Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,00 2,56 210,08
Acıpayam Selüloz 3,10 -5,49 19,66
Adana Çimento (A) 5,99 -1,32 11,84
Adana Çimento (B) 4,05 -0,74 7,82
Adana Çimento (C) 1,38 0,00 75,94
Adel Kalemcilik 11,44 -2,22 -26,31
Adese Alışveriş Ticaret 3,13 -4,86 57,29
Afyon Çimento 4,61 -4,36 -40,75
Ak Enerji 0,61 -3,17 -32,97
Akbank 6,44 -3,88 -31,81
Akçansa 7,15 -2,05 -30,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,13 -5,75 -59,84
Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83
Akın Tekstil 10,22 12,68 -27,57
Akiş GMYO 2,54 0,79 -9,02
Akmerkez GMYO 16,70 -2,79 -10,45
Aksa 7,64 -3,29 -36,25
Aksa Enerji 2,70 -6,57 -34,62
Aksigorta 3,57 -0,83 17,71
Aksu Enerji 8,46 -0,70 59,64
Alarko Carrıer 39,02 -2,30 -32,17
Alarko GMYO 45,36 -4,14 -7,81
Alarko Holding 2,07 -5,05 -40,99
Albaraka Türk 1,25 -2,34 -16,87
Alcatel Lucent Teletaş 5,55 1,09 -30,45
Alkim Kağıt 4,22 -5,80 -8,97
Alkim Kimya 23,90 -1,16 0,80
Altınyağ 0,77 -3,75 -35,63
Altınyunus Çeşme 4,30 1,18 -14,85
Anadolu Cam 2,70 -1,46 5,76
Anadolu Efes 20,40 0,39 -14,32
Anadolu Grubu Holding 11,20 -2,18 -52,52
Anadolu Hayat Emek. 5,86 -1,84 -25,03
Anadolu Isuzu 6,71 -3,45 -26,26
Anadolu Sigorta 4,33 0,00 43,80
Anel Elektrik 1,59 -3,64 -54,81
Arçelik 15,19 -1,36 -26,87
Arena Bilgisayar 3,58 -5,29 -15,37
Armada Bilgisayar 9,54 0,95 40,71
Arsan Tekstil 1,61 -3,01 -8,00
Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38
Aselsan 24,80 -3,73 -21,84
Aslan Çimento 27,98 -3,12 -25,55
Ata GMYO 3,88 1,31 -19,00
Atakule GMYO 1,53 -3,77 -25,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,24 -4,00 -51,02
Atlas Yat. Ort. 1,30 -5,80 32,65
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,95 -4,32 -32,50
Avrasya GMYO 0,94 -4,08 -40,51
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -3,39 -32,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.233,40 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,77 -7,33 45,08
Ayen Enerji 2,59 0,00 -46,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,50 -1,32 -8,44
Aygaz 11,48 -1,88 -20,80
Bagfaş 5,01 -3,65 -52,29
Bak Ambalaj 4,41 -5,16 -9,41
Balatacılar Balatacılık 0,33 3,13 -41,07
Bantaş Ambalaj 1,50 -3,23 -63,33
Banvit 10,77 -5,53 -49,72
Baştaş Başkent Çimento 1,99 -1,49 -15,92
Batı Çimento 2,58 -4,09 -41,24
Batısöke Çimento 1,13 -3,42 -31,90
Bera Holding 1,88 -3,59 -39,35
Berkosan Yalıtım 1,65 -2,94 -26,01
Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 -3,49 -59,41
Beyaz Filo 3,00 -5,36 -91,08
Bilici Yatırım 1,35 -4,26 -8,86
Bim Mağazalar 88,00 1,32 15,73
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,32 -3,03 -21,95
Birlik Mensucat 0,90 -1,10 -36,17
Bizim Mağazaları 6,55 0,77 -14,94
Bolu Çimento 3,41 -2,85 -28,51
Bomonti Elektrik 0,54 -5,26 -50,00
Borusan Mannesmann 7,70 -3,14 -30,28
Borusan Yat. Paz. 37,54 -0,11 -13,00
Bosch Fren Sistemleri 166,70 -3,59 -9,00
Bossa 5,74 -1,03 41,73
Boyner Perakende Yat. 3,49 -0,29 -20,40
Brisa 6,10 -1,45 -16,09
Burçelik 3,10 -0,32 -19,48
Burçelik Vana 1,60 -3,61 -8,57
Bursa Çimento 4,54 -2,78 -10,34
Carrefoursa 3,59 -4,27 -35,66
Coca Cola İçecek 30,80 -0,19 -8,04
Cosmos Yat. Holding 0,96 6,67 -17,95
Credıtwest Faktorıng 1,28 -3,76 14,82
Çelebi 52,05 -0,38 52,77
Çelik Halat 5,13 -3,39 37,18
Çemaş Döküm 1,18 4,42 -36,22
Çemtaş 6,30 -3,37 55,99
Çimbeton 27,30 -4,34 -26,06
Çimentaş 7,99 -1,36 -31,06
Çimsa 7,25 -2,16 -45,05
Çuhadaroğlu Metal 1,75 -5,41 -40,27
Dagi Giyim 1,30 -3,70 -42,73
Dagi Yatırım Holding 0,96 -1,03 -32,87
Dardanel 1,06 0,95 -45,64
Datagate Bilgisayar 3,95 -5,05 -59,37
Demirören Gazetecilik 8,20 -4,54 212,38
Demısaş Döküm 2,55 -6,25 83,65
Denge Holding 1,20 -7,69 -36,58
Deniz GMYO 2,84 -6,89 5,19
Denizbank 9,99 -5,67 172,21
Denizli Cam 11,22 2,09 -5,48
Derimod 9,20 -1,81 22,50
Desa Deri 1,66 -8,29 64,36
Despec Bilgisayar 3,20 -2,74 -10,86
Deva Holding 3,31 -3,78 -24,43
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -2,67 -37,61
Ditaş Doğan 5,53 -1,78 -7,78
DO-CO 525,00 3,96 154,08
Doğan Burda 3,06 -6,99 -7,83
Doğan Holding 1,08 -5,26 24,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33 5,56 -63,46
Doğusan 2,37 -2,87 62,33
Doğuş GMYO 2,07 -5,48 -36,11
Doğuş Otomotiv 4,20 -5,83 -44,29
Döktaş Dökümcülük 7,84 -2,73 -28,73
Duran Doğan Basım 4,53 -6,02 20,16
Dyo Boya 3,08 -4,94 -59,53
Eczacıbaşı İlaç 2,85 -4,04 -31,82
Eczacıbaşı Yatırım 6,97 -0,71 -30,51
Edip Gayrimenkul 0,75 -2,60 -36,44
Ege Endüstri 369,00 1,93 23,03
Ege Gübre 21,80 -1,18 -14,58
Ege Profil 8,86 -0,56 -8,31
Ege Seramik 3,20 -4,48 -26,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 3,60 -2,17 -23,08
Ekiz Kimya 0,30 -3,23 -47,37
Emek Elektrik 1,00 -9,09 -36,54
Eminiş Ambalaj 1,13 -1,74 -75,65
Emlak Konut GMYO 1,55 -3,13 -40,33
Enerjisa Enerji 5,15 -1,15
Enka İnşaat 4,47 -0,45 -16,82
Erbosan 62,65 -2,49 -21,01
Ereğli Demir Çelik 7,36 -0,67 -21,20
Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01
Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65
Etiler Gıda 2,19 -1,79 -53,30
Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 0,00 -26,16
Euro Trend Yat. Ort. 0,65 1,56 -30,30
Euro Yat. Ort. 0,71 4,41 -14,78
Euro Yatırım Holding 0,51 2,00 -16,39
Fenerbahçe Futbol 6,43 -4,88 -60,58
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 -4,95 -79,15
F-M İzmit Piston 16,95 -2,53 35,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,17 -3,65 -35,57
Ford Otosan 48,80 -0,57 -14,09
Formet Çelik Kapı 1,09 -6,84
Frigo Pak Gıda 2,13 -11,25 124,21
Galatasaray Sportif 1,18 -2,48 -43,74
Garanti Bankası 7,49 -3,73 -27,11
Garanti Faktoring 2,06 -3,74 -36,81
Garanti Yat. Ort. 0,88 -2,22 25,45
Gedik Y. Men. Değ. 3,27 -3,82 29,76
Gedik Yatırım Holding 2,67 1,52 93,48
Gediz Ambalaj 4,25 -2,30 17,57
Gentaş 1,95 -2,01 29,99
Gersan Elektrik 3,05 -8,13 -35,24
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 2,97 2,06 -17,73
Good-Year 3,42 -2,84 -17,75
Göltaş Çimento 37,40 -4,93 -41,81
Gözde Girişim 2,67 -6,97 -52,83
GSD Denizcilik 1,27 -12,41 -5,93
GSD Holding 0,78 -6,02 8,33
Gübre Fabrik. 2,90 -2,68 -31,44
Güler Yat. Holding 1,03 -3,74 -11,21
Güneş Sigorta 1,55 -4,91 -6,06
Halk GMYO 0,67 -4,29 -26,60
Halk Sigorta 1,15 0,00 -13,64
Hatay Tekstil 3,81 -3,30 -23,34
Hedef Girişim 1,17 -3,31 -41,11
Hektaş 9,36 0,86 33,71
HUB Girişim 1,77 -2,21 48,74
Hürriyet Gzt. 0,95 -5,00 -29,10
ICBC Turkey Bank 11,16 0,54 144,74
İdealist Danışmanlık 10,95 -9,05 82,50
İdealist GMYO 1,63 -1,21 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,29 -4,44 -34,18
İhlas Gazetecilik 0,73 -3,95 -38,14
İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,30 -2,93 -48,14
Info Yatırım 1,02 -4,67 -13,56
İntema 19,73 -1,94 -18,94
İpek Doğal Enerji 5,56 -4,63 3,54
İskenderun Demir Çelik 5,63 -3,92 15,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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