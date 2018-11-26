Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,04 19,69 135,66
Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47
Adana Çimento (A) 5,87 2,98 9,60
Adana Çimento (B) 4,01 2,30 6,75
Adana Çimento (C) 1,39 0,72 77,21
Adel Kalemcilik 11,65 0,34 -24,96
Adese Alışveriş Ticaret 8,40 6,33 322,11
Afyon Çimento 4,63 0,65 -40,49
Ak Enerji 0,61 -1,61 -32,97
Akbank 7,58 2,16 -19,74
Akçansa 6,77 -0,73 -33,87
Akdenız Güvenlık Hız. 2,24 -2,18 -57,77
Akfen GMYO 1,53 -0,65 -36,51
Akın Tekstil 8,49 4,17 -39,83
Akiş GMYO 2,57 1,58 -7,95
Akmerkez GMYO 16,85 0,60 -9,64
Aksa 8,75 2,34 -26,99
Aksa Enerji 3,07 3,37 -25,67
Aksigorta 3,74 1,36 23,31
Aksu Enerji 9,05 -0,66 70,77
Alarko Carrıer 41,50 -0,48 -27,85
Alarko GMYO 48,38 0,88 -1,67
Alarko Holding 2,09 0,48 -40,42
Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,45 1,87 -31,70
Alkim Kağıt 4,49 0,00 -3,14
Alkim Kimya 24,80 -0,40 4,60
Altınyağ 0,98 19,51 -18,07
Altınyunus Çeşme 4,00 1,01 -20,79
Anadolu Cam 2,77 -0,72 8,50
Anadolu Efes 20,38 -0,29 -14,40
Anadolu Grubu Holding 12,70 3,34 -46,17
Anadolu Hayat Emek. 5,79 0,17 -25,93
Anadolu Isuzu 7,12 2,01 -21,76
Anadolu Sigorta 4,42 -0,90 46,78
Anel Elektrik 1,91 4,95 -49,34
Anel Telekom 0,35 -2,78 -30,00
Arçelik 15,75 3,69 -24,18
Arena Bilgisayar 4,01 -1,47 -5,20
Armada Bilgisayar 9,76 -4,03 43,95
Arsan Tekstil 1,62 4,52 -7,43
Artı Yatırım Holding 1,07 -0,93 13,83
Aselsan 26,38 0,69 -16,86
Aslan Çimento 28,52 1,28 -24,11
Ata GMYO 3,87 0,52 -19,21
Atakule GMYO 1,56 -1,27 -23,90
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,29 0,00 -40,82
Atlas Yat. Ort. 1,00 1,01 2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,40 0,44 -35,61
Avrasya GMYO 0,96 -4,00 -39,24
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -3,36 -31,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.222,60 0,16
Avrupa Yatırım Holding 1,80 4,05 47,54
Ayen Enerji 2,75 1,48 -43,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,72 1,78 4,98
Aygaz 11,79 0,51 -18,66
Bagfaş 5,08 0,99 -51,62
Bak Ambalaj 4,66 0,43 -4,28
Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 -32,14
Bantaş Ambalaj 1,55 -1,27 -62,10
Banvit 11,99 -0,33 -44,02
Baştaş Başkent Çimento 2,15 3,86 -9,16
Batı Çimento 2,64 -2,22 -39,88
Batısöke Çimento 0,99 1,02 -40,34
Bera Holding 1,65 1,23 -46,77
Berkosan Yalıtım 1,68 3,07 -24,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,86 -59,90
Beyaz Filo 3,59 0,56 -89,32
Bilici Yatırım 1,44 0,70 -5,92
Bim Mağazalar 82,95 0,55 9,08
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,99 19,28 -29,79
Bizim Mağazaları 7,04 0,28 -8,57
Bolu Çimento 3,53 0,28 -26,00
Bomonti Elektrik 0,51 10,87 -52,78
Borusan Mannesmann 7,88 1,03 -28,65
Borusan Yat. Paz. 37,70 0,32 -12,63
Bosch Fren Sistemleri 173,00 0,76 -5,56
Bossa 5,75 -0,69 41,98
Boyner Perakende Yat. 7,01 0,29 -23,64
Brisa 6,14 0,82 -15,54
Burçelik 3,02 0,00 -21,56
Burçelik Vana 1,63 3,16 -6,86
Bursa Çimento 4,70 -1,05 -7,18
Carrefoursa 3,92 2,35 -29,75
Coca Cola İçecek 28,80 4,73 -14,01
Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,41 -6,00 26,48
Çelebi 52,05 -0,29 52,77
Çelik Halat 5,53 2,98 47,87
Çemaş Döküm 1,90 -4,52 2,70
Çemtaş 6,44 -0,46 59,45
Çimbeton 28,30 -0,42 -23,35
Çimentaş 7,45 1,64 -35,72
Çimsa 7,36 0,68 -44,22
Çuhadaroğlu Metal 1,87 -1,06 -36,18
Dagi Giyim 1,54 5,48 -32,16
Dagi Yatırım Holding 0,99 2,06 -30,77
Dardanel 1,07 -1,83 -45,13
Datagate Bilgisayar 4,42 2,08 -54,53
Demirören Gazetecilik 8,79 0,23 234,85
Demısaş Döküm 2,95 -0,67 112,46
Denge Holding 1,62 8,72 -14,38
Deniz GMYO 3,15 17,54 16,67
Denizbank 6,14 19,92 67,30
Denizli Cam 10,19 1,90 -14,15
Derimod 9,39 -1,88 25,03
Desa Deri 1,46 -2,67 44,55
Despec Bilgisayar 3,46 2,37 -3,62
Deva Holding 3,54 0,28 -19,18
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90
Ditaş Doğan 5,78 1,40 -3,61
DO-CO 482,00 5,08 133,27
Doğan Burda 3,68 -4,66 10,84
Doğan Holding 1,15 0,88 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 12,61 -65,66
Doğusan 2,37 0,85 62,33
Doğuş GMYO 2,00 3,09 -38,27
Doğuş Otomotiv 4,44 1,60 -41,11
Döktaş Dökümcülük 8,34 -4,03 -24,18
Duran Doğan Basım 3,89 -1,27 3,18
Dyo Boya 3,16 3,95 -58,48
Eczacıbaşı İlaç 2,93 0,34 -29,91
Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,00 -28,21
Edip Gayrimenkul 0,56 0,00 -52,54
Ege Endüstri 362,80 0,25 20,96
Ege Gübre 22,08 6,05 -13,48
Ege Profil 9,04 -0,33 -6,45
Ege Seramik 3,44 0,88 -21,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00
Egeplast 3,99 8,13 -14,74
Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35
Emek Elektrik 0,99 1,02 -37,17
Eminiş Ambalaj 1,22 1,67 -73,71
Emlak Konut GMYO 1,66 0,00 -36,09
Enerjisa Enerji 4,87 0,41
Enka İnşaat 4,64 0,00 -14,42
Erbosan 63,45 0,24 -20,00
Ereğli Demir Çelik 8,03 -1,35 -14,02
Ersu Gıda 0,91 0,00 -30,53
Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83
Etiler Gıda 2,23 1,83 -52,45
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -7,69 -34,37
Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -3,33 -37,81
Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,47 0,00 -22,95
Fenerbahçe Futbol 6,68 -2,05 -59,05
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 0,65 -77,55
F-M İzmit Piston 17,26 0,29 37,76
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,24 -3,57 -34,15
Ford Otosan 53,35 0,09 -6,08
Formet Çelik Kapı 1,13 -2,59
Frigo Pak Gıda 1,06 1,92 11,58
Galatasaray Sportif 1,20 -0,83 -42,79
Garanti Bankası 8,08 0,12 -21,37
Garanti Faktoring 1,96 0,51 -39,88
Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,20 -0,31 26,98
Gedik Yatırım Holding 2,39 -2,05 73,19
Gediz Ambalaj 4,38 -2,23 21,16
Gentaş 2,01 2,03 33,99
Gersan Elektrik 3,32 2,47 -29,51
Global Men. Değ. 0,45 4,65 0,00
Global Yat. Holding 2,57 1,58 -28,81
Good-Year 3,45 1,77 -17,03
Göltaş Çimento 35,86 0,39 -44,21
Gözde Girişim 2,80 0,72 -50,53
GSD Denizcilik 1,09 -1,80 -19,26
GSD Holding 0,73 2,82 1,39
Gübre Fabrik. 2,84 0,35 -32,86
Güler Yat. Holding 1,30 0,78 12,07
Güneş Sigorta 1,58 3,27 -4,24
Halk GMYO 0,68 1,49 -25,50
Halk Sigorta 1,10 -7,56 -17,40
Hatay Tekstil 4,11 1,48 -17,30
Hedef Girişim 1,21 1,68 -39,10
Hektaş 9,04 0,44 29,14
HUB Girişim 1,90 -1,04 59,66
Hürriyet Gzt. 0,97 6,59 -27,61
ICBC Turkey Bank 9,39 1,51 105,92
İdealist Danışmanlık 12,20 -9,36 103,33
İdealist GMYO 1,78 2,30 -12,75
İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -41,18
İhlas Gayrimenkul 1,27 0,00 -35,20
İhlas Gazetecilik 0,72 4,35 -38,98
İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,32 6,67 -37,25
İndeks Bilgisayar 5,63 6,23 -44,91
Info Yatırım 1,00 1,01 -15,25
İntema 19,48 0,93 -19,97
İpek Doğal Enerji 5,99 -1,48 11,55
İskenderun Demir Çelik 6,16 -2,53 26,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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