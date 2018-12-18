Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,00
|0,67
|132,56
|Acıpayam Selüloz
|3,29
|7,17
|26,99
|Adana Çimento (A)
|5,89
|0,00
|9,97
|Adana Çimento (B)
|4,00
|0,00
|6,49
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,00
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,05
|-0,81
|-28,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,59
|2,87
|80,40
|Afyon Çimento
|4,56
|1,11
|-41,39
|Ak Enerji
|0,60
|0,00
|-34,07
|Akbank
|6,66
|3,90
|-29,48
|Akçansa
|7,16
|1,27
|-30,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,95
|-0,51
|-63,24
|Akfen GMYO
|1,57
|4,67
|-34,85
|Akın Tekstil
|9,35
|-0,43
|-33,73
|Akiş GMYO
|2,49
|0,40
|-10,81
|Akmerkez GMYO
|16,60
|0,00
|-10,98
|Aksa
|7,28
|0,69
|-39,25
|Aksa Enerji
|2,65
|3,52
|-35,84
|Aksigorta
|3,65
|0,83
|20,35
|Aksu Enerji
|8,03
|-0,86
|51,53
|Alarko Carrıer
|38,60
|-0,16
|-32,90
|Alarko GMYO
|44,92
|-0,35
|-8,70
|Alarko Holding
|2,03
|1,00
|-42,13
|Albaraka Türk
|1,25
|0,81
|-16,87
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,98
|4,00
|-25,06
|Alkim Kağıt
|4,24
|2,42
|-8,54
|Alkim Kimya
|23,62
|0,60
|-0,38
|Altınyağ
|0,73
|0,00
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,31
|2,86
|-14,65
|Anadolu Cam
|2,49
|-3,11
|-2,47
|Anadolu Efes
|20,66
|1,57
|-13,23
|Anadolu Grubu Holding
|10,92
|4,40
|-53,71
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,17
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,52
|0,77
|-28,35
|Anadolu Sigorta
|4,27
|0,23
|41,80
|Anel Elektrik
|1,56
|0,00
|-55,66
|Arçelik
|15,25
|0,00
|-26,58
|Arena Bilgisayar
|4,05
|-1,46
|-4,26
|Armada Bilgisayar
|9,29
|-0,43
|37,02
|Arsan Tekstil
|1,59
|0,63
|-9,14
|Artı Yatırım Holding
|0,90
|-1,10
|-4,26
|Aselsan
|23,46
|0,43
|-25,99
|Aslan Çimento
|27,90
|1,09
|-25,76
|Ata GMYO
|3,90
|0,26
|-18,58
|Atakule GMYO
|1,52
|-0,65
|-25,85
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,10
|-3,51
|12,24
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,70
|-2,41
|-33,65
|Avrasya GMYO
|0,92
|1,10
|-41,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|2,70
|-32,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.237,40
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,87
|0,00
|53,28
|Ayen Enerji
|2,52
|1,20
|-47,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,45
|2,84
|-11,50
|Aygaz
|11,53
|0,44
|-20,46
|Bagfaş
|4,79
|0,42
|-54,38
|Bak Ambalaj
|4,59
|-1,50
|-5,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-3,03
|-42,86
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|0,00
|-64,06
|Banvit
|10,40
|0,78
|-51,45
|Baştaş Başkent Çimento
|2,06
|-0,48
|-12,96
|Batı Çimento
|2,68
|1,52
|-38,97
|Batısöke Çimento
|1,13
|-0,88
|-31,90
|Bera Holding
|2,07
|5,61
|-33,23
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|1,17
|-22,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,23
|-59,90
|Beyaz Filo
|2,71
|-2,52
|-91,94
|Bilici Yatırım
|1,34
|0,00
|-9,53
|Bim Mağazalar
|87,40
|0,81
|14,94
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,31
|-3,13
|-24,39
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-36,88
|Bizim Mağazaları
|6,52
|0,77
|-15,32
|Bolu Çimento
|3,33
|0,00
|-30,19
|Bomonti Elektrik
|0,47
|-6,00
|-56,48
|Borusan Mannesmann
|7,51
|0,13
|-32,00
|Borusan Yat. Paz.
|37,94
|0,11
|-12,07
|Bosch Fren Sistemleri
|162,80
|-0,67
|-11,13
|Bossa
|5,74
|0,88
|41,73
|Boyner Perakende Yat.
|4,10
|4,59
|-6,49
|Brisa
|6,12
|0,33
|-15,82
|Burçelik
|3,05
|0,00
|-20,78
|Burçelik Vana
|1,58
|0,64
|-9,71
|Bursa Çimento
|4,42
|0,00
|-12,71
|Carrefoursa
|3,47
|0,58
|-37,81
|Coca Cola İçecek
|29,00
|-1,29
|-13,41
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|-4,00
|-17,95
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|0,00
|12,13
|Çelebi
|57,25
|8,12
|68,03
|Çelik Halat
|5,31
|1,34
|41,99
|Çemaş Döküm
|0,80
|-19,19
|-56,76
|Çemtaş
|6,31
|1,45
|56,24
|Çimbeton
|26,12
|-2,68
|-29,25
|Çimentaş
|8,47
|3,04
|-26,92
|Çimsa
|7,24
|0,98
|-45,13
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|1,16
|-40,27
|Dagi Giyim
|1,32
|-0,75
|-41,85
|Dagi Yatırım Holding
|1,00
|3,09
|-30,07
|Dardanel
|1,15
|10,58
|-41,03
|Datagate Bilgisayar
|3,98
|-1,73
|-59,06
|Demirören Gazetecilik
|13,44
|20,00
|411,99
|Demısaş Döküm
|2,51
|2,03
|80,77
|Denge Holding
|1,19
|-1,65
|-37,10
|Deniz GMYO
|2,98
|-5,70
|10,37
|Denizbank
|11,84
|-0,34
|222,62
|Denizli Cam
|12,35
|0,16
|4,04
|Derimod
|8,71
|-2,13
|15,98
|Desa Deri
|1,76
|2,33
|74,26
|Despec Bilgisayar
|3,19
|2,90
|-11,14
|Deva Holding
|3,29
|0,61
|-24,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-1,37
|-38,46
|Ditaş Doğan
|5,56
|2,02
|-7,27
|DO-CO
|490,40
|-2,17
|137,33
|Doğan Burda
|3,28
|7,89
|-1,20
|Doğan Holding
|1,09
|0,93
|25,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,47
|5,00
|-59,62
|Doğusan
|2,56
|8,94
|75,34
|Doğuş GMYO
|2,19
|-5,60
|-32,41
|Doğuş Otomotiv
|4,11
|0,49
|-45,48
|Döktaş Dökümcülük
|8,29
|4,02
|-24,64
|Duran Doğan Basım
|4,92
|-1,01
|30,50
|Dyo Boya
|2,96
|0,34
|-61,10
|Eczacıbaşı İlaç
|2,77
|0,36
|-33,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,17
|0,70
|-28,51
|Edip Gayrimenkul
|0,77
|6,94
|-34,75
|Ege Endüstri
|347,90
|-2,00
|16,00
|Ege Gübre
|21,78
|1,30
|-14,66
|Ege Profil
|8,95
|-0,22
|-7,38
|Ege Seramik
|3,18
|2,58
|-27,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,76
|6,21
|-19,66
|Ekiz Kimya
|0,30
|-3,23
|-47,37
|Emek Elektrik
|1,00
|1,01
|-36,54
|Eminiş Ambalaj
|1,43
|10,85
|-69,18
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|2,68
|-41,10
|Enerjisa Enerji
|5,28
|0,19
|Enka İnşaat
|4,64
|0,65
|-13,66
|Erbosan
|62,05
|0,08
|-21,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,48
|-0,40
|-19,91
|Ersu Gıda
|0,91
|0,00
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-41,27
|Etiler Gıda
|2,17
|-0,91
|-53,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|2,60
|-27,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|0,00
|-27,08
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|-19,58
|Euro Yatırım Holding
|0,58
|-3,33
|-4,92
|Fenerbahçe Futbol
|6,89
|-3,64
|-57,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|-1,10
|-80,45
|F-M İzmit Piston
|16,73
|1,39
|33,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,46
|18,09
|-29,67
|Ford Otosan
|51,10
|1,79
|-10,05
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|-1,68
|Frigo Pak Gıda
|1,79
|-2,19
|88,42
|Galatasaray Sportif
|1,21
|2,54
|-42,31
|Garanti Bankası
|8,01
|3,89
|-22,05
|Garanti Faktoring
|1,94
|-1,02
|-40,49
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|4,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,20
|-1,54
|26,98
|Gedik Yatırım Holding
|2,48
|-1,20
|79,71
|Gediz Ambalaj
|4,29
|0,70
|18,67
|Gentaş
|1,78
|-1,11
|18,66
|Gersan Elektrik
|2,94
|2,80
|-37,58
|Global Men. Değ.
|0,46
|2,22
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,88
|3,97
|-20,22
|Good-Year
|3,46
|1,17
|-16,79
|Göltaş Çimento
|37,08
|-0,64
|-42,31
|Gözde Girişim
|2,69
|1,51
|-52,47
|GSD Denizcilik
|1,23
|-4,65
|-8,89
|GSD Holding
|0,79
|1,28
|9,72
|Gübre Fabrik.
|2,78
|-0,71
|-34,28
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,00
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,53
|2,00
|-7,27
|Halk GMYO
|0,74
|1,37
|-18,93
|Halk Sigorta
|1,12
|-1,75
|-15,90
|Hatay Tekstil
|3,89
|3,46
|-21,73
|Hedef Girişim
|1,13
|0,89
|-43,12
|Hektaş
|9,13
|-0,76
|30,43
|HUB Girişim
|1,84
|-0,54
|54,62
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|3,30
|-29,85
|ICBC Turkey Bank
|5,78
|-19,94
|26,75
|İdealist Danışmanlık
|10,71
|-0,19
|78,50
|İdealist GMYO
|1,59
|0,00
|-22,06
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,80
|-35,71
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|0,00
|-38,98
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,41
|2,08
|-47,06
|Info Yatırım
|1,06
|1,92
|-10,17
|İntema
|19,02
|-0,73
|-21,86
|İpek Doğal Enerji
|5,50
|-0,90
|2,42
|İskenderun Demir Çelik
|5,55
|-1,42
|13,76
(Sürecek)
Kaynak: AA