Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,83
|-5,67
|119,38
|Acıpayam Selüloz
|3,35
|1,82
|29,31
|Adana Çimento (A)
|5,99
|1,70
|11,84
|Adana Çimento (B)
|4,04
|1,00
|7,55
|Adana Çimento (C)
|1,40
|0,72
|78,49
|Adel Kalemcilik
|11,15
|0,90
|-28,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,55
|-1,11
|78,39
|Afyon Çimento
|4,67
|2,41
|-39,97
|Ak Enerji
|0,61
|1,67
|-32,97
|Akbank
|6,81
|2,25
|-27,89
|Akçansa
|7,29
|1,82
|-28,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|3,08
|-62,11
|Akfen GMYO
|1,59
|1,27
|-34,02
|Akın Tekstil
|9,41
|0,64
|-33,31
|Akiş GMYO
|2,53
|1,61
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,46
|-0,84
|-11,73
|Aksa
|7,49
|2,88
|-37,50
|Aksa Enerji
|2,72
|2,64
|-34,14
|Aksigorta
|3,64
|-0,27
|20,02
|Aksu Enerji
|7,96
|-0,87
|50,20
|Alarko Carrıer
|39,28
|1,76
|-31,71
|Alarko GMYO
|45,58
|1,47
|-7,36
|Alarko Holding
|2,09
|2,96
|-40,42
|Albaraka Türk
|1,26
|0,80
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,85
|-2,17
|-26,69
|Alkim Kağıt
|4,25
|0,24
|-8,32
|Alkim Kimya
|23,78
|0,68
|0,30
|Altınyağ
|0,73
|0,00
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,40
|2,09
|-12,87
|Anadolu Cam
|2,60
|4,42
|1,84
|Anadolu Efes
|20,68
|0,10
|-13,14
|Anadolu Grubu Holding
|10,90
|-0,18
|-53,80
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,00
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,61
|1,38
|-27,36
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-2,58
|38,15
|Anel Elektrik
|1,62
|3,85
|-53,96
|Arçelik
|15,60
|2,30
|-24,90
|Arena Bilgisayar
|4,09
|0,99
|-3,31
|Armada Bilgisayar
|9,29
|0,00
|37,02
|Arsan Tekstil
|1,62
|1,89
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|0,91
|1,11
|-3,19
|Aselsan
|23,98
|2,22
|-24,35
|Aslan Çimento
|28,08
|0,65
|-25,28
|Ata GMYO
|3,89
|-0,26
|-18,79
|Atakule GMYO
|1,53
|0,66
|-25,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-3,64
|8,16
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,66
|-0,52
|-34,00
|Avrasya GMYO
|0,92
|0,00
|-41,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,13
|-0,88
|-32,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.238,10
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-3,74
|47,54
|Ayen Enerji
|2,55
|1,19
|-47,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,46
|0,69
|-10,89
|Aygaz
|11,56
|0,26
|-20,25
|Bagfaş
|4,78
|-0,21
|-54,48
|Bak Ambalaj
|4,64
|1,09
|-4,69
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-42,86
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|2,04
|-63,33
|Banvit
|10,56
|1,54
|-50,70
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|-0,49
|-13,39
|Batı Çimento
|2,61
|-2,61
|-40,56
|Batısöke Çimento
|1,16
|2,65
|-30,10
|Bera Holding
|2,04
|-1,45
|-34,19
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-1,16
|-23,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|-0,61
|-60,15
|Beyaz Filo
|2,67
|-1,48
|-92,06
|Bilici Yatırım
|1,36
|1,49
|-8,18
|Bim Mağazalar
|87,60
|0,23
|15,20
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|-24,39
|Birlik Mensucat
|0,92
|3,37
|-34,75
|Bizim Mağazaları
|6,54
|0,31
|-15,06
|Bolu Çimento
|3,37
|1,20
|-29,35
|Bomonti Elektrik
|0,48
|2,13
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,58
|0,93
|-31,36
|Borusan Yat. Paz.
|37,86
|-0,21
|-12,26
|Bosch Fren Sistemleri
|164,50
|1,04
|-10,20
|Bossa
|5,87
|2,26
|44,94
|Boyner Perakende Yat.
