gentaş
|1,90
|1,06
|7,34
|Gersan Elektrik
|2,48
|2,06
|1,63
|Global Men. Değ.
|0,50
|4,17
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,74
|2,47
|25,08
|Good-Year
|3,51
|0,57
|2,03
|Göltaş Çimento
|12,00
|7,53
|-3,46
|Gözde Girişim
|3,49
|0,58
|30,71
|GSD Denizcilik
|1,29
|1,57
|12,17
|GSD Holding
|0,96
|3,23
|20,00
|Gübre Fabrik.
|3,13
|0,32
|5,74
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,54
|1,99
|2,67
|Halk GMYO
|0,75
|1,35
|7,14
|Halk Sigorta
|1,09
|-1,80
|-0,91
|Hatay Tekstil
|4,16
|0,97
|5,32
|Hedef Girişim
|1,14
|0,00
|-1,72
|Hektaş
|10,87
|1,21
|17,26
|HUB Girişim
|1,91
|-3,05
|1,60
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,00
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|0,00
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|17,28
|-0,92
|60,00
|İdealist GMYO
|1,84
|6,36
|12,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,93
|14,95
|İhlas Gazetecilik
|0,65
|4,84
|6,56
|İhlas Holding
|0,32
|-3,03
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|5,41
|18,18
|İndeks Bilgisayar
|7,36
|-2,52
|23,28
|Info Yatırım
|1,15
|-0,86
|11,65
|İntema
|9,20
|10,84
|53,42
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|-1,64
|-10,61
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|-0,73
|20,67
(Sürecek)
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