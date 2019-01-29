Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,07
|-0,48
|6,15
|Acıpayam Selüloz
|3,71
|-1,33
|13,80
|Adana Çimento (A)
|6,10
|0,49
|0,83
|Adana Çimento (B)
|4,22
|-0,47
|2,68
|Adana Çimento (C)
|1,49
|0,68
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,95
|-0,17
|8,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|-0,90
|-6,41
|Afyon Çimento
|5,04
|3,49
|9,80
|Ak Enerji
|0,64
|-3,03
|1,59
|Akbank
|6,87
|5,86
|16,74
|Akçansa
|7,75
|-1,77
|5,44
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,14
|0,94
|6,47
|Akfen GMYO
|1,81
|0,00
|9,70
|Akın Tekstil
|9,55
|-1,34
|1,06
|Akiş GMYO
|2,61
|0,00
|1,95
|Akmerkez GMYO
|15,90
|0,00
|-2,87
|Aksa
|8,45
|0,24
|13,27
|Aksa Enerji
|3,04
|2,36
|13,43
|Aksigorta
|3,83
|0,26
|4,64
|Aksu Enerji
|7,69
|-2,16
|-0,39
|Alarko Carrıer
|42,30
|0,43
|7,47
|Alarko GMYO
|47,52
|-0,96
|5,79
|Alarko Holding
|2,52
|1,61
|21,74
|Albaraka Türk
|1,27
|0,79
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,63
|2,00
|15,10
|Alkim Kağıt
|4,41
|1,85
|6,27
|Alkim Kimya
|24,22
|0,17
|2,19
|Altınyağ
|0,30
|0,00
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|1,94
|1,20
|Anadolu Cam
|2,88
|1,77
|7,46
|Anadolu Efes
|22,00
|5,06
|6,80
|Anadolu Grubu Holding
|11,83
|3,68
|15,53
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|-0,17
|-2,66
|Anadolu Isuzu
|6,71
|1,05
|8,58
|Anadolu Sigorta
|4,29
|-0,69
|4,13
|Anel Elektrik
|1,89
|1,61
|16,67
|Arçelik
|18,52
|0,05
|17,29
|Arena Bilgisayar
|3,79
|-1,30
|-14,06
|Armada Bilgisayar
|8,00
|1,78
|-13,89
|Arsan Tekstil
|1,76
|2,92
|8,64
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|-1,83
|22,99
|Aselsan
|25,54
|1,92
|6,06
|Aslan Çimento
|29,46
|0,89
|4,62
|Ata GMYO
|3,98
|0,25
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,54
|3,36
|3,36
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-7,50
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|19,66
|62,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,85
|0,51
|2,35
|Avrasya GMYO
|1,04
|19,54
|18,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|10,91
|12,96
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.251,60
|0,02
|0,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,56
|8,47
|5,35
|Ayen Enerji
|2,57
|0,78
|9,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,53
|0,66
|7,75
|Aygaz
|12,20
|0,00
|7,68
|Bagfaş
|5,70
|0,53
|18,26
|Bak Ambalaj
|4,84
|0,62
|-4,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|-4,76
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|0,67
|0,00
|Banvit
|11,19
|-0,97
|3,71
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|0,52
|-3,96
|Batı Çimento
|2,44
|0,00
|1,24
|Batısöke Çimento
|1,10
|2,80
|0,92
|Bera Holding
|2,12
|0,47
|2,91
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|1,74
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|-0,61
|0,62
|Beyaz Filo
|4,53
|5,10
|65,93
|Bilici Yatırım
|1,47
|1,38
|8,09
|Bim Mağazalar
|93,35
|0,38
|7,30
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,30
|-6,25
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,90
|0,00
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|6,95
|2,06
|2,21
|Bolu Çimento
|3,52
|0,28
|2,62
|Bomonti Elektrik
|1,23
|4,24
|156,25
|Borusan Mannesmann
|8,30
|1,47
|6,41
|Borusan Yat. Paz.
|37,86
|0,16
|0,64
|Bosch Fren Sistemleri
|170,00
|1,19
|4,94
|Bossa
|8,05
|-2,07
|13,06
|Boyner Perakende Yat.
|4,79
|-2,84
|21,57
|Brisa
|6,39
|0,63
|0,95
|Burçelik
|3,28
|0,31
|2,18
|Burçelik Vana
|1,56
|0,65
|5,41
|Bursa Çimento
|4,70
|7,55
|6,82
|Carrefoursa
|4,02
|0,75
|15,52
|Coca Cola İçecek
|34,20
|4,59
|10,75
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|3,13
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,04
|5,05
|0,00
|Çelebi
|61,50
|2,93
|-3,00
|Çelik Halat
|6,10
|0,83
|1,67
|Çemaş Döküm
|0,81
|0,00
|6,58
|Çemtaş
|6,12
|0,99
|0,66
|Çimbeton
|28,82
|-0,55
|0,77
|Çimentaş
|11,51
|2,77
|-9,37
|Çimsa
|8,06
|-0,74
|6,75
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|-0,53
|6,18
|Dagi Giyim
|1,28
|1,59
|3,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|2,97
|Dardanel
|1,12
|0,00
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,55
|0,66
|6,31
|Demirören Gazetecilik
|16,70
|-0,36
|73,96
|Demısaş Döküm
|2,84
|4,41
|14,52
|Denge Holding
|1,30
|2,36
|12,07
|Deniz GMYO
|3,18
|-0,63
|4,61
|Denizbank
|17,04
|-2,07
|-10,79
|Denizli Cam
|11,02
|-0,09
|-4,34
|Derimod
|9,22
|-0,86
|6,34
|Desa Deri
|2,22
|0,45
|28,32
|Despec Bilgisayar
|3,07
|2,68
|-6,40
|Deva Holding
|3,53
|3,52
|7,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,65
|0,53
|3,10
|DO-CO
|521,00
|-0,82
|8,81
|Doğan Burda
|3,14
|-0,32
|4,32
|Doğan Holding
|1,12
|4,67
|9,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|4,42
|-3,28
|Doğusan
|1,96
|-0,51
|-18,67
|Doğuş GMYO
|2,19
|-0,90
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,84
|2,54
|11,52
|Döktaş Dökümcülük
|9,87
|0,41
|21,10
|Duran Doğan Basım
|6,71
|4,19
|31,57
|Dyo Boya
|3,07
|0,33
|5,86
|Eczacıbaşı İlaç
|2,97
|3,48
|8,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,93
|1,28
|10,14
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-4,23
|-11,69
|Ege Endüstri
|385,00
|0,65
|11,92
|Ege Gübre
|25,20
|-1,18
|16,13
|Ege Profil
|8,87
|0,11
|0,00
|Ege Seramik
|3,53
|1,73
|5,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|0,00
|30,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|3,68
|2,22
|-4,17
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|0,00
|Emek Elektrik
|1,00
|1,01
|2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|0,00
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|0,64
|4,67
|Enerjisa Enerji
|5,24
|1,75
|2,75
|Enka İnşaat
|5,30
|10,19
|15,72
|Erbosan
|61,25
|1,41
|-1,84
|Ereğli Demir Çelik
|8,61
|4,62
|19,25
|Ersu Gıda
|0,92
|1,10
|0,00
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,14
|0,47
|0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,74
|2,78
|4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|3,85
|-1,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,67
|2,27
|10,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|1,30
|16,92
|F-M İzmit Piston
|17,90
|0,67
|3,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,45
|-0,29
|0,88
|Ford Otosan
|60,90
|1,84
|21,80
|Formet Çelik Kapı
|2,38
|19,60
|87,40
|Frigo Pak Gıda
|1,66
|0,00
|-2,35
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,41
|16,13
|Garanti Bankası
|9,13
|2,93
|14,70
|Garanti Faktoring
|2,01
|1,01
|1,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|-0,85
|8,39
|Gedik Yatırım Holding
|2,81
|-2,77
|19,57
|Gediz Ambalaj
|4,33
|0,93
|4,34
|Gentaş
|1,87
|1,08
|5,65
|Gersan Elektrik
|3,59
|0,00
|1,70
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,41
|-0,87
|14,05
|Good-Year
|3,63
|1,40
|5,52
|Göltaş Çimento
|11,73
|1,38
|-5,63
|Gözde Girişim
|3,22
|0,00
|20,60
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,84
|2,44
|5,00
|Gübre Fabrik.
|3,16
|1,61
|6,76
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,97
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,68
|1,20
|12,00
|Halk GMYO
|0,72
|1,41
|2,86
|Halk Sigorta
|1,09
|9,00
|-0,91
|Hatay Tekstil
|4,23
|-0,47
|7,09
|Hedef Girişim
|1,23
|2,50
|6,03
|Hektaş
|10,43
|0,97
|12,51
|HUB Girişim
|1,96
|-0,51
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|3,13
|6,45
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|-19,97
|5,68
|İdealist Danışmanlık
|14,50
|1,40
|34,26
|İdealist GMYO
|1,69
|0,00
|3,68
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|6,25
|3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|7,84
|4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,60
|5,26
|-1,64
|İhlas Holding
|0,33
|6,45
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|18,75
|15,15
|İndeks Bilgisayar
|6,93
|2,06
|16,08
|Info Yatırım
|1,11
|-0,89
|7,77
|İntema
|25,20
|7,88
|35,27
|İpek Doğal Enerji
|5,77
|0,52
|7,45
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|2,72
|20,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA