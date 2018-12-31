Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,95
|-10,55
|51,16
|Acıpayam Selüloz
|3,26
|0,31
|25,84
|Adana Çimento (A)
|6,05
|0,83
|12,96
|Adana Çimento (B)
|4,11
|0,74
|9,41
|Adana Çimento (C)
|1,41
|1,44
|79,76
|Adel Kalemcilik
|11,00
|0,09
|-29,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,34
|5,41
|17,59
|Afyon Çimento
|4,59
|0,44
|-41,00
|Ak Enerji
|0,63
|1,61
|-30,77
|Akbank
|6,86
|0,29
|-27,36
|Akçansa
|7,35
|2,94
|-28,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|1,60
|-61,88
|Akfen GMYO
|1,65
|5,77
|-31,54
|Akın Tekstil
|9,45
|1,50
|-33,03
|Akiş GMYO
|2,56
|1,19
|-8,30
|Akmerkez GMYO
|16,37
|-0,18
|-12,22
|Aksa
|7,46
|0,27
|-37,75
|Aksa Enerji
|2,68
|-1,11
|-35,11
|Aksigorta
|3,66
|-1,08
|20,68
|Aksu Enerji
|7,72
|-0,52
|45,68
|Alarko Carrıer
|39,36
|-0,15
|-31,57
|Alarko GMYO
|44,92
|-0,97
|-8,70
|Alarko Holding
|2,07
|2,48
|-40,99
|Albaraka Türk
|1,22
|0,00
|-18,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,76
|-0,52
|-27,82
|Alkim Kağıt
|4,15
|2,22
|-10,48
|Alkim Kimya
|23,70
|3,04
|-0,04
|Altınyağ
|0,44
|7,32
|-63,21
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|0,00
|-17,82
|Anadolu Cam
|2,68
|4,28
|4,98
|Anadolu Efes
|20,60
|0,59
|-13,48
|Anadolu Grubu Holding
|10,24
|-2,75
|-56,59
|Anadolu Hayat Emek.
|6,01
|2,74
|-23,11
|Anadolu Isuzu
|6,18
|0,32
|-32,09
|Anadolu Sigorta
|4,12
|-0,72
|36,82
|Anel Elektrik
|1,62
|3,18
|-53,96
|Arçelik
|15,79
|1,87
|-23,98
|Arena Bilgisayar
|4,41
|2,08
|4,26
|Armada Bilgisayar
|9,29
|2,20
|37,02
|Arsan Tekstil
|1,62
|1,89
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|-7,45
|Aselsan
|24,08
|0,75
|-24,03
|Aslan Çimento
|28,16
|0,93
|-25,07
|Ata GMYO
|4,01
|1,01
|-16,28
|Atakule GMYO
|1,49
|1,36
|-27,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,18
|0,00
|-63,27
|Atlas Yat. Ort.
|0,86
|14,39
|-6,62
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,67
|1,05
|-33,91
|Avrasya GMYO
|0,88
|2,33
|-44,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|0,00
|-35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.246,30
|0,17
|Avrupa Yatırım Holding
|2,43
|3,40
|99,18
|Ayen Enerji
|2,35
|-5,62
|-51,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,42
|-4,05
|-13,33
|Aygaz
|11,33
|-0,70
|-21,84
|Bagfaş
|4,82
|0,21
|-54,10
|Bak Ambalaj
|5,07
|0,60
|4,14
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|-5,71
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|-1,95
|-63,08
|Banvit
|10,79
|0,94
|-49,63
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|0,00
|-14,65
|Batı Çimento
|2,41
|-0,41
|-45,12
|Batısöke Çimento
|1,09
|-0,91
|-34,31
|Bera Holding
|2,06
|0,00
|-33,55
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|-2,16
|-18,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|1,25
|-60,39
|Beyaz Filo
|2,73
|-0,36
|-91,88
|Bilici Yatırım
|1,36
|0,74
|-8,18
|Bim Mağazalar
|87,00
|1,87
|14,41
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,30
|7,14
|-26,83
|Birlik Mensucat
|1,17
|11,43
|-17,02
|Bizim Mağazaları
|6,80
|3,34
|-11,69
|Bolu Çimento
|3,43
|0,59
|-28,09
|Bomonti Elektrik
|0,48
|0,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,80
|0,52
|-29,37
|Borusan Yat. Paz.
|37,62
|0,27
|-12,81
|Bosch Fren Sistemleri
|162,00
|0,06
|-11,56
|Bossa
|7,12
|4,55
|75,80
|Boyner Perakende Yat.
