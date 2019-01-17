Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,03
|0,00
|4,10
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|0,00
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,09
|-0,16
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,14
|0,00
|0,73
|Adana Çimento (C)
|1,46
|-0,68
|3,55
|Adel Kalemcilik
|11,12
|1,00
|1,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,25
|5,14
|-3,85
|Afyon Çimento
|4,80
|2,56
|4,58
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,61
|0,92
|12,32
|Akçansa
|7,84
|0,00
|6,67
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|0,50
|0,00
|Akfen GMYO
|1,64
|-7,87
|-0,61
|Akın Tekstil
|9,04
|0,11
|-4,34
|Akiş GMYO
|2,63
|-0,75
|2,73
|Akmerkez GMYO
|15,86
|1,02
|-3,12
|Aksa
|7,86
|1,68
|5,36
|Aksa Enerji
|2,82
|-0,70
|5,22
|Aksigorta
|3,80
|1,88
|3,83
|Aksu Enerji
|8,33
|0,48
|7,90
|Alarko Carrıer
|41,16
|0,64
|4,57
|Alarko GMYO
|45,58
|1,29
|1,47
|Alarko Holding
|2,19
|0,46
|5,80
|Albaraka Türk
|1,28
|0,00
|4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,05
|2,02
|5,03
|Alkim Kağıt
|4,21
|1,20
|1,45
|Alkim Kimya
|22,00
|0,09
|-7,17
|Altınyağ
|0,33
|0,00
|-25,00
|Altınyunus Çeşme
|4,24
|-0,24
|2,17
|Anadolu Cam
|2,64
|-0,38
|-1,49
|Anadolu Efes
|19,90
|0,35
|-3,40
|Anadolu Grubu Holding
|10,61
|1,73
|3,61
|Anadolu Hayat Emek.
|5,82
|0,34
|-3,16
|Anadolu Isuzu
|6,06
|1,68
|-1,94
|Anadolu Sigorta
|4,32
|0,00
|4,85
|Anel Elektrik
|1,80
|3,45
|11,11
|Arçelik
|17,65
|0,28
|11,78
|Arena Bilgisayar
|3,82
|-0,78
|-13,38
|Armada Bilgisayar
|7,98
|-5,79
|-14,10
|Arsan Tekstil
|1,66
|1,22
|2,47
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|1,05
|10,34
|Aselsan
|23,58
|-0,59
|-2,08
|Aslan Çimento
|28,48
|0,35
|1,14
|Ata GMYO
|3,97
|-0,50
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,43
|-1,38
|-4,03
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|19,44
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|-3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,70
|-0,26
|0,39
|Avrasya GMYO
|0,83
|-1,19
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|2,80
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.249,50
|0,01
|0,26
|Avrupa Yatırım Holding
|2,33
|-0,43
|-4,12
|Ayen Enerji
|2,42
|0,41
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|0,00
|6,34
|Aygaz
|11,75
|0,60
|3,71
|Bagfaş
|5,13
|1,99
|6,43
|Bak Ambalaj
|4,52
|0,67
|-10,85
|Balatacılar Balatacılık
|0,45
|-6,25
|36,36
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|0,00
|0,00
|Banvit
|10,56
|0,38
|-2,13
|Baştaş Başkent Çimento
|1,92
|-2,04
|-4,95
|Batı Çimento
|2,39
|0,42
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,06
|0,95
|-2,75
|Bera Holding
|2,14
|19,55
|3,88
|Berkosan Yalıtım
|1,70
|0,59
|-6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,66
|2,47
|2,47
|Beyaz Filo
|4,00
|3,63
|46,52
|Bilici Yatırım
|1,50
|3,45
|10,29
|Bim Mağazalar
|91,80
|2,68
|5,52
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,89
|-2,20
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|6,17
|1,15
|-9,26
|Bolu Çimento
|3,39
|0,30
|-1,17
|Bomonti Elektrik
|1,41
|-2,08
|193,75
|Borusan Mannesmann
|7,87
|-0,38
|0,90
|Borusan Yat. Paz.
|37,58
|-0,27
|-0,11
|Bosch Fren Sistemleri
|163,50
|0,31
|0,93
|Bossa
|7,79
|0,26
|9,41
|Boyner Perakende Yat.
