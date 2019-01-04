Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,05 4,59 5,13
Acıpayam Selüloz 3,14 1,29 -3,68
Adana Çimento (A) 5,94 1,02 -1,82
Adana Çimento (B) 4,05 1,00 -1,46
Adana Çimento (C) 1,42 1,43 0,71
Adel Kalemcilik 10,75 1,80 -2,27
Adese Alışveriş Ticaret 2,35 3,52 0,43
Afyon Çimento 4,55 0,89 -0,87
Ak Enerji 0,60 3,45 -4,76
Akbank 5,84 5,80 -0,76
Akçansa 7,27 1,82 -1,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 0,51 -2,49
Akfen GMYO 1,75 1,74 6,06
Akın Tekstil 9,20 -0,33 -2,65
Akiş GMYO 2,55 0,79 -0,39
Akmerkez GMYO 15,89 -1,30 -2,93
Aksa 7,40 1,79 -0,80
Aksa Enerji 2,62 1,95 -2,24
Aksigorta 3,58 -0,28 -2,19
Aksu Enerji 7,30 -0,41 -5,44
Alarko Carrıer 38,50 0,00 -2,18
Alarko GMYO 42,76 -0,56 -4,81
Alarko Holding 1,91 0,00 -7,73
Albaraka Türk 1,23 1,65 0,82
Alcatel Lucent Teletaş 5,52 0,73 -4,17
Alkim Kağıt 4,10 2,50 -1,20
Alkim Kimya 22,36 1,64 -5,65
Altınyağ 0,41 2,50 -6,82
Altınyunus Çeşme 4,10 0,49 -1,20
Anadolu Cam 2,53 2,85 -5,60
Anadolu Efes 19,49 -0,20 -5,39
Anadolu Grubu Holding 10,50 3,75 2,54
Anadolu Hayat Emek. 5,80 0,69 -3,49
Anadolu Isuzu 5,95 1,02 -3,72
Anadolu Sigorta 4,20 1,45 1,94
Anel Elektrik 1,57 1,95 -3,09
Arçelik 14,49 -0,41 -8,23
Arena Bilgisayar 4,16 -2,12 -5,67
Armada Bilgisayar 9,14 0,00 -1,61
Arsan Tekstil 1,57 0,64 -3,09
Artı Yatırım Holding 0,90 2,27 3,45
Aselsan 22,94 1,41 -4,73
Aslan Çimento 27,66 0,51 -1,78
Ata GMYO 3,96 0,25 -1,25
Atakule GMYO 1,44 2,13 -3,36
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,28 16,67 55,56
Atlas Yat. Ort. 0,93 4,49 8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,63 0,39 -0,52
Avrasya GMYO 0,85 0,00 -3,41
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 1,87 0,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.247,30 0,02 0,08
Avrupa Yatırım Holding 2,30 2,22 -5,35
Ayen Enerji 2,16 -3,14 -8,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 2,11
Aygaz 11,45 1,06 1,06
Bagfaş 4,65 -0,64 -3,53
Bak Ambalaj 4,71 -0,84 -7,10
Balatacılar Balatacılık 0,33 -2,94 0,00
Bantaş Ambalaj 1,48 0,00 -1,99
Banvit 10,30 0,88 -4,54
Baştaş Başkent Çimento 1,99 0,51 -1,49
Batı Çimento 2,39 1,27 -0,83
Batısöke Çimento 1,05 0,96 -3,67
Bera Holding 2,05 0,49 -0,49
Berkosan Yalıtım 1,73 2,37 -4,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 0,64 -2,47
Beyaz Filo 2,73 1,49 0,00
Bilici Yatırım 1,33 0,00 -2,21
Bim Mağazalar 86,60 0,70 -0,46
Bimeks 0,06 0,00 0,00
Birko Mensucat 0,29 3,57 -3,33
Birlik Mensucat 1,14 0,00 -2,56
Bizim Mağazaları 6,45 4,71 -5,15
Bolu Çimento 3,35 -0,89 -2,33
Bomonti Elektrik 0,46 0,00 -4,17
Borusan Mannesmann 7,63 0,66 -2,18
Borusan Yat. Paz. 37,86 0,91 0,64
Bosch Fren Sistemleri 158,60 0,38 -2,10
Bossa 7,30 -0,68 2,53
Boyner Perakende Yat. 4,31 9,95 9,39
Brisa 6,08 0,50 -3,95
Burçelik 3,15 0,64 -1,87
Burçelik Vana 1,53 0,00 3,38
Bursa Çimento 4,24 -0,70 -3,64
Carrefoursa 3,32 1,22 -4,60
Coca Cola İçecek 29,94 2,04 -3,04
Cosmos Yat. Holding 1,05 8,25
Credıtwest Faktorıng 0,98 0,00 -5,77
Çelebi 62,00 4,82 -2,21
Çelik Halat 5,59 0,72 -6,83
Çemaş Döküm 0,85 1,19 11,84
Çemtaş 5,83 1,39 -4,11
Çimbeton 28,50 2,08 -0,35
Çimentaş 12,00 -0,83 -5,51
Çimsa 7,23 0,98 -4,24
Çuhadaroğlu Metal 1,85 2,78 3,93
Dagi Giyim 1,21 -0,82 -2,42
Dagi Yatırım Holding 1,01 -2,88 0,00
Dardanel 1,11 0,91 0,91
Datagate Bilgisayar 4,08 3,82 -4,67
Demirören Gazetecilik 10,14 5,41 5,63
Demısaş Döküm 2,44 4,72 -1,61
Denge Holding 1,07 -0,93 -7,76
Deniz GMYO 2,97 -0,34 -2,30
Denizbank 20,14 1,51 5,45
Denizli Cam 11,09 0,00 -3,73
Derimod 8,66 0,70 -0,12
Desa Deri 1,73 2,37 0,00
Despec Bilgisayar 2,89 -2,36 -11,89
Deva Holding 3,16 1,94 -3,95
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -3,85
Ditaş Doğan 5,22 -0,38 -4,74
DO-CO 500,10 -1,75 4,45
Doğan Burda 3,05 2,01 1,33
Doğan Holding 0,96 1,05 -5,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 0,00 4,10
Doğusan 2,57 2,39 6,64
Doğuş GMYO 2,09 0,48 -0,95
Doğuş Otomotiv 4,19 0,72 -3,46
Döktaş Dökümcülük 8,00 2,56 -1,84
Duran Doğan Basım 5,48 3,79 7,45
Dyo Boya 2,93 2,09 1,03
Eczacıbaşı İlaç 2,64 1,93 -3,30
Eczacıbaşı Yatırım 7,16 1,70 -0,56
Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -3,90
Ege Endüstri 325,90 0,59 -5,26
Ege Gübre 22,00 3,77 1,38
Ege Profil 8,80 -0,23 -0,79
Ege Seramik 3,19 0,95 -4,78
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -4,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -10,00
Egeplast 3,91 -0,76 1,82
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -3,03
Emek Elektrik 0,96 1,05 -2,04
Eminiş Ambalaj 1,15 -0,86 -1,71
Emlak Konut GMYO 1,43 1,42 -4,67
Enerjisa Enerji 4,94 0,82 -3,14
Enka İnşaat 4,55 0,66 -0,66
Erbosan 56,95 -2,82 -8,73
Ereğli Demir Çelik 7,29 3,11 0,97
Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17
Escort Teknoloji 0,76 -1,30 0,00
Etiler Gıda 2,20 5,26 3,29
Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 1,52 -5,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 3,45 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,62 5,08 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,53 3,92 -3,64
Fenerbahçe Futbol 7,04 1,44 1,73
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 1,49 2,63
F-M İzmit Piston 16,38 0,80 -5,04
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,26 -0,31 -4,68
Ford Otosan 48,88 1,54 -2,24
Formet Çelik Kapı 1,57 8,28 23,62
Frigo Pak Gıda 1,64 0,00 -3,53
Galatasaray Sportif 1,21 0,83 -2,42
Garanti Bankası 8,00 6,10 0,50
Garanti Faktoring 1,90 1,06 -4,04
Garanti Yat. Ort. 0,73 1,39 -7,59
Gedik Y. Men. Değ. 3,77 19,68 17,08
Gedik Yatırım Holding 2,65 19,91 12,77
Gediz Ambalaj 4,25 2,41 2,41
Gentaş 1,72 0,58 -2,82
Gersan Elektrik 3,26 3,16 -7,65
Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00
Global Yat. Holding 2,97 2,41 -0,67
Good-Year 3,23 -0,62 -6,10
Göltaş Çimento 11,52 -0,52 -7,32
Gözde Girişim 2,58 -0,77 -3,37
GSD Denizcilik 1,15 1,77 0,00
GSD Holding 0,77 1,32 -3,75
Gübre Fabrik. 2,73 1,11 -7,77
Güler Yat. Holding 1,04 1,96 -2,80
Güneş Sigorta 1,51 0,00 0,67
Halk GMYO 0,68 1,49 -2,86
Halk Sigorta 1,09 -4,39 -0,91
Hatay Tekstil 4,00 0,00 1,27
Hedef Girişim 1,12 0,90 -3,45
Hektaş 8,89 0,34 -4,10
HUB Girişim 1,98 6,45 5,32
Hürriyet Gzt. 0,90 2,27 -3,23
ICBC Turkey Bank 4,73 2,38 -4,06
İdealist Danışmanlık 11,00 4,27 1,85
İdealist GMYO 1,62 0,62 -0,61
İhlas Ev Aletleri 0,32 6,67 -3,03
İhlas Gayrimenkul 1,01 -2,88 -3,81
İhlas Gazetecilik 0,58 0,00 -4,92
İhlas Holding 0,32 6,67 0,00
İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -3,03
İndeks Bilgisayar 5,62 0,36 -5,86
Info Yatırım 1,02 2,00 -0,97
İntema 18,43 0,00 -1,07
İpek Doğal Enerji 5,35 0,19 -0,37
İskenderun Demir Çelik 5,56 1,65 -1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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