Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,90 5,41 202,33
Acıpayam Selüloz 3,28 -1,80 26,61
Adana Çimento (A) 6,07 -0,16 13,33
Adana Çimento (B) 4,08 -0,24 8,62
Adana Çimento (C) 1,38 0,00 75,94
Adel Kalemcilik 11,70 -0,68 -24,64
Adese Alışveriş Ticaret 3,29 -6,00 65,33
Afyon Çimento 4,82 -1,43 -38,05
Ak Enerji 0,63 -1,56 -30,77
Akbank 6,70 -0,74 -29,05
Akçansa 7,30 1,11 -28,69
Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 -5,04 -57,39
Akfen GMYO 1,48 2,07 -38,59
Akın Tekstil 9,07 2,02 -35,72
Akiş GMYO 2,52 -1,56 -9,74
Akmerkez GMYO 17,18 -0,58 -7,87
Aksa 7,90 -0,38 -34,08
Aksa Enerji 2,89 -1,70 -30,02
Aksigorta 3,60 1,69 18,70
Aksu Enerji 8,52 -0,35 60,77
Alarko Carrıer 39,94 -0,65 -30,57
Alarko GMYO 47,32 -0,80 -3,82
Alarko Holding 2,18 0,00 -37,85
Albaraka Türk 1,28 -0,78 -14,87
Alcatel Lucent Teletaş 5,49 -1,08 -31,20
Alkim Kağıt 4,48 0,90 -3,36
Alkim Kimya 24,18 -0,17 1,98
Altınyağ 0,80 1,27 -33,12
Altınyunus Çeşme 4,25 1,19 -15,84
Anadolu Cam 2,74 0,00 7,33
Anadolu Efes 20,32 -1,36 -14,66
Anadolu Grubu Holding 11,45 -1,97 -51,47
Anadolu Hayat Emek. 5,97 -1,49 -23,63
Anadolu Isuzu 6,95 0,00 -23,63
Anadolu Sigorta 4,33 -1,14 43,80
Anel Elektrik 1,65 -3,51 -53,11
Arçelik 15,40 1,32 -25,86
Arena Bilgisayar 3,78 -0,53 -10,64
Armada Bilgisayar 9,45 -0,42 39,38
Arsan Tekstil 1,66 1,22 -5,14
Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38
Aselsan 25,76 -0,92 -18,81
Aslan Çimento 28,88 0,28 -23,15
Ata GMYO 3,83 -0,52 -20,04
Atakule GMYO 1,59 0,63 -22,44
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,25 4,17 -48,98
Atlas Yat. Ort. 1,38 3,76 40,82
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,49 0,97 -29,45
Avrasya GMYO 0,98 3,16 -37,97
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 2,61 -29,76
Avrasya Stratejik GMYF 1.232,70 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,91 -6,83 56,56
Ayen Enerji 2,59 -2,63 -46,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,52 -1,94 -7,22
Aygaz 11,70 -0,93 -19,29
Bagfaş 5,20 -0,76 -50,48
Bak Ambalaj 4,65 -0,21 -4,48
Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -42,86
Bantaş Ambalaj 1,55 -1,90 -62,10
Banvit 11,40 -1,38 -46,78
Baştaş Başkent Çimento 2,02 -2,88 -14,65
Batı Çimento 2,69 -2,54 -38,74
Batısöke Çimento 1,17 2,63 -29,49
Bera Holding 1,95 -3,94 -37,10
Berkosan Yalıtım 1,70 -2,30 -23,77
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 2,99 -57,95
Beyaz Filo 3,17 -3,65 -90,57
Bilici Yatırım 1,41 0,00 -4,81
Bim Mağazalar 86,85 2,48 14,21
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 3,13 -19,51
Birlik Mensucat 0,91 -2,15 -35,46
Bizim Mağazaları 6,50 -0,61 -15,58
Bolu Çimento 3,51 -0,57 -26,42
Bomonti Elektrik 0,57 0,00 -47,22
Borusan Mannesmann 7,95 0,25 -28,01
Borusan Yat. Paz. 37,58 0,16 -12,91
Bosch Fren Sistemleri 172,90 -1,48 -5,61
Bossa 5,80 0,17 43,21
Boyner Perakende Yat. 3,50 -0,57 -20,17
Brisa 6,19 1,14 -14,86
Burçelik 3,11 -0,96 -19,22
Burçelik Vana 1,66 0,61 -5,14
Bursa Çimento 4,67 -0,43 -7,77
Carrefoursa 3,75 -0,79 -32,80
Coca Cola İçecek 30,86 1,18 -7,86
Cosmos Yat. Holding 0,90 5,88 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,33 1,53 19,31
Çelebi 52,25 0,48 53,36
Çelik Halat 5,31 0,19 41,99
Çemaş Döküm 1,13 -3,42 -38,92
Çemtaş 6,52 -0,61 61,44
Çimbeton 28,54 -0,21 -22,70
Çimentaş 8,10 -1,10 -30,11
Çimsa 7,41 0,27 -43,84
Çuhadaroğlu Metal 1,85 -0,54 -36,86
Dagi Giyim 1,35 0,75 -40,53
Dagi Yatırım Holding 0,97 -1,02 -32,17
Dardanel 1,05 0,96 -46,15
Datagate Bilgisayar 4,16 -1,42 -57,21
Demirören Gazetecilik 8,59 -1,38 227,23
Demısaş Döküm 2,72 -2,86 95,89
Denge Holding 1,30 -4,41 -31,29
Deniz GMYO 3,05 -1,29 12,96
Denizbank 10,59 -7,11 188,56
Denizli Cam 10,99 -1,08 -7,41
Derimod 9,37 0,00 24,77
Desa Deri 1,81 -1,09 79,21
Despec Bilgisayar 3,29 -2,08 -8,36
Deva Holding 3,44 0,00 -21,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90
Ditaş Doğan 5,63 0,36 -6,11
DO-CO 505,00 -0,24 144,40
Doğan Burda 3,29 -0,60 -0,90
Doğan Holding 1,14 0,88 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 0,00 -65,38
Doğusan 2,44 0,41 67,12
Doğuş GMYO 2,19 -1,35 -32,41
Doğuş Otomotiv 4,46 -2,62 -40,84
Döktaş Dökümcülük 8,06 -3,82 -26,73
Duran Doğan Basım 4,82 -1,23 27,85
Dyo Boya 3,24 4,52 -57,42
Eczacıbaşı İlaç 2,97 1,02 -28,95
Eczacıbaşı Yatırım 7,02 -0,99 -30,01
Edip Gayrimenkul 0,77 5,48 -34,75
Ege Endüstri 362,00 0,72 20,70
Ege Gübre 22,06 -2,73 -13,56
Ege Profil 8,91 0,11 -7,79
Ege Seramik 3,35 -1,47 -23,36
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 3,68 -0,54 -21,37
Ekiz Kimya 0,31 -3,13 -45,61
Emek Elektrik 1,10 -4,35 -30,19
Eminiş Ambalaj 1,15 -2,54 -75,22
Emlak Konut GMYO 1,60 -0,62 -38,40
Enerjisa Enerji 5,21 0,77
Enka İnşaat 4,53 -1,31 -16,45
Erbosan 64,25 -0,77 -18,99
Ereğli Demir Çelik 7,41 -0,27 -20,66
Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01
Escort Teknoloji 0,71 1,43 -43,65
Etiler Gıda 2,23 2,76 -52,45
Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 -2,41 -26,16
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -31,37
Euro Yat. Ort. 0,68 7,94 -18,38
Euro Yatırım Holding 0,50 0,00 -18,03
Fenerbahçe Futbol 6,76 1,05 -58,56
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -1,30 -78,06
F-M İzmit Piston 17,39 -1,70 38,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,29 1,23 -33,13
Ford Otosan 49,08 -2,91 -13,60
Formet Çelik Kapı 1,17 0,00
Frigo Pak Gıda 2,40 -3,61 152,63
Galatasaray Sportif 1,21 1,68 -42,31
Garanti Bankası 7,78 -0,77 -24,29
Garanti Faktoring 2,14 4,90 -34,36
Garanti Yat. Ort. 0,90 20,00 28,31
Gedik Y. Men. Değ. 3,40 -12,60 34,92
Gedik Yatırım Holding 2,63 -11,74 90,58
Gediz Ambalaj 4,35 -0,68 20,33
Gentaş 1,99 -1,00 32,66
Gersan Elektrik 3,32 -1,78 -29,51
Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22
Global Yat. Holding 2,91 1,04 -19,39
Good-Year 3,52 2,92 -15,35
Göltaş Çimento 39,34 -2,82 -38,80
Gözde Girişim 2,87 1,06 -49,29
GSD Denizcilik 1,45 9,85 7,41
GSD Holding 0,83 0,00 15,28
Gübre Fabrik. 2,98 0,00 -29,55
Güler Yat. Holding 1,07 1,90 -7,76
Güneş Sigorta 1,63 0,00 -1,21
Halk GMYO 0,70 -1,41 -23,31
Halk Sigorta 1,15 -0,86 -13,64
Hatay Tekstil 3,94 -3,19 -20,72
Hedef Girişim 1,21 0,83 -39,10
Hektaş 9,28 -0,96 32,57
HUB Girişim 1,81 -12,14 52,10
Hürriyet Gzt. 1,00 1,01 -25,37
ICBC Turkey Bank 11,10 1,37 143,42
İdealist Danışmanlık 12,04 5,99 100,67
İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,33 0,00 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,35 2,27 -31,12
İhlas Gazetecilik 0,76 0,00 -35,59
İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,33 3,13 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,46 -1,97 -46,57
Info Yatırım 1,07 -3,60 -9,32
İntema 20,12 -1,66 -17,34
İpek Doğal Enerji 5,83 -1,69 8,57
İskenderun Demir Çelik 5,86 0,17 20,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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