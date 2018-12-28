Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 -9,92 68,99
Acıpayam Selüloz 3,25 -3,85 25,45
Adana Çimento (A) 6,00 0,00 12,03
Adana Çimento (B) 4,08 0,25 8,62
Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21
Adel Kalemcilik 10,99 0,00 -29,21
Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -13,62 11,56
Afyon Çimento 4,57 0,22 -41,26
Ak Enerji 0,62 -1,59 -31,87
Akbank 6,84 0,15 -27,57
Akçansa 7,14 0,71 -30,25
Akdenız Güvenlık Hız. 1,99 1,02 -62,48
Akfen GMYO 1,56 -0,64 -35,27
Akın Tekstil 9,31 0,87 -34,02
Akiş GMYO 2,53 -1,94 -9,38
Akmerkez GMYO 16,40 1,30 -12,06
Aksa 7,44 -0,27 -37,92
Aksa Enerji 2,71 0,37 -34,38
Aksigorta 3,70 0,82 22,00
Aksu Enerji 7,76 0,13 46,43
Alarko Carrıer 39,42 -0,45 -31,47
Alarko GMYO 45,36 0,44 -7,81
Alarko Holding 2,02 -0,49 -42,41
Albaraka Türk 1,22 0,00 -18,86
Alcatel Lucent Teletaş 5,79 -0,34 -27,44
Alkim Kağıt 4,06 0,25 -12,42
Alkim Kimya 23,00 3,05 -2,99
Altınyağ 0,41 -12,77 -65,72
Altınyunus Çeşme 4,15 0,00 -17,82
Anadolu Cam 2,57 0,78 0,67
Anadolu Efes 20,48 -0,68 -13,98
Anadolu Grubu Holding 10,53 -1,13 -55,36
Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,00 -25,16
Anadolu Isuzu 6,16 -0,48 -32,31
Anadolu Sigorta 4,15 0,48 37,82
Anel Elektrik 1,57 -1,26 -55,38
Arçelik 15,50 0,13 -25,38
Arena Bilgisayar 4,32 5,62 2,13
Armada Bilgisayar 9,09 -0,11 34,07
Arsan Tekstil 1,59 -0,63 -9,14
Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 -6,38
Aselsan 23,90 -0,83 -24,60
Aslan Çimento 27,90 0,58 -25,76
Ata GMYO 3,97 -0,50 -17,12
Atakule GMYO 1,47 -0,68 -28,29
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,18 -10,00 -63,27
Atlas Yat. Ort. 0,80 -11,11 -18,37
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,59 -0,78 -34,60
Avrasya GMYO 0,86 -3,37 -45,57
Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -1,82 -35,71
Avrasya Stratejik GMYF 1.244,20 0,05
Avrupa Yatırım Holding 2,35 8,80 92,62
Ayen Enerji 2,49 -0,80 -48,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,48 0,00 -9,66
Aygaz 11,41 -2,06 -21,29
Bagfaş 4,81 0,21 -54,19
Bak Ambalaj 5,04 1,61 3,53
Balatacılar Balatacılık 0,35 2,94 -37,50
Bantaş Ambalaj 1,54 -3,14 -62,35
Banvit 10,69 -1,02 -50,09
Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,50 -14,65
Batı Çimento 2,42 -0,41 -44,89
Batısöke Çimento 1,10 -1,79 -33,71
Bera Holding 2,06 -0,48 -33,55
Berkosan Yalıtım 1,85 6,94 -17,04
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88
Beyaz Filo 2,74 -7,74 -91,85
Bilici Yatırım 1,35 -0,74 -8,86
Bim Mağazalar 85,40 -2,29 12,31
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,28 -3,45 -31,71
Birlik Mensucat 1,05 0,96 -25,53
Bizim Mağazaları 6,58 5,11 -14,55
Bolu Çimento 3,41 -0,29 -28,51
Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56
Borusan Mannesmann 7,76 -0,26 -29,73
Borusan Yat. Paz. 37,52 0,05 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 161,90 -0,31 -11,62
Bossa 6,81 5,58 68,15
Boyner Perakende Yat. 3,93 -2,72 -10,36
Brisa 6,22 -0,64 -14,44
Burçelik 3,09 0,65 -19,74
Burçelik Vana 1,46 -2,67 -16,57
Bursa Çimento 4,40 0,00 -13,11
Carrefoursa 3,49 0,29 -37,46
Coca Cola İçecek 30,10 -2,02 -10,13
Cosmos Yat. Holding 0,96 4,35 -17,95
Credıtwest Faktorıng 1,00 -0,99 15,46
Çelebi 62,60 0,08 83,74
Çelik Halat 5,86 9,74 56,70
Çemaş Döküm 0,75 2,74 -59,46
Çemtaş 5,80 -0,51 43,61
Çimbeton 31,26 16,47 -15,33
Çimentaş 13,06 19,93 12,68
Çimsa 7,43 -0,40 -43,69
Çuhadaroğlu Metal 1,77 -1,12 -39,59
