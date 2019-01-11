Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 7,66 29,74
Acıpayam Selüloz 3,12 0,32 -4,29
Adana Çimento (A) 6,00 -0,17 -0,83
Adana Çimento (B) 4,11 0,74 0,00
Adana Çimento (C) 1,43 0,00 1,42
Adel Kalemcilik 11,08 0,73 0,73
Adese Alışveriş Ticaret 2,26 2,73 -3,42
Afyon Çimento 4,58 0,44 -0,22
Ak Enerji 0,60 0,00 -4,76
Akbank 5,89 2,43 0,09
Akçansa 7,54 0,53 2,59
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 -0,51 -2,49
Akfen GMYO 1,79 2,87 8,48
Akın Tekstil 9,22 1,43 -2,43
Akiş GMYO 2,66 -0,37 3,91
Akmerkez GMYO 15,99 -0,06 -2,32
Aksa 7,55 -0,13 1,21
Aksa Enerji 2,82 4,44 5,22
Aksigorta 3,67 1,94 0,27
Aksu Enerji 8,57 1,42 11,01
Alarko Carrıer 39,20 0,67 -0,41
Alarko GMYO 43,74 0,60 -2,63
Alarko Holding 2,08 2,97 0,48
Albaraka Türk 1,24 0,00 1,64
Alcatel Lucent Teletaş 5,66 0,71 -1,74
Alkim Kağıt 4,07 0,00 -1,93
Alkim Kimya 21,80 -1,18 -8,02
Altınyağ 0,36 -5,26 -18,18
Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 1,20
Anadolu Cam 2,62 0,38 -2,24
Anadolu Efes 19,52 0,36 -5,24
Anadolu Grubu Holding 10,40 0,39 1,56
Anadolu Hayat Emek. 5,72 0,00 -4,83
Anadolu Isuzu 6,17 0,49 -0,16
Anadolu Sigorta 4,28 0,47 3,88
Anel Elektrik 1,72 2,38 6,17
Arçelik 16,11 2,09 2,03
Arena Bilgisayar 4,13 -2,82 -6,35
Armada Bilgisayar 8,69 0,35 -6,46
Arsan Tekstil 1,63 0,62 0,62
Artı Yatırım Holding 0,91 -1,09 4,60
Aselsan 23,24 -1,44 -3,49
Aslan Çimento 27,92 0,65 -0,85
Ata GMYO 3,99 0,50 -0,50
Atakule GMYO 1,47 2,08 -1,34
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,60 13,21 233,33
Atlas Yat. Ort. 0,80 -3,61 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,64 0,26 -0,39
Avrasya GMYO 0,86 1,18 -2,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 0,00 0,00
Avrasya Stratejik GMYF 1.248,50 0,02 0,18
Avrupa Yatırım Holding 2,38 1,28 -2,06
Ayen Enerji 2,48 -0,40 5,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,49 2,76 4,93
Aygaz 11,74 0,43 3,62
Bagfaş 4,88 2,95 1,24
Bak Ambalaj 4,64 0,00 -8,48
Balatacılar Balatacılık 0,50 19,05 51,52
Bantaş Ambalaj 1,53 0,00 1,32
Banvit 10,73 2,98 -0,56
Baştaş Başkent Çimento 1,94 0,00 -3,96
Batı Çimento 2,39 1,70 -0,83
Batısöke Çimento 1,05 0,96 -3,67
Bera Holding 1,82 -2,15 -11,65
Berkosan Yalıtım 1,71 -1,72 -5,52
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 0,00 0,62
Beyaz Filo 2,88 2,13 5,49
Bilici Yatırım 1,44 5,11 5,88
Bim Mağazalar 90,00 0,33 3,45
Bimeks 0,07 16,67 16,67
Birko Mensucat 0,29 3,57 -3,33
Birlik Mensucat 1,02 -1,92 -12,82
Bizim Mağazaları 6,07 -1,94 -10,74
Bolu Çimento 3,39 0,00 -1,17
Bomonti Elektrik 0,84 6,33 75,00
Borusan Mannesmann 7,96 -1,12 2,05
Borusan Yat. Paz. 37,80 0,48 0,48
Bosch Fren Sistemleri 161,80 0,06 -0,12
Bossa 7,55 -1,44 6,04
Boyner Perakende Yat. 4,06 0,25 3,05
Brisa 6,28 1,29 -0,79
Burçelik 3,28 1,55 2,18
Burçelik Vana 1,51 0,00 2,03
Bursa Çimento 4,27 -0,23 -2,95
Carrefoursa 3,43 1,18 -1,44
Coca Cola İçecek 31,10 -2,45 0,71
Cosmos Yat. Holding 1,00 -3,85 3,09
Credıtwest Faktorıng 0,95 0,00 -8,65
Çelebi 63,45 -2,53 0,08
Çelik Halat 5,92 1,20 -1,33
Çemaş Döküm 0,79 0,00 3,95
Çemtaş 5,65 -0,70 -7,07
Çimbeton 29,54 -0,07 3,29
Çimentaş 12,20 -0,16 -3,94
Çimsa 7,37 1,52 -2,38
Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,57 -1,69
Dagi Giyim 1,26 1,61 1,61
Dagi Yatırım Holding 1,01 -0,98 0,00
Dardanel 1,11 0,91 0,91
Datagate Bilgisayar 4,25 0,71 -0,70
Demirören Gazetecilik 17,60 6,54 83,33
Demısaş Döküm 2,52 -1,56 1,61
Denge Holding 1,15 -1,71 -0,86
Deniz GMYO 3,32 0,30 9,21
Denizbank 21,72 0,84 13,72
Denizli Cam 11,11 -0,36 -3,56
Derimod 8,88 1,72 2,42
Desa Deri 1,76 -1,12 1,73
Despec Bilgisayar 2,81 -0,35 -14,33
Deva Holding 3,37 1,51 2,43
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13
Ditaş Doğan 5,20 -0,76 -5,11
DO-CO 519,30 1,76 8,46
Doğan Burda 2,99 -1,32 -0,66
Doğan Holding 0,97 2,11 -4,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,31 7,38 7,38
Doğusan 3,06 2,00 26,97
Doğuş GMYO 2,18 1,40 3,32
Doğuş Otomotiv 4,26 0,95 -1,84
Döktaş Dökümcülük 9,00 -0,44 10,43
Duran Doğan Basım 5,84 -1,52 14,51
Dyo Boya 2,82 1,08 -2,76
Eczacıbaşı İlaç 2,74 0,00 0,37
Eczacıbaşı Yatırım 7,49 2,46 4,03
Edip Gayrimenkul 0,69 -5,48 -10,39
Ege Endüstri 348,10 0,06 1,19
Ege Gübre 22,18 2,21 2,21
Ege Profil 8,77 -0,34 -1,13
Ege Seramik 3,24 0,00 -3,28
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 15,38 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 20,00 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 16,67 40,00
Egeplast 3,80 -1,30 -1,04
Ekiz Kimya 0,32 18,52 -3,03
Emek Elektrik 0,95 0,00 -3,06
Eminiş Ambalaj 1,24 8,77 5,98
Emlak Konut GMYO 1,44 0,70 -4,00
Enerjisa Enerji 4,94 -0,40 -3,14
Enka İnşaat 4,51 -0,66 -1,53
Erbosan 56,75 1,61 -9,05
Ereğli Demir Çelik 7,40 -1,73 2,49
Ersu Gıda 0,90 0,00 -2,17
Escort Teknoloji 0,75 2,74 -1,32
Etiler Gıda 2,05 -0,97 -3,76
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 0,00 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 0,00
Euro Yatırım Holding 0,52 -1,89 -5,45
Fenerbahçe Futbol 7,03 -0,14 1,59
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 0,74 1,88
F-M İzmit Piston 16,89 0,12 -2,09
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,38 -0,88 -1,17
Ford Otosan 55,50 -1,16 11,00
Formet Çelik Kapı 1,46 -1,35 14,96
Frigo Pak Gıda 1,71 -5,52 0,59
Galatasaray Sportif 1,25 0,00 0,81
Garanti Bankası 7,91 0,51 -0,63
Garanti Faktoring 1,94 0,52 -2,02
Garanti Yat. Ort. 0,71 1,43 -10,13
Gedik Y. Men. Değ. 3,52 -1,12 9,32
Gedik Yatırım Holding 2,85 4,01 21,28
Gediz Ambalaj 4,22 0,24 1,69
Gentaş 1,79 0,00 1,13
Gersan Elektrik 3,18 -0,63 -9,92
Global Men. Değ. 0,45 -4,26 -4,26
Global Yat. Holding 3,19 0,63 6,69
Good-Year 3,33 1,52 -3,20
Göltaş Çimento 11,20 -0,88 -9,90
Gözde Girişim 2,56 1,19 -4,12
GSD Denizcilik 1,21 -2,42 5,22
GSD Holding 0,79 0,00 -1,25
Gübre Fabrik. 2,77 1,47 -6,42
Güler Yat. Holding 1,02 0,00 -4,67
Güneş Sigorta 1,55 1,97 3,33
Halk GMYO 0,69 1,47 -1,43
Halk Sigorta 1,09 19,78 -0,91
Hatay Tekstil 3,97 0,00 0,51
Hedef Girişim 1,12 -0,88 -3,45
Hektaş 9,12 0,88 -1,62
HUB Girişim 1,98 -0,50 5,32
Hürriyet Gzt. 0,93 0,00 0,00
ICBC Turkey Bank 4,93 -2,18 0,00
İdealist Danışmanlık 10,63 0,00 -1,57
İdealist GMYO 1,61 -0,62 -1,23
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03
İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -5,71
İhlas Gazetecilik 0,57 0,00 -6,56
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -3,03
İndeks Bilgisayar 5,77 -1,20 -3,35
Info Yatırım 1,03 0,98 0,00
İntema 18,28 -0,27 -1,88
İpek Doğal Enerji 5,73 1,06 6,70
İskenderun Demir Çelik 6,09 -0,98 7,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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