Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-0,66
|-23,08
|Acıpayam Selüloz
|3,70
|1,37
|13,50
|Adana Çimento (A)
|6,32
|1,44
|4,46
|Adana Çimento (B)
|4,34
|0,70
|5,60
|Adana Çimento (C)
|1,46
|0,00
|3,55
|Adel Kalemcilik
|12,02
|-0,33
|9,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|-0,88
|-3,42
|Afyon Çimento
|4,63
|0,65
|0,87
|Ak Enerji
|0,63
|-1,56
|0,00
|Akbank
|6,63
|0,45
|12,66
|Akçansa
|7,74
|-0,90
|5,31
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,34
|2,63
|16,42
|Akfen GMYO
|1,74
|0,00
|5,45
|Akın Tekstil
|9,27
|0,76
|-1,90
|Akiş GMYO
|2,68
|0,00
|4,69
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,50
|-2,26
|Aksa
|9,00
|1,35
|20,64
|Aksa Enerji
|2,83
|-1,39
|5,60
|Aksigorta
|4,38
|1,86
|19,67
|Aksu Enerji
|8,50
|0,59
|10,10
|Alarko Carrıer
|46,76
|1,26
|18,80
|Alarko GMYO
|46,34
|-2,15
|3,16
|Alarko Holding
|2,68
|1,90
|29,47
|Albaraka Türk
|1,80
|-1,64
|47,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,06
|2,02
|22,57
|Alkim Kağıt
|3,98
|0,25
|-4,10
|Alkim Kimya
|26,00
|-0,38
|9,70
|Altınyağ
|0,28
|0,00
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,41
|-0,45
|6,27
|Anadolu Cam
|3,23
|0,00
|20,52
|Anadolu Efes
|20,02
|1,47
|-2,82
|Anadolu Grubu Holding
|12,51
|-1,65
|22,17
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|0,51
|-1,83
|Anadolu Isuzu
|6,39
|0,00
|3,40
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,24
|3,16
|Anel Elektrik
|1,86
|1,64
|14,81
|Arçelik
|19,69
|-0,86
|24,70
|Arena Bilgisayar
|3,52
|-1,12
|-20,18
|Armada Bilgisayar
|8,63
|2,98
|-7,10
|Arsan Tekstil
|1,68
|-1,75
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|1,04
|2,97
|19,54
|Aselsan
|24,30
|-0,98
|0,91
|Aslan Çimento
|27,64
|-0,50
|-1,85
|Ata GMYO
|3,81
|0,26
|-4,99
|Atakule GMYO
|1,25
|-1,57
|-5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,44
|-12,00
|144,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|0,00
|96,51
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,96
|-1,24
|3,78
|Avrasya GMYO
|1,24
|-0,80
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.255,20
|0,02
|0,71
|Avrupa Yatırım Holding
|2,75
|-3,51
|13,17
|Ayen Enerji
|2,43
|0,83
|3,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-5,03
|6,34
|Aygaz
|10,95
|0,00
|-3,35
|Bagfaş
|5,78
|0,17
|19,92
|Bak Ambalaj
|4,79
|0,00
|-5,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,44
|5,88
|14,74
|Banvit
|11,25
|2,27
|4,26
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|-2,06
|-5,94
|Batı Çimento
|2,44
|0,83
|1,24
|Batısöke Çimento
|1,03
|1,98
|-5,50
|Bera Holding
|1,84
|0,00
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,79
|-2,19
|-1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|-1,70
|6,79
|Beyaz Filo
|4,12
|-1,20
|50,92
|Bilici Yatırım
|1,90
|1,06
|39,71
|Bim Mağazalar
|91,40
|-1,67
|5,06
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,79
|0,00
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|7,42
|-0,13
|9,12
|Bolu Çimento
|3,40
|-2,30
|-0,87
|Bomonti Elektrik
|0,87
|-6,45
|81,25
|Borusan Mannesmann
|8,28
|0,24
|6,15
|Borusan Yat. Paz.
|38,44
|0,68
|2,18
|Bosch Fren Sistemleri
|167,60
|-0,65
|3,46
|Bossa
|5,11
|-3,58
|21,55
|Boyner Perakende Yat.