Dagi Giyim 1,27 -2,31 -44,05
Dagi Yatırım Holding 1,01 -5,61 -29,37
Dardanel 1,13 2,73 -42,05
Datagate Bilgisayar 3,94 -0,51 -59,47
Demirören Gazetecilik 10,10 -3,44 284,76
Demısaş Döküm 2,47 -1,20 77,89
Denge Holding 1,09 0,00 -42,39
Deniz GMYO 3,00 -2,60 11,11
Denizbank 18,22 0,94 396,46
Denizli Cam 11,48 0,17 -3,29
Derimod 8,64 0,47 15,05
Desa Deri 1,82 -4,71 80,20
Despec Bilgisayar 3,16 -0,32 -11,98
Deva Holding 3,26 0,31 -25,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -39,32
Ditaş Doğan 5,43 2,84 -9,44
DO-CO 478,70 -0,48 131,67
Doğan Burda 3,01 -1,95 -9,34
Doğan Holding 1,01 -1,94 16,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 -2,42 -66,76
Doğusan 2,41 -0,41 65,07
Doğuş GMYO 2,12 -0,47 -34,57
Doğuş Otomotiv 4,25 0,71 -43,63
Döktaş Dökümcülük 8,34 0,60 -24,18
Duran Doğan Basım 5,00 -0,79 32,63
Dyo Boya 2,86 -1,04 -62,42
Eczacıbaşı İlaç 2,72 0,74 -34,93
Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -0,56 -28,61
Edip Gayrimenkul 0,76 1,33 -35,59
Ege Endüstri 339,50 0,15 13,20
Ege Gübre 21,60 -0,74 -15,36
Ege Profil 8,86 -0,78 -8,31
Ege Seramik 3,29 0,61 -24,73
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,94 4,23 -15,81
Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35
Emek Elektrik 0,97 -1,02 -38,44
Eminiş Ambalaj 1,17 -0,85 -74,78
Emlak Konut GMYO 1,52 -0,65 -41,48
Enerjisa Enerji 5,01 0,00
Enka İnşaat 4,49 -0,66 -16,45
Erbosan 62,05 -0,72 -21,77
Ereğli Demir Çelik 7,11 0,00 -23,87
Ersu Gıda 0,89 -1,11 -32,06
Escort Teknoloji 0,75 -1,32 -40,48
Etiler Gıda 2,15 0,00 -54,16
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -37,10
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -32,44
Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -25,58
Euro Yatırım Holding 0,54 1,89 -11,48
Fenerbahçe Futbol 6,82 -0,15 -58,19
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 -11,11 -80,30
F-M İzmit Piston 17,19 0,59 37,20
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 0,92 -33,33
Ford Otosan 50,65 0,20 -10,84
Formet Çelik Kapı 1,29 1,57
Frigo Pak Gıda 1,73 2,37 82,11
Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84
Garanti Bankası 7,96 -1,36 -22,54
Garanti Faktoring 1,98 -0,50 -39,26
Garanti Yat. Ort. 0,79 -3,66 12,62
Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -1,24 26,19
Gedik Yatırım Holding 2,30 -3,77 66,67
Gediz Ambalaj 4,11 0,49 13,69
Gentaş 1,78 -0,56 18,66
Gersan Elektrik 3,08 1,32 -34,61
Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44
Global Yat. Holding 2,99 -1,64 -17,17
Good-Year 3,40 0,00 -18,23
Göltaş Çimento 12,47 -1,97 -51,50
Gözde Girişim 2,67 0,00 -52,83
GSD Denizcilik 1,15 -2,54 -14,81
GSD Holding 0,79 0,00 9,72
Gübre Fabrik. 3,00 1,01 -29,08
Güler Yat. Holding 1,07 1,90 -7,76
Güneş Sigorta 1,48 -0,67 -10,30
Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40
Halk Sigorta 1,14 2,70 -14,39
Hatay Tekstil 3,83 -3,77 -22,94
Hedef Girişim 1,13 -0,88 -43,12
Hektaş 9,18 0,44 31,14
HUB Girişim 1,88 -0,53 57,98
Hürriyet Gzt. 0,93 -2,11 -30,60
ICBC Turkey Bank 4,91 -2,00 7,68
İdealist Danışmanlık 10,60 0,00 76,67
İdealist GMYO 1,63 0,62 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,31 -8,82 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,05 -15,32 -46,43
İhlas Gazetecilik 0,59 -9,23 -50,00
İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,63 3,11 -44,91
Info Yatırım 1,03 0,00 -12,71
İntema 18,61 -0,48 -23,54
İpek Doğal Enerji 5,28 0,00 -1,68
İskenderun Demir Çelik 5,64 -0,18 15,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et