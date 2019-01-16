Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,03
|-0,49
|4,10
|Acıpayam Selüloz
|3,31
|2,48
|1,53
|Adana Çimento (A)
|6,10
|0,16
|0,83
|Adana Çimento (B)
|4,14
|0,00
|0,73
|Adana Çimento (C)
|1,47
|-1,34
|4,26
|Adel Kalemcilik
|11,01
|-0,36
|0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,14
|0,00
|-8,55
|Afyon Çimento
|4,68
|1,52
|1,96
|Ak Enerji
|0,62
|3,33
|-1,59
|Akbank
|6,55
|8,62
|11,30
|Akçansa
|7,84
|0,90
|6,67
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|1,01
|-0,50
|Akfen GMYO
|1,78
|1,14
|7,88
|Akın Tekstil
|9,03
|-0,22
|-4,44
|Akiş GMYO
|2,65
|0,76
|3,52
|Akmerkez GMYO
|15,70
|-1,88
|-4,09
|Aksa
|7,73
|2,25
|3,62
|Aksa Enerji
|2,84
|2,16
|5,97
|Aksigorta
|3,73
|0,81
|1,91
|Aksu Enerji
|8,29
|0,12
|7,38
|Alarko Carrıer
|40,90
|4,60
|3,91
|Alarko GMYO
|45,00
|1,12
|0,18
|Alarko Holding
|2,18
|2,83
|5,31
|Albaraka Türk
|1,28
|2,40
|4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,93
|0,17
|2,95
|Alkim Kağıt
|4,16
|-2,12
|0,24
|Alkim Kimya
|21,98
|-0,09
|-7,26
|Altınyağ
|0,33
|17,86
|-25,00
|Altınyunus Çeşme
|4,25
|0,00
|2,41
|Anadolu Cam
|2,65
|0,00
|-1,12
|Anadolu Efes
|19,83
|0,81
|-3,74
|Anadolu Grubu Holding
|10,43
|0,58
|1,86
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|-0,34
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|5,96
|-0,17
|-3,56
|Anadolu Sigorta
|4,32
|0,93
|4,85
|Anel Elektrik
|1,74
|1,75
|7,41
|Arçelik
|17,60
|3,04
|11,46
|Arena Bilgisayar
|3,85
|-0,77
|-12,70
|Armada Bilgisayar
|8,47
|-2,19
|-8,83
|Arsan Tekstil
|1,64
|0,00
|1,23
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|5,56
|9,20
|Aselsan
|23,72
|1,54
|-1,50
|Aslan Çimento
|28,38
|0,78
|0,78
|Ata GMYO
|3,99
|-0,25
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,45
|-1,36
|-2,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|-7,69
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,72
|1,18
|0,65
|Avrasya GMYO
|0,84
|1,20
|-4,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,07
|0,94
|-0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.249,40
|0,02
|0,25
|Avrupa Yatırım Holding
|2,34
|0,86
|-3,70
|Ayen Enerji
|2,41
|-0,41
|2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|6,34
|Aygaz
|11,68
|-0,43
|3,09
|Bagfaş
|5,03
|1,62
|4,36
|Bak Ambalaj
|4,49
|-0,88
|-11,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|-11,11
|45,45
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|-0,66
|0,00
|Banvit
|10,52
|0,48
|-2,50
|Baştaş Başkent Çimento
|1,96
|0,51
|-2,97
|Batı Çimento
|2,38
|-0,42
|-1,24
|Batısöke Çimento
|1,05
|0,00
|-3,67
|Bera Holding
|1,79
|0,00
|-13,11
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|0,00
|-6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|0,62
|0,00
|Beyaz Filo
|3,86
|19,88
|41,39
|Bilici Yatırım
|1,45
|2,84
|6,62
|Bim Mağazalar
|89,40
|1,19
|2,76
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,91
|0,00
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|6,10
|1,67
|-10,29
|Bolu Çimento
|3,38
|0,30
|-1,46
|Bomonti Elektrik
|1,44
|20,00
|200,00
|Borusan Mannesmann
|7,90
|1,02
|1,28
|Borusan Yat. Paz.
|37,68
|0,43
|0,16
|Bosch Fren Sistemleri
|163,00
|0,56
|0,62
|Bossa
|7,77
|0,65
|9,13
|Boyner Perakende Yat.
|4,21
|0,24
|6,85
|Brisa
|6,36
|0,16
|0,47
|Burçelik
|3,37
|-0,88
|4,98
|Burçelik Vana
|1,52
|2,01
|2,70
|Bursa Çimento
|4,25
|0,24
|-3,41
|Carrefoursa
|3,46
|0,58
|-0,57
|Coca Cola İçecek
|31,70
|-0,25
|2,66
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|-1,96
|3,09
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|1,05
|-7,69
|Çelebi
|59,95
|-4,00
|-5,44
|Çelik Halat
|5,90
|-0,51
|-1,67
|Çemaş Döküm
|0,79
|-1,25
|3,95
|Çemtaş
|5,58
|-0,71
|-8,22
|Çimbeton
|28,48
|0,00
|-0,42
|Çimentaş
|10,99
|-3,26
|-13,46
|Çimsa
|7,68
|1,99
|1,72
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|1,14
|-0,56
|Dagi Giyim
|1,24
|0,00
|0,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|-1,92
|0,99
|Dardanel
|1,11
|2,78
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,38
|1,62
|2,34
|Demirören Gazetecilik
|12,81
|-19,94
|33,44
|Demısaş Döküm
|2,56
|1,99
|3,23
|Denge Holding
|1,14
|0,00
|-1,72
|Deniz GMYO
|3,06
|-1,61
|0,66
|Denizbank
|13,52
|-19,95
|-29,21
|Denizli Cam
|10,75
|-3,24
|-6,68
|Derimod
|8,90
|0,79
|2,65
|Desa Deri
|1,93
|7,82
|11,56
|Despec Bilgisayar
|2,84
|1,07
|-13,41
|Deva Holding
|3,43
|0,88
|4,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,33
|1,91
|-2,74
|DO-CO
|508,40
|-1,34
|6,18
|Doğan Burda
|2,99
|-0,66
|-0,66
|Doğan Holding
|1,00
|1,01
|-1,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|-2,34
|2,46
|Doğusan
|2,27
|-19,79
|-5,81
|Doğuş GMYO
|2,18
|0,00
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|4,43
|1,84
|2,07
|Döktaş Dökümcülük
|9,08
|3,06
|11,41
|Duran Doğan Basım
|5,65
|-0,88
|10,78
|Dyo Boya
|2,76
|1,10
|-4,83
|Eczacıbaşı İlaç
|2,78
|1,09
|1,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,47
|-0,13
|3,75
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-9,09
|Ege Endüstri
|375,00
|1,02
|9,01
|Ege Gübre
|24,00
|6,67
|10,60
|Ege Profil
|8,81
|-0,79
|-0,68
|Ege Seramik
|3,31
|0,61
|-1,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|-19,05
|30,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|-16,28
|50,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|-15,79
|60,00
|Egeplast
|3,70
|-5,13
|-3,65
|Ekiz Kimya
|0,36
|-7,69
|9,09
|Emek Elektrik
|0,94
|-1,05
|-4,08
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|1,75
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-1,34
|-2,00
|Enerjisa Enerji
|4,99
|1,42
|-2,16
|Enka İnşaat
|4,49
|0,45
|-1,97
|Erbosan
|57,00
|1,60
|-8,65
|Ereğli Demir Çelik
|7,40
|-1,33
|2,49
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,74
|1,37
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,05
|0,99
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|0,00
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,59
|0,00
|-7,81
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|2,00
|-7,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,05
|1,44
|1,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|14,71
|17,29
|F-M İzmit Piston
|17,49
|1,45
|1,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,31
|0,00
|-3,22
|Ford Otosan
|56,00
|0,27
|12,00
|Formet Çelik Kapı
|1,46
|-0,68
|14,96
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|-1,21
|-4,12
|Galatasaray Sportif
|1,25
|0,00
|0,81
|Garanti Bankası
|8,91
|6,83
|11,93
|Garanti Faktoring
|1,95
|2,09
|-1,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,42
|0,29
|6,21
|Gedik Yatırım Holding
|2,64
|2,72
|12,34
|Gediz Ambalaj
|4,25
|1,19
|2,41
|Gentaş
|1,79
|0,56
|1,13
|Gersan Elektrik
|3,23
|0,62
|-8,50
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,31
|2,16
|10,70
|Good-Year
|3,42
|1,18
|-0,58
|Göltaş Çimento
|10,98
|0,46
|-11,67
|Gözde Girişim
|2,68
|4,28
|0,37
|GSD Denizcilik
|1,21
|-1,63
|5,22
|GSD Holding
|0,79
|1,28
|-1,25
|Gübre Fabrik.
|2,83
|1,43
|-4,39
|Güler Yat. Holding
|0,99
|-1,00
|-7,48
|Güneş Sigorta
|1,56
|0,65
|4,00
|Halk GMYO
|0,70
|2,94
|0,00
|Halk Sigorta
|1,12
|1,82
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,08
|0,00
|3,29
|Hedef Girişim
|1,12
|0,00
|-3,45
|Hektaş
|9,46
|0,85
|2,05
|HUB Girişim
|2,00
|-0,50
|6,38
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,00
|1,08
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|1,75
|6,29
|İdealist Danışmanlık
|10,14
|-0,59
|-6,11
|İdealist GMYO
|1,63
|0,62
|0,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-5,71
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|1,79
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|6,67
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|4,12
|5,86
|Info Yatırım
|1,02
|0,99
|-0,97
|İntema
|18,30
|0,27
|-1,77
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|0,99
|14,53
|İskenderun Demir Çelik
|6,10
|-0,16
|7,77
(Sürecek)
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