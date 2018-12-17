Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,98
|16,41
|131,01
|Acıpayam Selüloz
|3,07
|0,00
|18,50
|Adana Çimento (A)
|5,89
|-1,01
|9,97
|Adana Çimento (B)
|4,00
|0,00
|6,49
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,00
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,14
|0,00
|-28,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,49
|-1,41
|75,38
|Afyon Çimento
|4,51
|-1,10
|-42,03
|Ak Enerji
|0,60
|-1,64
|-34,07
|Akbank
|6,41
|0,94
|-32,12
|Akçansa
|7,07
|-0,14
|-30,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|-2,00
|-63,05
|Akfen GMYO
|1,50
|3,45
|-37,76
|Akın Tekstil
|9,39
|-0,63
|-33,45
|Akiş GMYO
|2,48
|-1,59
|-11,17
|Akmerkez GMYO
|16,60
|-0,24
|-10,98
|Aksa
|7,23
|-2,82
|-39,67
|Aksa Enerji
|2,56
|-2,29
|-38,01
|Aksigorta
|3,62
|0,56
|19,36
|Aksu Enerji
|8,10
|1,89
|52,85
|Alarko Carrıer
|38,66
|-0,82
|-32,79
|Alarko GMYO
|45,08
|-2,25
|-8,38
|Alarko Holding
|2,01
|-1,95
|-42,70
|Albaraka Türk
|1,24
|0,00
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,75
|1,23
|-27,94
|Alkim Kağıt
|4,14
|2,73
|-10,69
|Alkim Kimya
|23,48
|-0,09
|-0,97
|Altınyağ
|0,73
|-6,41
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|-1,41
|-17,03
|Anadolu Cam
|2,57
|-2,65
|0,67
|Anadolu Efes
|20,34
|-5,31
|-14,57
|Anadolu Grubu Holding
|10,46
|-0,76
|-55,66
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|-1,68
|-25,29
|Anadolu Isuzu
|6,47
|0,31
|-28,90
|Anadolu Sigorta
|4,26
|-1,62
|41,47
|Anel Elektrik
|1,56
|0,65
|-55,66
|Arçelik
|15,25
|-2,62
|-26,58
|Arena Bilgisayar
|4,11
|11,08
|-2,84
|Armada Bilgisayar
|9,33
|0,21
|37,61
|Arsan Tekstil
|1,58
|-3,07
|-9,71
|Artı Yatırım Holding
|0,91
|0,00
|-3,19
|Aselsan
|23,36
|-2,18
|-26,30
|Aslan Çimento
|27,60
|-0,72
|-26,56
|Ata GMYO
|3,89
|-0,26
|-18,79
|Atakule GMYO
|1,53
|1,32
|-25,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,23
|0,00
|-53,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,14
|1,79
|16,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,89
|-0,12
|-32,01
|Avrasya GMYO
|0,91
|-1,09
|-42,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|-0,89
|-33,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.236,80
|0,17
|Avrupa Yatırım Holding
|1,87
|-4,10
|53,28
|Ayen Enerji
|2,49
|0,40
|-48,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,41
|0,71
|-13,94
|Aygaz
|11,48
|-0,43
|-20,80
|Bagfaş
|4,77
|-0,63
|-54,57
|Bak Ambalaj
|4,66
|-1,48
|-4,28
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|10,00
|-41,07
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|1,38
|-64,06
|Banvit
|10,32
|-1,71
|-51,82
|Baştaş Başkent Çimento
|2,07
|-0,48
|-12,54
|Batı Çimento
|2,64
|0,38
|-39,88
|Batısöke Çimento
|1,14
|-5,79
|-31,30
|Bera Holding
|1,96
|2,62
|-36,77
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|4,91
|-23,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|-1,22
|-60,39
|Beyaz Filo
|2,78
|2,96
|-91,73
|Bilici Yatırım
|1,34
|-1,47
|-9,53
|Bim Mağazalar
|86,70
|-0,80
|14,02
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,32
|3,23
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,89
|2,30
|-36,88
|Bizim Mağazaları
|6,47
|0,31
|-15,97
|Bolu Çimento
|3,33
|-1,19
|-30,19
|Bomonti Elektrik
|0,50
|0,00
|-53,70
|Borusan Mannesmann
|7,50
|-0,66
|-32,09
|Borusan Yat. Paz.
|37,90
|0,00
|-12,16
|Bosch Fren Sistemleri
|163,90
|-0,36
|-10,53
|Bossa
|5,69
|-0,70
|40,49
|Boyner Perakende Yat.
|3,92
|-2,97
|-10,59
|Brisa
|6,10
|-1,13
|-16,09
|Burçelik
|3,05
|0,00
|-20,78
|Burçelik Vana
|1,57
|1,29
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,42
|-1,34
|-12,71
|Carrefoursa
|3,45
|0,58
|-38,17
|Coca Cola İçecek
|29,38
|-2,00
|-12,28
|Cosmos Yat. Holding
|1,00
|-5,66
|-14,53
|Credıtwest Faktorıng
|1,25
|-1,57
|12,13
|Çelebi
|52,95
|0,28
|55,41
|Çelik Halat
|5,24
|0,38
|40,12
|Çemaş Döküm
|0,99
|19,28
|-46,49
|Çemtaş
|6,22
|-0,64
|54,01
|Çimbeton
|26,84
|0,15
|-27,30
|Çimentaş
|8,22
|0,86
|-29,08
|Çimsa
|7,17
|-0,14
|-45,66
|Çuhadaroğlu Metal
|1,73
|0,00
|-40,96
|Dagi Giyim
|1,33
|2,31
|-41,41
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|-32,17
|Dardanel
|1,04
|-0,95
|-46,67
|Datagate Bilgisayar
|4,05
|-0,49
|-58,34
|Demirören Gazetecilik
|11,20
|19,91
|326,66
|Demısaş Döküm
|2,46
|-1,60
|77,17
|Denge Holding
|1,21
|2,54
|-36,05
|Deniz GMYO
|3,16
|11,66
|17,04
|Denizbank
|11,88
|20,00
|223,71
|Denizli Cam
|12,33
|2,75
|3,88
|Derimod
|8,90
|-1,44
|18,51
|Desa Deri
|1,72
|-3,91
|70,30
|Despec Bilgisayar
|3,10
|0,65
|-13,65
|Deva Holding
|3,27
|-0,61
|-25,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|0,00
|-37,61
|Ditaş Doğan
|5,45
|-1,62
|-9,11
|DO-CO
|501,30
|-2,39
|142,61
|Doğan Burda
|3,04
|2,01
|-8,43
|Doğan Holding
|1,08
|-1,82
|24,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|2,19
|-61,54
|Doğusan
|2,35
|1,29
|60,96
|Doğuş GMYO
|2,32
|0,87
|-28,40
|Doğuş Otomotiv
|4,09
|-0,49
|-45,75
|Döktaş Dökümcülük
|7,97
|2,18
|-27,55
|Duran Doğan Basım
|4,97
|7,58
|31,83
|Dyo Boya
|2,95
|-1,34
|-61,24
|Eczacıbaşı İlaç
|2,76
|-1,08
|-33,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,12
|-2,47
|-29,01
|Edip Gayrimenkul
|0,72
|1,41
|-38,98
|Ege Endüstri
|355,00
|-0,89
|18,36
|Ege Gübre
|21,50
|-0,92
|-15,75
|Ege Profil
|8,97
|-0,88
|-7,17
|Ege Seramik
|3,10
|-0,32
|-29,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|3,54
|-0,28
|-24,36
|Ekiz Kimya
|0,31
|3,33
|-45,61
|Emek Elektrik
|0,99
|0,00
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,29
|19,44
|-72,20
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|-0,67
|-42,64
|Enerjisa Enerji
|5,27
|-0,57
|Enka İnşaat
|4,61
|0,88
|-14,22
|Erbosan
|62,00
|0,57
|-21,83
|Ereğli Demir Çelik
|7,51
|-0,40
|-19,59
|Ersu Gıda
|0,91
|-1,09
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,74
|-1,33
|-41,27
|Etiler Gıda
|2,19
|0,46
|-53,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|-29,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,68
|-1,45
|-27,08
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|4,62
|-18,38
|Euro Yatırım Holding
|0,60
|7,14
|-1,64
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|4,38
|-56,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,73
|0,74
|-80,23
|F-M İzmit Piston
|16,50
|0,36
|31,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,93
|-2,33
|-40,45
|Ford Otosan
|50,20
|0,52
|-11,63
|Formet Çelik Kapı
|1,19
|5,31
|Frigo Pak Gıda
|1,83
|-8,04
|92,63
|Galatasaray Sportif
|1,18
|0,85
|-43,74
|Garanti Bankası
|7,71
|-0,64
|-24,97
|Garanti Faktoring
|1,96
|-2,49
|-39,88
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|5,80
|4,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,25
|0,00
|28,97
|Gedik Yatırım Holding
|2,51
|-0,40
|81,88
|Gediz Ambalaj
|4,26
|0,71
|17,84
|Gentaş
|1,80
|-2,17
|19,99
|Gersan Elektrik
|2,86
|-2,72
|-39,28
|Global Men. Değ.
|0,45
|-4,26
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,77
|-1,07
|-23,27
|Good-Year
|3,42
|0,00
|-17,75
|Göltaş Çimento
|37,32
|-3,32
|-41,94
|Gözde Girişim
|2,65
|1,15
|-53,18
|GSD Denizcilik
|1,29
|-2,27
|-4,44
|GSD Holding
|0,78
|0,00
|8,33
|Gübre Fabrik.
|2,80
|-1,75
|-33,81
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,00
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,50
|1,35
|-9,09
|Halk GMYO
|0,73
|4,29
|-20,02
|Halk Sigorta
|1,14
|4,59
|-14,39
|Hatay Tekstil
|3,76
|-1,57
|-24,35
|Hedef Girişim
|1,12
|-0,88
|-43,63
|Hektaş
|9,20
|-1,08
|31,43
|HUB Girişim
|1,85
|2,78
|55,46
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|-2,15
|-32,09
|ICBC Turkey Bank
|7,22
|-19,96
|58,33
|İdealist Danışmanlık
|10,73
|-1,83
|78,83
|İdealist GMYO
|1,59
|0,00
|-22,06
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|3,23
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,63
|-36,22
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|4,35
|-38,98
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,30
|0,19
|-48,14
|Info Yatırım
|1,04
|0,00
|-11,86
|İntema
|19,16
|1,38
|-21,28
|İpek Doğal Enerji
|5,55
|0,36
|3,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,63
|-1,23
|15,40
(Sürecek)
Kaynak: AA