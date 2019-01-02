Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,11
|8,21
|8,21
|Acıpayam Selüloz
|3,21
|-1,53
|-1,53
|Adana Çimento (A)
|5,99
|-0,99
|-0,99
|Adana Çimento (B)
|4,07
|-0,97
|-0,97
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,71
|0,71
|Adel Kalemcilik
|10,88
|-1,09
|-1,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|-1,28
|-1,28
|Afyon Çimento
|4,52
|-1,53
|-1,53
|Ak Enerji
|0,61
|-3,17
|-3,17
|Akbank
|6,51
|-5,10
|-5,10
|Akçansa
|7,20
|-2,04
|-2,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,97
|-1,99
|-1,99
|Akfen GMYO
|1,71
|3,64
|3,64
|Akın Tekstil
|9,32
|-1,38
|-1,38
|Akiş GMYO
|2,54
|-0,78
|-0,78
|Akmerkez GMYO
|16,29
|-0,49
|-0,49
|Aksa
|7,39
|-0,94
|-0,94
|Aksa Enerji
|2,58
|-3,73
|-3,73
|Aksigorta
|3,61
|-1,37
|-1,37
|Aksu Enerji
|7,53
|-2,46
|-2,46
|Alarko Carrıer
|38,70
|-1,68
|-1,68
|Alarko GMYO
|43,90
|-2,27
|-2,27
|Alarko Holding
|1,99
|-3,86
|-3,86
|Albaraka Türk
|1,24
|1,64
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,61
|-2,60
|-2,60
|Alkim Kağıt
|4,10
|-1,20
|-1,20
|Alkim Kimya
|22,90
|-3,38
|-3,38
|Altınyağ
|0,42
|-4,55
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|4,12
|-0,72
|-0,72
|Anadolu Cam
|2,57
|-4,10
|-4,10
|Anadolu Efes
|20,16
|-2,14
|-2,14
|Anadolu Grubu Holding
|10,34
|0,98
|0,98
|Anadolu Hayat Emek.
|5,79
|-3,66
|-3,66
|Anadolu Isuzu
|6,06
|-1,94
|-1,94
|Anadolu Sigorta
|4,14
|0,49
|0,49
|Anel Elektrik
|1,58
|-2,47
|-2,47
|Arçelik
|15,24
|-3,48
|-3,48
|Arena Bilgisayar
|4,19
|-4,99
|-4,99
|Armada Bilgisayar
|9,20
|-0,97
|-0,97
|Arsan Tekstil
|1,58
|-2,47
|-2,47
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|1,15
|Aselsan
|23,50
|-2,41
|-2,41
|Aslan Çimento
|27,74
|-1,49
|-1,49
|Ata GMYO
|3,99
|-0,50
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,45
|-2,68
|-2,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,20
|11,11
|11,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,87
|1,16
|1,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,58
|-1,17
|-1,17
|Avrasya GMYO
|0,87
|-1,14
|-1,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|0,00
|0,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.247,00
|0,06
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|2,34
|-3,70
|-3,70
|Ayen Enerji
|2,29
|-2,55
|-2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|2,11
|2,11
|Aygaz
|11,35
|0,18
|0,18
|Bagfaş
|4,81
|-0,21
|-0,21
|Bak Ambalaj
|4,93
|-2,76
|-2,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|-2,65
|-2,65
|Banvit
|10,34
|-4,17
|-4,17
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|-1,98
|-1,98
|Batı Çimento
|2,39
|-0,83
|-0,83
|Batısöke Çimento
|1,06
|-2,75
|-2,75
|Bera Holding
|2,11
|2,43
|2,43
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|-4,42
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|-1,23
|-1,23
|Beyaz Filo
|2,63
|-3,66
|-3,66
|Bilici Yatırım
|1,35
|-0,74
|-0,74
|Bim Mağazalar
|84,55
|-2,82
|-2,82
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|-3,33
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,10
|-5,98
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|6,35
|-6,62
|-6,62
|Bolu Çimento
|3,37
|-1,75
|-1,75
|Bomonti Elektrik
|0,47
|-2,08
|-2,08
|Borusan Mannesmann
|7,75
|-0,64
|-0,64
|Borusan Yat. Paz.
|37,50
|-0,32
|-0,32
|Bosch Fren Sistemleri
|160,10
|-1,17
|-1,17
|Bossa
|6,93
|-2,67
|-2,67
|Boyner Perakende Yat.
|3,98
|1,02
|1,02
|Brisa
|6,22
|-1,74
|-1,74
|Burçelik
|3,18
|-0,93
|-0,93
|Burçelik Vana
|1,52
|2,70
|2,70
|Bursa Çimento
|4,37
|-0,68
|-0,68
|Carrefoursa
|3,41
|-2,01
|-2,01
|Coca Cola İçecek
|30,14
|-2,40
|-2,40
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|8,25
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-3,85
|-3,85
|Çelebi
|60,55
|-4,50
|-4,50
|Çelik Halat
|5,75
|-4,17
|-4,17
|Çemaş Döküm
|0,85
|11,84
|11,84
|Çemtaş
|5,96
|-1,97
|-1,97
|Çimbeton
|28,36
|-0,84
|-0,84
|Çimentaş
|12,41
|-2,28
|-2,28
|Çimsa
|7,36
|-2,52
|-2,52
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|-0,56
|-0,56
|Dagi Giyim
|1,24
|0,00
|0,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,07
|5,94
|5,94
|Dardanel
|1,13
|2,73
|2,73
|Datagate Bilgisayar
|4,12
|-3,74
|-3,74
|Demirören Gazetecilik
|9,30
|-3,12
|-3,12
|Demısaş Döküm
|2,43
|-2,02
|-2,02
|Denge Holding
|1,12
|-3,45
|-3,45
|Deniz GMYO
|3,00
|-1,32
|-1,32
|Denizbank
|19,49
|2,04
|2,04
|Denizli Cam
|11,03
|-4,25
|-4,25
|Derimod
|8,59
|-0,92
|-0,92
|Desa Deri
|1,75
|1,16
|1,16
|Despec Bilgisayar
|3,14
|-4,27
|-4,27
|Deva Holding
|3,24
|-1,52
|-1,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-1,28
|-1,28
|Ditaş Doğan
|5,36
|-2,19
|-2,19
|DO-CO
|497,00
|3,80
|3,80
|Doğan Burda
|3,07
|1,99
|1,99
|Doğan Holding
|0,99
|-2,94
|-2,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|4,92
|4,92
|Doğusan
|2,41
|0,00
|0,00
|Doğuş GMYO
|2,11
|0,00
|0,00
|Doğuş Otomotiv
|4,25
|-2,07
|-2,07
|Döktaş Dökümcülük
|8,00
|-1,84
|-1,84
|Duran Doğan Basım
|5,33
|4,51
|4,51
|Dyo Boya
|2,90
|0,00
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,66
|-2,56
|-2,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|-0,56
|-0,56
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|-1,30
|-1,30
|Ege Endüstri
|333,90
|-2,94
|-2,94
|Ege Gübre
|21,98
|1,29
|1,29
|Ege Profil
|8,78
|-1,01
|-1,01
|Ege Seramik
|3,31
|-1,19
|-1,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-15,38
|-15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-10,00
|Egeplast
|3,94
|2,60
|2,60
|Ekiz Kimya
|0,32
|-3,03
|-3,03
|Emek Elektrik
|0,96
|-2,04
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,18
|0,85
|0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|-1,33
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|4,93
|-3,33
|-3,33
|Enka İnşaat
|4,64
|1,31
|1,31
|Erbosan
|60,55
|-2,96
|-2,96
|Ereğli Demir Çelik
|7,00
|-3,05
|-3,05
|Ersu Gıda
|0,90
|-2,17
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,77
|1,32
|1,32
|Etiler Gıda
|2,09
|-1,88
|-1,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-2,82
|-2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-3,13
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|-1,82
|-1,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,06
|2,02
|2,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,57
|-3,38
|-3,38
|F-M İzmit Piston
|17,27
|0,12
|0,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,33
|-2,63
|-2,63
|Ford Otosan
|49,00
|-2,00
|-2,00
|Formet Çelik Kapı
|1,43
|12,60
|12,60
|Frigo Pak Gıda
|1,70
|0,00
|0,00
|Galatasaray Sportif
|1,23
|-0,81
|-0,81
|Garanti Bankası
|7,72
|-3,02
|-3,02
|Garanti Faktoring
|1,92
|-3,03
|-3,03
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|-5,06
|-5,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,23
|0,31
|0,31
|Gedik Yatırım Holding
|2,30
|-2,13
|-2,13
|Gediz Ambalaj
|4,29
|3,37
|3,37
|Gentaş
|1,77
|0,00
|0,00
|Gersan Elektrik
|3,33
|-5,67
|-5,67
|Global Men. Değ.
|0,50
|6,38
|6,38
|Global Yat. Holding
|2,93
|-2,01
|-2,01
|Good-Year
|3,36
|-2,33
|-2,33
|Göltaş Çimento
|12,12
|-2,49
|-2,49
|Gözde Girişim
|2,61
|-2,25
|-2,25
|GSD Denizcilik
|1,18
|2,61
|2,61
|GSD Holding
|0,78
|-2,50
|-2,50
|Gübre Fabrik.
|2,84
|-4,05
|-4,05
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-1,87
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,58
|5,33
|5,33
|Halk GMYO
|0,68
|-2,86
|-2,86
|Halk Sigorta
|1,16
|5,45
|5,45
|Hatay Tekstil
|4,00
|1,27
|1,27
|Hedef Girişim
|1,14
|-1,72
|-1,72
|Hektaş
|9,05
|-2,37
|-2,37
|HUB Girişim
|1,88
|0,00
|0,00
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|-3,23
|-3,23
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|-3,04
|-3,04
|İdealist Danışmanlık
|10,66
|-1,30
|-1,30
|İdealist GMYO
|1,66
|1,84
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-6,06
|-6,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,00
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|0,61
|0,00
|0,00
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|-3,03
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|5,73
|-4,02
|-4,02
|Info Yatırım
|1,01
|-1,94
|-1,94
|İntema
|18,47
|-0,86
|-0,86
|İpek Doğal Enerji
|5,26
|-2,05
|-2,05
|İskenderun Demir Çelik
|5,51
|-2,65
|-2,65
(Sürecek)
Kaynak: AA