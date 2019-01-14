Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,23
|-11,86
|14,36
|Acıpayam Selüloz
|3,41
|9,29
|4,60
|Adana Çimento (A)
|6,02
|0,33
|-0,50
|Adana Çimento (B)
|4,14
|0,73
|0,73
|Adana Çimento (C)
|1,46
|2,10
|3,55
|Adel Kalemcilik
|11,15
|0,63
|1,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,24
|-0,88
|-4,27
|Afyon Çimento
|4,57
|-0,22
|-0,44
|Ak Enerji
|0,60
|0,00
|-4,76
|Akbank
|5,98
|1,53
|1,62
|Akçansa
|7,72
|2,39
|5,03
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,98
|1,02
|-1,49
|Akfen GMYO
|1,79
|0,00
|8,48
|Akın Tekstil
|9,04
|-1,95
|-4,34
|Akiş GMYO
|2,60
|-2,26
|1,56
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,06
|-2,26
|Aksa
|7,52
|-0,40
|0,80
|Aksa Enerji
|2,77
|-1,77
|3,36
|Aksigorta
|3,75
|2,18
|2,46
|Aksu Enerji
|8,52
|-0,58
|10,36
|Alarko Carrıer
|39,00
|-0,51
|-0,91
|Alarko GMYO
|43,78
|0,09
|-2,54
|Alarko Holding
|2,09
|0,48
|0,97
|Albaraka Türk
|1,25
|0,81
|2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,72
|1,06
|-0,69
|Alkim Kağıt
|4,02
|-1,23
|-3,13
|Alkim Kimya
|21,48
|-1,47
|-9,37
|Altınyağ
|0,29
|-19,44
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,10
|-2,38
|-1,20
|Anadolu Cam
|2,59
|-1,15
|-3,36
|Anadolu Efes
|19,48
|-0,20
|-5,44
|Anadolu Grubu Holding
|10,23
|-1,63
|-0,10
|Anadolu Hayat Emek.
|5,74
|0,35
|-4,49
|Anadolu Isuzu
|5,96
|-3,40
|-3,56
|Anadolu Sigorta
|4,28
|0,00
|3,88
|Anel Elektrik
|1,70
|-1,16
|4,94
|Arçelik
|16,15
|0,25
|2,28
|Arena Bilgisayar
|4,00
|-3,15
|-9,30
|Armada Bilgisayar
|8,71
|0,23
|-6,24
|Arsan Tekstil
|1,62
|-0,61
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-2,20
|2,30
|Aselsan
|23,14
|-0,43
|-3,90
|Aslan Çimento
|27,94
|0,07
|-0,78
|Ata GMYO
|4,00
|0,25
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,45
|-1,36
|-2,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|-20,00
|166,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|6,25
|-1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,64
|0,00
|-0,39
|Avrasya GMYO
|0,83
|-3,49
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,06
|-1,85
|-1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.249,00
|0,04
|0,22
|Avrupa Yatırım Holding
|2,37
|-0,42
|-2,47
|Ayen Enerji
|2,42
|-2,42
|2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|2,01
|7,04
|Aygaz
|11,80
|0,51
|4,15
|Bagfaş
|4,91
|0,61
|1,87
|Bak Ambalaj
|4,60
|-0,86
|-9,27
|Balatacılar Balatacılık
|0,57
|14,00
|72,73
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-1,96
|-0,66
|Banvit
|10,53
|-1,86
|-2,41
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|0,00
|-3,96
|Batı Çimento
|2,39
|0,00
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,04
|-0,95
|-4,59
|Bera Holding
|1,76
|-3,30
|-14,56
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|-1,17
|-6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|-0,61
|0,00
|Beyaz Filo
|3,15
|9,38
|15,38
|Bilici Yatırım
|1,42
|-1,39
|4,41
|Bim Mağazalar
|89,00
|-1,11
|2,30
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,92
|-9,80
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|6,02
|-0,82
|-11,47
|Bolu Çimento
|3,37
|-0,59
|-1,75
|Bomonti Elektrik
|1,00
|19,05
|108,33
|Borusan Mannesmann
|7,94
|-0,25
|1,79
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-0,74
|-0,27
|Bosch Fren Sistemleri
|161,90
|0,06
|-0,06
|Bossa
|7,37
|-2,38
|3,51
|Boyner Perakende Yat.
|4,14
|1,97
|5,08
|Brisa
|6,34
|0,96
|0,16
|Burçelik
|3,37
|2,74
|4,98
|Burçelik Vana
|1,50
|-0,66
|1,35
|Bursa Çimento
|4,24
|-0,70
|-3,64
|Carrefoursa
|3,42
|-0,29
|-1,72
|Coca Cola İçecek
|31,30
|0,64
|1,36
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|2,00
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|0,94
|-1,05
|-9,62
|Çelebi
|63,00
|-0,71
|-0,63
|Çelik Halat
|5,97
|0,84
|-0,50
|Çemaş Döküm
|0,76
|-3,80
|0,00
|Çemtaş
|5,57
|-1,42
|-8,39
|Çimbeton
|28,12
|-4,81
|-1,68
|Çimentaş
|11,30
|-7,38
|-11,02
|Çimsa
|7,50
|1,76
|-0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,74
|-0,57
|-2,25
|Dagi Giyim
|1,22
|-3,17
|-1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,05
|3,96
|3,96
|Dardanel
|1,09
|-1,80
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,17
|-1,88
|-2,57
|Demirören Gazetecilik
|14,08
|-20,00
|46,67
|Demısaş Döküm
|2,50
|-0,79
|0,81
|Denge Holding
|1,12
|-2,61
|-3,45
|Deniz GMYO
|3,14
|-5,42
|3,29
|Denizbank
|18,20
|-16,21
|-4,71
|Denizli Cam
|10,89
|-1,98
|-5,47
|Derimod
|8,83
|-0,56
|1,85
|Desa Deri
|1,81
|2,84
|4,62
|Despec Bilgisayar
|2,77
|-1,42
|-15,55
|Deva Holding
|3,44
|2,08
|4,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,18
|-0,38
|-5,47
|DO-CO
|515,60
|-0,71
|7,69
|Doğan Burda
|2,94
|-1,67
|-2,33
|Doğan Holding
|0,96
|-1,03
|-5,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|-3,82
|3,28
|Doğusan
|3,53
|15,36
|46,47
|Doğuş GMYO
|2,18
|0,00
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|4,31
|1,17
|-0,69
|Döktaş Dökümcülük
|8,94
|-0,67
|9,69
|Duran Doğan Basım
|5,56
|-4,79
|9,02
|Dyo Boya
|2,75
|-2,48
|-5,17
|Eczacıbaşı İlaç
|2,74
|0,00
|0,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,51
|0,27
|4,31
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-9,09
|Ege Endüstri
|365,20
|4,91
|6,16
|Ege Gübre
|22,18
|0,00
|2,21
|Ege Profil
|8,88
|1,25
|0,11
|Ege Seramik
|3,27
|0,93
|-2,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|20,00
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|20,00
|50,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|14,29
|60,00
|Egeplast
|3,81
|0,26
|-0,78
|Ekiz Kimya
|0,38
|18,75
|15,15
|Emek Elektrik
|0,94
|-1,05
|-4,08
|Eminiş Ambalaj
|1,17
|-5,65
|0,00
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,39
|-2,67
|Enerjisa Enerji
|4,90
|-0,81
|-3,92
|Enka İnşaat
|4,51
|0,00
|-1,53
|Erbosan
|56,05
|-1,23
|-10,18
|Ereğli Demir Çelik
|7,50
|1,35
|3,88
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,74
|-1,33
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,03
|-0,98
|-4,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-7,81
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|-1,92
|-7,27
|Fenerbahçe Futbol
|6,92
|-1,56
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|3,32
|5,26
|F-M İzmit Piston
|16,75
|-0,83
|-2,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,32
|-1,78
|-2,92
|Ford Otosan
|55,50
|0,00
|11,00
|Formet Çelik Kapı
|1,48
|1,37
|16,54
|Frigo Pak Gıda
|1,68
|-1,75
|-1,18
|Galatasaray Sportif
|1,24
|-0,80
|0,00
|Garanti Bankası
|8,17
|3,29
|2,64
|Garanti Faktoring
|1,92
|-1,03
|-3,03
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-11,39
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,37
|-4,26
|4,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,67
|-6,32
|13,62
|Gediz Ambalaj
|4,18
|-0,95
|0,72
|Gentaş
|1,78
|-0,56
|0,56
|Gersan Elektrik
|3,16
|-0,63
|-10,48
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,20
|0,31
|7,02
|Good-Year
|3,34
|0,30
|-2,91
|Göltaş Çimento
|10,92
|-2,50
|-12,15
|Gözde Girişim
|2,54
|-0,78
|-4,87
|GSD Denizcilik
|1,19
|-1,65
|3,48
|GSD Holding
|0,77
|-2,53
|-3,75
|Gübre Fabrik.
|2,77
|0,00
|-6,42
|Güler Yat. Holding
|1,00
|-1,96
|-6,54
|Güneş Sigorta
|1,59
|2,58
|6,00
|Halk GMYO
|0,68
|-1,45
|-2,86
|Halk Sigorta
|1,10
|0,92
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,76
|1,27
|Hedef Girişim
|1,11
|-0,89
|-4,31
|Hektaş
|9,08
|-0,44
|-2,05
|HUB Girişim
|1,97
|-0,51
|4,79
|Hürriyet Gzt.
|0,92
|-1,08
|-1,08
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|2,64
|2,64
|İdealist Danışmanlık
|10,40
|-2,16
|-3,70
|İdealist GMYO
|1,61
|0,00
|-1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-3,13
|-6,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-4,76
|İhlas Gazetecilik
|0,56
|-1,75
|-8,20
|İhlas Holding
|0,30
|-6,25
|-6,25
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|-3,13
|-6,06
|İndeks Bilgisayar
|5,91
|2,43
|-1,01
|Info Yatırım
|1,06
|2,91
|2,91
|İntema
|18,11
|-0,93
|-2,79
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|0,35
|7,08
|İskenderun Demir Çelik
|6,12
|0,49
|8,13
(Sürecek)
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