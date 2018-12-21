Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,53
|-5,60
|96,12
|Acıpayam Selüloz
|3,24
|-0,92
|25,06
|Adana Çimento (A)
|6,06
|-0,33
|13,15
|Adana Çimento (B)
|4,06
|0,25
|8,08
|Adana Çimento (C)
|1,41
|0,71
|79,76
|Adel Kalemcilik
|11,07
|-0,98
|-28,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,36
|19,78
|119,10
|Afyon Çimento
|4,63
|0,22
|-40,49
|Ak Enerji
|0,62
|1,64
|-31,87
|Akbank
|6,88
|1,47
|-27,15
|Akçansa
|7,17
|-1,78
|-29,96
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|3,50
|-60,97
|Akfen GMYO
|1,57
|-1,26
|-34,85
|Akın Tekstil
|9,46
|0,53
|-32,96
|Akiş GMYO
|2,60
|2,77
|-6,87
|Akmerkez GMYO
|16,60
|0,00
|-10,98
|Aksa
|7,39
|0,00
|-38,33
|Aksa Enerji
|2,81
|4,07
|-31,96
|Aksigorta
|3,67
|0,82
|21,01
|Aksu Enerji
|7,92
|-0,50
|49,45
|Alarko Carrıer
|39,84
|1,68
|-30,74
|Alarko GMYO
|47,20
|0,90
|-4,07
|Alarko Holding
|2,12
|0,47
|-39,56
|Albaraka Türk
|1,26
|0,80
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,84
|-3,31
|-26,82
|Alkim Kağıt
|4,25
|0,47
|-8,32
|Alkim Kimya
|23,60
|-0,42
|-0,46
|Altınyağ
|0,73
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,51
|-0,79
|-1,68
|Anadolu Efes
|20,76
|0,39
|-12,81
|Anadolu Grubu Holding
|11,26
|4,36
|-52,27
|Anadolu Hayat Emek.
|5,79
|-0,17
|-25,93
|Anadolu Isuzu
|6,54
|-0,30
|-28,13
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,00
|40,81
|Anel Elektrik
|1,62
|0,62
|-53,96
|Arçelik
|15,50
|-1,71
|-25,38
|Arena Bilgisayar
|4,13
|0,73
|-2,36
|Armada Bilgisayar
|9,24
|-0,32
|36,28
|Arsan Tekstil
|1,62
|1,25
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|-5,32
|Aselsan
|24,30
|3,23
|-23,34
|Aslan Çimento
|28,48
|2,08
|-24,22
|Ata GMYO
|3,99
|2,05
|-16,70
|Atakule GMYO
|1,52
|2,01
|-25,85
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|-3,92
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,65
|0,13
|-34,08
|Avrasya GMYO
|0,90
|-1,10
|-43,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|0,00
|-33,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.239,50
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,86
|1,09
|52,46
|Ayen Enerji
|2,63
|0,38
|-45,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,49
|2,05
|-9,05
|Aygaz
|11,38
|-0,96
|-21,49
|Bagfaş
|4,85
|1,25
|-53,81
|Bak Ambalaj
|4,61
|0,22
|-5,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|3,13
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|-0,66
|-63,33
|Banvit
|10,55
|0,76
|-50,75
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-15,50
|Batı Çimento
|2,50
|-2,34
|-43,07
|Batısöke Çimento
|1,14
|-0,87
|-31,30
|Bera Holding
|2,01
|-0,50
|-35,16
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|0,00
|-21,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|0,61
|-59,90
|Beyaz Filo
|2,65
|-0,38
|-92,12
|Bilici Yatırım
|1,38
|1,47
|-6,83
|Bim Mağazalar
|87,70
|0,34
|15,33
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|-24,39
|Birlik Mensucat
|0,97
|-9,35
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|6,50
|-0,46
|-15,58
|Bolu Çimento
|3,42
|0,29
|-28,30
|Bomonti Elektrik
|0,49
|2,08
|-54,63
|Borusan Mannesmann
|7,79
|0,78
|-29,46
|Borusan Yat. Paz.
|37,90
|-0,37
|-12,16
|Bosch Fren Sistemleri
|163,90
|-0,12
|-10,53
|Bossa
|6,26
|2,96
|54,57
|Boyner Perakende Yat.
|3,90
|-3,94
|-11,05
|Brisa
|6,22
|0,32
|-14,44
|Burçelik
|3,22
|-2,72
|-16,36
|Burçelik Vana
|1,59
|-1,85
|-9,14
|Bursa Çimento
|4,44
|0,00
|-12,32
|Carrefoursa
|3,52
|0,00
|-36,92
|Coca Cola İçecek
|30,40
|-1,36
|-9,23
|Cosmos Yat. Holding
|0,89
|2,30
|-23,93
|Credıtwest Faktorıng
|1,24
|-0,80
|11,23
|Çelebi
|58,45
|0,60
|71,55
|Çelik Halat
|5,25
|-0,76
|40,39
|Çemaş Döküm
|0,76
|-2,56
|-58,92
|Çemtaş
|6,24
|-1,73
|54,50
|Çimbeton
|29,50
|9,75
|-20,10
|Çimentaş
|9,99
|19,93
|-13,81
|Çimsa
|7,60
|0,40
|-42,40
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|1,12
|-38,57
|Dagi Giyim
|1,31
|0,00
|-42,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,07
|4,90
|-25,17
|Dardanel
|1,09
|0,93
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,02
|0,00
|-58,65
|Demirören Gazetecilik
|12,68
|15,59
|383,04
|Demısaş Döküm
|2,62
|1,95
|88,69
|Denge Holding
|1,15
|-2,54
|-39,22
|Deniz GMYO
|3,06
|1,32
|13,33
|Denizbank
|14,65
|0,41
|299,18
|Denizli Cam
|11,78
|-0,42
|-0,76
|Derimod
|8,80
|0,80
|17,18
|Desa Deri
|1,87
|6,25
|85,15
|Despec Bilgisayar
|3,30
|-1,20
|-8,08
|Deva Holding
|3,35
|1,21
|-23,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|4,23
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,49
|-0,18
|-8,44
|DO-CO
|500,00
|3,37
|141,98
|Doğan Burda
|3,16
|-1,56
|-4,82
|Doğan Holding
|1,05
|-0,94
|20,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|-7,28
|-61,54
|Doğusan
|2,42
|-0,41
|65,75
|Doğuş GMYO
|2,23
|-2,62
|-31,17
|Doğuş Otomotiv
|4,13
|0,24
|-45,22
|Döktaş Dökümcülük
|8,69
|1,40
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|5,05
|-0,20
|33,95
|Dyo Boya
|2,93
|-0,34
|-61,50
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|0,00
|-32,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,27
|0,00
|-27,52
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-36,44
|Ege Endüstri
|346,60
|-1,25
|15,56
|Ege Gübre
|22,18
|0,82
|-13,09
|Ege Profil
|9,03
|0,11
|-6,55
|Ege Seramik
|3,31
|1,85
|-24,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|4,02
|-3,83
|-14,10
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-49,12
|Emek Elektrik
|0,98
|-1,01
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,27
|-8,63
|-72,63
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|2,61
|-39,56
|Enerjisa Enerji
|5,24
|-1,50
|Enka İnşaat
|4,43
|-2,21
|-17,57
|Erbosan
|63,80
|0,63
|-19,56
|Ereğli Demir Çelik
|7,42
|-0,27
|-20,55
|Ersu Gıda
|0,93
|0,00
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,78
|6,85
|-38,10
|Etiler Gıda
|2,18
|1,40
|-53,52
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|-31,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|1,52
|-28,16
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|-21,98
|Euro Yatırım Holding
|0,55
|1,85
|-9,84
|Fenerbahçe Futbol
|6,89
|0,73
|-57,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,55
|-4,49
|-81,54
|F-M İzmit Piston
|16,99
|0,53
|35,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,56
|3,49
|-27,64
|Ford Otosan
|52,70
|2,13
|-7,23
|Formet Çelik Kapı
|1,41
|-6,62
|Frigo Pak Gıda
|1,58
|-3,07
|66,32
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,83
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,11
|-0,73
|-21,08
|Garanti Faktoring
|2,05
|4,06
|-37,12
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|-2,82
|-1,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,28
|-0,61
|30,16
|Gedik Yatırım Holding
|2,48
|-1,98
|79,71
|Gediz Ambalaj
|4,25
|-0,23
|17,57
|Gentaş
|1,82
|0,00
|21,33
|Gersan Elektrik
|3,06
|2,34
|-35,03
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|4,44
|Global Yat. Holding
|3,02
|-0,33
|-16,34
|Good-Year
|3,45
|0,29
|-17,03
|Göltaş Çimento
|13,73
|-4,79
|-46,60
|Gözde Girişim
|2,68
|-2,90
|-52,65
|GSD Denizcilik
|1,30
|-0,76
|-3,70
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|13,89
|Gübre Fabrik.
|3,08
|8,83
|-27,19
|Güler Yat. Holding
|1,07
|1,90
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,51
|-1,31
|-8,48
|Halk GMYO
|0,71
|-1,39
|-22,21
|Halk Sigorta
|1,07
|-1,83
|-19,65
|Hatay Tekstil
|4,00
|-0,50
|-19,52
|Hedef Girişim
|1,20
|1,69
|-39,60
|Hektaş
|9,06
|0,11
|29,43
|HUB Girişim
|1,85
|1,09
|55,46
|Hürriyet Gzt.
|0,96
|3,23
|-28,36
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|1,20
|10,53
|İdealist Danışmanlık
|11,10
|-1,77
|85,00
|İdealist GMYO
|1,61
|0,63
|-21,08
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|6,25
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,00
|-34,18
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|1,33
|-35,59
|İhlas Holding
|0,34
|3,03
|-35,85
|İhlas Yayın Holding
|0,34
|3,03
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|5,54
|-1,42
|-45,79
|Info Yatırım
|1,05
|-0,94
|-11,02
|İntema
|19,00
|0,96
|-21,94
|İpek Doğal Enerji
|5,37
|-1,47
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|5,84
|1,39
|19,71
(Sürecek)
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