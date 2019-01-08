Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,04 1,49 4,62 Acıpayam Selüloz 3,10 -0,96 -4,91 Adana Çimento (A) 5,92 -0,67 -2,15 Adana Çimento (B) 4,05 0,00 -1,46 Adana Çimento (C) 1,42 0,00 0,71 Adel Kalemcilik 10,73 0,00 -2,45 Adese Alışveriş Ticaret 2,56 12,78 9,40 Afyon Çimento 4,56 0,44 -0,65 Ak Enerji 0,60 -1,64 -4,76 Akbank 5,84 -2,18 -0,76 Akçansa 7,46 1,50 1,50 Akdenız Güvenlık Hız. 2,00 2,04 -0,50 Akfen GMYO 1,70 -2,86 3,03 Akın Tekstil 9,15 -0,54 -3,17 Akiş GMYO 2,58 0,00 0,78 Akmerkez GMYO 15,99 0,50 -2,32 Aksa 7,50 0,54 0,54 Aksa Enerji 2,75 5,77 2,61 Aksigorta 3,58 0,00 -2,19 Aksu Enerji 8,04 -1,11 4,15 Alarko Carrıer 38,74 0,36 -1,58 Alarko GMYO 42,58 -0,05 -5,21 Alarko Holding 1,94 1,04 -6,28 Albaraka Türk 1,23 0,82 0,82 Alcatel Lucent Teletaş 5,51 -0,36 -4,34 Alkim Kağıt 4,05 -1,22 -2,41 Alkim Kimya 22,10 -0,90 -6,75 Altınyağ 0,40 2,56 -9,09 Altınyunus Çeşme 4,24 4,69 2,17 Anadolu Cam 2,58 0,39 -3,73 Anadolu Efes 19,02 -3,30 -7,67 Anadolu Grubu Holding 10,50 -1,50 2,54 Anadolu Hayat Emek. 5,85 1,04 -2,66 Anadolu Isuzu 6,14 2,85 -0,65 Anadolu Sigorta 4,26 1,43 3,40 Anel Elektrik 1,71 8,23 5,56 Arçelik 15,09 1,96 -4,43 Arena Bilgisayar 4,10 -0,73 -7,03 Armada Bilgisayar 8,80 -3,51 -5,27 Arsan Tekstil 1,59 0,63 -1,85 Artı Yatırım Holding 0,89 -1,11 2,30 Aselsan 22,92 -0,17 -4,82 Aslan Çimento 27,72 0,65 -1,56 Ata GMYO 3,95 0,25 -1,50 Atakule GMYO 1,43 -0,69 -4,03 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,39 18,18 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,85 -3,41 -1,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,74 -1,53 0,91 Avrasya GMYO 0,86 0,00 -2,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 0,93 0,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.248,00 0,02 0,14 Avrupa Yatırım Holding 2,40 1,27 -1,23 Ayen Enerji 2,47 -4,63 5,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 0,00 2,11 Aygaz 11,55 1,76 1,94 Bagfaş 4,71 0,43 -2,28 Bak Ambalaj 4,69 -0,21 -7,50 Balatacılar Balatacılık 0,36 2,86 9,09 Bantaş Ambalaj 1,52 0,66 0,66 Banvit 10,58 2,52 -1,95 Baştaş Başkent Çimento 1,96 0,00 -2,97 Batı Çimento 2,35 -0,42 -2,49 Batısöke Çimento 1,05 -0,94 -3,67 Bera Holding 1,97 -1,50 -4,37 Berkosan Yalıtım 1,74 1,16 -3,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -2,99 0,00 Beyaz Filo 2,79 -0,36 2,20 Bilici Yatırım 1,36 0,00 0,00 Bim Mağazalar 88,20 1,73 1,38 Bimeks 0,07 16,67 16,67 Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33 Birlik Mensucat 1,14 2,70 -2,56 Bizim Mağazaları 6,24 -1,89 -8,24 Bolu Çimento 3,35 0,00 -2,33 Bomonti Elektrik 0,55 19,57 14,58 Borusan Mannesmann 7,82 1,30 0,26 Borusan Yat. Paz. 38,14 0,21 1,38 Bosch Fren Sistemleri 161,40 0,12 -0,37 Bossa 7,91 1,41 11,10 Boyner Perakende Yat. 4,24 -1,17 7,61 Brisa 6,09 -0,16 -3,79 Burçelik 3,16 0,32 -1,56 Burçelik Vana 1,51 0,67 2,03 Bursa Çimento 4,29 0,23 -2,50 Carrefoursa 3,36 0,00 -3,45 Coca Cola İçecek 30,30 0,00 -1,88 Cosmos Yat. Holding 1,02 0,00 5,15 Credıtwest Faktorıng 0,98 -1,01 -5,77 Çelebi 67,45 8,70 6,39 Çelik Halat 5,75 2,13 -4,17 Çemaş Döküm 0,82 -2,38 7,89 Çemtaş 5,51 -1,43 -9,38 Çimbeton 29,26 2,52 2,31 Çimentaş 12,11 0,50 -4,65 Çimsa 7,25 0,14 -3,97 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -1,10 