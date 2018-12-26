Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,56 -2,66 98,45
Acıpayam Selüloz 3,43 4,26 32,40
Adana Çimento (A) 5,99 -0,66 11,84
Adana Çimento (B) 4,07 -0,25 8,35
Adana Çimento (C) 1,41 -0,70 79,76
Adel Kalemcilik 10,97 -0,09 -29,34
Adese Alışveriş Ticaret 3,21 -18,11 61,31
Afyon Çimento 4,60 0,22 -40,87
Ak Enerji 0,63 0,00 -30,77
Akbank 6,80 0,89 -28,00
Akçansa 7,09 0,57 -30,74
Akdenız Güvenlık Hız. 2,03 -0,98 -61,73
Akfen GMYO 1,56 0,65 -35,27
Akın Tekstil 9,40 -2,29 -33,38
Akiş GMYO 2,57 0,00 -7,95
Akmerkez GMYO 16,17 -0,80 -13,29
Aksa 7,56 1,34 -36,92
Aksa Enerji 2,77 -0,72 -32,93
Aksigorta 3,68 -0,27 21,34
Aksu Enerji 7,75 -0,39 46,24
Alarko Carrıer 39,46 0,66 -31,40
Alarko GMYO 45,80 -0,04 -6,91
Alarko Holding 2,03 -0,49 -42,13
Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,85 -0,68 -26,69
Alkim Kağıt 4,08 0,00 -11,99
Alkim Kimya 22,60 -2,42 -4,68
Altınyağ 0,48 -18,64 -59,87
Altınyunus Çeşme 4,19 1,45 -17,03
Anadolu Cam 2,60 0,78 1,84
Anadolu Efes 20,72 -1,80 -12,97
Anadolu Grubu Holding 10,90 -0,46 -53,80
Anadolu Hayat Emek. 5,83 -0,34 -25,42
Anadolu Isuzu 6,26 -1,11 -31,21
Anadolu Sigorta 4,13 0,24 37,15
Anel Elektrik 1,60 1,27 -54,53
Arçelik 15,50 0,58 -25,38
Arena Bilgisayar 4,12 -2,14 -2,60
Armada Bilgisayar 9,10 1,11 34,22
Arsan Tekstil 1,62 -1,82 -7,43
Artı Yatırım Holding 0,88 2,33 -6,38
Aselsan 24,04 0,25 -24,16
Aslan Çimento 28,02 0,00 -25,44
Ata GMYO 4,01 -1,23 -16,28
Atakule GMYO 1,48 -1,33 -27,80
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,22 0,00 -55,10
Atlas Yat. Ort. 0,98 -2,00 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,66 0,13 -34,00
Avrasya GMYO 0,90 1,12 -43,04
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 0,00 -35,12
Avrasya Stratejik GMYF 1.242,90 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,51 15,67 105,74
Ayen Enerji 2,53 -0,78 -47,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,49 -0,67 -9,05
Aygaz 11,45 0,62 -21,01
Bagfaş 4,80 -0,62 -54,29
Bak Ambalaj 5,00 -1,96 2,71
Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 -41,07
Bantaş Ambalaj 1,59 7,43 -61,12
Banvit 11,23 -1,66 -47,57
Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,00 -14,65
Batı Çimento 2,40 -1,23 -45,34
Batısöke Çimento 1,13 -0,88 -31,90
Bera Holding 2,08 -0,95 -32,90
Berkosan Yalıtım 1,73 -0,57 -22,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88
Beyaz Filo 2,79 9,41 -91,70
Bilici Yatırım 1,37 -2,14 -7,51
Bim Mağazalar 84,75 -0,88 11,45
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,30 0,00 -26,83
Birlik Mensucat 1,02 -0,97 -27,66
Bizim Mağazaları 6,42 0,16 -16,62
Bolu Çimento 3,37 -0,59 -29,35
Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56
Borusan Mannesmann 7,84 0,51 -29,01
Borusan Yat. Paz. 37,52 0,00 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 162,10 0,00 -11,51
Bossa 6,43 3,71 58,77
Boyner Perakende Yat. 3,85 1,58 -12,19
Brisa 6,24 1,46 -14,17
Burçelik 3,09 -0,32 -19,74
Burçelik Vana 1,52 -1,30 -13,14
Bursa Çimento 4,40 0,46 -13,11
Carrefoursa 3,45 0,29 -38,17
Coca Cola İçecek 30,40 0,00 -9,23
Cosmos Yat. Holding 0,92 -2,13 -21,37
Credıtwest Faktorıng 1,03 1,98 18,92
Çelebi 59,80 5,75 75,52
Çelik Halat 5,30 3,31 41,72
Çemaş Döküm 0,76 5,56 -58,92
Çemtaş 5,90 -1,99 46,08
Çimbeton 27,58 -3,02 -25,30
Çimentaş 10,70 -5,73 -7,68
Çimsa 7,60 0,00 -42,40
Çuhadaroğlu Metal 1,76 0,00 -39,93
Dagi Giyim 1,29 0,00 -43,17
Dagi Yatırım Holding 1,13 2,73 -20,98
Dardanel 1,14 -0,87 -41,54
Datagate Bilgisayar 3,94 -0,51 -59,47
Demirören Gazetecilik 8,72 -13,58 232,19
Demısaş Döküm 2,50 -2,72 80,05
Denge Holding 1,11 -3,48 -41,33
Deniz GMYO 3,10 -0,96 14,81
Denizbank 17,70 0,28 382,29
Denizli Cam 11,35 0,62 -4,38
Derimod 8,60 -1,60 14,51
Desa Deri 1,97 11,93 95,05
Despec Bilgisayar 3,20 0,95 -10,86
Deva Holding 3,26 0,00 -25,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61
Ditaş Doğan 5,32 0,00 -11,28
DO-CO 486,00 -0,31 135,20
Doğan Burda 3,13 -0,32 -5,72
Doğan Holding 1,04 0,97 19,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 2,46 -65,66
Doğusan 2,41 0,00 65,07
Doğuş GMYO 2,15 -3,15 -33,64
Doğuş Otomotiv 4,29 -1,15 -43,10
Döktaş Dökümcülük 8,62 1,65 -21,64
Duran Doğan Basım 5,03 -0,98 33,42
Dyo Boya 2,92 1,74 -61,63
Eczacıbaşı İlaç 2,75 -0,36 -34,22
Eczacıbaşı Yatırım 7,17 0,00 -28,51
Edip Gayrimenkul 0,74 0,00 -37,29
Ege Endüstri 340,10 0,29 13,40
Ege Gübre 21,66 0,74 -15,13
Ege Profil 8,86 -0,23 -8,31
Ege Seramik 3,26 0,31 -25,42
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 4,55 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,90 5,69 -16,67
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86
Emek Elektrik 0,97 -1,02 -38,44
Eminiş Ambalaj 1,18 -1,67 -74,57
Emlak Konut GMYO 1,56 1,96 -39,94
Enerjisa Enerji 5,03 -0,40
Enka İnşaat 4,52 0,22 -15,89
Erbosan 62,85 0,48 -20,76
Ereğli Demir Çelik 7,27 -0,68 -22,16
Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30
Escort Teknoloji 0,79 -1,25 -37,30
Etiler Gıda 2,16 -0,92 -53,94
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 -33,45
Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 -29,23
Euro Yat. Ort. 0,65 1,56 -21,98
Euro Yatırım Holding 0,55 1,85 -9,84
Fenerbahçe Futbol 6,85 -0,15 -58,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 17,23 -79,80
F-M İzmit Piston 16,85 0,00 34,49
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,45 0,00 -29,88
Ford Otosan 51,25 0,99 -9,78
Formet Çelik Kapı 1,29 0,00
Frigo Pak Gıda 1,83 6,40 92,63
Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84
Garanti Bankası 8,02 0,25 -21,96
Garanti Faktoring 1,98 0,00 -39,26
Garanti Yat. Ort. 0,74 2,78 5,50
Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -0,63 26,19
Gedik Yatırım Holding 2,40 -2,44 73,91
Gediz Ambalaj 4,10 -2,15 13,42
Gentaş 1,85 1,09 23,33
Gersan Elektrik 2,91 0,00 -38,22
Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22
Global Yat. Holding 2,98 -1,00 -17,45
Good-Year 3,41 -0,29 -17,99
Göltaş Çimento 12,71 0,79 -50,56
Gözde Girişim 2,68 -0,74 -52,65
GSD Denizcilik 1,19 -4,80 -11,85
GSD Holding 0,80 -2,44 11,11
Gübre Fabrik. 3,05 -2,56 -27,90
Güler Yat. Holding 1,07 0,94 -7,76
Güneş Sigorta 1,48 0,68 -10,30
Halk GMYO 0,71 0,00 -22,21
Halk Sigorta 1,10 -4,35 -17,40
Hatay Tekstil 4,17 0,48 -16,10
Hedef Girişim 1,15 -0,86 -42,12
Hektaş 9,20 0,00 31,43
HUB Girişim 1,83 0,00 53,78
Hürriyet Gzt. 0,92 0,00 -31,34
ICBC Turkey Bank 5,07 0,20 11,18
İdealist Danışmanlık 10,45 -1,42 74,17
İdealist GMYO 1,64 1,23 -19,61
İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,24 -1,59 -36,73
İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29
İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33
İndeks Bilgisayar 5,46 0,18 -46,57
Info Yatırım 1,02 -0,97 -13,56
İntema 18,73 -0,48 -23,05
İpek Doğal Enerji 5,20 1,96 -3,17
İskenderun Demir Çelik 5,73 0,00 17,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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