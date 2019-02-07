Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|-0,59
|-13,33
|Acıpayam Selüloz
|3,50
|-2,78
|7,36
|Adana Çimento (A)
|6,07
|-0,33
|0,33
|Adana Çimento (B)
|4,15
|0,24
|0,97
|Adana Çimento (C)
|1,50
|0,00
|6,38
|Adel Kalemcilik
|11,77
|-0,25
|7,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,00
|6,38
|28,21
|Afyon Çimento
|4,64
|0,43
|1,09
|Ak Enerji
|0,64
|0,00
|1,59
|Akbank
|6,80
|0,29
|15,55
|Akçansa
|7,87
|1,03
|7,07
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,21
|0,91
|9,95
|Akfen GMYO
|1,76
|0,00
|6,67
|Akın Tekstil
|9,25
|0,65
|-2,12
|Akiş GMYO
|2,70
|1,12
|5,47
|Akmerkez GMYO
|15,95
|-0,25
|-2,57
|Aksa
|9,20
|-1,50
|23,32
|Aksa Enerji
|2,90
|0,69
|8,21
|Aksigorta
|3,80
|-1,55
|3,83
|Aksu Enerji
|8,14
|0,12
|5,44
|Alarko Carrıer
|46,94
|2,89
|19,26
|Alarko GMYO
|49,00
|3,11
|9,08
|Alarko Holding
|2,48
|-1,20
|19,81
|Albaraka Türk
|1,73
|13,07
|41,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,30
|-0,32
|9,38
|Alkim Kağıt
|4,23
|-0,47
|1,93
|Alkim Kimya
|24,56
|-1,44
|3,63
|Altınyağ
|0,29
|3,57
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|-0,24
|0,96
|Anadolu Cam
|3,14
|2,95
|17,16
|Anadolu Efes
|22,50
|1,53
|9,22
|Anadolu Grubu Holding
|12,60
|-2,70
|23,05
|Anadolu Hayat Emek.
|5,95
|-1,82
|-1,00
|Anadolu Isuzu
|6,39
|0,16
|3,40
|Anadolu Sigorta
|4,33
|0,23
|5,10
|Anel Elektrik
|2,05
|10,81
|26,54
|Arçelik
|19,87
|0,71
|25,84
|Arena Bilgisayar
|3,54
|-0,56
|-19,73
|Armada Bilgisayar
|8,29
|0,61
|-10,76
|Arsan Tekstil
|1,75
|-1,13
|8,02
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|11,49
|Aselsan
|23,80
|0,17
|-1,16
|Aslan Çimento
|28,44
|0,28
|0,99
|Ata GMYO
|3,81
|-1,04
|-4,99
|Atakule GMYO
|1,25
|-1,57
|-5,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-2,63
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|67,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,31
|0,85
|8,34
|Avrasya GMYO
|1,05
|-1,87
|19,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-1,69
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.253,10
|0,01
|0,55
|Avrupa Yatırım Holding
|2,50
|4,17
|2,88
|Ayen Enerji
|2,45
|0,82
|4,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,57
|0,64
|10,56
|Aygaz
|11,94
|0,25
|5,38
|Bagfaş
|5,77
|1,05
|19,71
|Bak Ambalaj
|4,80
|-1,03
|-5,33
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|2,63
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,27
|-1,55
|1,20
|Banvit
|11,25
|5,34
|4,26
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-0,99
|-0,99
|Batı Çimento
|2,72
|-2,51
|12,86
|Batısöke Çimento
|1,06
|-1,85
|-2,75
|Bera Holding
|2,07
|-0,96
|0,49
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-0,56
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|-0,61
|0,00
|Beyaz Filo
|3,96
|-3,41
|45,05
|Bilici Yatırım
|1,72
|-5,49
|26,47
|Bim Mağazalar
|92,65
|-0,64
|6,49
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,87
|3,57
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|7,50
|2,74
|10,29
|Bolu Çimento
|3,58
|-0,56
|4,37
|Bomonti Elektrik
|1,13
|-5,04
|135,42
|Borusan Mannesmann
|8,10
|-1,34
|3,85
|Borusan Yat. Paz.
|37,68
|0,37
|0,16
|Bosch Fren Sistemleri
|168,10
|-0,53
|3,77
|Bossa
|8,04
|1,90
|12,92
|Boyner Perakende Yat.
|4,61
|-3,35
|17,01
|Brisa
|7,13
|-0,97
|12,64
|Burçelik
|3,35
|0,60
|4,36
|Burçelik Vana
|1,55
|0,00
|4,73
|Bursa Çimento
|4,81
|0,42
|9,32
|Carrefoursa
|3,93
|-1,01
|12,93
|Coca Cola İçecek
|34,00
|-1,45
|10,10
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|0,00
|-4,81
|Çelebi
|61,05
|-0,25
|-3,71
|Çelik Halat
|5,87
|-0,68
|-2,17
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,00
|1,32
|Çemtaş
|5,80
|2,29
|-4,61
|Çimbeton
|29,50
|0,00
|3,15
|Çimentaş
|11,60
|0,69
|-8,66
|Çimsa
|7,86
|-0,51
|4,11
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|1,08
|5,06
|Dagi Giyim
|1,31
|0,77
|5,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|2,97
|Dardanel
|1,21
|5,22
|10,00
|Datagate Bilgisayar
|4,27
|-1,39
|-0,23
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|-2,68
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,80
|1,45
|12,90
|Denge Holding
|1,31
|0,00
|12,93
|Deniz GMYO
|3,21
|-0,93
|5,59
|Denizbank
|16,16
|1,06
|-15,39
|Denizli Cam
|10,86
|1,12
|-5,73
|Derimod
|9,24
|1,09
|6,57
|Desa Deri
|2,24
|0,45
|29,48
|Despec Bilgisayar
|2,90
|0,00
|-11,59
|Deva Holding
|3,49
|0,00
|6,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,72
|0,00
|4,38
|DO-CO
|497,00
|-0,26
|3,80
|Doğan Burda
|3,02
|-0,66
|0,33
|Doğan Holding
|1,16
|0,87
|13,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|0,88
|-6,56
|Doğusan
|1,88
|-1,57
|-21,99
|Doğuş GMYO
|2,22
|3,74
|5,21
|Doğuş Otomotiv
|4,73
|-1,46
|8,99
|Döktaş Dökümcülük
|9,53
|-2,46
|16,93
|Duran Doğan Basım
|6,81
|-1,59
|33,53
|Dyo Boya
|2,87
|-1,37
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,89
|0,00
|5,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,97
|-1,24
|10,69
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|1,56
|-15,58
|Ege Endüstri
|405,40
|1,60
|17,85
|Ege Gübre
|24,62
|-0,65
|13,46
|Ege Profil
|10,69
|-0,28
|20,52
|Ege Seramik
|3,65
|0,27
|8,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|6,25
|30,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|3,69
|2,50
|-3,91
|Ekiz Kimya
|0,31
|-6,06
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,98
|-1,01
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|2,68
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|-1,32
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|5,58
|1,27
|9,41
|Enka İnşaat
|4,90
|-0,81
|6,99
|Erbosan
|64,50
|-0,39
|3,37
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|4,76
|18,98
|Ersu Gıda
|0,90
|-1,10
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,73
|0,00
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,07
|-1,90
|-2,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|5,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,57
|1,79
|3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|-0,54
|7,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|0,69
|9,77
|F-M İzmit Piston
|18,70
|0,11
|8,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,53
|2,32
|3,22
|Ford Otosan
|57,30
|-0,95
|14,60
|Formet Çelik Kapı
|2,77
|6,13
|118,11
|Frigo Pak Gıda
|1,61
|3,87
|-5,29
|Galatasaray Sportif
|1,41
|-1,40
|13,71
|Garanti Bankası
|8,87
|-0,34
|11,43
|Garanti Faktoring
|2,62
|1,16
|32,32
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-13,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|1,99
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|2,84
|3,65
|20,85
|Gediz Ambalaj
|4,66
|0,22
|12,29
|Gentaş
|1,91
|0,00
|7,91
|Gersan Elektrik
|3,62
|4,93
|2,55
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,73
|0,54
|24,75
|Good-Year
|3,65
|-2,14
|6,10
|Göltaş Çimento
|11,57
|-0,34
|-6,92
|Gözde Girişim
|3,30
|-1,79
|23,60
|GSD Denizcilik
|1,21
|-1,63
|5,22
|GSD Holding
|0,87
|0,00
|8,75
|Gübre Fabrik.
|3,17
|-1,86
|7,09
|Güler Yat. Holding
|1,02
|-0,97
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,62
|0,62
|8,00
|Halk GMYO
|0,74
|-1,33
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,14
|0,98
|4,81
|Hedef Girişim
|1,19
|0,00
|2,59
|Hektaş
|11,00
|0,46
|18,66
|HUB Girişim
|1,87
|-1,06
|-0,53
|Hürriyet Gzt.
|1,00
|4,17
|7,53
|ICBC Turkey Bank
|4,21
|0,48
|-14,60
|İdealist Danışmanlık
|14,76
|20,00
|36,67
|İdealist GMYO
|1,65
|0,00
|1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|1,90
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|-1,69
|-4,92
|İhlas Holding
|0,31
|-6,06
|-3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|2,70
|15,15
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|0,15
|8,54
|Info Yatırım
|1,14
|0,00
|10,68
|İntema
|27,92
|5,36
|49,87
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|-0,96
|-3,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,72
|3,07
|18,73
(Sürecek)
Kaynak: AA