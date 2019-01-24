Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,17
|-5,24
|11,28
|Acıpayam Selüloz
|3,79
|-0,79
|16,26
|Adana Çimento (A)
|6,09
|0,16
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,18
|0,24
|1,70
|Adana Çimento (C)
|1,49
|0,68
|5,67
|Adel Kalemcilik
|11,99
|6,48
|9,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,25
|-0,88
|-3,85
|Afyon Çimento
|4,90
|1,24
|6,75
|Ak Enerji
|0,63
|1,61
|0,00
|Akbank
|6,52
|0,62
|10,79
|Akçansa
|7,97
|0,00
|8,44
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|1,96
|3,48
|Akfen GMYO
|1,66
|3,11
|0,61
|Akın Tekstil
|9,42
|-0,32
|-0,32
|Akiş GMYO
|2,63
|-0,38
|2,73
|Akmerkez GMYO
|15,92
|-0,44
|-2,75
|Aksa
|8,15
|2,90
|9,25
|Aksa Enerji
|2,93
|2,09
|9,33
|Aksigorta
|3,86
|-1,03
|5,46
|Aksu Enerji
|7,91
|-0,88
|2,46
|Alarko Carrıer
|42,84
|3,23
|8,84
|Alarko GMYO
|46,00
|-0,17
|2,40
|Alarko Holding
|2,41
|6,64
|16,43
|Albaraka Türk
|1,30
|-2,26
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,42
|1,10
|11,46
|Alkim Kağıt
|4,38
|0,46
|5,54
|Alkim Kimya
|23,60
|2,70
|-0,42
|Altınyağ
|0,30
|0,00
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,16
|-1,19
|0,24
|Anadolu Cam
|2,75
|0,36
|2,61
|Anadolu Efes
|21,20
|-1,12
|2,91
|Anadolu Grubu Holding
|11,48
|1,41
|12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,34
|-2,66
|Anadolu Isuzu
|6,66
|1,99
|7,77
|Anadolu Sigorta
|4,32
|-0,46
|4,85
|Anel Elektrik
|1,81
|0,56
|11,73
|Arçelik
|18,20
|-1,89
|15,26
|Arena Bilgisayar
|3,82
|0,53
|-13,38
|Armada Bilgisayar
|7,98
|1,01
|-14,10
|Arsan Tekstil
|1,72
|0,58
|6,17
|Artı Yatırım Holding
|1,11
|4,72
|27,59
|Aselsan
|25,10
|1,62
|4,24
|Aslan Çimento
|29,40
|1,17
|4,40
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,48
|0,00
|-0,67
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|-2,70
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|5,21
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,76
|-0,13
|1,17
|Avrasya GMYO
|0,84
|1,20
|-4,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|0,91
|2,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.250,70
|0,01
|0,35
|Avrupa Yatırım Holding
|2,32
|-2,11
|-4,53
|Ayen Enerji
|2,53
|1,61
|7,66
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,00
|7,04
|Aygaz
|12,21
|1,33
|7,77
|Bagfaş
|5,40
|1,89
|12,03
|Bak Ambalaj
|4,70
|0,86
|-7,30
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|-2,27
|30,30
|Bantaş Ambalaj
|1,56
|1,30
|3,31
|Banvit
|11,37
|4,22
|5,38
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|0,00
|-3,96
|Batı Çimento
|2,54
|1,20
|5,39
|Batısöke Çimento
|1,09
|0,93
|0,00
|Bera Holding
|2,14
|4,90
|3,88
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|1,16
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|0,59
|5,56
|Beyaz Filo
|4,28
|15,99
|56,78
|Bilici Yatırım
|1,47
|2,80
|8,09
|Bim Mağazalar
|93,15
|0,70
|7,07
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,89
|1,14
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|6,60
|4,43
|-2,94
|Bolu Çimento
|3,53
|1,44
|2,92
|Bomonti Elektrik
|1,34
|3,88
|179,17
|Borusan Mannesmann
|8,23
|0,37
|5,51
|Borusan Yat. Paz.
|38,20
|-0,37
|1,54
|Bosch Fren Sistemleri
|169,00
|2,11
|4,32
|Bossa
|8,21
|1,86
|15,31
|Boyner Perakende Yat.
|5,10
|-2,11
|29,44
|Brisa
|6,42
|0,78
|1,42
|Burçelik
|3,28
|1,55
|2,18
|Burçelik Vana
|1,53
|0,66
|3,38
|Bursa Çimento
|4,39
|0,69
|-0,23
|Carrefoursa
|3,83
|-2,79
|10,06
|Coca Cola İçecek
|33,24
|1,03
|7,64
|Cosmos Yat. Holding
|0,98
|-1,01
|1,03
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|1,02
|-4,81
|Çelebi
|58,10
|0,69
|-8,36
|Çelik Halat
|6,00
|2,04
|0,00
|Çemaş Döküm
|0,81
|0,00
|6,58
|Çemtaş
|6,04
|1,85
|-0,66
|Çimbeton
|29,00
|0,00
|1,40
|Çimentaş
|11,02
|-0,27
|-13,23
|Çimsa
|8,12
|2,14
|7,55
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|2,76
|4,49
|Dagi Giyim
|1,28
|0,79
|3,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|0,00
|0,99
|Dardanel
|1,11
|0,91
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,59
|3,61
|7,24
|Demirören Gazetecilik
|14,32
|4,53
|49,17
|Demısaş Döküm
|2,71
|0,37
|9,27
|Denge Holding
|1,28
|-11,72
|10,34
|Deniz GMYO
|3,40
|10,03
|11,84
|Denizbank
|18,61
|19,99
|-2,57
|Denizli Cam
|10,75
|1,32
|-6,68
|Derimod
|9,36
|1,74
|7,96
|Desa Deri
|2,32
|3,57
|34,10
|Despec Bilgisayar
|3,02
|3,42
|-7,93
|Deva Holding
|3,52
|2,03
|6,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,63
|-0,88
|2,74
|DO-CO
|545,00
|5,03
|13,83
|Doğan Burda
|3,08
|0,98
|2,33
|Doğan Holding
|1,07
|0,94
|4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,72
|-3,28
|Doğusan
|1,93
|-0,52
|-19,92
|Doğuş GMYO
|2,21
|0,00
|4,74
|Doğuş Otomotiv
|4,73
|1,94
|8,99
|Döktaş Dökümcülük
|8,87
|0,80
|8,83
|Duran Doğan Basım
|5,87
|4,45
|15,10
|Dyo Boya
|3,26
|13,59
|12,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,93
|2,09
|7,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,84
|0,00
|8,89
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-9,09
|Ege Endüstri
|374,00
|0,32
|8,72
|Ege Gübre
|26,84
|0,83
|23,69
|Ege Profil
|8,89
|0,23
|0,23
|Ege Seramik
|3,48
|0,58
|3,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|0,00
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|-2,78
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|30,00
|Egeplast
|3,60
|0,28
|-6,25
|Ekiz Kimya
|0,35
|2,94
|6,06
|Emek Elektrik
|0,98
|-1,01
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|0,00
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|1,94
|5,33
|Enerjisa Enerji
|5,25
|1,94
|2,94
|Enka İnşaat
|4,75
|0,00
|3,71
|Erbosan
|59,20
|1,46
|-5,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,51
|1,43
|17,87
|Ersu Gıda
|0,90
|-1,10
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,75
|-1,32
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,03
|0,50
|-4,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|1,92
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,46
|1,63
|7,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,16
|2,60
|18,80
|F-M İzmit Piston
|18,12
|2,66
|5,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|0,90
|-1,17
|Ford Otosan
|57,70
|2,49
|15,40
|Formet Çelik Kapı
|1,59
|2,58
|25,20
|Frigo Pak Gıda
|1,75
|4,17
|2,94
|Galatasaray Sportif
|1,37
|-0,72
|10,48
|Garanti Bankası
|9,11
|2,13
|14,45
|Garanti Faktoring
|2,04
|2,00
|3,03
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,52
|-0,28
|9,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,79
|-0,36
|18,72
|Gediz Ambalaj
|4,36
|0,46
|5,06
|Gentaş
|1,91
|-0,52
|7,91
|Gersan Elektrik
|3,50
|1,45
|-0,85
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,45
|0,88
|15,38
|Good-Year
|3,62
|1,97
|5,23
|Göltaş Çimento
|11,71
|1,39
|-5,79
|Gözde Girişim
|3,17
|2,26
|18,73
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,11
|3,32
|5,07
|Güler Yat. Holding
|1,03
|0,98
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,66
|-0,60
|10,67
|Halk GMYO
|0,72
|1,41
|2,86
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,18
|0,48
|5,82
|Hedef Girişim
|1,15
|0,00
|-0,86
|Hektaş
|9,94
|1,12
|7,23
|HUB Girişim
|1,97
|0,51
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|-1,03
|3,23
|ICBC Turkey Bank
|6,07
|2,88
|23,12
|İdealist Danışmanlık
|11,64
|6,79
|7,78
|İdealist GMYO
|1,66
|-2,35
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-5,71
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|0,00
|-4,92
|İhlas Holding
|0,32
|6,67
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|4,35
|12,56
|Info Yatırım
|1,17
|3,54
|13,59
|İntema
|25,96
|6,31
|39,35
|İpek Doğal Enerji
|5,72
|-0,35
|6,52
|İskenderun Demir Çelik
|6,58
|0,92
|16,25
(Sürecek)
Kaynak: AA