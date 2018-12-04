Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,69
|0,27
|186,05
|Acıpayam Selüloz
|3,47
|1,76
|33,94
|Adana Çimento (A)
|5,98
|0,84
|11,65
|Adana Çimento (B)
|4,02
|-1,23
|7,02
|Adana Çimento (C)
|1,52
|2,70
|93,78
|Adel Kalemcilik
|11,66
|-1,69
|-24,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|5,76
|-20,00
|189,45
|Afyon Çimento
|4,84
|-1,22
|-37,79
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|-28,57
|Akbank
|7,33
|-3,17
|-22,38
|Akçansa
|6,88
|1,78
|-32,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,36
|-4,84
|-55,51
|Akfen GMYO
|1,51
|0,67
|-37,34
|Akın Tekstil
|8,59
|-0,12
|-39,12
|Akiş GMYO
|2,54
|-0,78
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|16,80
|-1,70
|-9,91
|Aksa
|8,18
|-2,50
|-31,74
|Aksa Enerji
|3,07
|-3,15
|-25,67
|Aksigorta
|3,62
|0,84
|19,36
|Aksu Enerji
|8,94
|-0,78
|68,70
|Alarko Carrıer
|40,32
|-0,93
|-29,91
|Alarko GMYO
|47,78
|-0,87
|-2,89
|Alarko Holding
|2,17
|0,46
|-38,14
|Albaraka Türk
|1,33
|1,53
|-11,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,41
|-2,35
|-32,21
|Alkim Kağıt
|4,64
|-1,07
|0,09
|Alkim Kimya
|24,96
|-0,32
|5,27
|Altınyağ
|0,79
|-3,66
|-33,95
|Altınyunus Çeşme
|4,27
|1,67
|-15,45
|Anadolu Cam
|2,82
|0,71
|10,46
|Anadolu Efes
|21,30
|2,90
|-10,54
|Anadolu Grubu Holding
|13,02
|-0,69
|-44,81
|Anadolu Hayat Emek.
|6,24
|1,13
|-20,17
|Anadolu Isuzu
|7,10
|-2,20
|-21,98
|Anadolu Sigorta
|4,41
|0,00
|46,45
|Anel Elektrik
|1,65
|-2,94
|-53,11
|Arçelik
|15,62
|0,77
|-24,80
|Arena Bilgisayar
|3,81
|-1,80
|-9,93
|Armada Bilgisayar
|9,33
|-0,32
|37,61
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,00
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|1,05
|-3,67
|11,70
|Aselsan
|26,12
|-0,76
|-17,68
|Aslan Çimento
|29,46
|1,24
|-21,61
|Ata GMYO
|3,90
|1,04
|-18,58
|Atakule GMYO
|1,56
|-0,64
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,24
|4,35
|-51,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|1,00
|3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,76
|-1,77
|-27,92
|Avrasya GMYO
|0,96
|-1,03
|-39,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,88
|-31,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.228,00
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|2,89
|45,90
|Ayen Enerji
|2,76
|-1,43
|-42,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,74
|-0,57
|6,20
|Aygaz
|11,54
|-0,26
|-20,39
|Bagfaş
|5,26
|-0,75
|-49,90
|Bak Ambalaj
|4,41
|-0,68
|-9,41
|Balatacılar Balatacılık
|0,36
|-2,70
|-35,71
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|0,00
|-60,88
|Banvit
|11,65
|-1,27
|-45,61
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-2,91
|-15,50
|Batı Çimento
|2,77
|0,36
|-36,92
|Batısöke Çimento
|1,20
|5,26
|-27,69
|Bera Holding
|2,03
|16,67
|-34,52
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-1,72
|-23,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-2,34
|-59,17
|Beyaz Filo
|3,49
|0,00
|-89,62
|Bilici Yatırım
|1,40
|-3,45
|-5,48
|Bim Mağazalar
|83,35
|1,46
|9,61
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|3,13
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,89
|1,14
|-36,88
|Bizim Mağazaları
|6,64
|-4,32
|-13,77
|Bolu Çimento
|3,60
|-0,83
|-24,53
|Bomonti Elektrik
|0,49
|-2,00
|-54,63
|Borusan Mannesmann
|7,86
|-2,12
|-28,83
|Borusan Yat. Paz.
|37,50
|-0,64
|-13,09
|Bosch Fren Sistemleri
|178,00
|-1,44
|-2,83
|Bossa
|5,81
|-3,81
|43,46
|Boyner Perakende Yat.
|7,09
|-0,84
|-22,77
|Brisa
|6,13
|-1,13
|-15,68
|Burçelik
|3,17
|0,63
|-17,66
|Burçelik Vana
|1,73
|1,76
|-1,14
|Bursa Çimento
|4,69
|-0,42
|-7,38
|Carrefoursa
|3,83
|-1,29
|-31,36
|Coca Cola İçecek
|31,50
|3,08
|-5,95
|Cosmos Yat. Holding
|0,86
|-2,27
|-26,50
|Credıtwest Faktorıng
|1,32
|0,76
|18,41
|Çelebi
|52,50
|0,96
|54,09
|Çelik Halat
|5,37
|-2,01
|43,59
|Çemaş Döküm
|1,66
|5,73
|-10,27
|Çemtaş
|6,92
|-2,67
|71,34
|Çimbeton
|28,52
|-1,66
|-22,75
|Çimentaş
|8,18
|2,25
|-29,42
|Çimsa
|7,57
|-0,53
|-42,63
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|-2,63
|-36,86
|Dagi Giyim
|1,35
|-0,74
|-40,53
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|-1,01
|-31,47
|Dardanel
|1,08
|-0,92
|-44,62
|Datagate Bilgisayar
|4,25
|-2,07
|-56,28
|Demirören Gazetecilik
|8,78
|0,11
|234,47
|Demısaş Döküm
|2,85
|-1,72
|105,26
|Denge Holding
|1,47
|-1,34
|-22,30
|Deniz GMYO
|2,88
|0,35
|6,67
|Denizbank
|8,00
|-1,36
|117,98
|Denizli Cam
|10,49
|-0,19
|-11,63
|Derimod
|9,29
|-1,80
|23,70
|Desa Deri
|1,74
|8,75
|72,28
|Despec Bilgisayar
|3,50
|-4,37
|-2,51
|Deva Holding
|3,51
|-1,13
|-19,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|1,33
|-35,04
|Ditaş Doğan
|5,70
|-0,70
|-4,94
|DO-CO
|544,00
|1,87
|163,27
|Doğan Burda
|3,34
|-2,91
|0,60
|Doğan Holding
|1,12
|-1,75
|28,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|-4,20
|-68,68
|Doğusan
|2,40
|1,69
|64,38
|Doğuş GMYO
|2,19
|-1,35
|-32,41
|Doğuş Otomotiv
|4,44
|-2,20
|-41,11
|Döktaş Dökümcülük
|8,52
|-3,18
|-22,55
|Duran Doğan Basım
|3,86
|-1,78
|2,39
|Dyo Boya
|2,94
|-2,33
|-61,37
|Eczacıbaşı İlaç
|2,95
|-1,67
|-29,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,08
|-2,34
|-29,41
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-1,45
|-42,37
|Ege Endüstri
|373,50
|1,19
|24,53
|Ege Gübre
|22,06
|-3,84
|-13,56
|Ege Profil
|9,10
|-0,98
|-5,83
|Ege Seramik
|3,51
|-1,40
|-19,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,22
|-4,35
|-53,19
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|3,67
|0,00
|-21,58
|Ekiz Kimya
|0,32
|-3,03
|-43,86
|Emek Elektrik
|1,03
|1,98
|-34,63
|Eminiş Ambalaj
|1,29
|9,32
|-72,20
|Emlak Konut GMYO
|1,63
|1,24
|-37,25
|Enerjisa Enerji
|5,10
|3,24
|Enka İnşaat
|4,57
|-0,44
|-15,71
|Erbosan
|65,00
|-1,89
|-18,05
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|-2,95
|-15,52
|Ersu Gıda
|0,95
|3,26
|-27,48
|Escort Teknoloji
|0,71
|-2,74
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,17
|-2,69
|-53,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|5,63
|-31,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|17,54
|-28,16
|Euro Yat. Ort.
|0,57
|3,64
|-31,58
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|8,33
|-14,75
|Fenerbahçe Futbol
|6,51
|-2,98
|-60,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|0,33
|-77,77
|F-M İzmit Piston
|17,84
|0,22
|42,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,27
|0,93
|-33,54
|Ford Otosan
|52,75
|0,29
|-7,14
|Formet Çelik Kapı
|1,10
|-4,35
|Frigo Pak Gıda
|2,11
|19,89
|122,11
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-0,82
|-42,31
|Garanti Bankası
|8,04
|-1,71
|-21,76
|Garanti Faktoring
|2,05
|4,06
|-37,12
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-13,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,10
|0,32
|23,02
|Gedik Yatırım Holding
|2,14
|-1,83
|55,07
|Gediz Ambalaj
|4,57
|3,16
|26,42
|Gentaş
|1,99
|0,51
|32,66
|Gersan Elektrik
|3,35
|-4,83
|-28,87
|Global Men. Değ.
|0,45
|0,00
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,69
|-0,74
|-25,48
|Good-Year
|3,43
|-1,44
|-17,51
|Göltaş Çimento
|36,62
|-0,33
|-43,03
|Gözde Girişim
|2,85
|-3,39
|-49,65
|GSD Denizcilik
|1,19
|0,85
|-11,85
|GSD Holding
|0,78
|2,63
|8,33
|Gübre Fabrik.
|2,97
|1,37
|-29,79
|Güler Yat. Holding
|1,05
|0,00
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,59
|1,27
|-3,64
|Halk GMYO
|0,68
|-1,45
|-25,50
|Halk Sigorta
|1,16
|-2,52
|-12,89
|Hatay Tekstil
|4,14
|0,00
|-16,70
|Hedef Girişim
|1,25
|0,81
|-37,08
|Hektaş
|9,57
|1,16
|36,71
|HUB Girişim
|1,75
|-4,89
|47,06
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,00
|-27,61
|ICBC Turkey Bank
|10,34
|1,08
|126,75
|İdealist Danışmanlık
|10,25
|-5,96
|70,83
|İdealist GMYO
|1,62
|-1,22
|-20,59
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-3,13
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,78
|-34,18
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|1,37
|-37,29
|İhlas Holding
|0,31
|-3,13
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-37,25
|İndeks Bilgisayar
|5,52
|-3,83
|-45,98
|Info Yatırım
|1,02
|2,00
|-13,56
|İntema
|20,28
|0,10
|-16,68
|İpek Doğal Enerji
|6,13
|1,83
|14,15
|İskenderun Demir Çelik
|6,14
|-2,38
|25,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)