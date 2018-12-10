Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,70 19,74 186,82 Acıpayam Selüloz 3,34 -0,60 28,92 Adana Çimento (A) 6,08 -0,49 13,52 Adana Çimento (B) 4,09 -0,97 8,88 Adana Çimento (C) 1,38 0,00 75,94 Adel Kalemcilik 11,78 -0,34 -24,12 Adese Alışveriş Ticaret 3,50 -12,50 75,88 Afyon Çimento 4,89 -1,61 -37,15 Ak Enerji 0,64 -1,54 -29,67 Akbank 6,75 -2,03 -28,52 Akçansa 7,22 0,98 -29,47 Akdenız Güvenlık Hız. 2,38 1,28 -55,13 Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83 Akın Tekstil 8,89 2,30 -37,00 Akiş GMYO 2,56 -2,66 -8,30 Akmerkez GMYO 17,28 1,05 -7,34 Aksa 7,93 -2,22 -33,83 Aksa Enerji 2,94 -2,00 -28,81 Aksigorta 3,54 0,00 16,72 Aksu Enerji 8,55 -2,40 61,34 Alarko Carrıer 40,20 0,05 -30,11 Alarko GMYO 47,70 -1,36 -3,05 Alarko Holding 2,18 0,46 -37,85 Albaraka Türk 1,29 -0,77 -14,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,55 0,00 -30,45 Alkim Kağıt 4,44 -2,63 -4,22 Alkim Kimya 24,22 -1,14 2,15 Altınyağ 0,79 -1,25 -33,95 Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83 Anadolu Cam 2,74 -0,36 7,33 Anadolu Efes 20,60 -2,37 -13,48 Anadolu Grubu Holding 11,68 -2,50 -50,49 Anadolu Hayat Emek. 6,06 -0,49 -22,48 Anadolu Isuzu 6,95 -1,56 -23,63 Anadolu Sigorta 4,38 0,00 45,46 Anel Elektrik 1,71 0,00 -51,40 Arçelik 15,20 -1,75 -26,82 Arena Bilgisayar 3,80 0,00 -10,17 Armada Bilgisayar 9,49 -0,21 39,97 Arsan Tekstil 1,64 1,23 -6,29 Artı Yatırım Holding 1,00 -1,96 6,38 Aselsan 26,00 -2,18 -18,06 Aslan Çimento 28,80 -0,76 -23,36 Ata GMYO 3,85 -1,28 -19,62 Atakule GMYO 1,58 1,94 -22,93 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,24 4,35 -51,02 Atlas Yat. Ort. 1,33 -0,75 35,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,37 -1,67 -30,13 Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 -31,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.232,00 0,16 Avrupa Yatırım Holding 2,05 0,49 68,03 Ayen Enerji 2,66 -1,85 -44,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,55 -1,90 -5,39 Aygaz 11,81 0,08 -18,53 Bagfaş 5,24 -0,57 -50,10 Bak Ambalaj 4,66 5,67 -4,28 Balatacılar Balatacılık 0,32 6,67 -42,86 Bantaş Ambalaj 1,58 -1,25 -61,37 Banvit 11,56 -0,77 -46,03 Baştaş Başkent Çimento 2,08 5,05 -12,12 Batı Çimento 2,76 2,99 -37,15 Batısöke Çimento 1,14 -1,72 -31,30 Bera Holding 2,03 -3,79 -34,52 Berkosan Yalıtım 1,74 -2,79 -21,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -1,18 -59,17 Beyaz Filo 3,29 -1,79 -90,21 Bilici Yatırım 1,41 0,00 -4,81 Bim Mağazalar 84,75 1,07 11,45 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95 Birlik Mensucat 0,93 2,20 -34,04 Bizim Mağazaları 6,54 -1,06 -15,06 Bolu Çimento 3,53 -2,22 -26,00 Bomonti Elektrik 0,57 1,79 -47,22 Borusan Mannesmann 7,93 -0,88 -28,19 Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,37 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 175,50 -1,46 -4,19 Bossa 5,79 -0,69 42,96 Boyner Perakende Yat. 3,52 -0,85 -19,71 Brisa 6,12 -1,77 -15,82 Burçelik 3,14 -1,88 -18,44 Burçelik Vana 1,65 -1,20 -5,71 Bursa Çimento 4,69 0,00 -7,38 Carrefoursa 3,78 -0,79 -32,26 Coca Cola İçecek 30,50 -1,74 -8,93 Cosmos Yat. Holding 0,85 -10,53 -27,35 Credıtwest Faktorıng 1,31 0,00 17,51 Çelebi 52,00 -0,10 52,62 Çelik Halat 5,30 0,00 41,72 Çemaş Döküm 1,17 -1,68 -36,76 Çemtaş 6,56 -1,50 62,43 Çimbeton 28,60 -1,17 -22,54 Çimentaş 8,19 -2,96 -29,34 Çimsa 7,39 -1,20 -43,99 Çuhadaroğlu Metal 1,86 0,00 -36,52 Dagi Giyim 1,34 -2,19 -40,97 Dagi Yatırım Holding 0,98 1,03 -31,47 Dardanel 1,04 1,96 -46,67 Datagate Bilgisayar 4,22 -0,47 -56,59 Demirören Gazetecilik 8,71 -0,46 231,80 Demısaş Döküm 2,80 -0,71 101,66 Denge Holding 1,36 -0,73 -28,12 Deniz GMYO 3,09 -4,04 14,44 Denizbank 11,40 1,79 210,63 Denizli Cam 11,11 2,40 -6,40 Derimod 9,37 -0,32 24,77 Desa Deri 1,83 2,81 81,19 Despec Bilgisayar 3,36 -1,47 -6,41 Deva Holding 3,44 -1,43 -21,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -35,90 Ditaş Doğan 5,61 -0,36 -6,44 DO-CO 506,20 -2,09 144,98 Doğan Burda 3,31 1,22 -0,30 Doğan Holding 1,13 -0,88 29,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 4,13 -65,38 Doğusan 2,43 0,83 66,44 Doğuş GMYO 2,22 -2,20 -31,48 Doğuş Otomotiv 4,58 1,33 -39,25 Döktaş Dökümcülük 8,38 -1,18 -23,82 Duran Doğan Basım 4,88 12,18 29,44 Dyo Boya 3,10 -3,73 -59,26 Eczacıbaşı İlaç 2,94 -0,68 -29,67 Eczacıbaşı Yatırım 7,09 -0,56 -29,31 Edip Gayrimenkul 0,73 5,80 -38,14 Ege Endüstri 359,40 -1,94 19,83 Ege Gübre 22,68 -0,70 -11,13 Ege Profil 8,90 -0,56 -7,90 Ege Seramik 3,40 -0,29 -22,22 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,70 8,50 -20,94 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86 Emek Elektrik 1,15 6,48 -27,02 Eminiş Ambalaj 1,18 -0,84 -74,57 Emlak Konut GMYO 1,61 0,00 -38,02 Enerjisa Enerji 5,17 0,00 Enka İnşaat 4,59 0,88 -15,34 Erbosan 64,75 -0,84 -18,36 Ereğli Demir Çelik 7,43 -5,11 -20,45 Ersu Gıda 0,92 -1,08 -29,77 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44 Etiler Gıda 2,17 -2,25 -53,73 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 3,75 -24,34 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -31,37 Euro Yat. Ort. 0,63 6,78 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -18,03 Fenerbahçe Futbol 6,69 3,08 -58,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,33 -77,77 F-M İzmit Piston 17,69 -2,59 41,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 0,00 -33,94 Ford Otosan 50,55 -1,94 -11,01 Formet Çelik Kapı 1,17 0,00 Frigo Pak Gıda 2,49 19,71 162,11 Galatasaray Sportif 1,19 -1,65 -43,27 Garanti Bankası 7,84 -1,63 -23,71 Garanti Faktoring 2,04 0,49 -37,42 Garanti Yat. Ort. 0,75 13,64 6,92 Gedik Y. Men. Değ. 3,89 12,75 54,37 Gedik Yatırım Holding 2,98 19,68 115,94 Gediz Ambalaj 4,38 -1,79 21,16 Gentaş 2,01 -0,99 33,99 Gersan Elektrik 3,38 0,60 -28,24 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 2,88 2,49 -20,22 Good-Year 3,42 -1,16 -17,75 Göltaş Çimento 40,48 9,17 -37,02 Gözde Girişim 2,84 0,71 -49,82 GSD Denizcilik 1,32 10,92 -2,22 GSD Holding 0,83 1,22 15,28 Gübre Fabrik. 2,98 0,00 -29,55 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -9,48 Güneş Sigorta 1,63 -0,61 -1,21 Halk GMYO 0,71 0,00 -22,21 Halk Sigorta 1,16 -2,52 -12,89 Hatay Tekstil 4,07 -0,73 -18,11 Hedef Girişim 1,20 0,84 -39,60 Hektaş 9,37 -1,26 33,86 HUB Girişim 2,06 1,98 73,11 Hürriyet Gzt. 0,99 1,02 -26,12 ICBC Turkey Bank 10,95 2,05 140,13 İdealist Danışmanlık 11,36 6,17 89,33 İdealist GMYO 1,64 -0,61 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,32 1,54 -32,65 İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 -35,59 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,57 0,54 -45,50 Info Yatırım 1,11 -1,77 -5,93 İntema 20,46 1,09 -15,94 İpek Doğal Enerji 5,93 -1,17 10,43 İskenderun Demir Çelik 5,85 -3,78 19,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)