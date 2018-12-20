Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,68
|-5,30
|107,75
|Acıpayam Selüloz
|3,27
|-2,39
|26,22
|Adana Çimento (A)
|6,08
|1,50
|13,52
|Adana Çimento (B)
|4,05
|0,25
|7,82
|Adana Çimento (C)
|1,40
|0,00
|78,49
|Adel Kalemcilik
|11,18
|0,27
|-27,99
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,64
|2,54
|82,91
|Afyon Çimento
|4,62
|-1,07
|-40,62
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-32,97
|Akbank
|6,78
|-0,44
|-28,21
|Akçansa
|7,30
|0,14
|-28,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|-0,50
|-62,29
|Akfen GMYO
|1,59
|0,00
|-34,02
|Akın Tekstil
|9,41
|0,00
|-33,31
|Akiş GMYO
|2,53
|0,00
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,60
|0,85
|-10,98
|Aksa
|7,39
|-1,34
|-38,33
|Aksa Enerji
|2,70
|-0,74
|-34,62
|Aksigorta
|3,64
|0,00
|20,02
|Aksu Enerji
|7,96
|0,00
|50,20
|Alarko Carrıer
|39,18
|-0,25
|-31,89
|Alarko GMYO
|46,78
|2,63
|-4,92
|Alarko Holding
|2,11
|0,96
|-39,85
|Albaraka Türk
|1,25
|-0,79
|-16,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,04
|3,25
|-24,31
|Alkim Kağıt
|4,23
|-0,47
|-8,75
|Alkim Kimya
|23,70
|-0,34
|-0,04
|Altınyağ
|0,73
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-4,55
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,53
|-2,69
|-0,90
|Anadolu Efes
|20,68
|0,00
|-13,14
|Anadolu Grubu Holding
|10,79
|-1,01
|-54,26
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|-0,85
|-25,80
|Anadolu Isuzu
|6,56
|-0,76
|-27,91
|Anadolu Sigorta
|4,24
|1,92
|40,81
|Anel Elektrik
|1,61
|-0,62
|-54,24
|Arçelik
|15,77
|1,09
|-24,08
|Arena Bilgisayar
|4,10
|0,24
|-3,07
|Armada Bilgisayar
|9,27
|-0,22
|36,73
|Arsan Tekstil
|1,60
|-1,23
|-8,57
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Aselsan
|23,54
|-1,83
|-25,74
|Aslan Çimento
|27,90
|-0,64
|-25,76
|Ata GMYO
|3,91
|0,51
|-18,37
|Atakule GMYO
|1,49
|-2,61
|-27,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|-3,77
|4,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,64
|-0,26
|-34,17
|Avrasya GMYO
|0,91
|-1,09
|-42,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,12
|-0,88
|-33,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.238,80
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|2,22
|50,82
|Ayen Enerji
|2,62
|2,75
|-45,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,46
|0,00
|-10,89
|Aygaz
|11,49
|-0,61
|-20,73
|Bagfaş
|4,79
|0,21
|-54,38
|Bak Ambalaj
|4,60
|-0,86
|-5,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-42,86
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|0,67
|-63,08
|Banvit
|10,47
|-0,85
|-51,12
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-2,44
|-15,50
|Batı Çimento
|2,56
|-1,92
|-41,70
|Batısöke Çimento
|1,15
|-0,86
|-30,70
|Bera Holding
|2,02
|-0,98
|-34,84
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|2,92
|-21,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|0,00
|-60,15
|Beyaz Filo
|2,66
|-0,37
|-92,09
|Bilici Yatırım
|1,36
|0,00
|-8,18
|Bim Mağazalar
|87,40
|-0,23
|14,94
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|-24,39
|Birlik Mensucat
|1,07
|16,30
|-24,11
|Bizim Mağazaları
|6,53
|-0,15
|-15,19
|Bolu Çimento
|3,41
|1,19
|-28,51
|Bomonti Elektrik
|0,48
|0,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,73
|1,98
|-30,01
|Borusan Yat. Paz.
|38,04
|0,48
|-11,84
|Bosch Fren Sistemleri
|164,10
|-0,24
|-10,42
|Bossa
|6,08
|3,58
|50,12
|Boyner Perakende Yat.
