Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,54 14,93 96,90
Acıpayam Selüloz 3,43 -1,15 32,40
Adana Çimento (A) 5,70 1,97 6,42
Adana Çimento (B) 3,92 0,51 4,36
Adana Çimento (C) 1,38 2,99 75,94
Adel Kalemcilik 11,61 -0,34 -25,22
Adese Alışveriş Ticaret 7,90 0,25 296,98
Afyon Çimento 4,60 0,66 -40,87
Ak Enerji 0,62 5,08 -31,87
Akbank 7,42 1,37 -21,43
Akçansa 6,82 -0,58 -33,38
Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 -1,29 -56,83
Akfen GMYO 1,54 3,36 -36,10
Akın Tekstil 8,15 0,00 -42,24
Akiş GMYO 2,53 0,40 -9,38
Akmerkez GMYO 16,75 1,58 -10,18
Aksa 8,55 0,00 -28,66
Aksa Enerji 2,97 2,41 -28,09
Aksigorta 3,69 -0,27 21,67
Aksu Enerji 9,11 -1,83 71,90
Alarko Carrıer 41,70 1,36 -27,51
Alarko GMYO 47,96 -3,11 -2,52
Alarko Holding 2,08 5,58 -40,70
Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,35 1,71 -32,96
Alkim Kağıt 4,49 -3,02 -3,14
Alkim Kimya 24,90 0,97 5,02
Altınyağ 0,82 13,89 -31,45
Altınyunus Çeşme 3,96 0,00 -21,58
Anadolu Cam 2,79 -2,45 9,29
Anadolu Efes 20,44 0,69 -14,15
Anadolu Grubu Holding 12,29 2,25 -47,90
Anadolu Hayat Emek. 5,78 -0,86 -26,06
Anadolu Isuzu 6,98 1,45 -23,30
Anadolu Sigorta 4,46 -0,67 48,11
Anel Elektrik 1,82 0,55 -51,72
Anel Telekom 0,36 2,86 -28,00
Arçelik 15,19 0,40 -26,87
Arena Bilgisayar 4,07 0,99 -3,78
Armada Bilgisayar 10,17 7,17 50,00
Arsan Tekstil 1,55 0,65 -11,43
Artı Yatırım Holding 1,08 4,85 14,89
Aselsan 26,20 0,00 -17,43
Aslan Çimento 28,16 -0,07 -25,07
Ata GMYO 3,85 0,00 -19,62
Atakule GMYO 1,58 1,94 -22,93
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,29 0,00 -40,82
Atlas Yat. Ort. 0,99 -1,98 1,02
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 0,18 -35,89
Avrasya GMYO 1,00 0,00 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,85 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.220,60 0,06
Avrupa Yatırım Holding 1,73 -1,70 41,80
Ayen Enerji 2,71 0,74 -43,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,69 0,60 3,15
Aygaz 11,73 2,53 -19,08
Bagfaş 5,03 0,40 -52,10
Bak Ambalaj 4,64 -1,07 -4,69
Balatacılar Balatacılık 0,38 2,70 -32,14
Bantaş Ambalaj 1,57 -0,63 -61,61
Banvit 12,03 0,67 -43,84
Baştaş Başkent Çimento 2,07 3,50 -12,54
Batı Çimento 2,70 2,66 -38,51
Batısöke Çimento 0,98 0,00 -40,94
Bera Holding 1,63 -2,40 -47,42
Berkosan Yalıtım 1,63 -0,61 -26,91
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 0,63 -60,64
Beyaz Filo 3,57 0,00 -89,38
Bilici Yatırım 1,43 -1,38 -6,57
Bim Mağazalar 82,50 -0,96 8,49
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51
Birlik Mensucat 0,83 -1,19 -41,13
Bizim Mağazaları 7,02 -0,99 -8,83
Bolu Çimento 3,52 -0,28 -26,21
Bomonti Elektrik 0,46 -2,13 -57,41
Borusan Mannesmann 7,80 0,00 -29,37
Borusan Yat. Paz. 37,58 0,16 -12,91
Bosch Fren Sistemleri 171,70 -0,35 -6,27
Bossa 5,79 -7,51 42,96
Boyner Perakende Yat. 6,99 1,16 -23,86
Brisa 6,09 0,83 -16,23
Burçelik 3,02 0,00 -21,56
Burçelik Vana 1,58 1,94 -9,71
Bursa Çimento 4,75 -0,42 -6,19
Carrefoursa 3,83 -1,29 -31,36
Coca Cola İçecek 27,50 -1,29 -17,89
Cosmos Yat. Holding 0,86 0,00 -26,50
Credıtwest Faktorıng 1,50 0,00 34,56
Çelebi 52,20 0,38 53,21
Çelik Halat 5,37 0,00 43,59
Çemaş Döküm 1,99 0,51 7,57
Çemtaş 6,47 -1,07 60,20
Çimbeton 28,42 1,14 -23,02
Çimentaş 7,33 0,83 -36,76
Çimsa 7,31 0,14 -44,60
Çuhadaroğlu Metal 1,89 1,07 -35,49
Dagi Giyim 1,46 3,55 -35,68
Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17
Dardanel 1,09 0,00 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,33 -1,14 -55,46
Demirören Gazetecilik 8,77 0,00 234,09
Demısaş Döküm 2,97 -1,00 113,90
Denge Holding 1,49 -3,87 -21,25
Deniz GMYO 2,68 -1,47 -0,74
Denizbank 5,12 -0,39 39,51
Denizli Cam 10,00 1,21 -15,75
Derimod 9,57 0,53 27,43
Desa Deri 1,50 -1,32 48,51
Despec Bilgisayar 3,38 0,30 -5,85
Deva Holding 3,53 3,52 -19,41
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90
Ditaş Doğan 5,70 0,53 -4,94
DO-CO 458,70 -2,40 121,99
Doğan Burda 3,86 10,92 16,27
Doğan Holding 1,14 0,00 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 6,73 -69,51
Doğusan 2,35 1,29 60,96
Doğuş GMYO 1,94 -1,02 -40,12
Doğuş Otomotiv 4,37 0,00 -42,03
Döktaş Dökümcülük 8,69 -0,69 -21,00
Duran Doğan Basım 3,94 3,96 4,51
Dyo Boya 3,04 4,83 -60,05
Eczacıbaşı İlaç 2,92 0,69 -30,15
Eczacıbaşı Yatırım 7,20 3,75 -28,21
Edip Gayrimenkul 0,56 3,70 -52,54
Ege Endüstri 361,90 -1,15 20,66
Ege Gübre 20,82 2,06 -18,42
Ege Profil 9,07 -0,66 -6,14
Ege Seramik 3,41 -1,73 -21,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,69 0,00 -21,15
Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11
Emek Elektrik 0,98 0,00 -37,81
Eminiş Ambalaj 1,20 0,00 -74,14
Emlak Konut GMYO 1,66 1,22 -36,09
Enerjisa Enerji 4,85 1,89
Enka İnşaat 4,64 -1,90 -14,42
Erbosan 63,30 0,08 -20,19
Ereğli Demir Çelik 8,14 -0,97 -12,84
Ersu Gıda 0,91 2,25 -30,53
Escort Teknoloji 0,67 1,52 -46,83
Etiler Gıda 2,19 0,00 -53,30
Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 20,00 -28,90
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 9,09 -35,66
Euro Yat. Ort. 0,58 7,41 -30,38
Euro Yatırım Holding 0,47 9,30 -22,95
Fenerbahçe Futbol 6,82 0,29 -58,19
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 -0,96 -77,70
F-M İzmit Piston 17,21 -0,29 37,36
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,36 -0,30 -31,71
Ford Otosan 53,30 2,70 -6,17
Formet Çelik Kapı 1,16 -2,52
Frigo Pak Gıda 1,04 0,00 9,47
Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31
Garanti Bankası 8,07 1,38 -21,47
Garanti Faktoring 1,95 0,52 -40,18
Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,21 0,63 27,38
Gedik Yatırım Holding 2,44 9,91 76,81
Gediz Ambalaj 4,48 -0,44 23,93
Gentaş 1,97 -3,43 31,32
Gersan Elektrik 3,24 -0,92 -31,21
Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44
Global Yat. Holding 2,53 -1,17 -29,92
Good-Year 3,39 -0,29 -18,47
Göltaş Çimento 35,72 -0,33 -44,43
Gözde Girişim 2,78 -0,36 -50,88
GSD Denizcilik 1,11 0,00 -17,78
GSD Holding 0,71 0,00 -1,39
Gübre Fabrik. 2,83 -0,35 -33,10
Güler Yat. Holding 1,29 0,00 11,21
Güneş Sigorta 1,53 -3,16 -7,27
Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60
Halk Sigorta 1,19 -2,46 -10,64
Hatay Tekstil 4,05 0,75 -18,51
Hedef Girişim 1,19 -2,46 -40,10
Hektaş 9,00 -0,88 28,57
HUB Girişim 1,92 4,92 61,34
Hürriyet Gzt. 0,91 1,11 -32,09
ICBC Turkey Bank 9,25 1,65 102,85
İdealist Danışmanlık 13,46 19,96 124,33
İdealist GMYO 1,74 3,57 -14,71
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,27 1,60 -35,20
İhlas Gazetecilik 0,69 0,00 -41,53
İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,30 0,00 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,30 -1,12 -48,14
Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10
İntema 19,30 0,05 -20,71
İpek Doğal Enerji 6,08 5,56 13,22
İskenderun Demir Çelik 6,32 -0,32 29,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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