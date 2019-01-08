Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,04 1,49 4,62
Acıpayam Selüloz 3,10 -0,96 -4,91
Adana Çimento (A) 5,92 -0,67 -2,15
Adana Çimento (B) 4,05 0,00 -1,46
Adana Çimento (C) 1,42 0,00 0,71
Adel Kalemcilik 10,73 0,00 -2,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,56 12,78 9,40
Afyon Çimento 4,56 0,44 -0,65
Ak Enerji 0,60 -1,64 -4,76
Akbank 5,84 -2,18 -0,76
Akçansa 7,46 1,50 1,50
Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 2,04 -0,50
Akfen GMYO 1,70 -2,86 3,03
Akın Tekstil 9,15 -0,54 -3,17
Akiş GMYO 2,58 0,00 0,78
Akmerkez GMYO 15,99 0,50 -2,32
Aksa 7,50 0,54 0,54
Aksa Enerji 2,75 5,77 2,61
Aksigorta 3,58 0,00 -2,19
Aksu Enerji 8,04 -1,11 4,15
Alarko Carrıer 38,74 0,36 -1,58
Alarko GMYO 42,58 -0,05 -5,21
Alarko Holding 1,94 1,04 -6,28
Albaraka Türk 1,23 0,82 0,82
Alcatel Lucent Teletaş 5,51 -0,36 -4,34
Alkim Kağıt 4,05 -1,22 -2,41
Alkim Kimya 22,10 -0,90 -6,75
Altınyağ 0,40 2,56 -9,09
Altınyunus Çeşme 4,24 4,69 2,17
Anadolu Cam 2,58 0,39 -3,73
Anadolu Efes 19,02 -3,30 -7,67
Anadolu Grubu Holding 10,50 -1,50 2,54
Anadolu Hayat Emek. 5,85 1,04 -2,66
Anadolu Isuzu 6,14 2,85 -0,65
Anadolu Sigorta 4,26 1,43 3,40
Anel Elektrik 1,71 8,23 5,56
Arçelik 15,09 1,96 -4,43
Arena Bilgisayar 4,10 -0,73 -7,03
Armada Bilgisayar 8,80 -3,51 -5,27
Arsan Tekstil 1,59 0,63 -1,85
Artı Yatırım Holding 0,89 -1,11 2,30
Aselsan 22,92 -0,17 -4,82
Aslan Çimento 27,72 0,65 -1,56
Ata GMYO 3,95 0,25 -1,50
Atakule GMYO 1,43 -0,69 -4,03
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,39 18,18 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,85 -3,41 -1,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,74 -1,53 0,91
Avrasya GMYO 0,86 0,00 -2,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 0,93 0,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.248,00 0,02 0,14
Avrupa Yatırım Holding 2,40 1,27 -1,23
Ayen Enerji 2,47 -4,63 5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 0,00 2,11
Aygaz 11,55 1,76 1,94
Bagfaş 4,71 0,43 -2,28
Bak Ambalaj 4,69 -0,21 -7,50
Balatacılar Balatacılık 0,36 2,86 9,09
Bantaş Ambalaj 1,52 0,66 0,66
Banvit 10,58 2,52 -1,95
Baştaş Başkent Çimento 1,96 0,00 -2,97
Batı Çimento 2,35 -0,42 -2,49
Batısöke Çimento 1,05 -0,94 -3,67
Bera Holding 1,97 -1,50 -4,37
Berkosan Yalıtım 1,74 1,16 -3,87
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -2,99 0,00
Beyaz Filo 2,79 -0,36 2,20
Bilici Yatırım 1,36 0,00 0,00
Bim Mağazalar 88,20 1,73 1,38
Bimeks 0,07 16,67 16,67
Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33
Birlik Mensucat 1,14 2,70 -2,56
Bizim Mağazaları 6,24 -1,89 -8,24
Bolu Çimento 3,35 0,00 -2,33
Bomonti Elektrik 0,55 19,57 14,58
Borusan Mannesmann 7,82 1,30 0,26
Borusan Yat. Paz. 38,14 0,21 1,38
Bosch Fren Sistemleri 161,40 0,12 -0,37
Bossa 7,91 1,41 11,10
Boyner Perakende Yat. 4,24 -1,17 7,61
Brisa 6,09 -0,16 -3,79
Burçelik 3,16 0,32 -1,56
Burçelik Vana 1,51 0,67 2,03
Bursa Çimento 4,29 0,23 -2,50
Carrefoursa 3,36 0,00 -3,45
Coca Cola İçecek 30,30 0,00 -1,88
Cosmos Yat. Holding 1,02 0,00 5,15
Credıtwest Faktorıng 0,98 -1,01 -5,77
Çelebi 67,45 8,70 6,39
Çelik Halat 5,75 2,13 -4,17
Çemaş Döküm 0,82 -2,38 7,89
Çemtaş 5,51 -1,43 -9,38
Çimbeton 29,26 2,52 2,31
Çimentaş 12,11 0,50 -4,65
Çimsa 7,25 0,14 -3,97
Çuhadaroğlu Metal 1,79 -1,10 0,56
Dagi Giyim 1,26 2,44 1,61
Dagi Yatırım Holding 1,09 5,83 7,92
Dardanel 1,11 0,91 0,91
Datagate Bilgisayar 4,20 -0,94 -1,87
Demirören Gazetecilik 13,08 20,00 36,25
Demısaş Döküm 2,58 6,61 4,03
Denge Holding 1,16 5,45 0,00
Deniz GMYO 3,03 2,02 -0,33
Denizbank 20,70 1,47 8,38
Denizli Cam 11,26 -1,75 -2,26
Derimod 8,63 -0,58 -0,46
Desa Deri 1,83 4,57 5,78
Despec Bilgisayar 2,87 4,36 -12,50
Deva Holding 3,22 0,63 -2,13
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -6,41
Ditaş Doğan 5,24 -0,19 -4,38
DO-CO 505,30 1,06 5,53
Doğan Burda 3,05 -0,33 1,33
Doğan Holding 0,97 -1,02 -4,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,61 3,28
Doğusan 2,96 0,68 22,82
Doğuş GMYO 2,14 1,90 1,42
Doğuş Otomotiv 4,18 0,00 -3,69
Döktaş Dökümcülük 10,00 4,17 22,70
Duran Doğan Basım 5,87 2,44 15,10
Dyo Boya 2,93 -0,68 1,03
Eczacıbaşı İlaç 2,70 0,37 -1,10
Eczacıbaşı Yatırım 7,34 -0,68 1,94
Edip Gayrimenkul 0,72 -2,70 -6,49
Ege Endüstri 335,00 1,64 -2,62
Ege Gübre 21,50 -0,28 -0,92
Ege Profil 8,80 -0,23 -0,79
Ege Seramik 3,22 0,63 -3,88
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 17,39 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -10,00
Egeplast 3,99 -0,25 3,91
Ekiz Kimya 0,33 0,00 0,00
Emek Elektrik 0,96 -1,03 -2,04
Eminiş Ambalaj 1,16 -0,85 -0,85
Emlak Konut GMYO 1,43 0,00 -4,67
Enerjisa Enerji 5,00 0,20 -1,96
Enka İnşaat 4,51 -0,66 -1,53
Erbosan 56,05 2,47 -10,18
Ereğli Demir Çelik 7,43 1,36 2,91
Ersu Gıda 0,90 -1,10 -2,17
Escort Teknoloji 0,75 -2,60 -1,32
Etiler Gıda 2,10 -3,23 -1,41
Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 1,69 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17
Euro Yatırım Holding 0,51 -3,77 -7,27
Fenerbahçe Futbol 7,03 -4,09 1,59
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -1,44 3,01
F-M İzmit Piston 16,76 2,01 -2,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 0,30 -3,22
Ford Otosan 50,05 -0,89 0,10
Formet Çelik Kapı 1,49 -0,67 17,32
Frigo Pak Gıda 1,65 -1,79 -2,94
Galatasaray Sportif 1,25 -3,85 0,81
Garanti Bankası 8,19 0,37 2,89
Garanti Faktoring 1,95 2,09 -1,52
Garanti Yat. Ort. 0,75 1,35 -5,06
Gedik Y. Men. Değ. 3,66 -1,08 13,66
Gedik Yatırım Holding 2,77 0,73 17,87
Gediz Ambalaj 4,19 0,00 0,96
Gentaş 1,74 1,16 -1,69
Gersan Elektrik 3,20 -1,23 -9,35
Global Men. Değ. 0,50 6,38 6,38
Global Yat. Holding 3,02 1,00 1,00
Good-Year 3,26 0,93 -5,23
Göltaş Çimento 11,44 6,92 -7,96
Gözde Girişim 2,56 1,99 -4,12
GSD Denizcilik 1,18 1,72 2,61
GSD Holding 0,78 0,00 -2,50
Gübre Fabrik. 2,73 0,00 -7,77
Güler Yat. Holding 1,02 -0,97 -4,67
Güneş Sigorta 1,50 -1,96 0,00
Halk GMYO 0,69 0,00 -1,43
Halk Sigorta 1,10 0,00 0,00
Hatay Tekstil 3,96 -0,25 0,25
Hedef Girişim 1,13 0,00 -2,59
Hektaş 8,89 -1,11 -4,10
HUB Girişim 1,93 0,00 2,66
Hürriyet Gzt. 0,89 0,00 -4,30
ICBC Turkey Bank 4,80 1,27 -2,64
İdealist Danışmanlık 10,61 -0,75 -1,76
İdealist GMYO 1,61 -1,23 -1,23
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03
İhlas Gayrimenkul 1,01 3,06 -3,81
İhlas Gazetecilik 0,58 0,00 -4,92
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -3,03
İndeks Bilgisayar 5,94 4,21 -0,50
Info Yatırım 1,01 1,00 -1,94
İntema 18,45 -0,22 -0,97
İpek Doğal Enerji 5,67 2,72 5,59
İskenderun Demir Çelik 5,75 2,68 1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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