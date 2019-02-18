Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|-3,21
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|3,65
|2,82
|11,96
|Adana Çimento (A)
|6,23
|1,96
|2,98
|Adana Çimento (B)
|4,31
|2,13
|4,87
|Adana Çimento (C)
|1,46
|0,00
|3,55
|Adel Kalemcilik
|12,06
|1,77
|9,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,28
|-1,30
|-2,56
|Afyon Çimento
|4,60
|-1,08
|0,22
|Ak Enerji
|0,64
|0,00
|1,59
|Akbank
|6,60
|-1,79
|12,15
|Akçansa
|7,81
|-1,88
|6,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|0,00
|13,43
|Akfen GMYO
|1,74
|-1,14
|5,45
|Akın Tekstil
|9,20
|-0,97
|-2,65
|Akiş GMYO
|2,68
|-1,11
|4,69
|Akmerkez GMYO
|15,92
|0,00
|-2,75
|Aksa
|8,88
|-2,31
|19,03
|Aksa Enerji
|2,87
|5,13
|7,09
|Aksigorta
|4,30
|3,86
|17,49
|Aksu Enerji
|8,45
|2,42
|9,46
|Alarko Carrıer
|46,18
|-1,41
|17,33
|Alarko GMYO
|47,36
|2,33
|5,43
|Alarko Holding
|2,63
|0,77
|27,05
|Albaraka Türk
|1,83
|-1,08
|50,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,92
|2,37
|20,14
|Alkim Kağıt
|3,97
|-1,24
|-4,34
|Alkim Kimya
|26,10
|0,15
|10,13
|Altınyağ
|0,28
|-3,45
|-36,36
|Altınyunus Çeşme
|4,43
|-1,56
|6,75
|Anadolu Cam
|3,23
|-0,31
|20,52
|Anadolu Efes
|19,73
|-0,30
|-4,22
|Anadolu Grubu Holding
|12,72
|1,44
|24,22
|Anadolu Hayat Emek.
|5,87
|-0,51
|-2,33
|Anadolu Isuzu
|6,39
|2,24
|3,40
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,00
|2,91
|Anel Elektrik
|1,83
|0,55
|12,96
|Arçelik
|19,86
|-2,65
|25,78
|Arena Bilgisayar
|3,56
|2,01
|-19,27
|Armada Bilgisayar
|8,38
|-0,48
|-9,80
|Arsan Tekstil
|1,71
|-3,39
|5,56
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|0,00
|16,09
|Aselsan
|24,54
|0,82
|1,91
|Aslan Çimento
|27,78
|-0,07
|-1,35
|Ata GMYO
|3,80
|-1,04
|-5,24
|Atakule GMYO
|1,27
|-0,78
|-3,48
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,50
|0,00
|177,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|4,97
|96,51
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,06
|-2,66
|5,08
|Avrasya GMYO
|1,25
|0,00
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,00
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.255,00
|0,04
|0,70
|Avrupa Yatırım Holding
|2,85
|-0,35
|17,28
|Ayen Enerji
|2,41
|-0,82
|2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|0,63
|11,97
|Aygaz
|10,95
|0,09
|-3,35
|Bagfaş
|5,77
|1,76
|19,71
|Bak Ambalaj
|4,79
|0,84
|-5,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|-2,56
|15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,36
|2,26
|8,37
|Banvit
|11,00
|1,20
|1,95
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|-2,51
|-3,96
|Batı Çimento
|2,42
|-4,72
|0,41
|Batısöke Çimento
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Bera Holding
|1,84
|1,66
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,83
|3,98
|1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,73
|8,64
|Beyaz Filo
|4,17
|-0,95
|52,75
|Bilici Yatırım
|1,88
|1,08
|38,24
|Bim Mağazalar
|92,95
|-1,22
|6,84
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,79
|-1,25
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|7,43
|-0,80
|9,26
|Bolu Çimento
|3,48
|-1,69
|1,46
|Bomonti Elektrik
|0,93
|-4,12
|93,75
|Borusan Mannesmann
|8,26
|-0,96
|5,90
|Borusan Yat. Paz.
|38,18
|0,74
|1,49
|Bosch Fren Sistemleri
|168,70
|0,06
|4,14
|Bossa
|5,30
|11,36
|26,07
|Boyner Perakende Yat.
