Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,01 -1,95 3,08
Acıpayam Selüloz 3,13 -0,32 -3,99
Adana Çimento (A) 5,96 0,34 -1,49
Adana Çimento (B) 4,05 0,00 -1,46
Adana Çimento (C) 1,42 0,00 0,71
Adel Kalemcilik 10,73 -0,19 -2,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,27 -3,40 -2,99
Afyon Çimento 4,54 -0,22 -1,09
Ak Enerji 0,61 1,67 -3,17
Akbank 5,97 2,23 1,45
Akçansa 7,35 1,10 0,00
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 0,00 -2,49
Akfen GMYO 1,75 0,00 6,06
Akın Tekstil 9,20 0,00 -2,65
Akiş GMYO 2,58 1,18 0,78
Akmerkez GMYO 15,91 0,13 -2,81
Aksa 7,46 0,81 0,00
Aksa Enerji 2,60 -0,76 -2,99
Aksigorta 3,58 0,00 -2,19
Aksu Enerji 8,13 11,37 5,31
Alarko Carrıer 38,60 0,26 -1,93
Alarko GMYO 42,60 -0,37 -5,16
Alarko Holding 1,92 0,52 -7,25
Albaraka Türk 1,22 -0,81 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 5,53 0,18 -3,99
Alkim Kağıt 4,10 0,00 -1,20
Alkim Kimya 22,30 -0,27 -5,91
Altınyağ 0,39 -4,88 -11,36
Altınyunus Çeşme 4,05 -1,22 -2,41
Anadolu Cam 2,57 1,58 -4,10
Anadolu Efes 19,67 0,92 -4,51
Anadolu Grubu Holding 10,66 1,52 4,10
Anadolu Hayat Emek. 5,79 -0,17 -3,66
Anadolu Isuzu 5,97 0,34 -3,40
Anadolu Sigorta 4,20 0,00 1,94
Anel Elektrik 1,58 0,64 -2,47
Arçelik 14,80 2,14 -6,27
Arena Bilgisayar 4,13 -0,72 -6,35
Armada Bilgisayar 9,12 -0,22 -1,83
Arsan Tekstil 1,58 0,64 -2,47
Artı Yatırım Holding 0,90 0,00 3,45
Aselsan 22,96 0,09 -4,65
Aslan Çimento 27,54 -0,43 -2,20
Ata GMYO 3,94 -0,51 -1,75
Atakule GMYO 1,44 0,00 -3,36
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,33 17,86 83,33
Atlas Yat. Ort. 0,88 -5,38 2,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,86 3,01 2,48
Avrasya GMYO 0,86 1,18 -2,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -0,92 0,00
Avrasya Stratejik GMYF 1.247,80 0,04 0,12
Avrupa Yatırım Holding 2,37 3,04 -2,47
Ayen Enerji 2,59 19,91 10,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 2,11
Aygaz 11,35 -0,87 0,18
Bagfaş 4,69 0,86 -2,70
Bak Ambalaj 4,70 -0,21 -7,30
Balatacılar Balatacılık 0,35 6,06 6,06
Bantaş Ambalaj 1,51 2,03 0,00
Banvit 10,32 0,19 -4,36
Baştaş Başkent Çimento 1,96 -1,51 -2,97
Batı Çimento 2,36 -1,26 -2,07
Batısöke Çimento 1,06 0,95 -2,75
Bera Holding 2,00 -2,44 -2,91
Berkosan Yalıtım 1,72 -0,58 -4,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 5,70 3,09
Beyaz Filo 2,80 2,56 2,56
Bilici Yatırım 1,36 2,26 0,00
Bim Mağazalar 86,70 0,12 -0,34
Bimeks 0,06 0,00 0,00
Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33
Birlik Mensucat 1,11 -2,63 -5,13
Bizim Mağazaları 6,36 -1,40 -6,47
Bolu Çimento 3,35 0,00 -2,33
Bomonti Elektrik 0,46 0,00 -4,17
Borusan Mannesmann 7,72 1,18 -1,03
Borusan Yat. Paz. 38,06 0,53 1,17
Bosch Fren Sistemleri 161,20 1,64 -0,49
Bossa 7,80 6,85 9,55
Boyner Perakende Yat. 4,29 -0,46 8,88
Brisa 6,10 0,33 -3,63
Burçelik 3,15 0,00 -1,87
Burçelik Vana 1,50 -1,96 1,35
Bursa Çimento 4,28 0,94 -2,73
Carrefoursa 3,36 1,20 -3,45
Coca Cola İçecek 30,30 1,20 -1,88
Cosmos Yat. Holding 1,02 -2,86 5,15
Credıtwest Faktorıng 0,99 1,02 -4,81
Çelebi 62,05 0,08 -2,13
Çelik Halat 5,63 0,72 -6,17
Çemaş Döküm 0,84 -1,18 10,53
Çemtaş 5,59 -4,12 -8,06
Çimbeton 28,54 0,14 -0,21
Çimentaş 12,05 0,42 -5,12
Çimsa 7,24 0,14 -4,11
Çuhadaroğlu Metal 1,81 -2,16 1,69
Dagi Giyim 1,23 1,65 -0,81
Dagi Yatırım Holding 1,03 1,98 1,98
Dardanel 1,10 -0,90 0,00
Datagate Bilgisayar 4,24 3,92 -0,93
Demirören Gazetecilik 10,90 7,50 13,54
Demısaş Döküm 2,42 -0,82 -2,42
Denge Holding 1,10 2,80 -5,17
Deniz GMYO 2,97 0,00 -2,30
Denizbank 20,40 1,29 6,81
Denizli Cam 11,46 3,34 -0,52
Derimod 8,68 0,23 0,12
Desa Deri 1,75 1,16 1,16
Despec Bilgisayar 2,75 -4,84 -16,16
Deva Holding 3,20 1,27 -2,74
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -7,69
Ditaş Doğan 5,25 0,57 -4,20
DO-CO 500,00 -0,02 4,43
Doğan Burda 3,06 0,33 1,66
Doğan Holding 0,98 2,08 -3,92
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -2,36 1,64
Doğusan 2,94 14,40 21,99
Doğuş GMYO 2,10 0,48 -0,47
Doğuş Otomotiv 4,18 -0,24 -3,69
Döktaş Dökümcülük 9,60 20,00 17,79
Duran Doğan Basım 5,73 4,56 12,35
Dyo Boya 2,95 0,68 1,72
Eczacıbaşı İlaç 2,69 1,89 -1,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,39 3,21 2,64
Edip Gayrimenkul 0,74 0,00 -3,90
Ege Endüstri 329,60 1,14 -4,19
Ege Gübre 21,56 -2,00 -0,65
Ege Profil 8,82 0,23 -0,56
Ege Seramik 3,20 0,31 -4,48
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -4,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 0,00
Egeplast 4,00 2,30 4,17
Ekiz Kimya 0,33 3,13 0,00
Emek Elektrik 0,97 1,04 -1,02
Eminiş Ambalaj 1,17 1,74 0,00
Emlak Konut GMYO 1,43 0,00 -4,67
Enerjisa Enerji 4,99 1,01 -2,16
Enka İnşaat 4,54 -0,22 -0,87
Erbosan 54,70 -3,95 -12,34
Ereğli Demir Çelik 7,33 0,55 1,52
Ersu Gıda 0,91 1,11 -1,09
Escort Teknoloji 0,77 1,32 1,32
Etiler Gıda 2,17 -1,36 1,88
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 2,99 -2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,59 -1,67 -7,81
Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,53 0,00 -3,64
Fenerbahçe Futbol 7,33 4,12 5,92
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 1,83 4,51
F-M İzmit Piston 16,43 0,31 -4,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,30 1,23 -3,51
Ford Otosan 50,50 3,31 1,00
Formet Çelik Kapı 1,50 -4,46 18,11
Frigo Pak Gıda 1,68 2,44 -1,18
Galatasaray Sportif 1,30 7,44 4,84
Garanti Bankası 8,16 2,00 2,51
Garanti Faktoring 1,91 0,53 -3,54
Garanti Yat. Ort. 0,74 1,37 -6,33
Gedik Y. Men. Değ. 3,70 -1,86 14,91
Gedik Yatırım Holding 2,75 3,77 17,02
Gediz Ambalaj 4,19 -1,41 0,96
Gentaş 1,72 0,00 -2,82
Gersan Elektrik 3,24 -0,61 -8,22
Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00
Global Yat. Holding 2,99 0,67 0,00
Good-Year 3,23 0,00 -6,10
Göltaş Çimento 10,70 -7,12 -13,92
Gözde Girişim 2,51 -2,71 -5,99
GSD Denizcilik 1,16 0,87 0,87
GSD Holding 0,78 1,30 -2,50
Gübre Fabrik. 2,73 0,00 -7,77
Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -3,74
Güneş Sigorta 1,53 1,32 2,00
Halk GMYO 0,69 1,47 -1,43
Halk Sigorta 1,10 0,92 0,00
Hatay Tekstil 3,97 -0,75 0,51
Hedef Girişim 1,13 0,89 -2,59
Hektaş 8,99 1,12 -3,02
HUB Girişim 1,93 -2,53 2,66
Hürriyet Gzt. 0,89 -1,11 -4,30
ICBC Turkey Bank 4,74 0,21 -3,85
İdealist Danışmanlık 10,69 -2,82 -1,02
İdealist GMYO 1,63 0,62 0,00
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03
İhlas Gayrimenkul 0,98 -2,97 -6,67
İhlas Gazetecilik 0,58 0,00 -4,92
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06
İndeks Bilgisayar 5,70 1,42 -4,52
Info Yatırım 1,00 -1,96 -2,91
İntema 18,49 0,33 -0,75
İpek Doğal Enerji 5,52 3,18 2,79
İskenderun Demir Çelik 5,60 0,72 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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