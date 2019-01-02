Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,11 8,21 8,21
Acıpayam Selüloz 3,21 -1,53 -1,53
Adana Çimento (A) 5,99 -0,99 -0,99
Adana Çimento (B) 4,07 -0,97 -0,97
Adana Çimento (C) 1,42 0,71 0,71
Adel Kalemcilik 10,88 -1,09 -1,09
Adese Alışveriş Ticaret 2,31 -1,28 -1,28
Afyon Çimento 4,52 -1,53 -1,53
Ak Enerji 0,61 -3,17 -3,17
Akbank 6,51 -5,10 -5,10
Akçansa 7,20 -2,04 -2,04
Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -1,99 -1,99
Akfen GMYO 1,71 3,64 3,64
Akın Tekstil 9,32 -1,38 -1,38
Akiş GMYO 2,54 -0,78 -0,78
Akmerkez GMYO 16,29 -0,49 -0,49
Aksa 7,39 -0,94 -0,94
Aksa Enerji 2,58 -3,73 -3,73
Aksigorta 3,61 -1,37 -1,37
Aksu Enerji 7,53 -2,46 -2,46
Alarko Carrıer 38,70 -1,68 -1,68
Alarko GMYO 43,90 -2,27 -2,27
Alarko Holding 1,99 -3,86 -3,86
Albaraka Türk 1,24 1,64 1,64
Alcatel Lucent Teletaş 5,61 -2,60 -2,60
Alkim Kağıt 4,10 -1,20 -1,20
Alkim Kimya 22,90 -3,38 -3,38
Altınyağ 0,42 -4,55 -4,55
Altınyunus Çeşme 4,12 -0,72 -0,72
Anadolu Cam 2,57 -4,10 -4,10
Anadolu Efes 20,16 -2,14 -2,14
Anadolu Grubu Holding 10,34 0,98 0,98
Anadolu Hayat Emek. 5,79 -3,66 -3,66
Anadolu Isuzu 6,06 -1,94 -1,94
Anadolu Sigorta 4,14 0,49 0,49
Anel Elektrik 1,58 -2,47 -2,47
Arçelik 15,24 -3,48 -3,48
Arena Bilgisayar 4,19 -4,99 -4,99
Armada Bilgisayar 9,20 -0,97 -0,97
Arsan Tekstil 1,58 -2,47 -2,47
Artı Yatırım Holding 0,88 1,15 1,15
Aselsan 23,50 -2,41 -2,41
Aslan Çimento 27,74 -1,49 -1,49
Ata GMYO 3,99 -0,50 -0,50
Atakule GMYO 1,45 -2,68 -2,68
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,20 11,11 11,11
Atlas Yat. Ort. 0,87 1,16 1,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,58 -1,17 -1,17
Avrasya GMYO 0,87 -1,14 -1,14
Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 0,00 0,00
Avrasya Stratejik GMYF 1.247,00 0,06 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,34 -3,70 -3,70
Ayen Enerji 2,29 -2,55 -2,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,45 2,11 2,11
Aygaz 11,35 0,18 0,18
Bagfaş 4,81 -0,21 -0,21
Bak Ambalaj 4,93 -2,76 -2,76
Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00
Bantaş Ambalaj 1,47 -2,65 -2,65
Banvit 10,34 -4,17 -4,17
Baştaş Başkent Çimento 1,98 -1,98 -1,98
Batı Çimento 2,39 -0,83 -0,83
Batısöke Çimento 1,06 -2,75 -2,75
Bera Holding 2,11 2,43 2,43
Berkosan Yalıtım 1,73 -4,42 -4,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -1,23 -1,23
Beyaz Filo 2,63 -3,66 -3,66
Bilici Yatırım 1,35 -0,74 -0,74
Bim Mağazalar 84,55 -2,82 -2,82
Bimeks 0,06 0,00 0,00
Birko Mensucat 0,29 -3,33 -3,33
Birlik Mensucat 1,10 -5,98 -5,98
Bizim Mağazaları 6,35 -6,62 -6,62
Bolu Çimento 3,37 -1,75 -1,75
Bomonti Elektrik 0,47 -2,08 -2,08
Borusan Mannesmann 7,75 -0,64 -0,64
Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,32 -0,32
Bosch Fren Sistemleri 160,10 -1,17 -1,17
Bossa 6,93 -2,67 -2,67
Boyner Perakende Yat. 3,98 1,02 1,02
Brisa 6,22 -1,74 -1,74
Burçelik 3,18 -0,93 -0,93
Burçelik Vana 1,52 2,70 2,70
Bursa Çimento 4,37 -0,68 -0,68
Carrefoursa 3,41 -2,01 -2,01
Coca Cola İçecek 30,14 -2,40 -2,40
Cosmos Yat. Holding 1,05 8,25 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,00 -3,85 -3,85
Çelebi 60,55 -4,50 -4,50
Çelik Halat 5,75 -4,17 -4,17
Çemaş Döküm 0,85 11,84 11,84
Çemtaş 5,96 -1,97 -1,97
Çimbeton 28,36 -0,84 -0,84
Çimentaş 12,41 -2,28 -2,28
Çimsa 7,36 -2,52 -2,52
Çuhadaroğlu Metal 1,77 -0,56 -0,56
Dagi Giyim 1,24 0,00 0,00
Dagi Yatırım Holding 1,07 5,94 5,94
Dardanel 1,13 2,73 2,73
Datagate Bilgisayar 4,12 -3,74 -3,74
Demirören Gazetecilik 9,30 -3,12 -3,12
Demısaş Döküm 2,43 -2,02 -2,02
Denge Holding 1,12 -3,45 -3,45
Deniz GMYO 3,00 -1,32 -1,32
Denizbank 19,49 2,04 2,04
Denizli Cam 11,03 -4,25 -4,25
Derimod 8,59 -0,92 -0,92
Desa Deri 1,75 1,16 1,16
Despec Bilgisayar 3,14 -4,27 -4,27
Deva Holding 3,24 -1,52 -1,52
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -1,28 -1,28
Ditaş Doğan 5,36 -2,19 -2,19
DO-CO 497,00 3,80 3,80
Doğan Burda 3,07 1,99 1,99
Doğan Holding 0,99 -2,94 -2,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 4,92 4,92
Doğusan 2,41 0,00 0,00
Doğuş GMYO 2,11 0,00 0,00
Doğuş Otomotiv 4,25 -2,07 -2,07
Döktaş Dökümcülük 8,00 -1,84 -1,84
Duran Doğan Basım 5,33 4,51 4,51
Dyo Boya 2,90 0,00 0,00
Eczacıbaşı İlaç 2,66 -2,56 -2,56
Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -0,56 -0,56
Edip Gayrimenkul 0,76 -1,30 -1,30
Ege Endüstri 333,90 -2,94 -2,94
Ege Gübre 21,98 1,29 1,29
Ege Profil 8,78 -1,01 -1,01
Ege Seramik 3,31 -1,19 -1,19
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -15,38 -15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -10,00
Egeplast 3,94 2,60 2,60
Ekiz Kimya 0,32 -3,03 -3,03
Emek Elektrik 0,96 -2,04 -2,04
Eminiş Ambalaj 1,18 0,85 0,85
Emlak Konut GMYO 1,48 -1,33 -1,33
Enerjisa Enerji 4,93 -3,33 -3,33
Enka İnşaat 4,64 1,31 1,31
Erbosan 60,55 -2,96 -2,96
Ereğli Demir Çelik 7,00 -3,05 -3,05
Ersu Gıda 0,90 -2,17 -2,17
Escort Teknoloji 0,77 1,32 1,32
Etiler Gıda 2,09 -1,88 -1,88
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -2,82 -2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -3,13 -3,13
Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,54 -1,82 -1,82
Fenerbahçe Futbol 7,06 2,02 2,02
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 -3,38 -3,38
F-M İzmit Piston 17,27 0,12 0,12
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,33 -2,63 -2,63
Ford Otosan 49,00 -2,00 -2,00
Formet Çelik Kapı 1,43 12,60 12,60
Frigo Pak Gıda 1,70 0,00 0,00
Galatasaray Sportif 1,23 -0,81 -0,81
Garanti Bankası 7,72 -3,02 -3,02
Garanti Faktoring 1,92 -3,03 -3,03
Garanti Yat. Ort. 0,75 -5,06 -5,06
Gedik Y. Men. Değ. 3,23 0,31 0,31
Gedik Yatırım Holding 2,30 -2,13 -2,13
Gediz Ambalaj 4,29 3,37 3,37
Gentaş 1,77 0,00 0,00
Gersan Elektrik 3,33 -5,67 -5,67
Global Men. Değ. 0,50 6,38 6,38
Global Yat. Holding 2,93 -2,01 -2,01
Good-Year 3,36 -2,33 -2,33
Göltaş Çimento 12,12 -2,49 -2,49
Gözde Girişim 2,61 -2,25 -2,25
GSD Denizcilik 1,18 2,61 2,61
GSD Holding 0,78 -2,50 -2,50
Gübre Fabrik. 2,84 -4,05 -4,05
Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -1,87
Güneş Sigorta 1,58 5,33 5,33
Halk GMYO 0,68 -2,86 -2,86
Halk Sigorta 1,16 5,45 5,45
Hatay Tekstil 4,00 1,27 1,27
Hedef Girişim 1,14 -1,72 -1,72
Hektaş 9,05 -2,37 -2,37
HUB Girişim 1,88 0,00 0,00
Hürriyet Gzt. 0,90 -3,23 -3,23
ICBC Turkey Bank 4,78 -3,04 -3,04
İdealist Danışmanlık 10,66 -1,30 -1,30
İdealist GMYO 1,66 1,84 1,84
İhlas Ev Aletleri 0,31 -6,06 -6,06
İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 0,00
İhlas Gazetecilik 0,61 0,00 0,00
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -3,03
İndeks Bilgisayar 5,73 -4,02 -4,02
Info Yatırım 1,01 -1,94 -1,94
İntema 18,47 -0,86 -0,86
İpek Doğal Enerji 5,26 -2,05 -2,05
İskenderun Demir Çelik 5,51 -2,65 -2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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