Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,61
|-2,17
|179,84
|Acıpayam Selüloz
|3,51
|1,15
|35,49
|Adana Çimento (A)
|6,21
|3,85
|15,95
|Adana Çimento (B)
|4,13
|2,74
|9,95
|Adana Çimento (C)
|1,60
|5,26
|103,98
|Adel Kalemcilik
|11,70
|0,34
|-24,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|4,61
|-19,97
|131,66
|Afyon Çimento
|4,87
|0,62
|-37,40
|Ak Enerji
|0,66
|1,54
|-27,47
|Akbank
|7,00
|-4,50
|-25,88
|Akçansa
|7,05
|2,47
|-31,13
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|-2,97
|-56,83
|Akfen GMYO
|1,49
|-1,32
|-38,17
|Akın Tekstil
|8,66
|0,81
|-38,63
|Akiş GMYO
|2,53
|-0,39
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|17,00
|1,19
|-8,84
|Aksa
|8,13
|-0,61
|-32,16
|Aksa Enerji
|3,07
|0,00
|-25,67
|Aksigorta
|3,60
|-0,55
|18,70
|Aksu Enerji
|8,91
|-0,34
|68,13
|Alarko Carrıer
|40,22
|-0,25
|-30,08
|Alarko GMYO
|47,86
|0,17
|-2,73
|Alarko Holding
|2,15
|-0,92
|-38,71
|Albaraka Türk
|1,32
|-0,75
|-12,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,45
|0,74
|-31,70
|Alkim Kağıt
|4,57
|-1,51
|-1,42
|Alkim Kimya
|24,72
|-0,96
|4,26
|Altınyağ
|0,82
|3,80
|-31,45
|Altınyunus Çeşme
|4,14
|-3,04
|-18,02
|Anadolu Cam
|2,77
|-1,77
|8,50
|Anadolu Efes
|21,86
|2,63
|-8,19
|Anadolu Grubu Holding
|12,89
|-1,00
|-45,36
|Anadolu Hayat Emek.
|6,23
|-0,16
|-20,30
|Anadolu Isuzu
|7,14
|0,56
|-21,54
|Anadolu Sigorta
|4,35
|-1,36
|44,46
|Anel Elektrik
|1,65
|0,00
|-53,11
|Arçelik
|15,57
|-0,32
|-25,04
|Arena Bilgisayar
|3,83
|0,52
|-9,46
|Armada Bilgisayar
|9,39
|0,64
|38,50
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,00
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|1,04
|-0,95
|10,64
|Aselsan
|26,46
|1,30
|-16,61
|Aslan Çimento
|29,22
|-0,81
|-22,25
|Ata GMYO
|3,84
|-1,54
|-19,83
|Atakule GMYO
|1,56
|0,00
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|0,00
|-51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|0,00
|3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,93
|1,33
|-26,96
|Avrasya GMYO
|0,95
|-1,04
|-39,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,13
|-1,74
|-32,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.228,70
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,97
|10,67
|61,48
|Ayen Enerji
|2,73
|-1,09
|-43,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,57
|6,82
|Aygaz
|11,95
|3,55
|-17,56
|Bagfaş
|5,41
|2,85
|-48,48
|Bak Ambalaj
|4,39
|-0,45
|-9,82
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|-2,78
|-37,50
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|1,25
|-60,39
|Banvit
|11,52
|-1,12
|-46,22
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-15,50
|Batı Çimento
|2,77
|0,00
|-36,92
|Batısöke Çimento
|1,16
|-3,33
|-30,10
|Bera Holding
|2,01
|-0,99
|-35,16
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|1,75
|-21,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|0,00
|-59,17
|Beyaz Filo
|3,45
|-1,15
|-89,74
|Bilici Yatırım
|1,43
|2,14
|-3,46
|Bim Mağazalar
|83,90
|0,66
|10,33
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,94
|5,62
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|6,71
|1,05
|-12,86
|Bolu Çimento
|3,59
|-0,28
|-24,74
|Bomonti Elektrik
|0,52
|6,12
|-51,85
|Borusan Mannesmann
|8,00
|1,78
|-27,56
|Borusan Yat. Paz.
|37,60
|0,27
|-12,86
|Bosch Fren Sistemleri
|180,50
|1,40
|-1,46
|Bossa
|5,80
|-0,17
|43,21
|Boyner Perakende Yat.
|3,45
|1,88
|-21,31
|Brisa
|6,18
|0,82
|-14,99
|Burçelik
|3,16
|-0,32
|-17,92
|Burçelik Vana
|1,71
|-1,16
|-2,29
|Bursa Çimento
|4,69
|0,00
|-7,38
|Carrefoursa
|3,80
|-0,78
|-31,90
|Coca Cola İçecek
|31,74
|0,76
|-5,23
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|4,65
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,29
|-2,27
|15,72
|Çelebi
|52,00
|-0,95
|52,62
|Çelik Halat
|5,37
|0,00
|43,59
|Çemaş Döküm
|1,59
|-4,22
|-14,05
|Çemtaş
|6,90
|-0,29
|70,84
|Çimbeton
|28,72
|0,70
|-22,21
|Çimentaş
|8,30
|1,47
|-28,39
|Çimsa
|7,51
|-0,79
|-43,08
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|1,08
|-36,18
|Dagi Giyim
|1,34
|-0,74
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|-31,47
|Dardanel
|1,07
|-0,93
|-45,13
|Datagate Bilgisayar
|4,20
|-1,18
|-56,79
|Demirören Gazetecilik
|8,75
|-0,34
|233,33
|Demısaş Döküm
|2,85
|0,00
|105,26
|Denge Holding
|1,42
|-3,40
|-24,95
|Deniz GMYO
|2,86
|-0,69
|5,93
|Denizbank
|8,23
|2,88
|124,25
|Denizli Cam
|10,79
|2,86
|-9,10
|Derimod
|9,28
|-0,11
|23,57
|Desa Deri
|1,62
|-6,90
|60,40
|Despec Bilgisayar
|3,50
|0,00
|-2,51
|Deva Holding
|3,50
|-0,28
|-20,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|0,00
|-35,04
|Ditaş Doğan
|5,72
|0,35
|-4,61
|DO-CO
|530,00
|-2,57
|156,50
|Doğan Burda
|3,30
|-1,20
|-0,60
|Doğan Holding
|1,13
|0,89
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|-0,88
|-68,96
|Doğusan
|2,43
|1,25
|66,44
|Doğuş GMYO
|2,22
|1,37
|-31,48
|Doğuş Otomotiv
|4,52
|1,80
|-40,04
|Döktaş Dökümcülük
|8,59
|0,82
|-21,91
|Duran Doğan Basım
|4,10
|6,22
|8,75
|Dyo Boya
|2,93
|-0,34
|-61,50
|Eczacıbaşı İlaç
|2,94
|-0,34
|-29,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,07
|-0,14
|-29,51
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|-1,47
|-43,22
|Ege Endüstri
|369,70
|-1,02
|23,27
|Ege Gübre
|22,62
|2,54
|-11,37
|Ege Profil
|8,97
|-1,43
|-7,17
|Ege Seramik
|3,50
|-0,28
|-19,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|4,55
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,64
|-0,82
|-22,22
|Ekiz Kimya
|0,32
|0,00
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,03
|0,00
|-34,63
|Eminiş Ambalaj
|1,22
|-5,43
|-73,71
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|-0,61
|-37,63
|Enerjisa Enerji
|5,10
|0,00
|Enka İnşaat
|4,47
|-2,19
|-17,56
|Erbosan
|65,75
|1,15
|-17,10
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|4,31
|-11,88
|Ersu Gıda
|1,00
|5,26
|-23,66
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,21
|1,84
|-52,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|-31,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|-28,16
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|1,75
|-30,38
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|0,00
|-14,75
|Fenerbahçe Futbol
|6,46
|-0,77
|-60,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|0,00
|-77,77
|F-M İzmit Piston
|18,20
|2,02
|45,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,24
|-0,92
|-34,15
|Ford Otosan
|53,20
|0,85
|-6,35
|Formet Çelik Kapı
|1,20
|9,09
|Frigo Pak Gıda
|2,53
|19,91
|166,32
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,00
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,82
|-2,74
|-23,90
|Garanti Faktoring
|2,02
|-1,46
|-38,04
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|4,92
|-8,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,00
|-3,23
|19,05
|Gedik Yatırım Holding
|2,13
|-0,47
|54,35
|Gediz Ambalaj
|4,60
|0,66
|27,25
|Gentaş
|2,02
|1,51
|34,66
|Gersan Elektrik
|3,38
|0,90
|-28,24
|Global Men. Değ.
|0,46
|2,22
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,74
|1,86
|-24,10
|Good-Year
|3,43
|0,00
|-17,51
|Göltaş Çimento
|37,04
|1,15
|-42,37
|Gözde Girişim
|2,87
|0,70
|-49,29
|GSD Denizcilik
|1,22
|2,52
|-9,63
|GSD Holding
|0,80
|2,56
|11,11
|Gübre Fabrik.
|3,01
|1,35
|-28,84
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,64
|3,14
|-0,61
|Halk GMYO
|0,68
|0,00
|-25,50
|Halk Sigorta
|1,14
|-1,72
|-14,39
|Hatay Tekstil
|4,12
|-0,48
|-17,10
|Hedef Girişim
|1,23
|-1,60
|-38,09
|Hektaş
|9,49
|-0,84
|35,57
|HUB Girişim
|1,70
|-2,86
|42,86
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,00
|-27,61
|ICBC Turkey Bank
|10,46
|1,16
|129,39
|İdealist Danışmanlık
|10,32
|0,68
|72,00
|İdealist GMYO
|1,63
|0,62
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|3,23
|-37,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,78
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|0,00
|-37,29
|İhlas Holding
|0,32
|3,23
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,49
|-0,54
|-46,28
|Info Yatırım
|1,02
|0,00
|-13,56
|İntema
|20,22
|-0,30
|-16,93
|İpek Doğal Enerji
|6,02
|-1,79
|12,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,22
|1,30
|27,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)