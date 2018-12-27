Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,42 -5,47 87,60 Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47 Adana Çimento (A) 6,00 0,17 12,03 Adana Çimento (B) 4,07 0,00 8,35 Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21 Adel Kalemcilik 10,99 0,18 -29,21 Adese Alışveriş Ticaret 2,57 -19,94 29,15 Afyon Çimento 4,56 -0,87 -41,39 Ak Enerji 0,63 0,00 -30,77 Akbank 6,83 0,44 -27,68 Akçansa 7,09 0,00 -30,74 Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -2,96 -62,86 Akfen GMYO 1,57 0,64 -34,85 Akın Tekstil 9,23 -1,81 -34,59 Akiş GMYO 2,58 0,39 -7,59 Akmerkez GMYO 16,19 0,12 -13,18 Aksa 7,46 -1,32 -37,75 Aksa Enerji 2,70 -2,53 -34,62 Aksigorta 3,67 -0,27 21,01 Aksu Enerji 7,75 0,00 46,24 Alarko Carrıer 39,60 0,35 -31,16 Alarko GMYO 45,16 -1,40 -8,21 Alarko Holding 2,03 0,00 -42,13 Albaraka Türk 1,22 -3,17 -18,86 Alcatel Lucent Teletaş 5,81 -0,68 -27,19 Alkim Kağıt 4,05 -0,74 -12,64 Alkim Kimya 22,32 -1,24 -5,86 Altınyağ 0,47 -2,08 -60,71 Altınyunus Çeşme 4,15 -0,95 -17,82 Anadolu Cam 2,55 -1,92 -0,11 Anadolu Efes 20,62 -0,48 -13,39 Anadolu Grubu Holding 10,65 -2,29 -54,86 Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,34 -25,16 Anadolu Isuzu 6,19 -1,12 -31,98 Anadolu Sigorta 4,13 0,00 37,15 Anel Elektrik 1,59 -0,63 -54,81 Arçelik 15,48 -0,13 -25,48 Arena Bilgisayar 4,09 -0,73 -3,31 Armada Bilgisayar 9,10 0,00 34,22 Arsan Tekstil 1,60 -1,23 -8,57 Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 -6,38 Aselsan 24,10 0,25 -23,97 Aslan Çimento 27,74 -1,00 -26,19 Ata GMYO 3,99 -0,50 -16,70 Atakule GMYO 1,48 0,00 -27,80 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,20 -9,09 -59,18 Atlas Yat. Ort. 0,90 -8,16 -8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 -0,13 -34,08 Avrasya GMYO 0,89 -1,11 -43,67 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 0,92 -34,52 Avrasya Stratejik GMYF 1.243,60 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,16 -13,94 77,05 Ayen Enerji 2,51 -0,79 -48,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,48 -0,67 -9,66 Aygaz 11,65 1,75 -19,63 Bagfaş 4,80 0,00 -54,29 Bak Ambalaj 4,96 -0,80 1,88 Balatacılar Balatacılık 0,34 3,03 -39,29 Bantaş Ambalaj 1,59 0,00 -61,12 Banvit 10,80 -3,83 -49,58 Baştaş Başkent Çimento 2,01 -0,50 -15,08 Batı Çimento 2,43 1,25 -44,66 Batısöke Çimento 1,12 -0,88 -32,51 Bera Holding 2,07 -0,48 -33,23 Berkosan Yalıtım 1,73 0,00 -22,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88 Beyaz Filo 2,97 6,45 -91,16 Bilici Yatırım 1,36 -0,73 -8,18 Bim Mağazalar 87,40 3,13 14,94 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,29 -3,33 -29,27 Birlik Mensucat 1,04 1,96 -26,24 Bizim Mağazaları 6,26 -2,49 -18,70 Bolu Çimento 3,42 1,48 -28,30 Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56 Borusan Mannesmann 7,78 -0,77 -29,55 Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,05 -13,09 Bosch Fren Sistemleri 162,40 0,19 -11,34 Bossa 6,45 0,31 59,26 Boyner Perakende Yat. 4,04 4,94 -7,85 Brisa 6,26 0,32 -13,89 Burçelik 3,07 -0,65 -20,26 Burçelik Vana 1,50 -1,32 -14,29 Bursa Çimento 4,40 0,00 -13,11 Carrefoursa 3,48 0,87 -37,63 Coca Cola İçecek 30,72 1,05 -8,28 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,01 -1,94 16,62 Çelebi 62,55 4,60 83,59 Çelik Halat 5,34 0,75 42,79 Çemaş Döküm 0,73 -3,95 -60,54 Çemtaş 5,83 -1,19 44,35 Çimbeton 26,84 -2,68 -27,30 Çimentaş 10,89 1,78 -6,04 Çimsa 7,46 -1,84 -43,46 Çuhadaroğlu Metal 1,79 1,70 -38,91 Dagi Giyim 1,30 0,78 -42,73 Dagi Yatırım Holding 1,07 -5,31 -25,17 Dardanel 1,10 -3,51 -43,59 Datagate Bilgisayar 3,96 0,51 -59,26 Demirören Gazetecilik 10,46 19,95 298,47 Demısaş Döküm 2,50 0,00 80,05 Denge Holding 1,09 -1,80 -42,39 Deniz GMYO 3,08 -0,65 14,07 Denizbank 18,05 1,98 391,83 Denizli Cam 11,46 0,97 -3,45 Derimod 8,60 0,00 14,51 Desa Deri 1,91 -3,05 89,11 Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 -11,70 Deva Holding 3,25 -0,31 -25,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -38,46 Ditaş Doğan 5,28 -0,75 -11,94 DO-CO 481,00 -1,03 132,78 Doğan Burda 3,07 -1,92 -7,53 Doğan Holding 1,03 -0,96 18,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -0,80 -65,93 Doğusan 2,42 0,41 65,75 Doğuş GMYO 2,13 -0,93 -34,26 Doğuş Otomotiv 4,22 -1,63 -44,02 Döktaş Dökümcülük 8,29 -3,83 -24,64 Duran Doğan Basım 5,04 0,20 33,69 Dyo Boya 2,89 -1,03 -62,02 Eczacıbaşı İlaç 2,70 -1,82 -35,41 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,42 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,75 1,35 -36,44 Ege Endüstri 339,00 -0,32 13,03 Ege Gübre 21,76 0,46 -14,74 Ege Profil 8,93 0,79 -7,58 Ege Seramik 3,27 0,31 -25,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 3,78 -3,08 -19,23 Ekiz Kimya 0,33 3,13 -42,11 Emek Elektrik 0,98 1,03 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,18 0,00 -74,57 Emlak Konut GMYO 1,53 -1,92 -41,10 Enerjisa Enerji 5,01 -0,40 Enka İnşaat 4,52 0,00 -15,89 Erbosan 62,50 -0,56 -21,20 Ereğli Demir Çelik 7,11 -2,20 -23,87 Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30 Escort Teknoloji 0,76 -3,80 -39,68 Etiler Gıda 2,15 -0,46 -54,16 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -4,11 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 -31,37 Euro Yat. Ort. 0,63 -3,08 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,53 -3,64 -13,11 Fenerbahçe Futbol 6,83 -0,29 -58,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 9,68 -77,84 F-M İzmit Piston 17,09 1,42 36,40 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -5,80 -33,94 Ford Otosan 50,55 -1,37 -11,01 Formet Çelik Kapı 1,27 -1,55 Frigo Pak Gıda 1,69 -7,65 77,89 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 8,07 0,62 -21,47 Garanti Faktoring 1,99 0,51 -38,96 Garanti Yat. Ort. 0,82 10,81 16,90 Gedik Y. Men. Değ. 3,22 1,26 27,78 Gedik Yatırım Holding 2,39 -0,42 73,19 Gediz Ambalaj 4,09 -0,24 13,14 Gentaş 1,79 -3,24 19,33 Gersan Elektrik 3,04 4,47 -35,46 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,04 2,01 -15,79 Good-Year 3,40 -0,29 -18,23 Göltaş Çimento 12,72 0,08 -50,53 Gözde Girişim 2,67 -0,37 -52,83 GSD Denizcilik 1,18 -0,84 -12,59 GSD Holding 0,79 -1,25 9,72 Gübre Fabrik. 2,97 -2,62 -29,79 Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -9,48 Güneş Sigorta 1,49 0,68 -9,70 Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40 Halk Sigorta 1,11 0,91 -16,65 Hatay Tekstil 3,98 -4,56 -19,92 Hedef Girişim 1,14 -0,87 -42,62 Hektaş 9,14 -0,65 30,57 HUB Girişim 1,89 3,28 58,82 Hürriyet Gzt. 0,95 3,26 -29,10 ICBC Turkey Bank 5,01 -1,18 9,87 İdealist Danışmanlık 10,60 1,44 76,67 İdealist GMYO 1,62 -1,22 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,00 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,65 -12,16 -44,92 İhlas Holding 0,32 -8,57 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,46 0,00 -46,57 Info Yatırım 1,03 0,98 -12,71 İntema 18,70 -0,16 -23,17 İpek Doğal Enerji 5,28 1,54 -1,68 İskenderun Demir Çelik 5,65 -1,40 15,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA