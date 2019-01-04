Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,05
|4,59
|5,13
|Acıpayam Selüloz
|3,14
|1,29
|-3,68
|Adana Çimento (A)
|5,94
|1,02
|-1,82
|Adana Çimento (B)
|4,05
|1,00
|-1,46
|Adana Çimento (C)
|1,42
|1,43
|0,71
|Adel Kalemcilik
|10,75
|1,80
|-2,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|3,52
|0,43
|Afyon Çimento
|4,55
|0,89
|-0,87
|Ak Enerji
|0,60
|3,45
|-4,76
|Akbank
|5,84
|5,80
|-0,76
|Akçansa
|7,27
|1,82
|-1,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|0,51
|-2,49
|Akfen GMYO
|1,75
|1,74
|6,06
|Akın Tekstil
|9,20
|-0,33
|-2,65
|Akiş GMYO
|2,55
|0,79
|-0,39
|Akmerkez GMYO
|15,89
|-1,30
|-2,93
|Aksa
|7,40
|1,79
|-0,80
|Aksa Enerji
|2,62
|1,95
|-2,24
|Aksigorta
|3,58
|-0,28
|-2,19
|Aksu Enerji
|7,30
|-0,41
|-5,44
|Alarko Carrıer
|38,50
|0,00
|-2,18
|Alarko GMYO
|42,76
|-0,56
|-4,81
|Alarko Holding
|1,91
|0,00
|-7,73
|Albaraka Türk
|1,23
|1,65
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,52
|0,73
|-4,17
|Alkim Kağıt
|4,10
|2,50
|-1,20
|Alkim Kimya
|22,36
|1,64
|-5,65
|Altınyağ
|0,41
|2,50
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,10
|0,49
|-1,20
|Anadolu Cam
|2,53
|2,85
|-5,60
|Anadolu Efes
|19,49
|-0,20
|-5,39
|Anadolu Grubu Holding
|10,50
|3,75
|2,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|0,69
|-3,49
|Anadolu Isuzu
|5,95
|1,02
|-3,72
|Anadolu Sigorta
|4,20
|1,45
|1,94
|Anel Elektrik
|1,57
|1,95
|-3,09
|Arçelik
|14,49
|-0,41
|-8,23
|Arena Bilgisayar
|4,16
|-2,12
|-5,67
|Armada Bilgisayar
|9,14
|0,00
|-1,61
|Arsan Tekstil
|1,57
|0,64
|-3,09
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|2,27
|3,45
|Aselsan
|22,94
|1,41
|-4,73
|Aslan Çimento
|27,66
|0,51
|-1,78
|Ata GMYO
|3,96
|0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,44
|2,13
|-3,36
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,28
|16,67
|55,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|4,49
|8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,63
|0,39
|-0,52
|Avrasya GMYO
|0,85
|0,00
|-3,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|1,87
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.247,30
|0,02
|0,08
|Avrupa Yatırım Holding
|2,30
|2,22
|-5,35
|Ayen Enerji
|2,16
|-3,14
|-8,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|2,11
|Aygaz
|11,45
|1,06
|1,06
|Bagfaş
|4,65
|-0,64
|-3,53
|Bak Ambalaj
|4,71
|-0,84
|-7,10
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|-2,94
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|0,00
|-1,99
|Banvit
|10,30
|0,88
|-4,54
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|0,51
|-1,49
|Batı Çimento
|2,39
|1,27
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,05
|0,96
|-3,67
|Bera Holding
|2,05
|0,49
|-0,49
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|2,37
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|0,64
|-2,47
|Beyaz Filo
|2,73
|1,49
|0,00
|Bilici Yatırım
|1,33
|0,00
|-2,21
|Bim Mağazalar
|86,60
|0,70
|-0,46
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,14
|0,00
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|6,45
|4,71
|-5,15
|Bolu Çimento
|3,35
|-0,89
|-2,33
|Bomonti Elektrik
|0,46
|0,00
|-4,17
|Borusan Mannesmann
|7,63
|0,66
|-2,18
|Borusan Yat. Paz.
|37,86
|0,91
|0,64
|Bosch Fren Sistemleri
|158,60
|0,38
|-2,10
|Bossa
|7,30
|-0,68
|2,53
|Boyner Perakende Yat.
|4,31
|9,95
|9,39
|Brisa
|6,08
|0,50
|-3,95
|Burçelik
|3,15
|0,64
|-1,87
|Burçelik Vana
|1,53
|0,00
|3,38
|Bursa Çimento
|4,24
|-0,70
|-3,64
|Carrefoursa
|3,32
|1,22
|-4,60
|Coca Cola İçecek
|29,94
|2,04
|-3,04
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|0,00
|-5,77
|Çelebi
|62,00
|4,82
|-2,21
|Çelik Halat
|5,59
|0,72
|-6,83
|Çemaş Döküm
|0,85
|1,19
|11,84
|Çemtaş
|5,83
|1,39
|-4,11
|Çimbeton
|28,50
|2,08
|-0,35
|Çimentaş
|12,00
|-0,83
|-5,51
|Çimsa
|7,23
|0,98
|-4,24
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|2,78
|3,93
|Dagi Giyim
|1,21
|-0,82
|-2,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-2,88
|0,00
|Dardanel
|1,11
|0,91
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,08
|3,82
|-4,67
|Demirören Gazetecilik
|10,14
|5,41
|5,63
|Demısaş Döküm
|2,44
|4,72
|-1,61
|Denge Holding
|1,07
|-0,93
|-7,76
|Deniz GMYO
|2,97
|-0,34
|-2,30
|Denizbank
|20,14
|1,51
|5,45
|Denizli Cam
|11,09
|0,00
|-3,73
|Derimod
|8,66
|0,70
|-0,12
|Desa Deri
|1,73
|2,37
|0,00
|Despec Bilgisayar
|2,89
|-2,36
|-11,89
|Deva Holding
|3,16
|1,94
|-3,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|1,35
|-3,85
|Ditaş Doğan
|5,22
|-0,38
|-4,74
|DO-CO
|500,10
|-1,75
|4,45
|Doğan Burda
|3,05
|2,01
|1,33
|Doğan Holding
|0,96
|1,05
|-5,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|0,00
|4,10
|Doğusan
|2,57
|2,39
|6,64
|Doğuş GMYO
|2,09
|0,48
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|4,19
|0,72
|-3,46
|Döktaş Dökümcülük
|8,00
|2,56
|-1,84
|Duran Doğan Basım
|5,48
|3,79
|7,45
|Dyo Boya
|2,93
|2,09
|1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,64
|1,93
|-3,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|1,70
|-0,56
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-3,90
|Ege Endüstri
|325,90
|0,59
|-5,26
|Ege Gübre
|22,00
|3,77
|1,38
|Ege Profil
|8,80
|-0,23
|-0,79
|Ege Seramik
|3,19
|0,95
|-4,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-8,33
|-15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|-4,17
|-4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-10,00
|Egeplast
|3,91
|-0,76
|1,82
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|1,05
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,42
|-4,67
|Enerjisa Enerji
|4,94
|0,82
|-3,14
|Enka İnşaat
|4,55
|0,66
|-0,66
|Erbosan
|56,95
|-2,82
|-8,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,29
|3,11
|0,97
|Ersu Gıda
|0,90
|1,12
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,76
|-1,30
|0,00
|Etiler Gıda
|2,20
|5,26
|3,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,67
|1,52
|-5,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,60
|3,45
|-6,25
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|5,08
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,53
|3,92
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|1,44
|1,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|1,49
|2,63
|F-M İzmit Piston
|16,38
|0,80
|-5,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,26
|-0,31
|-4,68
|Ford Otosan
|48,88
|1,54
|-2,24
|Formet Çelik Kapı
|1,57
|8,28
|23,62
|Frigo Pak Gıda
|1,64
|0,00
|-3,53
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,83
|-2,42
|Garanti Bankası
|8,00
|6,10
|0,50
|Garanti Faktoring
|1,90
|1,06
|-4,04
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|1,39
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,77
|19,68
|17,08
|Gedik Yatırım Holding
|2,65
|19,91
|12,77
|Gediz Ambalaj
|4,25
|2,41
|2,41
|Gentaş
|1,72
|0,58
|-2,82
|Gersan Elektrik
|3,26
|3,16
|-7,65
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,97
|2,41
|-0,67
|Good-Year
|3,23
|-0,62
|-6,10
|Göltaş Çimento
|11,52
|-0,52
|-7,32
|Gözde Girişim
|2,58
|-0,77
|-3,37
|GSD Denizcilik
|1,15
|1,77
|0,00
|GSD Holding
|0,77
|1,32
|-3,75
|Gübre Fabrik.
|2,73
|1,11
|-7,77
|Güler Yat. Holding
|1,04
|1,96
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,51
|0,00
|0,67
|Halk GMYO
|0,68
|1,49
|-2,86
|Halk Sigorta
|1,09
|-4,39
|-0,91
|Hatay Tekstil
|4,00
|0,00
|1,27
|Hedef Girişim
|1,12
|0,90
|-3,45
|Hektaş
|8,89
|0,34
|-4,10
|HUB Girişim
|1,98
|6,45
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|2,27
|-3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,73
|2,38
|-4,06
|İdealist Danışmanlık
|11,00
|4,27
|1,85
|İdealist GMYO
|1,62
|0,62
|-0,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|6,67
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-2,88
|-3,81
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|0,00
|-4,92
|İhlas Holding
|0,32
|6,67
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|5,62
|0,36
|-5,86
|Info Yatırım
|1,02
|2,00
|-0,97
|İntema
|18,43
|0,00
|-1,07
|İpek Doğal Enerji
|5,35
|0,19
|-0,37
|İskenderun Demir Çelik
|5,56
|1,65
|-1,77
(Sürecek)
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