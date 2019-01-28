Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,08
|-2,35
|6,67
|Acıpayam Selüloz
|3,76
|0,27
|15,34
|Adana Çimento (A)
|6,07
|-0,65
|0,33
|Adana Çimento (B)
|4,24
|0,71
|3,16
|Adana Çimento (C)
|1,48
|0,00
|4,96
|Adel Kalemcilik
|11,97
|-0,17
|8,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,21
|-0,45
|-5,56
|Afyon Çimento
|4,87
|0,62
|6,10
|Ak Enerji
|0,66
|4,76
|4,76
|Akbank
|6,49
|-0,15
|10,28
|Akçansa
|7,89
|-1,00
|7,35
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,12
|2,42
|5,47
|Akfen GMYO
|1,81
|2,84
|9,70
|Akın Tekstil
|9,68
|1,04
|2,43
|Akiş GMYO
|2,61
|-0,76
|1,95
|Akmerkez GMYO
|15,90
|0,32
|-2,87
|Aksa
|8,43
|0,96
|13,00
|Aksa Enerji
|2,97
|1,37
|10,82
|Aksigorta
|3,82
|0,00
|4,37
|Aksu Enerji
|7,86
|1,42
|1,81
|Alarko Carrıer
|42,12
|-0,47
|7,01
|Alarko GMYO
|47,98
|4,58
|6,81
|Alarko Holding
|2,48
|0,81
|19,81
|Albaraka Türk
|1,26
|-2,33
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,50
|0,15
|12,85
|Alkim Kağıt
|4,33
|-0,23
|4,34
|Alkim Kimya
|24,18
|-0,41
|2,03
|Altınyağ
|0,30
|0,00
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,12
|-0,48
|-0,72
|Anadolu Cam
|2,83
|1,07
|5,60
|Anadolu Efes
|20,94
|-1,23
|1,65
|Anadolu Grubu Holding
|11,41
|0,09
|11,43
|Anadolu Hayat Emek.
|5,86
|0,34
|-2,50
|Anadolu Isuzu
|6,64
|-0,15
|7,44
|Anadolu Sigorta
|4,32
|-0,69
|4,85
|Anel Elektrik
|1,86
|-0,53
|14,81
|Arçelik
|18,51
|3,12
|17,23
|Arena Bilgisayar
|3,84
|0,00
|-12,93
|Armada Bilgisayar
|7,86
|-1,13
|-15,39
|Arsan Tekstil
|1,71
|-0,58
|5,56
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|-3,54
|25,29
|Aselsan
|25,06
|-0,24
|4,07
|Aslan Çimento
|29,20
|0,27
|3,69
|Ata GMYO
|3,97
|0,25
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,49
|1,36
|0,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|11,11
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|19,39
|36,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,81
|0,39
|1,83
|Avrasya GMYO
|0,87
|2,35
|-1,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,00
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.251,40
|0,04
|0,41
|Avrupa Yatırım Holding
|2,36
|0,00
|-2,88
|Ayen Enerji
|2,55
|1,59
|8,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,00
|7,04
|Aygaz
|12,20
|-0,41
|7,68
|Bagfaş
|5,67
|1,61
|17,63
|Bak Ambalaj
|4,81
|2,56
|-5,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,42
|2,44
|27,27
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-1,32
|-0,66
|Banvit
|11,30
|-2,67
|4,73
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|0,00
|-4,46
|Batı Çimento
|2,44
|0,41
|1,24
|Batısöke Çimento
|1,07
|-2,73
|-1,83
|Bera Holding
|2,11
|0,48
|2,43
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|-0,58
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-1,80
|1,23
|Beyaz Filo
|4,31
|-2,49
|57,88
|Bilici Yatırım
|1,45
|0,00
|6,62
|Bim Mağazalar
|93,00
|0,16
|6,90
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,32
|6,67
|6,67
|Birlik Mensucat
|0,90
|1,12
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|6,81
|3,97
|0,15
|Bolu Çimento
|3,51
|-0,57
|2,33
|Bomonti Elektrik
|1,18
|-5,60
|145,83
|Borusan Mannesmann
|8,18
|-1,33
|4,87
|Borusan Yat. Paz.
|37,80
|-0,79
|0,48
|Bosch Fren Sistemleri
|168,00
|-0,53
|3,70
|Bossa
|8,22
|0,61
|15,45
|Boyner Perakende Yat.
|4,93
|-1,00
|25,13
|Brisa
|6,35
|-0,63
|0,32
|Burçelik
|3,27
|0,00
|1,87
|Burçelik Vana
|1,55
|1,31
|4,73
|Bursa Çimento
|4,37
|-0,46
|-0,68
|Carrefoursa
|3,99
|5,00
|14,66
|Coca Cola İçecek
|32,70
|-0,91
|5,89
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|-1,03
|-1,03
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|-1,00
|-4,81
|Çelebi
|59,75
|0,76
|-5,76
|Çelik Halat
|6,05
|0,83
|0,83
|Çemaş Döküm
|0,81
|1,25
|6,58
|Çemtaş
|6,06
|-0,82
|-0,33
|Çimbeton
|28,98
|-0,34
|1,33
|Çimentaş
|11,20
|0,36
|-11,81
|Çimsa
|8,12
|-0,25
|7,55
|Çuhadaroğlu Metal
|1,90
|3,26
|6,74
|Dagi Giyim
|1,26
|0,00
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,12
|0,90
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,52
|-1,09
|5,61
|Demirören Gazetecilik
|16,76
|19,97
|74,58
|Demısaş Döküm
|2,72
|0,37
|9,68
|Denge Holding
|1,27
|0,00
|9,48
|Deniz GMYO
|3,20
|0,00
|5,26
|Denizbank
|17,40
|-0,46
|-8,90
|Denizli Cam
|11,03
|1,01
|-4,25
|Derimod
|9,30
|-0,75
|7,27
|Desa Deri
|2,21
|-4,33
|27,75
|Despec Bilgisayar
|2,99
|-1,97
|-8,84
|Deva Holding
|3,41
|-2,57
|3,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,62
|0,36
|2,55
|DO-CO
|525,30
|-0,51
|9,71
|Doğan Burda
|3,15
|0,32
|4,65
|Doğan Holding
|1,07
|0,00
|4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|-1,74
|-7,38
|Doğusan
|1,97
|3,14
|-18,26
|Doğuş GMYO
|2,21
|0,00
|4,74
|Doğuş Otomotiv
|4,72
|-0,42
|8,76
|Döktaş Dökümcülük
|9,83
|-0,71
|20,61
|Duran Doğan Basım
|6,44
|6,80
|26,27
|Dyo Boya
|3,06
|0,33
|5,52
|Eczacıbaşı İlaç
|2,87
|-1,03
|5,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,83
|-0,25
|8,75
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-7,79
|Ege Endüstri
|382,50
|1,59
|11,19
|Ege Gübre
|25,50
|-3,04
|17,51
|Ege Profil
|8,86
|-0,11
|-0,11
|Ege Seramik
|3,47
|0,29
|3,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|-5,56
|30,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-15,38
|10,00
|Egeplast
|3,60
|-1,37
|-6,25
|Ekiz Kimya
|0,34
|6,25
|3,03
|Emek Elektrik
|0,99
|1,02
|1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|0,88
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,30
|4,00
|Enerjisa Enerji
|5,15
|-1,15
|0,98
|Enka İnşaat
|4,81
|-0,21
|5,02
|Erbosan
|60,40
|-0,41
|-3,21
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|-2,83
|13,99
|Ersu Gıda
|0,91
|0,00
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,74
|-3,90
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,13
|2,90
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,50
|2,46
|8,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|-1,60
|15,41
|F-M İzmit Piston
|17,78
|-0,78
|3,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,46
|2,98
|1,17
|Ford Otosan
|59,80
|1,01
|19,60
|Formet Çelik Kapı
|1,99
|19,88
|56,69
|Frigo Pak Gıda
|1,66
|-0,60
|-2,35
|Galatasaray Sportif
|1,42
|5,19
|14,52
|Garanti Bankası
|8,87
|-2,95
|11,43
|Garanti Faktoring
|1,99
|-1,00
|0,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,52
|-1,95
|9,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,89
|-3,99
|22,98
|Gediz Ambalaj
|4,29
|-0,92
|3,37
|Gentaş
|1,85
|-1,07
|4,52
|Gersan Elektrik
|3,59
|-0,55
|1,70
|Global Men. Değ.
|0,46
|2,22
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,44
|-1,15
|15,05
|Good-Year
|3,58
|-1,10
|4,07
|Göltaş Çimento
|11,57
|-0,52
|-6,92
|Gözde Girişim
|3,22
|0,63
|20,60
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|3,11
|-1,58
|5,07
|Güler Yat. Holding
|1,03
|-0,96
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,66
|0,61
|10,67
|Halk GMYO
|0,71
|-1,39
|1,43
|Halk Sigorta
|1,00
|-9,09
|-9,09
|Hatay Tekstil
|4,25
|1,19
|7,59
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|3,45
|Hektaş
|10,33
|0,10
|11,43
|HUB Girişim
|1,97
|0,51
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|-2,04
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|6,51
|4,83
|32,05
|İdealist Danışmanlık
|14,30
|10,85
|32,41
|İdealist GMYO
|1,69
|1,20
|3,68
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|2,00
|-2,86
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|1,04
|13,74
|Info Yatırım
|1,12
|-1,75
|8,74
|İntema
|23,36
|-5,88
|25,39
|İpek Doğal Enerji
|5,74
|-1,20
|6,89
|İskenderun Demir Çelik
|6,62
|-0,90
|16,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA