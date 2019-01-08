Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,04
|1,49
|4,62
|Acıpayam Selüloz
|3,10
|-0,96
|-4,91
|Adana Çimento (A)
|5,92
|-0,67
|-2,15
|Adana Çimento (B)
|4,05
|0,00
|-1,46
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,00
|0,71
|Adel Kalemcilik
|10,73
|0,00
|-2,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,56
|12,78
|9,40
|Afyon Çimento
|4,56
|0,44
|-0,65
|Ak Enerji
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Akbank
|5,84
|-2,18
|-0,76
|Akçansa
|7,46
|1,50
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|2,04
|-0,50
|Akfen GMYO
|1,70
|-2,86
|3,03
|Akın Tekstil
|9,15
|-0,54
|-3,17
|Akiş GMYO
|2,58
|0,00
|0,78
|Akmerkez GMYO
|15,99
|0,50
|-2,32
|Aksa
|7,50
|0,54
|0,54
|Aksa Enerji
|2,75
|5,77
|2,61
|Aksigorta
|3,58
|0,00
|-2,19
|Aksu Enerji
|8,04
|-1,11
|4,15
|Alarko Carrıer
|38,74
|0,36
|-1,58
|Alarko GMYO
|42,58
|-0,05
|-5,21
|Alarko Holding
|1,94
|1,04
|-6,28
|Albaraka Türk
|1,23
|0,82
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,51
|-0,36
|-4,34
|Alkim Kağıt
|4,05
|-1,22
|-2,41
|Alkim Kimya
|22,10
|-0,90
|-6,75
|Altınyağ
|0,40
|2,56
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|4,24
|4,69
|2,17
|Anadolu Cam
|2,58
|0,39
|-3,73
|Anadolu Efes
|19,02
|-3,30
|-7,67
|Anadolu Grubu Holding
|10,50
|-1,50
|2,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|1,04
|-2,66
|Anadolu Isuzu
|6,14
|2,85
|-0,65
|Anadolu Sigorta
|4,26
|1,43
|3,40
|Anel Elektrik
|1,71
|8,23
|5,56
|Arçelik
|15,09
|1,96
|-4,43
|Arena Bilgisayar
|4,10
|-0,73
|-7,03
|Armada Bilgisayar
|8,80
|-3,51
|-5,27
|Arsan Tekstil
|1,59
|0,63
|-1,85
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-1,11
|2,30
|Aselsan
|22,92
|-0,17
|-4,82
|Aslan Çimento
|27,72
|0,65
|-1,56
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,43
|-0,69
|-4,03
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|18,18
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,85
|-3,41
|-1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,74
|-1,53
|0,91
|Avrasya GMYO
|0,86
|0,00
|-2,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|0,93
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.248,00
|0,02
|0,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,40
|1,27
|-1,23
|Ayen Enerji
|2,47
|-4,63
|5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|0,00
|2,11
|Aygaz
|11,55
|1,76
|1,94
|Bagfaş
|4,71
|0,43
|-2,28
|Bak Ambalaj
|4,69
|-0,21
|-7,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,36
|2,86
|9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|0,66
|0,66
|Banvit
|10,58
|2,52
|-1,95
|Baştaş Başkent Çimento
|1,96
|0,00
|-2,97
|Batı Çimento
|2,35
|-0,42
|-2,49
|Batısöke Çimento
|1,05
|-0,94
|-3,67
|Bera Holding
|1,97
|-1,50
|-4,37
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|1,16
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|-2,99
|0,00
|Beyaz Filo
|2,79
|-0,36
|2,20
|Bilici Yatırım
|1,36
|0,00
|0,00
|Bim Mağazalar
|88,20
|1,73
|1,38
|Bimeks
|0,07
|16,67
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,14
|2,70
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|6,24
|-1,89
|-8,24
|Bolu Çimento
|3,35
|0,00
|-2,33
|Bomonti Elektrik
|0,55
|19,57
|14,58
|Borusan Mannesmann
|7,82
|1,30
|0,26
|Borusan Yat. Paz.
|38,14
|0,21
|1,38
|Bosch Fren Sistemleri
|161,40
|0,12
|-0,37
|Bossa
|7,91
|1,41
|11,10
|Boyner Perakende Yat.
|4,24
|-1,17
|7,61
|Brisa
|6,09
|-0,16
|-3,79
|Burçelik
|3,16
|0,32
|-1,56
|Burçelik Vana
|1,51
|0,67
|2,03
|Bursa Çimento
|4,29
|0,23
|-2,50
|Carrefoursa
|3,36
|0,00
|-3,45
|Coca Cola İçecek
|30,30
|0,00
|-1,88
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|0,00
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|-1,01
|-5,77
|Çelebi
|67,45
|8,70
|6,39
|Çelik Halat
|5,75
|2,13
|-4,17
|Çemaş Döküm
|0,82
|-2,38
|7,89
|Çemtaş
|5,51
|-1,43
|-9,38
|Çimbeton
|29,26
|2,52
|2,31
|Çimentaş
|12,11
|0,50
|-4,65
|Çimsa
|7,25
|0,14
|-3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|-1,10
|0,56
|Dagi Giyim
|1,26
|2,44
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,09
|5,83
|7,92
|Dardanel
|1,11
|0,91
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,20
|-0,94
|-1,87
|Demirören Gazetecilik
|13,08
|20,00
|36,25
|Demısaş Döküm
|2,58
|6,61
|4,03
|Denge Holding
|1,16
|5,45
|0,00
|Deniz GMYO
|3,03
|2,02
|-0,33
|Denizbank
|20,70
|1,47
|8,38
|Denizli Cam
|11,26
|-1,75
|-2,26
|Derimod
|8,63
|-0,58
|-0,46
|Desa Deri
|1,83
|4,57
|5,78
|Despec Bilgisayar
|2,87
|4,36
|-12,50
|Deva Holding
|3,22
|0,63
|-2,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,24
|-0,19
|-4,38
|DO-CO
|505,30
|1,06
|5,53
|Doğan Burda
|3,05
|-0,33
|1,33
|Doğan Holding
|0,97
|-1,02
|-4,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,61
|3,28
|Doğusan
|2,96
|0,68
|22,82
|Doğuş GMYO
|2,14
|1,90
|1,42
|Doğuş Otomotiv
|4,18
|0,00
|-3,69
|Döktaş Dökümcülük
|10,00
|4,17
|22,70
|Duran Doğan Basım
|5,87
|2,44
|15,10
|Dyo Boya
|2,93
|-0,68
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,70
|0,37
|-1,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,34
|-0,68
|1,94
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|-2,70
|-6,49
|Ege Endüstri
|335,00
|1,64
|-2,62
|Ege Gübre
|21,50
|-0,28
|-0,92
|Ege Profil
|8,80
|-0,23
|-0,79
|Ege Seramik
|3,22
|0,63
|-3,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-8,33
|-15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|17,39
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-10,00
|Egeplast
|3,99
|-0,25
|3,91
|Ekiz Kimya
|0,33
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|0,96
|-1,03
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|-0,85
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-4,67
|Enerjisa Enerji
|5,00
|0,20
|-1,96
|Enka İnşaat
|4,51
|-0,66
|-1,53
|Erbosan
|56,05
|2,47
|-10,18
|Ereğli Demir Çelik
|7,43
|1,36
|2,91
|Ersu Gıda
|0,90
|-1,10
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,75
|-2,60
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,10
|-3,23
|-1,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-4,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|-3,77
|-7,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|-4,09
|1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|-1,44
|3,01
|F-M İzmit Piston
|16,76
|2,01
|-2,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,31
|0,30
|-3,22
|Ford Otosan
|50,05
|-0,89
|0,10
|Formet Çelik Kapı
|1,49
|-0,67
|17,32
|Frigo Pak Gıda
|1,65
|-1,79
|-2,94
|Galatasaray Sportif
|1,25
|-3,85
|0,81
|Garanti Bankası
|8,19
|0,37
|2,89
|Garanti Faktoring
|1,95
|2,09
|-1,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|1,35
|-5,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,66
|-1,08
|13,66
|Gedik Yatırım Holding
|2,77
|0,73
|17,87
|Gediz Ambalaj
|4,19
|0,00
|0,96
|Gentaş
|1,74
|1,16
|-1,69
|Gersan Elektrik
|3,20
|-1,23
|-9,35
|Global Men. Değ.
|0,50
|6,38
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,02
|1,00
|1,00
|Good-Year
|3,26
|0,93
|-5,23
|Göltaş Çimento
|11,44
|6,92
|-7,96
|Gözde Girişim
|2,56
|1,99
|-4,12
|GSD Denizcilik
|1,18
|1,72
|2,61
|GSD Holding
|0,78
|0,00
|-2,50
|Gübre Fabrik.
|2,73
|0,00
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,02
|-0,97
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,50
|-1,96
|0,00
|Halk GMYO
|0,69
|0,00
|-1,43
|Halk Sigorta
|1,10
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|3,96
|-0,25
|0,25
|Hedef Girişim
|1,13
|0,00
|-2,59
|Hektaş
|8,89
|-1,11
|-4,10
|HUB Girişim
|1,93
|0,00
|2,66
|Hürriyet Gzt.
|0,89
|0,00
|-4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,80
|1,27
|-2,64
|İdealist Danışmanlık
|10,61
|-0,75
|-1,76
|İdealist GMYO
|1,61
|-1,23
|-1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|3,06
|-3,81
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|0,00
|-4,92
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|5,94
|4,21
|-0,50
|Info Yatırım
|1,01
|1,00
|-1,94
|İntema
|18,45
|-0,22
|-0,97
|İpek Doğal Enerji
|5,67
|2,72
|5,59
|İskenderun Demir Çelik
|5,75
|2,68
|1,59
(Sürecek)
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