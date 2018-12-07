Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,09 -5,50 139,53
Acıpayam Selüloz 3,40 0,89 31,24
Adana Çimento (A) 6,11 -0,65 14,08
Adana Çimento (B) 4,15 0,48 10,48
Adana Çimento (C) 1,37 -1,44 74,66
Adel Kalemcilik 11,86 1,80 -23,61
Adese Alışveriş Ticaret 4,00 -0,50 101,01
Afyon Çimento 4,97 0,81 -36,12
Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57
Akbank 6,75 1,50 -28,52
Akçansa 7,16 0,14 -30,06
Akdenız Güvenlık Hız. 2,30 0,44 -56,64
Akfen GMYO 1,47 0,00 -39,00
Akın Tekstil 8,66 -0,12 -38,63
Akiş GMYO 2,62 1,95 -6,16
Akmerkez GMYO 17,00 0,00 -8,84
Aksa 8,11 0,25 -32,33
Aksa Enerji 3,01 0,67 -27,12
Aksigorta 3,54 -0,28 16,72
Aksu Enerji 8,73 -0,23 64,73
Alarko Carrıer 40,20 0,05 -30,11
Alarko GMYO 48,18 0,00 -2,08
Alarko Holding 2,18 2,35 -37,85
Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,50 1,85 -31,08
Alkim Kağıt 4,62 -0,22 -0,34
Alkim Kimya 24,36 -0,57 2,74
Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12
Altınyunus Çeşme 4,40 0,00 -12,87
Anadolu Cam 2,74 1,11 7,33
Anadolu Efes 20,96 -2,60 -11,97
Anadolu Grubu Holding 12,24 -1,37 -48,12
Anadolu Hayat Emek. 6,10 -0,65 -21,96
Anadolu Isuzu 7,07 1,14 -22,31
Anadolu Sigorta 4,39 0,69 45,79
Anel Elektrik 1,67 3,09 -52,54
Arçelik 15,58 0,45 -24,99
Arena Bilgisayar 3,74 1,08 -11,58
Armada Bilgisayar 9,45 1,18 39,38
Arsan Tekstil 1,63 1,87 -6,86
Artı Yatırım Holding 1,03 -0,96 9,57
Aselsan 26,50 0,30 -16,48
Aslan Çimento 28,92 0,21 -23,05
Ata GMYO 3,87 1,57 -19,21
Atakule GMYO 1,56 1,96 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,24 0,00 -51,02
Atlas Yat. Ort. 1,12 -0,88 14,29
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,50 -2,95 -29,39
Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 1,77 -31,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.230,00 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,08 2,97 70,49
Ayen Enerji 2,73 1,49 -43,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 0,00 -3,56
Aygaz 11,75 -1,18 -18,94
Bagfaş 5,27 0,19 -49,81
Bak Ambalaj 4,41 0,46 -9,41
Balatacılar Balatacılık 0,32 -5,88 -42,86
Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88
Banvit 11,62 0,61 -45,75
Baştaş Başkent Çimento 1,98 -0,50 -16,34
Batı Çimento 2,71 0,74 -38,28
Batısöke Çimento 1,11 1,83 -33,11
Bera Holding 2,11 -1,40 -31,94
Berkosan Yalıtım 1,82 1,11 -18,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 0,00 -59,17
Beyaz Filo 3,32 0,30 -90,12
Bilici Yatırım 1,46 0,69 -1,43
Bim Mağazalar 84,10 -0,47 10,60
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95
Birlik Mensucat 0,92 0,00 -34,75
Bizim Mağazaları 6,70 0,90 -12,99
Bolu Çimento 3,57 -0,56 -25,16
Bomonti Elektrik 0,54 -1,82 -50,00
Borusan Mannesmann 7,97 0,63 -27,83
Borusan Yat. Paz. 37,60 0,21 -12,86
Bosch Fren Sistemleri 188,00 -6,00 2,63
Bossa 5,79 0,70 42,96
Boyner Perakende Yat. 3,54 -0,28 -19,26
Brisa 6,23 0,16 -14,31
Burçelik 3,19 -0,31 -17,14
Burçelik Vana 1,66 -0,60 -5,14
Bursa Çimento 4,68 0,43 -7,58
Carrefoursa 3,80 1,33 -31,90
Coca Cola İçecek 31,94 -0,19 -4,63
Cosmos Yat. Holding 0,95 1,06 -18,80
Credıtwest Faktorıng 1,32 3,13 18,41
Çelebi 52,15 0,29 53,06
Çelik Halat 5,36 0,37 43,33
Çemaş Döküm 1,14 -10,94 -38,38
Çemtaş 6,73 0,30 66,64
Çimbeton 28,98 0,56 -21,51
Çimentaş 8,22 -6,38 -29,08
Çimsa 7,48 0,40 -43,31
Çuhadaroğlu Metal 1,86 1,09 -36,52
Dagi Giyim 1,34 0,00 -40,97
Dagi Yatırım Holding 0,99 2,06 -30,77
Dardanel 1,06 0,95 -45,64
Datagate Bilgisayar 4,23 0,24 -56,49
Demirören Gazetecilik 8,76 -0,57 233,71
Demısaş Döküm 2,84 0,71 104,54
Denge Holding 1,38 1,47 -27,06
Deniz GMYO 3,33 -2,92 23,33
Denizbank 11,20 13,48 205,18
Denizli Cam 10,87 0,18 -8,42
Derimod 9,36 0,21 24,63
Desa Deri 1,73 -3,35 71,29
Despec Bilgisayar 3,44 -0,29 -4,18
Deva Holding 3,46 0,29 -21,00
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75
Ditaş Doğan 5,65 0,36 -5,77
DO-CO 523,00 0,00 153,11
Doğan Burda 3,24 3,51 -2,41
Doğan Holding 1,13 0,00 29,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,65 -66,21
Doğusan 2,44 0,41 67,12
Doğuş GMYO 2,29 2,69 -29,32
Doğuş Otomotiv 4,45 0,23 -40,97
Döktaş Dökümcülük 8,54 0,59 -22,36
Duran Doğan Basım 4,32 3,35 14,59
Dyo Boya 2,95 1,37 -61,24
Eczacıbaşı İlaç 2,92 0,34 -30,15
Eczacıbaşı Yatırım 7,08 0,57 -29,41
Edip Gayrimenkul 0,70 1,45 -40,68
Ege Endüstri 367,30 0,36 22,47
Ege Gübre 22,42 0,63 -12,15
Ege Profil 8,95 0,22 -7,38
Ege Seramik 3,43 0,88 -21,53
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 3,60 -1,10 -23,08
Ekiz Kimya 0,32 -43,86
Emek Elektrik 1,04 0,97 -34,00
Eminiş Ambalaj 1,19 0,00 -74,35
Emlak Konut GMYO 1,62 0,00 -37,63
Enerjisa Enerji 5,18 0,58
Enka İnşaat 4,56 1,56 -15,90
Erbosan 65,25 -0,08 -17,73
Ereğli Demir Çelik 7,80 0,00 -16,48
Ersu Gıda 0,93 -4,12 -29,01
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44
Etiler Gıda 2,24 -2,18 -52,24
Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -1,23 -27,07
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -4,55 -32,44
Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -27,98
Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -18,03
Fenerbahçe Futbol 6,54 1,40 -59,91
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,00 -77,84
F-M İzmit Piston 18,24 0,22 45,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,32 0,61 -32,52
Ford Otosan 51,30 -0,48 -9,69
Formet Çelik Kapı 1,18 -0,84
Frigo Pak Gıda 2,08 -7,56 118,95
Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31
Garanti Bankası 7,87 1,29 -23,42
Garanti Faktoring 2,04 2,00 -37,42
Garanti Yat. Ort. 0,66 3,13 -5,91
Gedik Y. Men. Değ. 3,05 3,39 21,03
Gedik Yatırım Holding 2,35 12,98 70,29
Gediz Ambalaj 4,44 -1,11 22,82
Gentaş 2,04 -1,92 35,99
Gersan Elektrik 3,33 -0,30 -29,30
Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00
Global Yat. Holding 2,74 0,74 -24,10
Good-Year 3,43 0,00 -17,51
Göltaş Çimento 37,08 0,43 -42,31
Gözde Girişim 2,80 0,36 -50,53
GSD Denizcilik 1,18 -0,84 -12,59
GSD Holding 0,83 2,47 15,28
Gübre Fabrik. 3,01 0,67 -28,84
Güler Yat. Holding 1,05 0,96 -9,48
Güneş Sigorta 1,62 0,62 -1,82
Halk GMYO 0,72 4,35 -21,12
Halk Sigorta 1,20 6,19 -9,89
Hatay Tekstil 4,06 -0,25 -18,31
Hedef Girişim 1,19 0,00 -40,10
Hektaş 9,28 -0,54 32,57
HUB Girişim 1,71 1,18 43,70
Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 -26,12
ICBC Turkey Bank 10,69 1,14 134,43
İdealist Danışmanlık 10,36 -0,48 72,67
İdealist GMYO 1,66 1,22 -18,63
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,29 0,78 -34,18
İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29
İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,50 0,73 -46,18
Info Yatırım 1,21 19,80 2,54
İntema 20,06 0,45 -17,58
İpek Doğal Enerji 5,85 1,39 8,94
İskenderun Demir Çelik 6,04 -0,49 23,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

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