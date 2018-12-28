Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 -9,92 68,99 Acıpayam Selüloz 3,25 -3,85 25,45 Adana Çimento (A) 6,00 0,00 12,03 Adana Çimento (B) 4,08 0,25 8,62 Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21 Adel Kalemcilik 10,99 0,00 -29,21 Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -13,62 11,56 Afyon Çimento 4,57 0,22 -41,26 Ak Enerji 0,62 -1,59 -31,87 Akbank 6,84 0,15 -27,57 Akçansa 7,14 0,71 -30,25 Akdenız Güvenlık Hız. 1,99 1,02 -62,48 Akfen GMYO 1,56 -0,64 -35,27 Akın Tekstil 9,31 0,87 -34,02 Akiş GMYO 2,53 -1,94 -9,38 Akmerkez GMYO 16,40 1,30 -12,06 Aksa 7,44 -0,27 -37,92 Aksa Enerji 2,71 0,37 -34,38 Aksigorta 3,70 0,82 22,00 Aksu Enerji 7,76 0,13 46,43 Alarko Carrıer 39,42 -0,45 -31,47 Alarko GMYO 45,36 0,44 -7,81 Alarko Holding 2,02 -0,49 -42,41 Albaraka Türk 1,22 0,00 -18,86 Alcatel Lucent Teletaş 5,79 -0,34 -27,44 Alkim Kağıt 4,06 0,25 -12,42 Alkim Kimya 23,00 3,05 -2,99 Altınyağ 0,41 -12,77 -65,72 Altınyunus Çeşme 4,15 0,00 -17,82 Anadolu Cam 2,57 0,78 0,67 Anadolu Efes 20,48 -0,68 -13,98 Anadolu Grubu Holding 10,53 -1,13 -55,36 Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,00 -25,16 Anadolu Isuzu 6,16 -0,48 -32,31 Anadolu Sigorta 4,15 0,48 37,82 Anel Elektrik 1,57 -1,26 -55,38 Arçelik 15,50 0,13 -25,38 Arena Bilgisayar 4,32 5,62 2,13 Armada Bilgisayar 9,09 -0,11 34,07 Arsan Tekstil 1,59 -0,63 -9,14 Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 -6,38 Aselsan 23,90 -0,83 -24,60 Aslan Çimento 27,90 0,58 -25,76 Ata GMYO 3,97 -0,50 -17,12 Atakule GMYO 1,47 -0,68 -28,29 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,18 -10,00 -63,27 Atlas Yat. Ort. 0,80 -11,11 -18,37 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,59 -0,78 -34,60 Avrasya GMYO 0,86 -3,37 -45,57 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -1,82 -35,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.244,20 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,35 8,80 92,62 Ayen Enerji 2,49 -0,80 -48,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,48 0,00 -9,66 Aygaz 11,41 -2,06 -21,29 Bagfaş 4,81 0,21 -54,19 Bak Ambalaj 5,04 1,61 3,53 Balatacılar Balatacılık 0,35 2,94 -37,50 Bantaş Ambalaj 1,54 -3,14 -62,35 Banvit 10,69 -1,02 -50,09 Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,50 -14,65 Batı Çimento 2,42 -0,41 -44,89 Batısöke Çimento 1,10 -1,79 -33,71 Bera Holding 2,06 -0,48 -33,55 Berkosan Yalıtım 1,85 6,94 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88 Beyaz Filo 2,74 -7,74 -91,85 Bilici Yatırım 1,35 -0,74 -8,86 Bim Mağazalar 85,40 -2,29 12,31 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -31,71 Birlik Mensucat 1,05 0,96 -25,53 Bizim Mağazaları 6,58 5,11 -14,55 Bolu Çimento 3,41 -0,29 -28,51 Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56 Borusan Mannesmann 7,76 -0,26 -29,73 Borusan Yat. Paz. 37,52 0,05 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 161,90 -0,31 -11,62 Bossa 6,81 5,58 68,15 Boyner Perakende Yat. 3,93 -2,72 -10,36 Brisa 6,22 -0,64 -14,44 Burçelik 3,09 0,65 -19,74 Burçelik Vana 1,46 -2,67 -16,57 Bursa Çimento 4,40 0,00 -13,11 Carrefoursa 3,49 0,29 -37,46 Coca Cola İçecek 30,10 -2,02 -10,13 Cosmos Yat. Holding 0,96 4,35 -17,95 Credıtwest Faktorıng 1,00 -0,99 15,46 Çelebi 62,60 0,08 83,74 Çelik Halat 5,86 9,74 56,70 Çemaş Döküm 0,75 2,74 -59,46 Çemtaş 5,80 -0,51 43,61 Çimbeton 31,26 16,47 -15,33 Çimentaş 13,06 19,93 12,68 Çimsa 