|4,30
|4,88
|-1,92
|Brisa
|6,19
|1,14
|-14,86
|Burçelik
|3,12
|2,30
|-18,96
|Burçelik Vana
|1,57
|-0,63
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,44
|0,45
|-12,32
|Carrefoursa
|3,61
|4,03
|-35,30
|Coca Cola İçecek
|30,64
|5,66
|-8,52
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|-2,08
|-19,66
|Credıtwest Faktorıng
|1,27
|1,60
|13,92
|Çelebi
|56,20
|-1,83
|64,95
|Çelik Halat
|5,33
|0,38
|42,52
|Çemaş Döküm
|0,75
|-6,25
|-59,46
|Çemtaş
|6,44
|2,06
|59,45
|Çimbeton
|26,58
|1,76
|-28,01
|Çimentaş
|8,35
|-1,42
|-27,96
|Çimsa
|7,33
|1,24
|-44,45
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|1,14
|-39,59
|Dagi Giyim
|1,32
|0,00
|-41,85
|Dagi Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|-30,77
|Dardanel
|1,10
|-4,35
|-43,59
|Datagate Bilgisayar
|4,08
|2,51
|-58,03
|Demirören Gazetecilik
|13,71
|2,01
|422,28
|Demısaş Döküm
|2,52
|0,40
|81,49
|Denge Holding
|1,18
|-0,84
|-37,63
|Deniz GMYO
|3,14
|5,37
|16,30
|Denizbank
|14,20
|19,93
|286,92
|Denizli Cam
|12,20
|-1,21
|2,78
|Derimod
|8,75
|0,46
|16,51
|Desa Deri
|1,78
|1,14
|76,24
|Despec Bilgisayar
|3,28
|2,82
|-8,64
|Deva Holding
|3,35
|1,82
|-23,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-38,46
|Ditaş Doğan
|5,57
|0,18
|-7,11
|DO-CO
|500,50
|2,06
|142,22
|Doğan Burda
|3,32
|1,22
|0,00
|Doğan Holding
|1,09
|0,00
|25,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|0,68
|-59,34
|Doğusan
|2,44
|-4,69
|67,12
|Doğuş GMYO
|2,30
|5,02
|-29,01
|Doğuş Otomotiv
|4,16
|1,22
|-44,82
|Döktaş Dökümcülük
|8,50
|2,53
|-22,73
|Duran Doğan Basım
|5,03
|2,24
|33,42
|Dyo Boya
|2,95
|-0,34
|-61,24
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|1,81
|-32,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,20
|0,42
|-28,21
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-5,19
|-38,14
|Ege Endüstri
|352,50
|1,32
|17,53
|Ege Gübre
|21,92
|0,64
|-14,11
|Ege Profil
|8,93
|-0,22
|-7,58
|Ege Seramik
|3,29
|3,46
|-24,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|4,08
|8,51
|-12,82
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-49,12
|Emek Elektrik
|1,00
|0,00
|-36,54
|Eminiş Ambalaj
|1,37
|-4,20
|-70,47
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|0,65
|-40,71
|Enerjisa Enerji
|5,19
|-1,70
|Enka İnşaat
|4,61
|-0,65
|-14,22
|Erbosan
|63,00
|1,53
|-20,57
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|2,14
|-18,20
|Ersu Gıda
|0,92
|1,10
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-41,27
|Etiler Gıda
|2,16
|-0,46
|-53,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|-2,53
|-29,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-2,94
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|-20,78
|Euro Yatırım Holding
|0,55
|-5,17
|-9,84
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|-1,02
|-58,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|0,37
|-80,38
|F-M İzmit Piston
|16,94
|1,26
|35,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,62
|4,62
|-26,42
|Ford Otosan
|52,15
|2,05
|-8,20
|Formet Çelik Kapı
|1,40
|19,66
|Frigo Pak Gıda
|1,72
|-3,91
|81,05
|Galatasaray Sportif
|1,20
|-0,83
|-42,79
|Garanti Bankası
|8,32
|3,87
|-19,04
|Garanti Faktoring
|1,96
|1,03
|-39,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|-2,74
|1,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,13
|-2,19
|24,21
|Gedik Yatırım Holding
|2,45
|-1,21
|77,54
|Gediz Ambalaj
|4,26
|-0,70
|17,84
|Gentaş
|1,78
|0,00
|18,66
|Gersan Elektrik
|3,01
|2,38
|-36,09
|Global Men. Değ.
|0,48
|4,35
|6,67
|Global Yat. Holding
|2,94
|2,08
|-18,56
|Good-Year
|3,50
|1,16
|-15,83
|Göltaş Çimento
|37,70
|1,67
|-41,35
|Gözde Girişim
|2,74
|1,86
|-51,59
|GSD Denizcilik
|1,29
|4,88
|-4,44
|GSD Holding
|0,81
|2,53
|12,50
|Gübre Fabrik.
|2,83
|1,80
|-33,10
|Güler Yat. Holding
|1,06
|1,92
|-8,62
|Güneş Sigorta
|1,54
|0,65
|-6,67
|Halk GMYO
|0,73
|-1,35
|-20,02
|Halk Sigorta
|1,10
|-1,79
|-17,40
|Hatay Tekstil
|3,87
|-0,51
|-22,13
|Hedef Girişim
|1,17
|3,54
|-41,11
|Hektaş
|9,23
|1,10
|31,86
|HUB Girişim
|1,80
|-2,17
|51,26
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,00
|-29,85
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|-4,15
|21,49
|İdealist Danışmanlık
|11,20
|4,58
|86,67
|İdealist GMYO
|1,59
|0,00
|-22,06
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|1,59
|-34,69
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|2,78
|-37,29
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,49
|1,48
|-46,28
|Info Yatırım
|1,05
|-0,94
|-11,02
|İntema
|19,19
|0,89
|-21,16
|İpek Doğal Enerji
|5,46
|-0,73
|1,68
|İskenderun Demir Çelik
|5,76
|3,78
|18,07
(Sürecek)
Kaynak: AA