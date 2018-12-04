Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,69 0,27 186,05
Acıpayam Selüloz 3,47 1,76 33,94
Adana Çimento (A) 5,98 0,84 11,65
Adana Çimento (B) 4,02 -1,23 7,02
Adana Çimento (C) 1,52 2,70 93,78
Adel Kalemcilik 11,66 -1,69 -24,90
Adese Alışveriş Ticaret 5,76 -20,00 189,45
Afyon Çimento 4,84 -1,22 -37,79
Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57
Akbank 7,33 -3,17 -22,38
Akçansa 6,88 1,78 -32,79
Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 -4,84 -55,51
Akfen GMYO 1,51 0,67 -37,34
Akın Tekstil 8,59 -0,12 -39,12
Akiş GMYO 2,54 -0,78 -9,02
Akmerkez GMYO 16,80 -1,70 -9,91
Aksa 8,18 -2,50 -31,74
Aksa Enerji 3,07 -3,15 -25,67
Aksigorta 3,62 0,84 19,36
Aksu Enerji 8,94 -0,78 68,70
Alarko Carrıer 40,32 -0,93 -29,91
Alarko GMYO 47,78 -0,87 -2,89
Alarko Holding 2,17 0,46 -38,14
Albaraka Türk 1,33 1,53 -11,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,41 -2,35 -32,21
Alkim Kağıt 4,64 -1,07 0,09
Alkim Kimya 24,96 -0,32 5,27
Altınyağ 0,79 -3,66 -33,95
Altınyunus Çeşme 4,27 1,67 -15,45
Anadolu Cam 2,82 0,71 10,46
Anadolu Efes 21,30 2,90 -10,54
Anadolu Grubu Holding 13,02 -0,69 -44,81
Anadolu Hayat Emek. 6,24 1,13 -20,17
Anadolu Isuzu 7,10 -2,20 -21,98
Anadolu Sigorta 4,41 0,00 46,45
Anel Elektrik 1,65 -2,94 -53,11
Arçelik 15,62 0,77 -24,80
Arena Bilgisayar 3,81 -1,80 -9,93
Armada Bilgisayar 9,33 -0,32 37,61
Arsan Tekstil 1,62 0,00 -7,43
Artı Yatırım Holding 1,05 -3,67 11,70
Aselsan 26,12 -0,76 -17,68
Aslan Çimento 29,46 1,24 -21,61
Ata GMYO 3,90 1,04 -18,58
Atakule GMYO 1,56 -0,64 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,24 4,35 -51,02
Atlas Yat. Ort. 1,01 1,00 3,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,76 -1,77 -27,92
Avrasya GMYO 0,96 -1,03 -39,24
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,88 -31,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.228,00 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,78 2,89 45,90
Ayen Enerji 2,76 -1,43 -42,86
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,74 -0,57 6,20
Aygaz 11,54 -0,26 -20,39
Bagfaş 5,26 -0,75 -49,90
Bak Ambalaj 4,41 -0,68 -9,41
Balatacılar Balatacılık 0,36 -2,70 -35,71
Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88
Banvit 11,65 -1,27 -45,61
Baştaş Başkent Çimento 2,00 -2,91 -15,50
Batı Çimento 2,77 0,36 -36,92
Batısöke Çimento 1,20 5,26 -27,69
Bera Holding 2,03 16,67 -34,52
Berkosan Yalıtım 1,71 -1,72 -23,32
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -2,34 -59,17
Beyaz Filo 3,49 0,00 -89,62
Bilici Yatırım 1,40 -3,45 -5,48
Bim Mağazalar 83,35 1,46 9,61
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 3,13 -19,51
Birlik Mensucat 0,89 1,14 -36,88
Bizim Mağazaları 6,64 -4,32 -13,77
Bolu Çimento 3,60 -0,83 -24,53
Bomonti Elektrik 0,49 -2,00 -54,63
Borusan Mannesmann 7,86 -2,12 -28,83
Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,64 -13,09
Bosch Fren Sistemleri 178,00 -1,44 -2,83
Bossa 5,81 -3,81 43,46
Boyner Perakende Yat. 7,09 -0,84 -22,77
Brisa 6,13 -1,13 -15,68
Burçelik 3,17 0,63 -17,66
Burçelik Vana 1,73 1,76 -1,14
Bursa Çimento 4,69 -0,42 -7,38
Carrefoursa 3,83 -1,29 -31,36
Coca Cola İçecek 31,50 3,08 -5,95
Cosmos Yat. Holding 0,86 -2,27 -26,50
Credıtwest Faktorıng 1,32 0,76 18,41
Çelebi 52,50 0,96 54,09
Çelik Halat 5,37 -2,01 43,59
Çemaş Döküm 1,66 5,73 -10,27
Çemtaş 6,92 -2,67 71,34
Çimbeton 28,52 -1,66 -22,75
Çimentaş 8,18 2,25 -29,42
Çimsa 7,57 -0,53 -42,63
Çuhadaroğlu Metal 1,85 -2,63 -36,86
Dagi Giyim 1,35 -0,74 -40,53
Dagi Yatırım Holding 0,98 -1,01 -31,47
Dardanel 1,08 -0,92 -44,62
Datagate Bilgisayar 4,25 -2,07 -56,28
Demirören Gazetecilik 8,78 0,11 234,47
Demısaş Döküm 2,85 -1,72 105,26
Denge Holding 1,47 -1,34 -22,30
Deniz GMYO 2,88 0,35 6,67
Denizbank 8,00 -1,36 117,98
Denizli Cam 10,49 -0,19 -11,63
Derimod 9,29 -1,80 23,70
Desa Deri 1,74 8,75 72,28
Despec Bilgisayar 3,50 -4,37 -2,51
Deva Holding 3,51 -1,13 -19,86
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 1,33 -35,04
Ditaş Doğan 5,70 -0,70 -4,94
DO-CO 544,00 1,87 163,27
Doğan Burda 3,34 -2,91 0,60
Doğan Holding 1,12 -1,75 28,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -4,20 -68,68
Doğusan 2,40 1,69 64,38
Doğuş GMYO 2,19 -1,35 -32,41
Doğuş Otomotiv 4,44 -2,20 -41,11
Döktaş Dökümcülük 8,52 -3,18 -22,55
Duran Doğan Basım 3,86 -1,78 2,39
Dyo Boya 2,94 -2,33 -61,37
Eczacıbaşı İlaç 2,95 -1,67 -29,43
Eczacıbaşı Yatırım 7,08 -2,34 -29,41
Edip Gayrimenkul 0,68 -1,45 -42,37
Ege Endüstri 373,50 1,19 24,53
Ege Gübre 22,06 -3,84 -13,56
Ege Profil 9,10 -0,98 -5,83
Ege Seramik 3,51 -1,40 -19,70
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -4,35 -53,19
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 3,67 0,00 -21,58
Ekiz Kimya 0,32 -3,03 -43,86
Emek Elektrik 1,03 1,98 -34,63
Eminiş Ambalaj 1,29 9,32 -72,20
Emlak Konut GMYO 1,63 1,24 -37,25
Enerjisa Enerji 5,10 3,24
Enka İnşaat 4,57 -0,44 -15,71
Erbosan 65,00 -1,89 -18,05
Ereğli Demir Çelik 7,89 -2,95 -15,52
Ersu Gıda 0,95 3,26 -27,48
Escort Teknoloji 0,71 -2,74 -43,65
Etiler Gıda 2,17 -2,69 -53,73
Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 5,63 -31,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 17,54 -28,16
Euro Yat. Ort. 0,57 3,64 -31,58
Euro Yatırım Holding 0,52 8,33 -14,75
Fenerbahçe Futbol 6,51 -2,98 -60,09
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,33 -77,77
F-M İzmit Piston 17,84 0,22 42,39
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,27 0,93 -33,54
Ford Otosan 52,75 0,29 -7,14
Formet Çelik Kapı 1,10 -4,35
Frigo Pak Gıda 2,11 19,89 122,11
Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31
Garanti Bankası 8,04 -1,71 -21,76
Garanti Faktoring 2,05 4,06 -37,12
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -13,04
Gedik Y. Men. Değ. 3,10 0,32 23,02
Gedik Yatırım Holding 2,14 -1,83 55,07
Gediz Ambalaj 4,57 3,16 26,42
Gentaş 1,99 0,51 32,66
Gersan Elektrik 3,35 -4,83 -28,87
Global Men. Değ. 0,45 0,00 0,00
Global Yat. Holding 2,69 -0,74 -25,48
Good-Year 3,43 -1,44 -17,51
Göltaş Çimento 36,62 -0,33 -43,03
Gözde Girişim 2,85 -3,39 -49,65
GSD Denizcilik 1,19 0,85 -11,85
GSD Holding 0,78 2,63 8,33
Gübre Fabrik. 2,97 1,37 -29,79
Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -9,48
Güneş Sigorta 1,59 1,27 -3,64
Halk GMYO 0,68 -1,45 -25,50
Halk Sigorta 1,16 -2,52 -12,89
Hatay Tekstil 4,14 0,00 -16,70
Hedef Girişim 1,25 0,81 -37,08
Hektaş 9,57 1,16 36,71
HUB Girişim 1,75 -4,89 47,06
Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -27,61
ICBC Turkey Bank 10,34 1,08 126,75
İdealist Danışmanlık 10,25 -5,96 70,83
İdealist GMYO 1,62 -1,22 -20,59
İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,29 0,78 -34,18
İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29
İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,52 -3,83 -45,98
Info Yatırım 1,02 2,00 -13,56
İntema 20,28 0,10 -16,68
İpek Doğal Enerji 6,13 1,83 14,15
İskenderun Demir Çelik 6,14 -2,38 25,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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