Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,56
|19,63
|98,45
|Acıpayam Selüloz
|3,43
|0,00
|32,40
|Adana Çimento (A)
|5,94
|0,85
|10,91
|Adana Çimento (B)
|4,05
|0,25
|7,82
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,00
|81,04
|Adel Kalemcilik
|11,92
|1,36
|-23,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|7,91
|-8,02
|297,49
|Afyon Çimento
|4,95
|-1,59
|-36,38
|Ak Enerji
|0,66
|-1,49
|-27,47
|Akbank
|7,54
|0,94
|-20,16
|Akçansa
|6,78
|1,35
|-33,77
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|2,23
|-56,83
|Akfen GMYO
|1,53
|-1,29
|-36,51
|Akın Tekstil
|8,53
|1,07
|-39,55
|Akiş GMYO
|2,57
|-1,15
|-7,95
|Akmerkez GMYO
|17,14
|1,12
|-8,09
|Aksa
|8,27
|-0,36
|-30,99
|Aksa Enerji
|3,11
|-1,27
|-24,70
|Aksigorta
|3,70
|-0,80
|22,00
|Aksu Enerji
|9,07
|-0,11
|71,15
|Alarko Carrıer
|40,86
|0,29
|-28,97
|Alarko GMYO
|49,40
|0,94
|0,40
|Alarko Holding
|2,17
|2,84
|-38,14
|Albaraka Türk
|1,27
|-2,31
|-15,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,50
|0,92
|-31,08
|Alkim Kağıt
|4,60
|-0,86
|-0,77
|Alkim Kimya
|24,74
|0,16
|4,35
|Altınyağ
|0,88
|-5,38
|-26,43
|Altınyunus Çeşme
|4,35
|8,21
|-13,86
|Anadolu Cam
|2,77
|0,73
|8,50
|Anadolu Efes
|21,88
|4,79
|-8,10
|Anadolu Grubu Holding
|13,10
|2,42
|-44,47
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|-1,34
|-24,52
|Anadolu Isuzu
|7,33
|-0,81
|-19,45
|Anadolu Sigorta
|4,39
|0,00
|45,79
|Anel Elektrik
|1,76
|-1,12
|-49,98
|Anel Telekom
|0,42
|5,00
|-16,00
|Arçelik
|15,78
|2,80
|-24,03
|Arena Bilgisayar
|3,92
|3,16
|-7,33
|Armada Bilgisayar
|9,78
|1,56
|44,25
|Arsan Tekstil
|1,66
|-2,92
|-5,14
|Artı Yatırım Holding
|1,05
|1,94
|11,70
|Aselsan
|27,26
|0,37
|-14,09
|Aslan Çimento
|29,00
|0,83
|-22,83
|Ata GMYO
|3,88
|0,52
|-19,00
|Atakule GMYO
|1,59
|2,58
|-22,44
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|0,00
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|1,00
|3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,21
|2,35
|-31,03
|Avrasya GMYO
|0,96
|2,13
|-39,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|5,41
|-30,36
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.224,60
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|-0,57
|41,80
|Ayen Enerji
|2,84
|-0,35
|-41,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|-1,11
|8,65
|Aygaz
|11,83
|0,85
|-18,39
|Bagfaş
|5,34
|-2,20
|-49,14
|Bak Ambalaj
|4,45
|5,45
|-8,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|0,00
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,61
|0,63
|-60,64
|Banvit
|11,91
|-0,75
|-44,40
|Baştaş Başkent Çimento
|2,10
|0,00
|-11,27
|Batı Çimento
|2,59
|0,78
|-41,02
|Batısöke Çimento
|1,03
|4,04
|-37,93
|Bera Holding
|1,72
|1,18
|-44,52
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|3,53
|-21,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|-0,57
|-57,70
|Beyaz Filo
|3,60
|-1,91
|-89,29
|Bilici Yatırım
|1,55
|-1,27
|1,27
|Bim Mağazalar
|84,15
|1,45
|10,66
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|3,13
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,87
|-3,33
|-38,30
|Bizim Mağazaları
|7,07
|0,71
|-8,18
|Bolu Çimento
|3,68
|2,79
|-22,85
|Bomonti Elektrik
|0,49
|2,08
|-54,63
|Borusan Mannesmann
|8,34
|4,38
|-24,48
|Borusan Yat. Paz.
|37,78
|0,69
|-12,44
|Bosch Fren Sistemleri
|176,80
|2,08
|-3,48
|Bossa
|6,11
|3,21
|50,86
|Boyner Perakende Yat.
|6,98
|0,43
|-23,97
|Brisa
|6,29
|1,13
|-13,48
|Burçelik
|3,18
|2,91
|-17,40
|Burçelik Vana
|1,70
|4,29
|-2,86
|Bursa Çimento
|4,69
|-0,21
|-7,38
|Carrefoursa
|3,95
|0,00
|-29,21
|Coca Cola İçecek
|28,68
|1,99
|-14,37
|Cosmos Yat. Holding
|0,90
|5,88
|-23,08
|Credıtwest Faktorıng
|1,31
|-5,76
|17,51
|Çelebi
|52,00
|-0,57
|52,62
|Çelik Halat
|5,50
|0,18
|47,07
|Çemaş Döküm
|2,07
|18,97
|11,89
|Çemtaş
|6,76
|2,27
|67,38
|Çimbeton
|28,88
|0,42
|-21,78
|Çimentaş
|7,77
|0,52
|-32,96
|Çimsa
|7,33
|0,27
|-44,45
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|1,61
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,41
|-6,00
|-37,89
|Dagi Yatırım Holding
|1,00
|2,04
|-30,07
|Dardanel
|1,06
|-0,93
|-45,64
|Datagate Bilgisayar
|4,44
|-1,55
|-54,32
|Demirören Gazetecilik
|8,78
|0,23
|234,47
|Demısaş Döküm
|2,93
|0,34
|111,02
|Denge Holding
|1,54
|-1,28
|-18,60
|Deniz GMYO
|2,93
|-2,01
|8,52
|Denizbank
|7,95
|1,92
|116,62
|Denizli Cam
|10,32
|2,79
|-13,06
|Derimod
|9,56
|1,70
|27,30
|Desa Deri
|1,34
|-1,47
|32,67
|Despec Bilgisayar
|3,52
|1,15
|-1,95
|Deva Holding
|3,52
|-0,28
|-19,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|4,05
|-34,19
|Ditaş Doğan
|5,75
|0,35
|-4,11
|DO-CO
|505,50
|1,28
|144,64
|Doğan Burda
|3,84
|4,07
|15,66
|Doğan Holding
|1,16
|0,87
|33,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|-2,38
|-66,21
|Doğusan
|2,35
|0,00
|60,96
|Doğuş GMYO
|2,11
|-2,76
|-34,88
|Doğuş Otomotiv
|4,76
|2,15
|-36,86
|Döktaş Dökümcülük
|8,29
|-0,96
|-24,64
|Duran Doğan Basım
|4,03
|-1,71
|6,90
|Dyo Boya
|3,09
|-1,59
|-59,40
|Eczacıbaşı İlaç
|2,99
|0,34
|-28,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,29
|0,69
|-27,32
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|1,45
|-40,68
|Ege Endüstri
|371,50
|-1,46
|23,87
|Ege Gübre
|23,18
|4,41
|-9,17
|Ege Profil
|9,02
|-0,44
|-6,65
|Ege Seramik
|3,48
|-0,29
|-20,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|3,75
|-3,60
|-19,87
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,99
|0,00
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|0,00
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|1,23
|-36,48
|Enerjisa Enerji
|4,93
|0,41
|Enka İnşaat
|4,64
|1,31
|-14,42
|Erbosan
|66,45
|1,45
|-16,22
|Ereğli Demir Çelik
|7,54
|-2,84
|-19,27
|Ersu Gıda
|0,95
|1,06
|-27,48
|Escort Teknoloji
|0,71
|-2,74
|-43,65
|Etiler Gıda
|2,23
|-2,19
|-52,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|-35,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|-1,79
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|0,00
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,45
|-2,17
|-26,23
|Fenerbahçe Futbol
|6,92
|-0,14
|-57,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|0,00
|-77,26
|F-M İzmit Piston
|17,72
|0,23
|41,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,33
|-0,30
|-32,32
|Ford Otosan
|55,20
|0,64
|-2,83
|Formet Çelik Kapı
|1,24
|18,10
|Frigo Pak Gıda
|1,23
|19,42
|29,47
|Galatasaray Sportif
|1,22
|-2,40
|-41,84
|Garanti Bankası
|8,10
|2,02
|-21,18
|Garanti Faktoring
|1,97
|-1,50
|-39,57
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-13,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,13
|-0,32
|24,21
|Gedik Yatırım Holding
|2,18
|-3,96
|57,97
|Gediz Ambalaj
|4,35
|-0,46
|20,33
|Gentaş
|2,04
|0,49
|35,99
|Gersan Elektrik
|3,41
|2,71
|-27,60
|Global Men. Değ.
|0,44
|-2,22
|-2,22
|Global Yat. Holding
|2,84
|5,19
|-21,33
|Good-Year
|3,50
|0,00
|-15,83
|Göltaş Çimento
|36,00
|-1,42
|-43,99
|Gözde Girişim
|2,99
|1,70
|-47,17
|GSD Denizcilik
|1,19
|6,25
|-11,85
|GSD Holding
|0,74
|0,00
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,90
|-1,02
|-31,44
|Güler Yat. Holding
|1,08
|-0,92
|-6,90
|Güneş Sigorta
|1,63
|4,49
|-1,21
|Halk GMYO
|0,68
|1,49
|-25,50
|Halk Sigorta
|1,14
|-4,20
|-14,39
|Hatay Tekstil
|4,17
|0,72
|-16,10
|Hedef Girişim
|1,22
|1,67
|-38,59
|Hektaş
|9,40
|2,51
|34,29
|HUB Girişim
|1,95
|0,00
|63,87
|Hürriyet Gzt.
|1,03
|-1,90
|-23,13
|ICBC Turkey Bank
|9,92
|1,74
|117,54
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|0,00
|81,67
|İdealist GMYO
|1,66
|-1,19
|-18,63
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|6,25
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|0,00
|-32,65
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|-1,27
|-33,90
|İhlas Holding
|0,33
|6,45
|-37,74
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|0,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,60
|0,54
|-45,20
|Info Yatırım
|1,00
|1,01
|-15,25
|İntema
|19,84
|1,69
|-18,49
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|2,56
|11,73
|İskenderun Demir Çelik
|6,01
|-0,33
|23,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)