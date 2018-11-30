Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,07
|19,92
|137,98
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|-1,46
|30,47
|Adana Çimento (A)
|5,91
|-0,51
|10,35
|Adana Çimento (B)
|4,03
|-0,49
|7,28
|Adana Çimento (C)
|1,41
|-0,70
|79,76
|Adel Kalemcilik
|11,87
|-0,42
|-23,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|9,00
|13,78
|352,26
|Afyon Çimento
|4,88
|-1,41
|-37,28
|Ak Enerji
|0,65
|-1,52
|-28,57
|Akbank
|7,66
|1,59
|-18,89
|Akçansa
|6,66
|-1,77
|-34,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,36
|3,06
|-55,51
|Akfen GMYO
|1,50
|-1,96
|-37,76
|Akın Tekstil
|8,49
|-0,47
|-39,83
|Akiş GMYO
|2,56
|-0,39
|-8,30
|Akmerkez GMYO
|17,00
|-0,82
|-8,84
|Aksa
|8,31
|0,48
|-30,66
|Aksa Enerji
|3,09
|-0,64
|-25,18
|Aksigorta
|3,66
|-1,08
|20,68
|Aksu Enerji
|9,10
|0,33
|71,72
|Alarko Carrıer
|40,84
|-0,05
|-29,00
|Alarko GMYO
|48,34
|-2,15
|-1,75
|Alarko Holding
|2,14
|-1,38
|-38,99
|Albaraka Türk
|1,26
|-0,79
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,46
|-0,73
|-31,58
|Alkim Kağıt
|4,53
|-1,52
|-2,28
|Alkim Kimya
|24,84
|0,40
|4,77
|Altınyağ
|0,79
|-10,23
|-33,95
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|-3,45
|-16,83
|Anadolu Cam
|2,80
|1,08
|9,68
|Anadolu Efes
|21,14
|-3,38
|-11,21
|Anadolu Grubu Holding
|13,38
|2,14
|-43,28
|Anadolu Hayat Emek.
|6,17
|4,58
|-21,07
|Anadolu Isuzu
|7,27
|-0,82
|-20,11
|Anadolu Sigorta
|4,41
|0,46
|46,45
|Anel Elektrik
|1,76
|0,00
|-49,98
|Anel Telekom
|0,44
|4,76
|-12,00
|Arçelik
|15,64
|-0,89
|-24,70
|Arena Bilgisayar
|3,95
|0,77
|-6,62
|Armada Bilgisayar
|9,64
|-1,43
|42,18
|Arsan Tekstil
|1,63
|-1,81
|-6,86
|Artı Yatırım Holding
|1,08
|2,86
|14,89
|Aselsan
|26,70
|-2,05
|-15,85
|Aslan Çimento
|28,86
|-0,48
|-23,21
|Ata GMYO
|3,86
|-0,52
|-19,42
|Atakule GMYO
|1,56
|-1,89
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,25
|-13,79
|-48,98
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|-0,99
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,06
|-1,23
|-31,88
|Avrasya GMYO
|0,97
|1,04
|-38,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-2,56
|-32,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.225,30
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|0,58
|42,62
|Ayen Enerji
|2,87
|1,06
|-40,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-1,69
|6,82
|Aygaz
|11,71
|-1,01
|-19,22
|Bagfaş
|5,30
|-0,75
|-49,52
|Bak Ambalaj
|4,42
|-0,67
|-9,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,60
|-0,62
|-60,88
|Banvit
|11,83
|-0,67
|-44,77
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|-0,95
|-12,12
|Batı Çimento
|2,66
|2,70
|-39,42
|Batısöke Çimento
|1,12
|8,74
|-32,51
|Bera Holding
|1,74
|1,16
|-43,87
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|2,84
|-18,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,73
|-56,97
|Beyaz Filo
|3,53
|-1,94
|-89,50
|Bilici Yatırım
|1,45
|-3,33
|-2,11
|Bim Mağazalar
|84,50
|0,42
|11,12
|Bimeks
|0,06
|0,00
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,89
|2,30
|-36,88
|Bizim Mağazaları
|7,01
|-0,85
|-8,96
|Bolu Çimento
|3,67
|-0,27
|-23,06
|Bomonti Elektrik
|0,48
|-2,04
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|8,01
|-3,96
|-27,47
|Borusan Yat. Paz.
|37,70
|-0,21
|-12,63
|Bosch Fren Sistemleri
|175,80
|-0,57
|-4,03
|Bossa
|6,09
|-0,33
|50,37
|Boyner Perakende Yat.
|7,05
|1,00
|-23,20
|Brisa
|6,25
|-0,64
|-14,03
|Burçelik
|3,16
|-0,63
|-17,92
|Burçelik Vana
|1,68
|-1,18
|-4,00
|Bursa Çimento
|4,71
|0,43
|-6,98
|Carrefoursa
|3,92
|-0,76
|-29,75
|Coca Cola İçecek
|29,22
|1,88
|-12,76
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|0,00
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|0,00
|17,51
|Çelebi
|52,20
|0,38
|53,21
|Çelik Halat
|5,48
|-0,36
|46,54
|Çemaş Döküm
|1,66
|-19,81
|-10,27
|Çemtaş
|6,92
|2,37
|71,34
|Çimbeton
|28,92
|0,14
|-21,67
|Çimentaş
|7,74
|-0,39
|-33,22
|Çimsa
|7,28
|-0,68
|-44,83
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|0,00
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,38
|-2,13
|-39,21
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|-2,00
|-31,47
|Dardanel
|1,06
|0,00
|-45,64
|Datagate Bilgisayar
|4,35
|-2,03
|-55,25
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|-0,23
|233,71
|Demısaş Döküm
|2,88
|-1,71
|107,42
|Denge Holding
|1,53
|-0,65
|-19,13
|Deniz GMYO
|2,90
|-1,02
|7,41
|Denizbank
|8,32
|4,65
|126,70
|Denizli Cam
|10,57
|2,42
|-10,95
|Derimod
|9,45
|-1,15
|25,83
|Desa Deri
|1,34
|0,00
|32,67
|Despec Bilgisayar
|3,50
|-0,57
|-2,51
|Deva Holding
|3,50
|-0,57
|-20,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-3,90
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,74
|-0,17
|-4,27
|DO-CO
|523,80
|3,62
|153,49
|Doğan Burda
|3,68
|-4,17
|10,84
|Doğan Holding
|1,15
|-0,86
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|-4,07
|-67,58
|Doğusan
|2,36
|0,43
|61,64
|Doğuş GMYO
|2,21
|4,74
|-31,79
|Doğuş Otomotiv
|4,69
|-1,47
|-37,79
|Döktaş Dökümcülük
|8,40
|1,33
|-23,64
|Duran Doğan Basım
|3,93
|-2,48
|4,24
|Dyo Boya
|3,06
|-0,97
|-59,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|1,00
|-27,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,28
|-0,14
|-27,42
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-40,68
|Ege Endüstri
|367,90
|-0,97
|22,67
|Ege Gübre
|23,24
|0,26
|-8,94
|Ege Profil
|9,03
|0,11
|-6,55
|Ege Seramik
|3,50
|0,57
|-19,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|11,11
|-50,00
|Egeplast
|3,68
|-1,87
|-21,37
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|-40,35
|Emek Elektrik
|1,00
|1,01
|-36,54
|Eminiş Ambalaj
|1,19
|-0,83
|-74,35
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|-1,82
|-37,63
|Enerjisa Enerji
|4,98
|1,01
|Enka İnşaat
|4,69
|1,08
|-13,50
|Erbosan
|65,80
|-0,98
|-17,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,59
|0,66
|-18,73
|Ersu Gıda
|0,93
|-2,11
|-29,01
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,24
|0,45
|-52,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|-35,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,54
|-1,82
|-42,10
|Euro Yat. Ort.
|0,55
|-1,79
|-33,98
|Euro Yatırım Holding
|0,47
|4,44
|-22,95
|Fenerbahçe Futbol
|6,79
|-1,88
|-58,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|-1,27
|-77,55
|F-M İzmit Piston
|17,72
|0,00
|41,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,28
|-1,50
|-33,33
|Ford Otosan
|54,05
|-2,08
|-4,85
|Formet Çelik Kapı
|1,17
|-5,65
|Frigo Pak Gıda
|1,47
|19,51
|54,74
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,27
|2,10
|-19,52
|Garanti Faktoring
|1,97
|0,00
|-39,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-1,64
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,12
|-0,32
|23,81
|Gedik Yatırım Holding
|2,14
|-1,83
|55,07
|Gediz Ambalaj
|4,39
|0,92
|21,44
|Gentaş
|2,03
|-0,49
|35,32
|Gersan Elektrik
|3,56
|4,40
|-24,42
|Global Men. Değ.
|0,44
|0,00
|-2,22
|Global Yat. Holding
|2,73
|-3,87
|-24,38
|Good-Year
|3,48
|-0,57
|-16,31
|Göltaş Çimento
|36,50
|1,39
|-43,21
|Gözde Girişim
|2,97
|-0,67
|-47,53
|GSD Denizcilik
|1,14
|-4,20
|-15,56
|GSD Holding
|0,74
|0,00
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,89
|-0,34
|-31,68
|Güler Yat. Holding
|1,05
|-2,78
|-9,48
|Güneş Sigorta
|1,58
|-3,07
|-4,24
|Halk GMYO
|0,69
|1,47
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,20
|5,26
|-9,89
|Hatay Tekstil
|4,14
|-0,72
|-16,70
|Hedef Girişim
|1,22
|0,00
|-38,59
|Hektaş
|9,47
|0,74
|35,29
|HUB Girişim
|1,91
|-2,05
|60,50
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|-1,94
|-24,63
|ICBC Turkey Bank
|10,06
|1,41
|120,61
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|0,00
|81,67
|İdealist GMYO
|1,65
|-0,60
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|-2,94
|-35,29
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-1,52
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-3,85
|-36,44
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|-37,74
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|0,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,64
|0,71
|-44,81
|Info Yatırım
|0,98
|-2,00
|-16,95
|İntema
|20,36
|2,62
|-16,35
|İpek Doğal Enerji
|6,08
|1,33
|13,22
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|0,83
|24,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)