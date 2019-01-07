Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,01 -1,95 3,08 Acıpayam Selüloz 3,13 -0,32 -3,99 Adana Çimento (A) 5,96 0,34 -1,49 Adana Çimento (B) 4,05 0,00 -1,46 Adana Çimento (C) 1,42 0,00 0,71 Adel Kalemcilik 10,73 -0,19 -2,45 Adese Alışveriş Ticaret 2,27 -3,40 -2,99 Afyon Çimento 4,54 -0,22 -1,09 Ak Enerji 0,61 1,67 -3,17 Akbank 5,97 2,23 1,45 Akçansa 7,35 1,10 0,00 Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 0,00 -2,49 Akfen GMYO 1,75 0,00 6,06 Akın Tekstil 9,20 0,00 -2,65 Akiş GMYO 2,58 1,18 0,78 Akmerkez GMYO 15,91 0,13 -2,81 Aksa 7,46 0,81 0,00 Aksa Enerji 2,60 -0,76 -2,99 Aksigorta 3,58 0,00 -2,19 Aksu Enerji 8,13 11,37 5,31 Alarko Carrıer 38,60 0,26 -1,93 Alarko GMYO 42,60 -0,37 -5,16 Alarko Holding 1,92 0,52 -7,25 Albaraka Türk 1,22 -0,81 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 5,53 0,18 -3,99 Alkim Kağıt 4,10 0,00 -1,20 Alkim Kimya 22,30 -0,27 -5,91 Altınyağ 0,39 -4,88 -11,36 Altınyunus Çeşme 4,05 -1,22 -2,41 Anadolu Cam 2,57 1,58 -4,10 Anadolu Efes 19,67 0,92 -4,51 Anadolu Grubu Holding 10,66 1,52 4,10 Anadolu Hayat Emek. 5,79 -0,17 -3,66 Anadolu Isuzu 5,97 0,34 -3,40 Anadolu Sigorta 4,20 0,00 1,94 Anel Elektrik 1,58 0,64 -2,47 Arçelik 14,80 2,14 -6,27 Arena Bilgisayar 4,13 -0,72 -6,35 Armada Bilgisayar 9,12 -0,22 -1,83 Arsan Tekstil 1,58 0,64 -2,47 Artı Yatırım Holding 0,90 0,00 3,45 Aselsan 22,96 0,09 -4,65 Aslan Çimento 27,54 -0,43 -2,20 Ata GMYO 3,94 -0,51 -1,75 Atakule GMYO 1,44 0,00 -3,36 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,33 17,86 83,33 Atlas Yat. Ort. 0,88 -5,38 2,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,86 3,01 2,48 Avrasya GMYO 0,86 1,18 -2,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -0,92 0,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.247,80 0,04 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,37 3,04 -2,47 Ayen Enerji 2,59 19,91 10,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 2,11 Aygaz 11,35 -0,87 0,18 Bagfaş 4,69 0,86 -2,70 Bak Ambalaj 4,70 -0,21 -7,30 Balatacılar Balatacılık 0,35 6,06 6,06 Bantaş Ambalaj 1,51 2,03 0,00 Banvit 10,32 0,19 -4,36 Baştaş Başkent Çimento 1,96 -1,51 -2,97 Batı Çimento 2,36 -1,26 -2,07 Batısöke Çimento 1,06 0,95 -2,75 Bera Holding 2,00 -2,44 -2,91 Berkosan Yalıtım 1,72 -0,58 -4,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 5,70 3,09 Beyaz Filo 2,80 2,56 2,56 Bilici Yatırım 1,36 2,26 0,00 Bim Mağazalar 86,70 0,12 -0,34 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33 Birlik Mensucat 1,11 -2,63 -5,13 Bizim Mağazaları 6,36 -1,40 -6,47 Bolu Çimento 3,35 0,00 -2,33 Bomonti Elektrik 0,46 0,00 -4,17 Borusan Mannesmann 7,72 1,18 -1,03 Borusan Yat. Paz. 38,06 0,53 1,17 Bosch Fren Sistemleri 161,20 1,64 -0,49 Bossa 7,80 6,85 9,55 Boyner Perakende Yat. 4,29 -0,46 8,88 Brisa 6,10 0,33 -3,63 Burçelik 3,15 0,00 -1,87 Burçelik Vana 1,50 -1,96 1,35 Bursa Çimento 4,28 0,94 -2,73 Carrefoursa 3,36 1,20 -3,45 Coca Cola İçecek 30,30 1,20 -1,88 Cosmos Yat. Holding 1,02 -2,86 5,15 Credıtwest Faktorıng 0,99 1,02 -4,81 Çelebi 62,05 0,08 -2,13 Çelik Halat 5,63 0,72 -6,17 Çemaş Döküm 0,84 -1,18 10,53 Çemtaş 5,59 -4,12 -8,06 Çimbeton 28,54 0,14 -0,21 Çimentaş 12,05 0,42 -5,12 Çimsa 7,24 0,14 -4,11 Çuhadaroğlu Metal 1,81 -2,16 1,69 Dagi Giyim 1,23 1,65 -0,81 Dagi Yatırım Holding 1,03 1,98 1,98 Dardanel 1,10 -0,90 0,00 Datagate Bilgisayar 4,24 3,92 -0,93 Demirören Gazetecilik 10,90 7,50 13,54 Demısaş Döküm 2,42 -0,82 -2,42 Denge Holding 1,10 2,80 -5,17 Deniz GMYO 2,97 0,00 -2,30 Denizbank 20,40 1,29 6,81 Denizli Cam 11,46 3,34 -0,52 Derimod 8,68 0,23 0,12 Desa Deri 1,75 1,16 1,16 Despec Bilgisayar 2,75 -4,84 -16,16 Deva Holding 3,20 1,27 -2,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -7,69 Ditaş Doğan 5,25 0,57 -4,20 DO-CO 500,00 -0,02 4,43 Doğan Burda 3,06 0,33 1,66 Doğan Holding 0,98 2,08 -3,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -2,36 1,64 Doğusan 2,94 14,40 21,99 Doğuş GMYO 2,10 0,48 -0,47 Doğuş Otomotiv 4,18 -0,24 -3,69 Döktaş Dökümcülük 9,60 20,00 17,79 Duran Doğan Basım 5,73 4,56 12,35 Dyo Boya 2,95 0,68 1,72 Eczacıbaşı İlaç 2,69 1,89 -1,47 Eczacıbaşı Yatırım 7,39 3,21 2,64 Edip Gayrimenkul 0,74 0,00 -3,90 Ege Endüstri 329,60 1,14 -4,19 Ege Gübre 21,56 -2,00 -0,65 Ege Profil 8,82 0,23 -0,56 Ege Seramik 3,20 0,31 -4,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 0,00 Egeplast 4,00 2,30 4,17 Ekiz Kimya 0,33 3,13 0,00 Emek Elektrik 0,97 1,04 -1,02 Eminiş Ambalaj 1,17 1,74 0,00 Emlak Konut GMYO 1,43 0,00 -4,67 Enerjisa Enerji 4,99 1,01 -2,16 Enka İnşaat 4,54 -0,22 -0,87 Erbosan 54,70 -3,95 -12,34 Ereğli Demir Çelik 7,33 0,55 1,52 Ersu Gıda 0,91 1,11 -1,09 Escort Teknoloji 0,77 1,32 1,32 Etiler Gıda 2,17 -1,36 1,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 2,99 -2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,59 -1,67 -7,81 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,53 0,00 -3,64 Fenerbahçe Futbol 7,33 4,12 5,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 1,83 4,51 F-M İzmit Piston 16,43 0,31 -4,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,30 1,23 -3,51 Ford Otosan 50,50 3,31 1,00 Formet Çelik Kapı 1,50 -4,46 18,11 Frigo Pak Gıda 1,68 2,44 -1,18 Galatasaray Sportif 1,30 7,44 4,84 Garanti Bankası 8,16 2,00 2,51 Garanti Faktoring 1,91 0,53 -3,54 Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 -6,33 Gedik Y. Men. Değ. 3,70 -1,86 14,91 Gedik Yatırım Holding 2,75 3,77 17,02 Gediz Ambalaj 4,19 -1,41 0,96 Gentaş 1,72 0,00 -2,82 Gersan Elektrik 3,24 -0,61 -8,22 Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00 Global Yat. Holding 2,99 0,67 0,00 Good-Year 3,23 0,00 -6,10 Göltaş Çimento 10,70 -7,12 -13,92 Gözde Girişim 2,51 -2,71 -5,99 GSD Denizcilik 1,16 0,87 0,87 GSD Holding 0,78 1,30 -2,50 Gübre Fabrik. 2,73 0,00 -7,77 Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -3,74 Güneş Sigorta 1,53 1,32 2,00 Halk GMYO 0,69 1,47 -1,43 Halk Sigorta 1,10 0,92 0,00 Hatay Tekstil 3,97 -0,75 0,51 Hedef Girişim 1,13 0,89 -2,59 Hektaş 8,99 1,12 -3,02 HUB Girişim 1,93 -2,53 2,66 Hürriyet Gzt. 0,89 -1,11 -4,30 ICBC Turkey Bank 4,74 0,21 -3,85 İdealist Danışmanlık 10,69 -2,82 -1,02 İdealist GMYO 1,63 0,62 0,00 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03 İhlas Gayrimenkul 0,98 -2,97 -6,67 İhlas Gazetecilik 0,58 0,00 -4,92 İhlas Holding 0,32 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06 İndeks Bilgisayar 5,70 1,42 -4,52 Info Yatırım 1,00 -1,96 -2,91 İntema 18,49 0,33 -0,75 İpek Doğal Enerji 5,52 3,18 2,79 İskenderun Demir Çelik 5,60 0,72 -1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA