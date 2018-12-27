Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,42 -5,47 87,60
Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47
Adana Çimento (A) 6,00 0,17 12,03
Adana Çimento (B) 4,07 0,00 8,35
Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21
Adel Kalemcilik 10,99 0,18 -29,21
Adese Alışveriş Ticaret 2,57 -19,94 29,15
Afyon Çimento 4,56 -0,87 -41,39
Ak Enerji 0,63 0,00 -30,77
Akbank 6,83 0,44 -27,68
Akçansa 7,09 0,00 -30,74
Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -2,96 -62,86
Akfen GMYO 1,57 0,64 -34,85
Akın Tekstil 9,23 -1,81 -34,59
Akiş GMYO 2,58 0,39 -7,59
Akmerkez GMYO 16,19 0,12 -13,18
Aksa 7,46 -1,32 -37,75
Aksa Enerji 2,70 -2,53 -34,62
Aksigorta 3,67 -0,27 21,01
Aksu Enerji 7,75 0,00 46,24
Alarko Carrıer 39,60 0,35 -31,16
Alarko GMYO 45,16 -1,40 -8,21
Alarko Holding 2,03 0,00 -42,13
Albaraka Türk 1,22 -3,17 -18,86
Alcatel Lucent Teletaş 5,81 -0,68 -27,19
Alkim Kağıt 4,05 -0,74 -12,64
Alkim Kimya 22,32 -1,24 -5,86
Altınyağ 0,47 -2,08 -60,71
Altınyunus Çeşme 4,15 -0,95 -17,82
Anadolu Cam 2,55 -1,92 -0,11
Anadolu Efes 20,62 -0,48 -13,39
Anadolu Grubu Holding 10,65 -2,29 -54,86
Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,34 -25,16
Anadolu Isuzu 6,19 -1,12 -31,98
Anadolu Sigorta 4,13 0,00 37,15
Anel Elektrik 1,59 -0,63 -54,81
Arçelik 15,48 -0,13 -25,48
Arena Bilgisayar 4,09 -0,73 -3,31
Armada Bilgisayar 9,10 0,00 34,22
Arsan Tekstil 1,60 -1,23 -8,57
Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 -6,38
Aselsan 24,10 0,25 -23,97
Aslan Çimento 27,74 -1,00 -26,19
Ata GMYO 3,99 -0,50 -16,70
Atakule GMYO 1,48 0,00 -27,80
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,20 -9,09 -59,18
Atlas Yat. Ort. 0,90 -8,16 -8,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 -0,13 -34,08
Avrasya GMYO 0,89 -1,11 -43,67
Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 0,92 -34,52
Avrasya Stratejik GMYF 1.243,60 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,16 -13,94 77,05
Ayen Enerji 2,51 -0,79 -48,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,48 -0,67 -9,66
Aygaz 11,65 1,75 -19,63
Bagfaş 4,80 0,00 -54,29
Bak Ambalaj 4,96 -0,80 1,88
Balatacılar Balatacılık 0,34 3,03 -39,29
Bantaş Ambalaj 1,59 0,00 -61,12
Banvit 10,80 -3,83 -49,58
Baştaş Başkent Çimento 2,01 -0,50 -15,08
Batı Çimento 2,43 1,25 -44,66
Batısöke Çimento 1,12 -0,88 -32,51
Bera Holding 2,07 -0,48 -33,23
Berkosan Yalıtım 1,73 0,00 -22,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88
Beyaz Filo 2,97 6,45 -91,16
Bilici Yatırım 1,36 -0,73 -8,18
Bim Mağazalar 87,40 3,13 14,94
Bimeks 0,06 -14,29 -78,57
Birko Mensucat 0,29 -3,33 -29,27
Birlik Mensucat 1,04 1,96 -26,24
Bizim Mağazaları 6,26 -2,49 -18,70
Bolu Çimento 3,42 1,48 -28,30
Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56
Borusan Mannesmann 7,78 -0,77 -29,55
Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,05 -13,09
Bosch Fren Sistemleri 162,40 0,19 -11,34
Bossa 6,45 0,31 59,26
Boyner Perakende Yat. 4,04 4,94 -7,85
Brisa 6,26 0,32 -13,89
Burçelik 3,07 -0,65 -20,26
Burçelik Vana 1,50 -1,32 -14,29
Bursa Çimento 4,40 0,00 -13,11
Carrefoursa 3,48 0,87 -37,63
Coca Cola İçecek 30,72 1,05 -8,28
Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37
Credıtwest Faktorıng 1,01 -1,94 16,62
Çelebi 62,55 4,60 83,59
Çelik Halat 5,34 0,75 42,79
Çemaş Döküm 0,73 -3,95 -60,54
Çemtaş 5,83 -1,19 44,35
Çimbeton 26,84 -2,68 -27,30
Çimentaş 10,89 1,78 -6,04
Çimsa 7,46 -1,84 -43,46
Çuhadaroğlu Metal 1,79 1,70 -38,91
Dagi Giyim 1,30 0,78 -42,73
Dagi Yatırım Holding 1,07 -5,31 -25,17
Dardanel 1,10 -3,51 -43,59
Datagate Bilgisayar 3,96 0,51 -59,26
Demirören Gazetecilik 10,46 19,95 298,47
Demısaş Döküm 2,50 0,00 80,05
Denge Holding 1,09 -1,80 -42,39
Deniz GMYO 3,08 -0,65 14,07
Denizbank 18,05 1,98 391,83
Denizli Cam 11,46 0,97 -3,45
Derimod 8,60 0,00 14,51
Desa Deri 1,91 -3,05 89,11
Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 -11,70
Deva Holding 3,25 -0,31 -25,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -38,46
Ditaş Doğan 5,28 -0,75 -11,94
DO-CO 481,00 -1,03 132,78
Doğan Burda 3,07 -1,92 -7,53
Doğan Holding 1,03 -0,96 18,39
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -0,80 -65,93
Doğusan 2,42 0,41 65,75
Doğuş GMYO 2,13 -0,93 -34,26
Doğuş Otomotiv 4,22 -1,63 -44,02
Döktaş Dökümcülük 8,29 -3,83 -24,64
Duran Doğan Basım 5,04 0,20 33,69
Dyo Boya 2,89 -1,03 -62,02
Eczacıbaşı İlaç 2,70 -1,82 -35,41
Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,42 -28,21
Edip Gayrimenkul 0,75 1,35 -36,44
Ege Endüstri 339,00 -0,32 13,03
Ege Gübre 21,76 0,46 -14,74
Ege Profil 8,93 0,79 -7,58
Ege Seramik 3,27 0,31 -25,19
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 3,78 -3,08 -19,23
Ekiz Kimya 0,33 3,13 -42,11
Emek Elektrik 0,98 1,03 -37,81
Eminiş Ambalaj 1,18 0,00 -74,57
Emlak Konut GMYO 1,53 -1,92 -41,10
Enerjisa Enerji 5,01 -0,40
Enka İnşaat 4,52 0,00 -15,89
Erbosan 62,50 -0,56 -21,20
Ereğli Demir Çelik 7,11 -2,20 -23,87
Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30
Escort Teknoloji 0,76 -3,80 -39,68
Etiler Gıda 2,15 -0,46 -54,16
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -4,11 -36,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 -31,37
Euro Yat. Ort. 0,63 -3,08 -24,38
Euro Yatırım Holding 0,53 -3,64 -13,11
Fenerbahçe Futbol 6,83 -0,29 -58,13
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 9,68 -77,84
F-M İzmit Piston 17,09 1,42 36,40
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -5,80 -33,94
Ford Otosan 50,55 -1,37 -11,01
Formet Çelik Kapı 1,27 -1,55
Frigo Pak Gıda 1,69 -7,65 77,89
Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84
Garanti Bankası 8,07 0,62 -21,47
Garanti Faktoring 1,99 0,51 -38,96
Garanti Yat. Ort. 0,82 10,81 16,90
Gedik Y. Men. Değ. 3,22 1,26 27,78
Gedik Yatırım Holding 2,39 -0,42 73,19
Gediz Ambalaj 4,09 -0,24 13,14
Gentaş 1,79 -3,24 19,33
Gersan Elektrik 3,04 4,47 -35,46
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 3,04 2,01 -15,79
Good-Year 3,40 -0,29 -18,23
Göltaş Çimento 12,72 0,08 -50,53
Gözde Girişim 2,67 -0,37 -52,83
GSD Denizcilik 1,18 -0,84 -12,59
GSD Holding 0,79 -1,25 9,72
Gübre Fabrik. 2,97 -2,62 -29,79
Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -9,48
Güneş Sigorta 1,49 0,68 -9,70
Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40
Halk Sigorta 1,11 0,91 -16,65
Hatay Tekstil 3,98 -4,56 -19,92
Hedef Girişim 1,14 -0,87 -42,62
Hektaş 9,14 -0,65 30,57
HUB Girişim 1,89 3,28 58,82
Hürriyet Gzt. 0,95 3,26 -29,10
ICBC Turkey Bank 5,01 -1,18 9,87
İdealist Danışmanlık 10,60 1,44 76,67
İdealist GMYO 1,62 -1,22 -20,59
İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33
İhlas Gayrimenkul 1,24 0,00 -36,73
İhlas Gazetecilik 0,65 -12,16 -44,92
İhlas Holding 0,32 -8,57 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,46 0,00 -46,57
Info Yatırım 1,03 0,98 -12,71
İntema 18,70 -0,16 -23,17
İpek Doğal Enerji 5,28 1,54 -1,68
İskenderun Demir Çelik 5,65 -1,40 15,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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