|4,21
|0,00
|6,85
|Brisa
|6,44
|1,26
|1,74
|Burçelik
|3,34
|-0,89
|4,05
|Burçelik Vana
|1,52
|0,00
|2,70
|Bursa Çimento
|4,28
|0,71
|-2,73
|Carrefoursa
|3,51
|1,45
|0,86
|Coca Cola İçecek
|32,12
|1,32
|4,02
|Cosmos Yat. Holding
|1,01
|1,00
|4,12
|Credıtwest Faktorıng
|0,94
|-2,08
|-9,62
|Çelebi
|58,75
|-2,00
|-7,33
|Çelik Halat
|5,84
|-1,02
|-2,67
|Çemaş Döküm
|0,78
|-1,27
|2,63
|Çemtaş
|5,61
|0,54
|-7,73
|Çimbeton
|28,50
|0,07
|-0,35
|Çimentaş
|10,95
|-0,36
|-13,78
|Çimsa
|7,65
|-0,39
|1,32
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|1,13
|0,56
|Dagi Giyim
|1,26
|1,61
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-0,98
|0,00
|Dardanel
|1,12
|0,90
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|4,40
|0,46
|2,80
|Demirören Gazetecilik
|13,50
|5,39
|40,63
|Demısaş Döküm
|2,61
|1,95
|5,24
|Denge Holding
|1,15
|0,88
|-0,86
|Deniz GMYO
|3,12
|1,96
|2,63
|Denizbank
|14,50
|7,25
|-24,08
|Denizli Cam
|10,66
|-0,84
|-7,47
|Derimod
|8,89
|-0,11
|2,54
|Desa Deri
|1,84
|-4,66
|6,36
|Despec Bilgisayar
|2,91
|2,46
|-11,28
|Deva Holding
|3,42
|-0,29
|3,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-8,97
|Ditaş Doğan
|5,38
|0,94
|-1,82
|DO-CO
|509,70
|0,26
|6,45
|Doğan Burda
|2,99
|0,00
|-0,66
|Doğan Holding
|1,03
|3,00
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|0,80
|3,28
|Doğusan
|2,11
|-7,05
|-12,45
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,46
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,43
|0,00
|2,07
|Döktaş Dökümcülük
|8,98
|-1,10
|10,18
|Duran Doğan Basım
|5,58
|-1,24
|9,41
|Dyo Boya
|2,94
|6,52
|1,38
|Eczacıbaşı İlaç
|2,80
|0,72
|2,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,64
|2,28
|6,11
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-10,39
|Ege Endüstri
|370,80
|-1,12
|7,79
|Ege Gübre
|24,02
|0,08
|10,69
|Ege Profil
|8,95
|1,59
|0,90
|Ege Seramik
|3,32
|0,30
|-0,90
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|-5,88
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|-5,56
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|-12,50
|40,00
|Egeplast
|3,83
|3,51
|-0,26
|Ekiz Kimya
|0,36
|0,00
|9,09
|Emek Elektrik
|0,96
|2,13
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|0,00
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,68
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|5,02
|0,60
|-1,57
|Enka İnşaat
|4,54
|1,11
|-0,87
|Erbosan
|57,70
|1,23
|-7,53
|Ereğli Demir Çelik
|7,44
|0,54
|3,05
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,03
|-0,98
|-4,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|2,94
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|3,39
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|4,84
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|0,00
|-7,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,30
|3,55
|5,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|-3,21
|13,53
|F-M İzmit Piston
|17,47
|-0,11
|1,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,35
|1,21
|-2,05
|Ford Otosan
|55,45
|-0,98
|10,90
|Formet Çelik Kapı
|1,51
|3,42
|18,90
|Frigo Pak Gıda
|1,68
|3,07
|-1,18
|Galatasaray Sportif
|1,28
|2,40
|3,23
|Garanti Bankası
|9,25
|3,82
|16,21
|Garanti Faktoring
|1,97
|1,03
|-0,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|2,82
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,64
|6,43
|13,04
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|2,27
|14,89
|Gediz Ambalaj
|4,28
|0,71
|3,13
|Gentaş
|1,81
|1,12
|2,26
|Gersan Elektrik
|3,30
|2,17
|-6,52
|Global Men. Değ.
|0,47
|4,44
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,40
|2,72
|13,71
|Good-Year
|3,46
|1,17
|0,58
|Göltaş Çimento
|11,33
|3,19
|-8,85
|Gözde Girişim
|2,87
|7,09
|7,49
|GSD Denizcilik
|1,23
|1,65
|6,96
|GSD Holding
|0,81
|2,53
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,90
|2,47
|-2,03
|Güler Yat. Holding
|1,03
|4,04
|-3,74
|Güneş Sigorta
|1,58
|1,28
|5,33
|Halk GMYO
|0,71
|1,43
|1,43
|Halk Sigorta
|1,15
|2,68
|4,55
|Hatay Tekstil
|4,08
|0,00
|3,29
|Hedef Girişim
|1,12
|0,00
|-3,45
|Hektaş
|9,65
|2,01
|4,10
|HUB Girişim
|2,00
|0,00
|6,38
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|4,26
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|1,91
|8,32
|İdealist Danışmanlık
|9,89
|-2,47
|-8,43
|İdealist GMYO
|1,66
|1,84
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|-1,01
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-6,06
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|3,01
|9,05
|Info Yatırım
|1,14
|11,76
|10,68
|İntema
|18,45
|0,82
|-0,97
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|-3,74
|10,24
|İskenderun Demir Çelik
|6,20
|1,64
|9,54
(Sürecek)
Kaynak: AA