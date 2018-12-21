Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 -5,60 96,12
Acıpayam Selüloz 3,24 -0,92 25,06
Adana Çimento (A) 6,06 -0,33 13,15
Adana Çimento (B) 4,06 0,25 8,08
Adana Çimento (C) 1,41 0,71 79,76
Adel Kalemcilik 11,07 -0,98 -28,70
Adese Alışveriş Ticaret 4,36 19,78 119,10
Afyon Çimento 4,63 0,22 -40,49
Ak Enerji 0,62 1,64 -31,87
Akbank 6,88 1,47 -27,15
Akçansa 7,17 -1,78 -29,96
Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 3,50 -60,97
Akfen GMYO 1,57 -1,26 -34,85
Akın Tekstil 9,46 0,53 -32,96
Akiş GMYO 2,60 2,77 -6,87
Akmerkez GMYO 16,60 0,00 -10,98
Aksa 7,39 0,00 -38,33
Aksa Enerji 2,81 4,07 -31,96
Aksigorta 3,67 0,82 21,01
Aksu Enerji 7,92 -0,50 49,45
Alarko Carrıer 39,84 1,68 -30,74
Alarko GMYO 47,20 0,90 -4,07
Alarko Holding 2,12 0,47 -39,56
Albaraka Türk 1,26 0,80 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,84 -3,31 -26,82
Alkim Kağıt 4,25 0,47 -8,32
Alkim Kimya 23,60 -0,42 -0,46
Altınyağ 0,73 -38,97
Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83
Anadolu Cam 2,51 -0,79 -1,68
Anadolu Efes 20,76 0,39 -12,81
Anadolu Grubu Holding 11,26 4,36 -52,27
Anadolu Hayat Emek. 5,79 -0,17 -25,93
Anadolu Isuzu 6,54 -0,30 -28,13
Anadolu Sigorta 4,24 0,00 40,81
Anel Elektrik 1,62 0,62 -53,96
Arçelik 15,50 -1,71 -25,38
Arena Bilgisayar 4,13 0,73 -2,36
Armada Bilgisayar 9,24 -0,32 36,28
Arsan Tekstil 1,62 1,25 -7,43
Artı Yatırım Holding 0,89 0,00 -5,32
Aselsan 24,30 3,23 -23,34
Aslan Çimento 28,48 2,08 -24,22
Ata GMYO 3,99 2,05 -16,70
Atakule GMYO 1,52 2,01 -25,85
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06
Atlas Yat. Ort. 0,98 -3,92 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 0,13 -34,08
Avrasya GMYO 0,90 -1,10 -43,04
Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 -33,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.239,50 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,86 1,09 52,46
Ayen Enerji 2,63 0,38 -45,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,49 2,05 -9,05
Aygaz 11,38 -0,96 -21,49
Bagfaş 4,85 1,25 -53,81
Bak Ambalaj 4,61 0,22 -5,31
Balatacılar Balatacılık 0,33 3,13 -41,07
Bantaş Ambalaj 1,50 -0,66 -63,33
Banvit 10,55 0,76 -50,75
Baştaş Başkent Çimento 2,00 0,00 -15,50
Batı Çimento 2,50 -2,34 -43,07
Batısöke Çimento 1,14 -0,87 -31,30
Bera Holding 2,01 -0,50 -35,16
Berkosan Yalıtım 1,76 0,00 -21,08
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 0,61 -59,90
Beyaz Filo 2,65 -0,38 -92,12
Bilici Yatırım 1,38 1,47 -6,83
Bim Mağazalar 87,70 0,34 15,33
Bimeks 0,06 -14,29 -78,57
Birko Mensucat 0,31 0,00 -24,39
Birlik Mensucat 0,97 -9,35 -31,21
Bizim Mağazaları 6,50 -0,46 -15,58
Bolu Çimento 3,42 0,29 -28,30
Bomonti Elektrik 0,49 2,08 -54,63
Borusan Mannesmann 7,79 0,78 -29,46
Borusan Yat. Paz. 37,90 -0,37 -12,16
Bosch Fren Sistemleri 163,90 -0,12 -10,53
Bossa 6,26 2,96 54,57
Boyner Perakende Yat. 3,90 -3,94 -11,05
Brisa 6,22 0,32 -14,44
Burçelik 3,22 -2,72 -16,36
Burçelik Vana 1,59 -1,85 -9,14
Bursa Çimento 4,44 0,00 -12,32
Carrefoursa 3,52 0,00 -36,92
Coca Cola İçecek 30,40 -1,36 -9,23
Cosmos Yat. Holding 0,89 2,30 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,24 -0,80 11,23
Çelebi 58,45 0,60 71,55
Çelik Halat 5,25 -0,76 40,39
Çemaş Döküm 0,76 -2,56 -58,92
Çemtaş 6,24 -1,73 54,50
Çimbeton 29,50 9,75 -20,10
Çimentaş 9,99 19,93 -13,81
Çimsa 7,60 0,40 -42,40
Çuhadaroğlu Metal 1,80 1,12 -38,57
Dagi Giyim 1,31 0,00 -42,29
Dagi Yatırım Holding 1,07 4,90 -25,17
Dardanel 1,09 0,93 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,02 0,00 -58,65
Demirören Gazetecilik 12,68 15,59 383,04
Demısaş Döküm 2,62 1,95 88,69
Denge Holding 1,15 -2,54 -39,22
Deniz GMYO 3,06 1,32 13,33
Denizbank 14,65 0,41 299,18
Denizli Cam 11,78 -0,42 -0,76
Derimod 8,80 0,80 17,18
Desa Deri 1,87 6,25 85,15
Despec Bilgisayar 3,30 -1,20 -8,08
Deva Holding 3,35 1,21 -23,52
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 4,23 -36,75
Ditaş Doğan 5,49 -0,18 -8,44
DO-CO 500,00 3,37 141,98
Doğan Burda 3,16 -1,56 -4,82
Doğan Holding 1,05 -0,94 20,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 -7,28 -61,54
Doğusan 2,42 -0,41 65,75
Doğuş GMYO 2,23 -2,62 -31,17
Doğuş Otomotiv 4,13 0,24 -45,22
Döktaş Dökümcülük 8,69 1,40 -21,00
Duran Doğan Basım 5,05 -0,20 33,95
Dyo Boya 2,93 -0,34 -61,50
Eczacıbaşı İlaç 2,82 0,00 -32,54
Eczacıbaşı Yatırım 7,27 0,00 -27,52
Edip Gayrimenkul 0,75 0,00 -36,44
Ege Endüstri 346,60 -1,25 15,56
Ege Gübre 22,18 0,82 -13,09
Ege Profil 9,03 0,11 -6,55
Ege Seramik 3,31 1,85 -24,28
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 4,02 -3,83 -14,10
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -49,12
Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81
Eminiş Ambalaj 1,27 -8,63 -72,63
Emlak Konut GMYO 1,57 2,61 -39,56
Enerjisa Enerji 5,24 -1,50
Enka İnşaat 4,43 -2,21 -17,57
Erbosan 63,80 0,63 -19,56
Ereğli Demir Çelik 7,42 -0,27 -20,55
Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01
Escort Teknoloji 0,78 6,85 -38,10
Etiler Gıda 2,18 1,40 -53,52
Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -1,32 -31,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 1,52 -28,16
Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 -21,98
Euro Yatırım Holding 0,55 1,85 -9,84
Fenerbahçe Futbol 6,89 0,73 -57,76
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -4,49 -81,54
F-M İzmit Piston 16,99 0,53 35,60
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,56 3,49 -27,64
Ford Otosan 52,70 2,13 -7,23
Formet Çelik Kapı 1,41 -6,62
Frigo Pak Gıda 1,58 -3,07 66,32
Galatasaray Sportif 1,22 0,83 -41,84
Garanti Bankası 8,11 -0,73 -21,08
Garanti Faktoring 2,05 4,06 -37,12
Garanti Yat. Ort. 0,69 -2,82 -1,63
Gedik Y. Men. Değ. 3,28 -0,61 30,16
Gedik Yatırım Holding 2,48 -1,98 79,71
Gediz Ambalaj 4,25 -0,23 17,57
Gentaş 1,82 0,00 21,33
Gersan Elektrik 3,06 2,34 -35,03
Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44
Global Yat. Holding 3,02 -0,33 -16,34
Good-Year 3,45 0,29 -17,03
Göltaş Çimento 13,73 -4,79 -46,60
Gözde Girişim 2,68 -2,90 -52,65
GSD Denizcilik 1,30 -0,76 -3,70
GSD Holding 0,82 0,00 13,89
Gübre Fabrik. 3,08 8,83 -27,19
Güler Yat. Holding 1,07 1,90 -7,76
Güneş Sigorta 1,51 -1,31 -8,48
Halk GMYO 0,71 -1,39 -22,21
Halk Sigorta 1,07 -1,83 -19,65
Hatay Tekstil 4,00 -0,50 -19,52
Hedef Girişim 1,20 1,69 -39,60
Hektaş 9,06 0,11 29,43
HUB Girişim 1,85 1,09 55,46
Hürriyet Gzt. 0,96 3,23 -28,36
ICBC Turkey Bank 5,04 1,20 10,53
İdealist Danışmanlık 11,10 -1,77 85,00
İdealist GMYO 1,61 0,63 -21,08
İhlas Ev Aletleri 0,34 6,25 -33,33
İhlas Gayrimenkul 1,29 0,00 -34,18
İhlas Gazetecilik 0,76 1,33 -35,59
İhlas Holding 0,34 3,03 -35,85
İhlas Yayın Holding 0,34 3,03 -33,33
İndeks Bilgisayar 5,54 -1,42 -45,79
Info Yatırım 1,05 -0,94 -11,02
İntema 19,00 0,96 -21,94
İpek Doğal Enerji 5,37 -1,47 0,00
İskenderun Demir Çelik 5,84 1,39 19,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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