|3,94
|0,25
|-10,14
|Brisa
|6,33
|1,77
|-12,93
|Burçelik
|3,21
|3,88
|-16,62
|Burçelik Vana
|1,48
|1,37
|-15,43
|Bursa Çimento
|4,40
|0,00
|-13,11
|Carrefoursa
|3,48
|-0,29
|-37,63
|Coca Cola İçecek
|30,88
|2,59
|-7,80
|Cosmos Yat. Holding
|0,97
|1,04
|-17,09
|Credıtwest Faktorıng
|1,04
|4,00
|20,08
|Çelebi
|63,40
|1,28
|86,08
|Çelik Halat
|6,00
|2,39
|60,44
|Çemaş Döküm
|0,76
|1,33
|-58,92
|Çemtaş
|6,08
|4,83
|50,54
|Çimbeton
|28,60
|-8,51
|-22,54
|Çimentaş
|12,70
|-2,76
|9,58
|Çimsa
|7,55
|1,62
|-42,78
|Çuhadaroğlu Metal
|1,78
|0,56
|-39,25
|Dagi Giyim
|1,24
|-2,36
|-45,37
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|0,00
|-29,37
|Dardanel
|1,10
|-2,65
|-43,59
|Datagate Bilgisayar
|4,28
|8,63
|-55,97
|Demirören Gazetecilik
|9,60
|-4,95
|265,71
|Demısaş Döküm
|2,48
|0,40
|78,61
|Denge Holding
|1,16
|6,42
|-38,69
|Deniz GMYO
|3,04
|1,33
|12,59
|Denizbank
|19,10
|4,83
|420,44
|Denizli Cam
|11,52
|0,35
|-2,95
|Derimod
|8,67
|0,35
|15,45
|Desa Deri
|1,73
|-4,95
|71,29
|Despec Bilgisayar
|3,28
|3,80
|-8,64
|Deva Holding
|3,29
|0,92
|-24,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|9,86
|-33,33
|Ditaş Doğan
|5,48
|0,92
|-8,61
|DO-CO
|478,80
|0,02
|131,72
|Doğan Burda
|3,01
|0,00
|-9,34
|Doğan Holding
|1,02
|0,99
|17,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|0,83
|-66,48
|Doğusan
|2,41
|0,00
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,11
|-0,47
|-34,88
|Doğuş Otomotiv
|4,34
|2,12
|-42,43
|Döktaş Dökümcülük
|8,15
|-2,28
|-25,91
|Duran Doğan Basım
|5,10
|2,00
|35,28
|Dyo Boya
|2,90
|1,40
|-61,89
|Eczacıbaşı İlaç
|2,73
|0,37
|-34,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|0,56
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,77
|1,32
|-34,75
|Ege Endüstri
|344,00
|1,33
|14,70
|Ege Gübre
|21,70
|0,46
|-14,97
|Ege Profil
|8,87
|0,11
|-8,21
|Ege Seramik
|3,35
|1,82
|-23,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|8,33
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,84
|-2,54
|-17,95
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,98
|1,03
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,17
|0,00
|-74,78
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-1,32
|-42,25
|Enerjisa Enerji
|5,10
|1,80
|Enka İnşaat
|4,58
|2,00
|-14,78
|Erbosan
|62,40
|0,56
|-21,32
|Ereğli Demir Çelik
|7,22
|1,55
|-22,69
|Ersu Gıda
|0,92
|3,37
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,76
|1,33
|-39,68
|Etiler Gıda
|2,13
|-0,93
|-54,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|2,90
|-35,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-31,37
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|1,61
|-24,38
|Euro Yatırım Holding
|0,55
|1,85
|-9,84
|Fenerbahçe Futbol
|6,92
|1,47
|-57,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,66
|-2,21
|-80,74
|F-M İzmit Piston
|17,25
|0,35
|37,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,42
|4,27
|-30,49
|Ford Otosan
|50,00
|-1,28
|-11,98
|Formet Çelik Kapı
|1,27
|-1,55
|Frigo Pak Gıda
|1,70
|-1,73
|78,95
|Galatasaray Sportif
|1,24
|1,64
|-40,88
|Garanti Bankası
|7,96
|0,00
|-22,54
|Garanti Faktoring
|1,98
|0,00
|-39,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,79
|0,00
|12,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,22
|1,26
|27,78
|Gedik Yatırım Holding
|2,35
|2,17
|70,29
|Gediz Ambalaj
|4,15
|0,97
|14,80
|Gentaş
|1,77
|-0,56
|17,99
|Gersan Elektrik
|3,53
|14,61
|-25,05
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|4,44
|Global Yat. Holding
|2,99
|0,00
|-17,17
|Good-Year
|3,44
|1,18
|-17,27
|Göltaş Çimento
|12,43
|-0,32
|-51,65
|Gözde Girişim
|2,67
|0,00
|-52,83
|GSD Denizcilik
|1,15
|0,00
|-14,81
|GSD Holding
|0,80
|1,27
|11,11
|Gübre Fabrik.
|2,96
|-1,33
|-30,02
|Güler Yat. Holding
|1,07
|0,00
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,50
|1,35
|-9,09
|Halk GMYO
|0,70
|1,45
|-23,31
|Halk Sigorta
|1,10
|-3,51
|-17,40
|Hatay Tekstil
|3,95
|3,13
|-20,52
|Hedef Girişim
|1,16
|2,65
|-41,61
|Hektaş
|9,27
|0,98
|32,43
|HUB Girişim
|1,88
|0,00
|57,98
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,00
|-30,60
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|0,41
|8,11
|İdealist Danışmanlık
|10,80
|1,89
|80,00
|İdealist GMYO
|1,63
|0,00
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|6,45
|-35,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,00
|-46,43
|İhlas Gazetecilik
|0,61
|3,39
|-48,31
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|0,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,97
|6,04
|-41,58
|Info Yatırım
|1,03
|0,00
|-12,71
|İntema
|18,63
|0,11
|-23,46
|İpek Doğal Enerji
|5,37
|1,70
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|5,66
|0,35
|16,02
(Sürecek)
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