0,56 Dagi Giyim 1,26 2,44 1,61 Dagi Yatırım Holding 1,09 5,83 7,92 Dardanel 1,11 0,91 0,91 Datagate Bilgisayar 4,20 -0,94 -1,87 Demirören Gazetecilik 13,08 20,00 36,25 Demısaş Döküm 2,58 6,61 4,03 Denge Holding 1,16 5,45 0,00 Deniz GMYO 3,03 2,02 -0,33 Denizbank 20,70 1,47 8,38 Denizli Cam 11,26 -1,75 -2,26 Derimod 8,63 -0,58 -0,46 Desa Deri 1,83 4,57 5,78 Despec Bilgisayar 2,87 4,36 -12,50 Deva Holding 3,22 0,63 -2,13 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -6,41 Ditaş Doğan 5,24 -0,19 -4,38 DO-CO 505,30 1,06 5,53 Doğan Burda 3,05 -0,33 1,33 Doğan Holding 0,97 -1,02 -4,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,61 3,28 Doğusan 2,96 0,68 22,82 Doğuş GMYO 2,14 1,90 1,42 Doğuş Otomotiv 4,18 0,00 -3,69 Döktaş Dökümcülük 10,00 4,17 22,70 Duran Doğan Basım 5,87 2,44 15,10 Dyo Boya 2,93 -0,68 1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,70 0,37 -1,10 Eczacıbaşı Yatırım 7,34 -0,68 1,94 Edip Gayrimenkul 0,72 -2,70 -6,49 Ege Endüstri 335,00 1,64 -2,62 Ege Gübre 21,50 -0,28 -0,92 Ege Profil 8,80 -0,23 -0,79 Ege Seramik 3,22 0,63 -3,88 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 17,39 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -10,00 Egeplast 3,99 -0,25 3,91 Ekiz Kimya 0,33 0,00 0,00 Emek Elektrik 0,96 -1,03 -2,04 Eminiş Ambalaj 1,16 -0,85 -0,85 Emlak Konut GMYO 1,43 0,00 -4,67 Enerjisa Enerji 5,00 0,20 -1,96 Enka İnşaat 4,51 -0,66 -1,53 Erbosan 56,05 2,47 -10,18 Ereğli Demir Çelik 7,43 1,36 2,91 Ersu Gıda 0,90 -1,10 -2,17 Escort Teknoloji 0,75 -2,60 -1,32 Etiler Gıda 2,10 -3,23 -1,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 1,69 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,51 -3,77 -7,27 Fenerbahçe Futbol 7,03 -4,09 1,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -1,44 3,01 F-M İzmit Piston 16,76 2,01 -2,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 0,30 -3,22 Ford Otosan 50,05 -0,89 0,10 Formet Çelik Kapı 1,49 -0,67 17,32 Frigo Pak Gıda 1,65 -1,79 -2,94 Galatasaray Sportif 1,25 -3,85 0,81 Garanti Bankası 8,19 0,37 2,89 Garanti Faktoring 1,95 2,09 -1,52 Garanti Yat. Ort. 0,75 1,35 -5,06 Gedik Y. Men. Değ. 3,66 -1,08 13,66 Gedik Yatırım Holding 2,77 0,73 17,87 Gediz Ambalaj 4,19 0,00 0,96 Gentaş 1,74 1,16 -1,69 Gersan Elektrik 3,20 -1,23 -9,35 Global Men. Değ. 0,50 6,38 6,38 Global Yat. Holding 3,02 1,00 1,00 Good-Year 3,26 0,93 -5,23 Göltaş Çimento 11,44 6,92 -7,96 Gözde Girişim 2,56 1,99 -4,12 GSD Denizcilik 1,18 1,72 2,61 GSD Holding 0,78 0,00 -2,50 Gübre Fabrik. 2,73 0,00 -7,77 Güler Yat. Holding 1,02 -0,97 -4,67 Güneş Sigorta 1,50 -1,96 0,00 Halk GMYO 0,69 0,00 -1,43 Halk Sigorta 1,10 0,00 0,00 Hatay Tekstil 3,96 -0,25 0,25 Hedef Girişim 1,13 0,00 -2,59 Hektaş 8,89 -1,11 -4,10 HUB Girişim 1,93 0,00 2,66 Hürriyet Gzt. 0,89 0,00 -4,30 ICBC Turkey Bank 4,80 1,27 -2,64 İdealist Danışmanlık 10,61 -0,75 -1,76 İdealist GMYO 1,61 -1,23 -1,23 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03 İhlas Gayrimenkul 1,01 3,06 -3,81 İhlas Gazetecilik 0,58 0,00 -4,92 İhlas Holding 0,32 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -3,03 İndeks Bilgisayar 5,94 4,21 -0,50 Info Yatırım 1,01 1,00 -1,94 İntema 18,45 -0,22 -0,97 İpek Doğal Enerji 5,67 2,72 5,59 İskenderun Demir Çelik 5,75 2,68 1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA