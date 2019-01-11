Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,53
|7,66
|29,74
|Acıpayam Selüloz
|3,12
|0,32
|-4,29
|Adana Çimento (A)
|6,00
|-0,17
|-0,83
|Adana Çimento (B)
|4,11
|0,74
|0,00
|Adana Çimento (C)
|1,43
|0,00
|1,42
|Adel Kalemcilik
|11,08
|0,73
|0,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|2,73
|-3,42
|Afyon Çimento
|4,58
|0,44
|-0,22
|Ak Enerji
|0,60
|0,00
|-4,76
|Akbank
|5,89
|2,43
|0,09
|Akçansa
|7,54
|0,53
|2,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|-0,51
|-2,49
|Akfen GMYO
|1,79
|2,87
|8,48
|Akın Tekstil
|9,22
|1,43
|-2,43
|Akiş GMYO
|2,66
|-0,37
|3,91
|Akmerkez GMYO
|15,99
|-0,06
|-2,32
|Aksa
|7,55
|-0,13
|1,21
|Aksa Enerji
|2,82
|4,44
|5,22
|Aksigorta
|3,67
|1,94
|0,27
|Aksu Enerji
|8,57
|1,42
|11,01
|Alarko Carrıer
|39,20
|0,67
|-0,41
|Alarko GMYO
|43,74
|0,60
|-2,63
|Alarko Holding
|2,08
|2,97
|0,48
|Albaraka Türk
|1,24
|0,00
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,66
|0,71
|-1,74
|Alkim Kağıt
|4,07
|0,00
|-1,93
|Alkim Kimya
|21,80
|-1,18
|-8,02
|Altınyağ
|0,36
|-5,26
|-18,18
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|1,20
|Anadolu Cam
|2,62
|0,38
|-2,24
|Anadolu Efes
|19,52
|0,36
|-5,24
|Anadolu Grubu Holding
|10,40
|0,39
|1,56
|Anadolu Hayat Emek.
|5,72
|0,00
|-4,83
|Anadolu Isuzu
|6,17
|0,49
|-0,16
|Anadolu Sigorta
|4,28
|0,47
|3,88
|Anel Elektrik
|1,72
|2,38
|6,17
|Arçelik
|16,11
|2,09
|2,03
|Arena Bilgisayar
|4,13
|-2,82
|-6,35
|Armada Bilgisayar
|8,69
|0,35
|-6,46
|Arsan Tekstil
|1,63
|0,62
|0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,91
|-1,09
|4,60
|Aselsan
|23,24
|-1,44
|-3,49
|Aslan Çimento
|27,92
|0,65
|-0,85
|Ata GMYO
|3,99
|0,50
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,47
|2,08
|-1,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,60
|13,21
|233,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-3,61
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,64
|0,26
|-0,39
|Avrasya GMYO
|0,86
|1,18
|-2,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|0,00
|0,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.248,50
|0,02
|0,18
|Avrupa Yatırım Holding
|2,38
|1,28
|-2,06
|Ayen Enerji
|2,48
|-0,40
|5,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,49
|2,76
|4,93
|Aygaz
|11,74
|0,43
|3,62
|Bagfaş
|4,88
|2,95
|1,24
|Bak Ambalaj
|4,64
|0,00
|-8,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|19,05
|51,52
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|0,00
|1,32
|Banvit
|10,73
|2,98
|-0,56
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|0,00
|-3,96
|Batı Çimento
|2,39
|1,70
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,05
|0,96
|-3,67
|Bera Holding
|1,82
|-2,15
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-1,72
|-5,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|0,00
|0,62
|Beyaz Filo
|2,88
|2,13
|5,49
|Bilici Yatırım
|1,44
|5,11
|5,88
|Bim Mağazalar
|90,00
|0,33
|3,45
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,02
|-1,92
|-12,82
|Bizim Mağazaları
|6,07
|-1,94
|-10,74
|Bolu Çimento
|3,39
|0,00
|-1,17
|Bomonti Elektrik
|0,84
|6,33
|75,00
|Borusan Mannesmann
|7,96
|-1,12
|2,05
|Borusan Yat. Paz.
|37,80
|0,48
|0,48
|Bosch Fren Sistemleri
|161,80
|0,06
|-0,12
|Bossa
|7,55
|-1,44
|6,04
|Boyner Perakende Yat.
|4,06
|0,25
|3,05
|Brisa
|6,28
|1,29
|-0,79
|Burçelik
|3,28
|1,55
|2,18
|Burçelik Vana
|1,51
|0,00
|2,03
|Bursa Çimento
|4,27
|-0,23
|-2,95
|Carrefoursa
|3,43
|1,18
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|31,10
|-2,45
|0,71
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|-3,85
|3,09
|Credıtwest Faktorıng
|0,95
|0,00
|-8,65
|Çelebi
|63,45
|-2,53
|0,08
|Çelik Halat
|5,92
|1,20
|-1,33
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,00
|3,95
|Çemtaş
|5,65
|-0,70
|-7,07
|Çimbeton
|29,54
|-0,07
|3,29
|Çimentaş
|12,20
|-0,16
|-3,94
|Çimsa
|7,37
|1,52
|-2,38
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|0,57
|-1,69
|Dagi Giyim
|1,26
|1,61
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-0,98
|0,00
|Dardanel
|1,11
|0,91
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,25
|0,71
|-0,70
|Demirören Gazetecilik
|17,60
|6,54
|83,33
|Demısaş Döküm
|2,52
|-1,56
|1,61
|Denge Holding
|1,15
|-1,71
|-0,86
|Deniz GMYO
|3,32
|0,30
|9,21
|Denizbank
|21,72
|0,84
|13,72
|Denizli Cam
|11,11
|-0,36
|-3,56
|Derimod
|8,88
|1,72
|2,42
|Desa Deri
|1,76
|-1,12
|1,73
|Despec Bilgisayar
|2,81
|-0,35
|-14,33
|Deva Holding
|3,37
|1,51
|2,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,20
|-0,76
|-5,11
|DO-CO
|519,30
|1,76
|8,46
|Doğan Burda
|2,99
|-1,32
|-0,66
|Doğan Holding
|0,97
|2,11
|-4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,31
|7,38
|7,38
|Doğusan
|3,06
|2,00
|26,97
|Doğuş GMYO
|2,18
|1,40
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|4,26
|0,95
|-1,84
|Döktaş Dökümcülük
|9,00
|-0,44
|10,43
|Duran Doğan Basım
|5,84
|-1,52
|14,51
|Dyo Boya
|2,82
|1,08
|-2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,74
|0,00
|0,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,49
|2,46
|4,03
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|-5,48
|-10,39
|Ege Endüstri
|348,10
|0,06
|1,19
|Ege Gübre
|22,18
|2,21
|2,21
|Ege Profil
|8,77
|-0,34
|-1,13
|Ege Seramik
|3,24
|0,00
|-3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|15,38
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|20,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|16,67
|40,00
|Egeplast
|3,80
|-1,30
|-1,04
|Ekiz Kimya
|0,32
|18,52
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,95
|0,00
|-3,06
|Eminiş Ambalaj
|1,24
|8,77
|5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|0,70
|-4,00
|Enerjisa Enerji
|4,94
|-0,40
|-3,14
|Enka İnşaat
|4,51
|-0,66
|-1,53
|Erbosan
|56,75
|1,61
|-9,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,40
|-1,73
|2,49
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,75
|2,74
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,05
|-0,97
|-3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|0,00
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|-1,89
|-5,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|-0,14
|1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|0,74
|1,88
|F-M İzmit Piston
|16,89
|0,12
|-2,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|-0,88
|-1,17
|Ford Otosan
|55,50
|-1,16
|11,00
|Formet Çelik Kapı
|1,46
|-1,35
|14,96
|Frigo Pak Gıda
|1,71
|-5,52
|0,59
|Galatasaray Sportif
|1,25
|0,00
|0,81
|Garanti Bankası
|7,91
|0,51
|-0,63
|Garanti Faktoring
|1,94
|0,52
|-2,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|-10,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,52
|-1,12
|9,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,85
|4,01
|21,28
|Gediz Ambalaj
|4,22
|0,24
|1,69
|Gentaş
|1,79
|0,00
|1,13
|Gersan Elektrik
|3,18
|-0,63
|-9,92
|Global Men. Değ.
|0,45
|-4,26
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,19
|0,63
|6,69
|Good-Year
|3,33
|1,52
|-3,20
|Göltaş Çimento
|11,20
|-0,88
|-9,90
|Gözde Girişim
|2,56
|1,19
|-4,12
|GSD Denizcilik
|1,21
|-2,42
|5,22
|GSD Holding
|0,79
|0,00
|-1,25
|Gübre Fabrik.
|2,77
|1,47
|-6,42
|Güler Yat. Holding
|1,02
|0,00
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,55
|1,97
|3,33
|Halk GMYO
|0,69
|1,47
|-1,43
|Halk Sigorta
|1,09
|19,78
|-0,91
|Hatay Tekstil
|3,97
|0,00
|0,51
|Hedef Girişim
|1,12
|-0,88
|-3,45
|Hektaş
|9,12
|0,88
|-1,62
|HUB Girişim
|1,98
|-0,50
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,00
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|-2,18
|0,00
|İdealist Danışmanlık
|10,63
|0,00
|-1,57
|İdealist GMYO
|1,61
|-0,62
|-1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-5,71
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|5,77
|-1,20
|-3,35
|Info Yatırım
|1,03
|0,98
|0,00
|İntema
|18,28
|-0,27
|-1,88
|İpek Doğal Enerji
|5,73
|1,06
|6,70
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|-0,98
|7,60
(Sürecek)
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