7,43 -0,40 -43,69 Çuhadaroğlu Metal 1,77 -1,12 -39,59 Dagi Giyim 1,27 -2,31 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,01 -5,61 -29,37 Dardanel 1,13 2,73 -42,05 Datagate Bilgisayar 3,94 -0,51 -59,47 Demirören Gazetecilik 10,10 -3,44 284,76 Demısaş Döküm 2,47 -1,20 77,89 Denge Holding 1,09 0,00 -42,39 Deniz GMYO 3,00 -2,60 11,11 Denizbank 18,22 0,94 396,46 Denizli Cam 11,48 0,17 -3,29 Derimod 8,64 0,47 15,05 Desa Deri 1,82 -4,71 80,20 Despec Bilgisayar 3,16 -0,32 -11,98 Deva Holding 3,26 0,31 -25,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -39,32 Ditaş Doğan 5,43 2,84 -9,44 DO-CO 478,70 -0,48 131,67 Doğan Burda 3,01 -1,95 -9,34 Doğan Holding 1,01 -1,94 16,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 -2,42 -66,76 Doğusan 2,41 -0,41 65,07 Doğuş GMYO 2,12 -0,47 -34,57 Doğuş Otomotiv 4,25 0,71 -43,63 Döktaş Dökümcülük 8,34 0,60 -24,18 Duran Doğan Basım 5,00 -0,79 32,63 Dyo Boya 2,86 -1,04 -62,42 Eczacıbaşı İlaç 2,72 0,74 -34,93 Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -0,56 -28,61 Edip Gayrimenkul 0,76 1,33 -35,59 Ege Endüstri 339,50 0,15 13,20 Ege Gübre 21,60 -0,74 -15,36 Ege Profil 8,86 -0,78 -8,31 Ege Seramik 3,29 0,61 -24,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,94 4,23 -15,81 Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35 Emek Elektrik 0,97 -1,02 -38,44 Eminiş Ambalaj 1,17 -0,85 -74,78 Emlak Konut GMYO 1,52 -0,65 -41,48 Enerjisa Enerji 5,01 0,00 Enka İnşaat 4,49 -0,66 -16,45 Erbosan 62,05 -0,72 -21,77 Ereğli Demir Çelik 7,11 0,00 -23,87 Ersu Gıda 0,89 -1,11 -32,06 Escort Teknoloji 0,75 -1,32 -40,48 Etiler Gıda 2,15 0,00 -54,16 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -37,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -32,44 Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,54 1,89 -11,48 Fenerbahçe Futbol 6,82 -0,15 -58,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 -11,11 -80,30 F-M İzmit Piston 17,19 0,59 37,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 0,92 -33,33 Ford Otosan 50,65 0,20 -10,84 Formet Çelik Kapı 1,29 1,57 Frigo Pak Gıda 1,73 2,37 82,11 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 7,96 -1,36 -22,54 Garanti Faktoring 1,98 -0,50 -39,26 Garanti Yat. Ort. 0,79 -3,66 12,62 Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -1,24 26,19 Gedik Yatırım Holding 2,30 -3,77 66,67 Gediz Ambalaj 4,11 0,49 13,69 Gentaş 1,78 -0,56 18,66 Gersan Elektrik 3,08 1,32 -34,61 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 2,99 -1,64 -17,17 Good-Year 3,40 0,00 -18,23 Göltaş Çimento 12,47 -1,97 -51,50 Gözde Girişim 2,67 0,00 -52,83 GSD Denizcilik 1,15 -2,54 -14,81 GSD Holding 0,79 0,00 9,72 Gübre Fabrik. 3,00 1,01 -29,08 Güler Yat. Holding 1,07 1,90 -7,76 Güneş Sigorta 1,48 -0,67 -10,30 Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40 Halk Sigorta 1,14 2,70 -14,39 Hatay Tekstil 3,83 -3,77 -22,94 Hedef Girişim 1,13 -0,88 -43,12 Hektaş 9,18 0,44 31,14 HUB Girişim 1,88 -0,53 57,98 Hürriyet Gzt. 0,93 -2,11 -30,60 ICBC Turkey Bank 4,91 -2,00 7,68 İdealist Danışmanlık 10,60 0,00 76,67 İdealist GMYO 1,63 0,62 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 -8,82 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,05 -15,32 -46,43 İhlas Gazetecilik 0,59 -9,23 -50,00 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,63 3,11 -44,91 Info Yatırım 1,03 0,00 -12,71 İntema 18,61 -0,48 -23,54 İpek Doğal Enerji 5,28 0,00 -1,68 İskenderun Demir Çelik 5,64 -0,18 15,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA