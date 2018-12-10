Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,70
|19,74
|186,82
|Acıpayam Selüloz
|3,34
|-0,60
|28,92
|Adana Çimento (A)
|6,08
|-0,49
|13,52
|Adana Çimento (B)
|4,09
|-0,97
|8,88
|Adana Çimento (C)
|1,38
|0,00
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,78
|-0,34
|-24,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,50
|-12,50
|75,88
|Afyon Çimento
|4,89
|-1,61
|-37,15
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|-29,67
|Akbank
|6,75
|-2,03
|-28,52
|Akçansa
|7,22
|0,98
|-29,47
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,38
|1,28
|-55,13
|Akfen GMYO
|1,45
|-2,03
|-39,83
|Akın Tekstil
|8,89
|2,30
|-37,00
|Akiş GMYO
|2,56
|-2,66
|-8,30
|Akmerkez GMYO
|17,28
|1,05
|-7,34
|Aksa
|7,93
|-2,22
|-33,83
|Aksa Enerji
|2,94
|-2,00
|-28,81
|Aksigorta
|3,54
|0,00
|16,72
|Aksu Enerji
|8,55
|-2,40
|61,34
|Alarko Carrıer
|40,20
|0,05
|-30,11
|Alarko GMYO
|47,70
|-1,36
|-3,05
|Alarko Holding
|2,18
|0,46
|-37,85
|Albaraka Türk
|1,29
|-0,77
|-14,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,55
|0,00
|-30,45
|Alkim Kağıt
|4,44
|-2,63
|-4,22
|Alkim Kimya
|24,22
|-1,14
|2,15
|Altınyağ
|0,79
|-1,25
|-33,95
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,74
|-0,36
|7,33
|Anadolu Efes
|20,60
|-2,37
|-13,48
|Anadolu Grubu Holding
|11,68
|-2,50
|-50,49
|Anadolu Hayat Emek.
|6,06
|-0,49
|-22,48
|Anadolu Isuzu
|6,95
|-1,56
|-23,63
|Anadolu Sigorta
|4,38
|0,00
|45,46
|Anel Elektrik
|1,71
|0,00
|-51,40
|Arçelik
|15,20
|-1,75
|-26,82
|Arena Bilgisayar
|3,80
|0,00
|-10,17
|Armada Bilgisayar
|9,49
|-0,21
|39,97
|Arsan Tekstil
|1,64
|1,23
|-6,29
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-1,96
|6,38
|Aselsan
|26,00
|-2,18
|-18,06
|Aslan Çimento
|28,80
|-0,76
|-23,36
|Ata GMYO
|3,85
|-1,28
|-19,62
|Atakule GMYO
|1,58
|1,94
|-22,93
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|4,35
|-51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-0,75
|35,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,37
|-1,67
|-30,13
|Avrasya GMYO
|0,95
|-1,04
|-39,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-0,86
|-31,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.232,00
|0,16
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|0,49
|68,03
|Ayen Enerji
|2,66
|-1,85
|-44,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|-1,90
|-5,39
|Aygaz
|11,81
|0,08
|-18,53
|Bagfaş
|5,24
|-0,57
|-50,10
|Bak Ambalaj
|4,66
|5,67
|-4,28
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|6,67
|-42,86
|Bantaş Ambalaj
|1,58
|-1,25
|-61,37
|Banvit
|11,56
|-0,77
|-46,03
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|5,05
|-12,12
|Batı Çimento
|2,76
|2,99
|-37,15
|Batısöke Çimento
|1,14
|-1,72
|-31,30
|Bera Holding
|2,03
|-3,79
|-34,52
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|-2,79
|-21,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-1,18
|-59,17
|Beyaz Filo
|3,29
|-1,79
|-90,21
|Bilici Yatırım
|1,41
|0,00
|-4,81
|Bim Mağazalar
|84,75
|1,07
|11,45
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,32
|0,00
|-21,95
|Birlik Mensucat
|0,93
|2,20
|-34,04
|Bizim Mağazaları
|6,54
|-1,06
|-15,06
|Bolu Çimento
|3,53
|-2,22
|-26,00
|Bomonti Elektrik
|0,57
|1,79
|-47,22
|Borusan Mannesmann
|7,93
|-0,88
|-28,19
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-0,37
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|175,50
|-1,46
|-4,19
|Bossa
|5,79
|-0,69
|42,96
|Boyner Perakende Yat.
|3,52
|-0,85
|-19,71
|Brisa
|6,12
|-1,77
|-15,82
|Burçelik
|3,14
|-1,88
|-18,44
|Burçelik Vana
|1,65
|-1,20
|-5,71
|Bursa Çimento
|4,69
|0,00
|-7,38
|Carrefoursa
|3,78
|-0,79
|-32,26
|Coca Cola İçecek
|30,50
|-1,74
|-8,93
|Cosmos Yat. Holding
|0,85
|-10,53
|-27,35
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|0,00
|17,51
|Çelebi
|52,00
|-0,10
|52,62
|Çelik Halat
|5,30
|0,00
|41,72
|Çemaş Döküm
|1,17
|-1,68
|-36,76
|Çemtaş
|6,56
|-1,50
|62,43
|Çimbeton
|28,60
|-1,17
|-22,54
|Çimentaş
|8,19
|-2,96
|-29,34
|Çimsa
|7,39
|-1,20
|-43,99
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|0,00
|-36,52
|Dagi Giyim
|1,34
|-2,19
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|1,03
|-31,47
|Dardanel
|1,04
|1,96
|-46,67
|Datagate Bilgisayar
|4,22
|-0,47
|-56,59
|Demirören Gazetecilik
|8,71
|-0,46
|231,80
|Demısaş Döküm
|2,80
|-0,71
|101,66
|Denge Holding
|1,36
|-0,73
|-28,12
|Deniz GMYO
|3,09
|-4,04
|14,44
|Denizbank
|11,40
|1,79
|210,63
|Denizli Cam
|11,11
|2,40
|-6,40
|Derimod
|9,37
|-0,32
|24,77
|Desa Deri
|1,83
|2,81
|81,19
|Despec Bilgisayar
|3,36
|-1,47
|-6,41
|Deva Holding
|3,44
|-1,43
|-21,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|1,35
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,61
|-0,36
|-6,44
|DO-CO
|506,20
|-2,09
|144,98
|Doğan Burda
|3,31
|1,22
|-0,30
|Doğan Holding
|1,13
|-0,88
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|4,13
|-65,38
|Doğusan
|2,43
|0,83
|66,44
|Doğuş GMYO
|2,22
|-2,20
|-31,48
|Doğuş Otomotiv
|4,58
|1,33
|-39,25
|Döktaş Dökümcülük
|8,38
|-1,18
|-23,82
|Duran Doğan Basım
|4,88
|12,18
|29,44
|Dyo Boya
|3,10
|-3,73
|-59,26
|Eczacıbaşı İlaç
|2,94
|-0,68
|-29,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,09
|-0,56
|-29,31
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|5,80
|-38,14
|Ege Endüstri
|359,40
|-1,94
|19,83
|Ege Gübre
|22,68
|-0,70
|-11,13
|Ege Profil
|8,90
|-0,56
|-7,90
|Ege Seramik
|3,40
|-0,29
|-22,22
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|3,70
|8,50
|-20,94
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,15
|6,48
|-27,02
|Eminiş Ambalaj
|1,18
|-0,84
|-74,57
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|0,00
|-38,02
|Enerjisa Enerji
|5,17
|0,00
|Enka İnşaat
|4,59
|0,88
|-15,34
|Erbosan
|64,75
|-0,84
|-18,36
|Ereğli Demir Çelik
|7,43
|-5,11
|-20,45
|Ersu Gıda
|0,92
|-1,08
|-29,77
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-44,44
|Etiler Gıda
|2,17
|-2,25
|-53,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,83
|3,75
|-24,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|-31,37
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|6,78
|-24,38
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|-1,96
|-18,03
|Fenerbahçe Futbol
|6,69
|3,08
|-58,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|0,33
|-77,77
|F-M İzmit Piston
|17,69
|-2,59
|41,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,25
|0,00
|-33,94
|Ford Otosan
|50,55
|-1,94
|-11,01
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|2,49
|19,71
|162,11
|Galatasaray Sportif
|1,19
|-1,65
|-43,27
|Garanti Bankası
|7,84
|-1,63
|-23,71
|Garanti Faktoring
|2,04
|0,49
|-37,42
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|13,64
|6,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,89
|12,75
|54,37
|Gedik Yatırım Holding
|2,98
|19,68
|115,94
|Gediz Ambalaj
|4,38
|-1,79
|21,16
|Gentaş
|2,01
|-0,99
|33,99
|Gersan Elektrik
|3,38
|0,60
|-28,24
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|4,44
|Global Yat. Holding
|2,88
|2,49
|-20,22
|Good-Year
|3,42
|-1,16
|-17,75
|Göltaş Çimento
|40,48
|9,17
|-37,02
|Gözde Girişim
|2,84
|0,71
|-49,82
|GSD Denizcilik
|1,32
|10,92
|-2,22
|GSD Holding
|0,83
|1,22
|15,28
|Gübre Fabrik.
|2,98
|0,00
|-29,55
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,63
|-0,61
|-1,21
|Halk GMYO
|0,71
|0,00
|-22,21
|Halk Sigorta
|1,16
|-2,52
|-12,89
|Hatay Tekstil
|4,07
|-0,73
|-18,11
|Hedef Girişim
|1,20
|0,84
|-39,60
|Hektaş
|9,37
|-1,26
|33,86
|HUB Girişim
|2,06
|1,98
|73,11
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,02
|-26,12
|ICBC Turkey Bank
|10,95
|2,05
|140,13
|İdealist Danışmanlık
|11,36
|6,17
|89,33
|İdealist GMYO
|1,64
|-0,61
|-19,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|3,13
|-35,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|1,54
|-32,65
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|2,70
|-35,59
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|3,23
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,57
|0,54
|-45,50
|Info Yatırım
|1,11
|-1,77
|-5,93
|İntema
|20,46
|1,09
|-15,94
|İpek Doğal Enerji
|5,93
|-1,17
|10,43
|İskenderun Demir Çelik
|5,85
|-3,78
|19,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)