|4,00
|-6,32
|1,52
|Brisa
|6,91
|-1,43
|9,16
|Burçelik
|3,27
|-0,30
|1,87
|Burçelik Vana
|1,56
|0,00
|5,41
|Bursa Çimento
|4,40
|-0,68
|0,00
|Carrefoursa
|3,69
|-0,54
|6,03
|Coca Cola İçecek
|33,70
|0,42
|9,13
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|5,38
|1,03
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|7,14
|0,96
|Çelebi
|58,70
|0,77
|-7,41
|Çelik Halat
|5,86
|-0,34
|-2,33
|Çemaş Döküm
|0,77
|2,67
|1,32
|Çemtaş
|5,51
|-0,54
|-9,38
|Çimbeton
|29,40
|-0,54
|2,80
|Çimentaş
|11,89
|3,39
|-6,38
|Çimsa
|7,60
|-4,04
|0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,82
|-2,15
|2,25
|Dagi Giyim
|1,32
|-1,49
|6,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,12
|0,00
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|5,01
|-0,40
|17,06
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,49
|-4,60
|0,40
|Denge Holding
|2,03
|10,33
|75,00
|Deniz GMYO
|3,22
|0,63
|5,92
|Denizbank
|15,78
|0,32
|-17,38
|Denizli Cam
|10,54
|0,09
|-8,51
|Derimod
|9,24
|0,65
|6,57
|Desa Deri
|1,79
|-8,21
|3,47
|Despec Bilgisayar
|3,18
|1,92
|-3,05
|Deva Holding
|3,56
|0,56
|8,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,74
|1,77
|4,74
|DO-CO
|491,00
|1,20
|2,55
|Doğan Burda
|3,17
|3,59
|5,32
|Doğan Holding
|1,08
|-1,82
|5,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,75
|-4,92
|Doğusan
|1,77
|2,31
|-26,56
|Doğuş GMYO
|2,24
|5,66
|6,16
|Doğuş Otomotiv
|4,55
|-2,15
|4,84
|Döktaş Dökümcülük
|9,59
|-0,62
|17,67
|Duran Doğan Basım
|6,30
|0,32
|23,53
|Dyo Boya
|2,86
|1,06
|-1,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|0,99
|11,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,05
|-1,23
|11,81
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|1,52
|-12,99
|Ege Endüstri
|405,00
|1,00
|17,73
|Ege Gübre
|24,94
|-1,81
|14,93
|Ege Profil
|10,65
|-0,93
|20,07
|Ege Seramik
|3,47
|-1,42
|3,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-5,88
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|4,10
|16,15
|6,77
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|0,00
|Emek Elektrik
|0,96
|-1,03
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|0,00
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,40
|0,00
|-6,67
|Enerjisa Enerji
|5,66
|-0,35
|10,98
|Enka İnşaat
|4,88
|1,46
|6,55
|Erbosan
|66,20
|-0,45
|6,09
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|2,91
|22,44
|Ersu Gıda
|0,88
|-1,12
|-4,35
|Escort Teknoloji
|0,72
|-2,70
|-5,26
|Etiler Gıda
|2,27
|7,08
|6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|1,54
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|0,74
|5,71
|34,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|-2,20
|2,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|-4,13
|13,53
|F-M İzmit Piston
|17,16
|1,48
|-0,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,65
|2,82
|6,73
|Ford Otosan
|54,00
|1,69
|8,00
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|-3,13
|144,09
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|3,16
|-4,12
|Galatasaray Sportif
|1,55
|4,03
|25,00
|Garanti Bankası
|8,60
|-3,04
|8,04
|Garanti Faktoring
|2,81
|0,36
|41,92
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|-11,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,57
|0,56
|10,87
|Gedik Yatırım Holding
|2,77
|-1,42
|17,87
|Gediz Ambalaj
|4,22
|0,96
|1,69
|Gentaş
|1,88
|-1,05
|6,21
|Gersan Elektrik
|2,48
|2,06
|1,63
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,73
|-1,84
|24,75
|Good-Year
|3,52
|-1,68
|2,33
|Göltaş Çimento
|11,31
|0,27
|-9,01
|Gözde Girişim
|3,47
|0,00
|29,96
|GSD Denizcilik
|1,29
|0,78
|12,17
|GSD Holding
|0,94
|0,00
|17,50
|Gübre Fabrik.
|3,17
|-0,63
|7,09
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,96
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,52
|-2,56
|1,33
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,09
|-1,80
|-0,91
|Hatay Tekstil
|4,15
|0,00
|5,06
|Hedef Girişim
|1,13
|-0,88
|-2,59
|Hektaş
|10,82
|-0,73
|16,72
|HUB Girişim
|1,85
|-0,54
|-1,60
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|-1,03
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,08
|-1,92
|-17,24
|İdealist Danışmanlık
|16,49
|7,29
|52,69
|İdealist GMYO
|1,65
|0,00
|1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|3,70
|19,21
|İhlas Gazetecilik
|0,62
|5,08
|1,64
|İhlas Holding
|0,32
|-3,03
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,39
|5,41
|18,18
|İndeks Bilgisayar
|7,05
|4,60
|18,09
|Info Yatırım
|1,15
|-1,71
|11,65
|İntema
|8,69
|-2,47
|44,91
|İpek Doğal Enerji
|4,79
|-9,11
|-10,80
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|2,44
|18,90
(Sürecek)
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