|4,06
|-5,58
|-7,40
|Brisa
|6,20
|0,16
|-14,72
|Burçelik
|3,31
|6,09
|-14,03
|Burçelik Vana
|1,62
|3,18
|-7,43
|Bursa Çimento
|4,44
|0,00
|-12,32
|Carrefoursa
|3,52
|-2,49
|-36,92
|Coca Cola İçecek
|30,82
|0,59
|-7,98
|Cosmos Yat. Holding
|0,87
|-7,45
|-25,64
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|-1,57
|12,13
|Çelebi
|58,10
|3,38
|70,53
|Çelik Halat
|5,29
|-0,75
|41,45
|Çemaş Döküm
|0,78
|4,00
|-57,84
|Çemtaş
|6,35
|-1,40
|57,23
|Çimbeton
|26,88
|1,13
|-27,19
|Çimentaş
|8,33
|-0,24
|-28,13
|Çimsa
|7,57
|3,27
|-42,63
|Çuhadaroğlu Metal
|1,78
|0,56
|-39,25
|Dagi Giyim
|1,31
|-0,76
|-42,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|3,03
|-28,67
|Dardanel
|1,08
|-1,82
|-44,62
|Datagate Bilgisayar
|4,02
|-1,47
|-58,65
|Demirören Gazetecilik
|10,97
|-19,99
|317,90
|Demısaş Döküm
|2,57
|1,98
|85,09
|Denge Holding
|1,18
|0,00
|-37,63
|Deniz GMYO
|3,02
|-3,82
|11,85
|Denizbank
|14,59
|2,75
|297,55
|Denizli Cam
|11,83
|-3,03
|-0,34
|Derimod
|8,73
|-0,23
|16,25
|Desa Deri
|1,76
|-1,12
|74,26
|Despec Bilgisayar
|3,34
|1,83
|-6,96
|Deva Holding
|3,31
|-1,19
|-24,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-1,39
|-39,32
|Ditaş Doğan
|5,50
|-1,26
|-8,28
|DO-CO
|483,70
|-3,36
|134,09
|Doğan Burda
|3,21
|-3,31
|-3,31
|Doğan Holding
|1,06
|-2,75
|21,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,51
|2,03
|-58,52
|Doğusan
|2,43
|-0,41
|66,44
|Doğuş GMYO
|2,29
|-0,43
|-29,32
|Doğuş Otomotiv
|4,12
|-0,96
|-45,35
|Döktaş Dökümcülük
|8,57
|0,82
|-22,09
|Duran Doğan Basım
|5,06
|0,60
|34,22
|Dyo Boya
|2,94
|-0,34
|-61,37
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|0,00
|-32,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,27
|0,97
|-27,52
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|2,74
|-36,44
|Ege Endüstri
|351,00
|-0,43
|17,03
|Ege Gübre
|22,00
|0,36
|-13,80
|Ege Profil
|9,02
|1,01
|-6,65
|Ege Seramik
|3,25
|-1,22
|-25,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|4,18
|2,45
|-10,68
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-49,12
|Emek Elektrik
|0,99
|-1,00
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,39
|1,46
|-70,04
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-0,65
|-41,10
|Enerjisa Enerji
|5,32
|2,50
|Enka İnşaat
|4,53
|-1,74
|-15,71
|Erbosan
|63,40
|0,63
|-20,06
|Ereğli Demir Çelik
|7,44
|-2,62
|-20,34
|Ersu Gıda
|0,93
|1,09
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,73
|-1,35
|-42,06
|Etiler Gıda
|2,15
|-0,46
|-54,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-1,30
|-30,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|-1,52
|-21,98
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|-1,82
|-11,48
|Fenerbahçe Futbol
|6,84
|0,29
|-58,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|-1,48
|-80,67
|F-M İzmit Piston
|16,90
|-0,24
|34,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,44
|-4,97
|-30,08
|Ford Otosan
|51,60
|-1,05
|-9,17
|Formet Çelik Kapı
|1,51
|7,86
|Frigo Pak Gıda
|1,63
|-5,23
|71,58
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,83
|-42,31
|Garanti Bankası
|8,17
|-1,80
|-20,50
|Garanti Faktoring
|1,97
|0,51
|-39,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|1,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,30
|5,43
|30,95
|Gedik Yatırım Holding
|2,53
|3,27
|83,33
|Gediz Ambalaj
|4,26
|0,00
|17,84
|Gentaş
|1,82
|2,25
|21,33
|Gersan Elektrik
|2,99
|-0,66
|-36,52
|Global Men. Değ.
|0,47
|-2,08
|4,44
|Global Yat. Holding
|3,03
|3,06
|-16,07
|Good-Year
|3,44
|-1,71
|-17,27
|Göltaş Çimento
|14,42
|-4,38
|-43,91
|Gözde Girişim
|2,76
|0,73
|-51,24
|GSD Denizcilik
|1,31
|1,55
|-2,96
|GSD Holding
|0,82
|1,23
|13,89
|Gübre Fabrik.
|2,83
|0,00
|-33,10
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,53
|-0,65
|-7,27
|Halk GMYO
|0,72
|-1,37
|-21,12
|Halk Sigorta
|1,09
|-0,91
|-18,15
|Hatay Tekstil
|4,02
|3,88
|-19,11
|Hedef Girişim
|1,18
|0,85
|-40,61
|Hektaş
|9,05
|-1,95
|29,29
|HUB Girişim
|1,83
|1,67
|53,78
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|-1,06
|-30,60
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|-10,11
|9,21
|İdealist Danışmanlık
|11,30
|0,89
|88,33
|İdealist GMYO
|1,60
|0,63
|-21,57
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|3,23
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,78
|-34,18
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|1,35
|-36,44
|İhlas Holding
|0,33
|10,00
|-37,74
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|3,13
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,62
|2,37
|-45,01
|Info Yatırım
|1,06
|0,95
|-10,17
|İntema
|18,82
|-1,93
|-22,68
|İpek Doğal Enerji
|5,45
|-0,18
|1,49
|İskenderun Demir Çelik
|5,76
|0,00
|18,07
(Sürecek)
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