|4,13
|3,25
|4,82
|Brisa
|6,88
|-0,43
|8,69
|Burçelik
|3,28
|0,31
|2,18
|Burçelik Vana
|1,57
|0,64
|6,08
|Bursa Çimento
|4,41
|0,23
|0,23
|Carrefoursa
|3,67
|-0,54
|5,46
|Coca Cola İçecek
|33,72
|0,06
|9,20
|Cosmos Yat. Holding
|1,01
|3,06
|4,12
|Credıtwest Faktorıng
|1,12
|6,67
|7,69
|Çelebi
|58,35
|-0,60
|-7,97
|Çelik Halat
|5,86
|0,00
|-2,33
|Çemaş Döküm
|0,83
|7,79
|9,21
|Çemtaş
|5,57
|1,09
|-8,39
|Çimbeton
|28,60
|-2,72
|0,00
|Çimentaş
|12,03
|1,18
|-5,28
|Çimsa
|7,58
|-0,26
|0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|0,55
|2,81
|Dagi Giyim
|1,35
|2,27
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,15
|2,68
|4,55
|Datagate Bilgisayar
|5,87
|17,17
|37,15
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,51
|0,80
|1,21
|Denge Holding
|2,10
|3,45
|81,03
|Deniz GMYO
|3,24
|0,62
|6,58
|Denizbank
|15,74
|-0,25
|-17,59
|Denizli Cam
|10,35
|-1,80
|-10,16
|Derimod
|9,30
|0,65
|7,27
|Desa Deri
|1,82
|1,68
|5,20
|Despec Bilgisayar
|3,33
|4,72
|1,52
|Deva Holding
|3,57
|0,28
|8,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,90
|2,79
|7,66
|DO-CO
|486,00
|-1,02
|1,50
|Doğan Burda
|3,49
|10,09
|15,95
|Doğan Holding
|1,07
|-0,93
|4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Doğusan
|1,76
|-0,56
|-26,97
|Doğuş GMYO
|2,28
|1,79
|8,06
|Doğuş Otomotiv
|4,59
|0,88
|5,76
|Döktaş Dökümcülük
|9,62
|0,31
|18,04
|Duran Doğan Basım
|6,22
|-1,27
|21,96
|Dyo Boya
|2,82
|-1,40
|-2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|2,30
|14,29
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,15
|1,24
|13,19
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|-1,49
|-14,29
|Ege Endüstri
|418,00
|3,21
|21,51
|Ege Gübre
|24,62
|-1,28
|13,46
|Ege Profil
|10,72
|0,66
|20,86
|Ege Seramik
|3,46
|-0,29
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|0,00
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-12,50
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,89
|-5,12
|1,30
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,95
|-1,04
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,10
|-1,79
|-5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|0,71
|-6,00
|Enerjisa Enerji
|5,69
|0,53
|11,57
|Enka İnşaat
|4,86
|-0,41
|6,11
|Erbosan
|65,50
|-1,06
|4,97
|Ereğli Demir Çelik
|9,05
|2,38
|25,35
|Ersu Gıda
|0,89
|1,14
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,72
|0,00
|-5,26
|Etiler Gıda
|2,25
|-0,88
|5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|5,41
|41,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,01
|-1,41
|1,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,04
|0,66
|14,29
|F-M İzmit Piston
|17,10
|-0,35
|-0,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,84
|5,21
|12,28
|Ford Otosan
|54,65
|1,20
|9,30
|Formet Çelik Kapı
|3,24
|4,52
|155,12
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|0,00
|-4,12
|Galatasaray Sportif
|1,50
|-3,23
|20,97
|Garanti Bankası
|8,69
|1,05
|9,17
|Garanti Faktoring
|2,86
|1,78
|44,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|0,00
|-11,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,64
|1,96
|13,04
|Gedik Yatırım Holding
|2,88
|3,97
|22,55
|Gediz Ambalaj
|4,18
|-0,95
|0,72
|Gentaş
|1,88
|0,00
|6,21
|Gersan Elektrik
|2,43
|-2,02
|-0,42
|Global Men. Değ.
|0,48
|2,13
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,65
|-2,14
|22,07
|Good-Year
|3,49
|-0,85
|1,45
|Göltaş Çimento
|11,16
|-1,33
|-10,22
|Gözde Girişim
|3,47
|0,00
|29,96
|GSD Denizcilik
|1,27
|-1,55
|10,43
|GSD Holding
|0,93
|-1,06
|16,25
|Gübre Fabrik.
|3,12
|-1,58
|5,41
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,51
|-0,66
|0,67
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|1,83
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,12
|-0,72
|4,30
|Hedef Girişim
|1,14
|0,88
|-1,72
|Hektaş
|10,74
|-0,74
|15,86
|HUB Girişim
|1,97
|6,49
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|1,04
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|0,74
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|17,44
|5,76
|61,48
|İdealist GMYO
|1,73
|4,85
|6,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|-4,46
|13,88
|İhlas Gazetecilik
|0,62
|0,00
|1,64
|İhlas Holding
|0,33
|3,13
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-5,13
|12,12
|İndeks Bilgisayar
|7,55
|7,09
|26,47
|Info Yatırım
|1,16
|0,87
|12,62
|İntema
|8,30
|-4,49
|38,41
|İpek Doğal Enerji
|4,88
|1,88
|-9,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|2,23
|21,55
(Sürecek)
Kaynak: AA