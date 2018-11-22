Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,21
|17,55
|71,32
|Acıpayam Selüloz
|3,47
|-1,42
|33,94
|Adana Çimento (A)
|5,59
|0,18
|4,37
|Adana Çimento (B)
|3,90
|1,04
|3,82
|Adana Çimento (C)
|1,34
|-1,47
|70,84
|Adel Kalemcilik
|11,65
|-0,77
|-24,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|7,88
|-1,75
|295,98
|Afyon Çimento
|4,57
|0,00
|-41,26
|Ak Enerji
|0,59
|3,51
|-35,16
|Akbank
|7,32
|0,00
|-22,49
|Akçansa
|6,86
|-0,29
|-32,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,32
|-2,93
|-56,26
|Akfen GMYO
|1,49
|0,00
|-38,17
|Akın Tekstil
|8,15
|-1,69
|-42,24
|Akiş GMYO
|2,52
|0,40
|-9,74
|Akmerkez GMYO
|16,49
|1,04
|-11,57
|Aksa
|8,55
|2,52
|-28,66
|Aksa Enerji
|2,90
|-1,69
|-29,78
|Aksigorta
|3,70
|1,65
|22,00
|Aksu Enerji
|9,28
|1,75
|75,11
|Alarko Carrıer
|41,14
|0,59
|-28,48
|Alarko GMYO
|49,50
|1,23
|0,61
|Alarko Holding
|1,97
|2,60
|-43,84
|Albaraka Türk
|1,31
|-0,76
|-12,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,26
|-0,38
|-34,09
|Alkim Kağıt
|4,63
|-0,86
|-0,12
|Alkim Kimya
|24,66
|1,07
|4,01
|Altınyağ
|0,72
|20,00
|-39,81
|Altınyunus Çeşme
|3,96
|0,25
|-21,58
|Anadolu Cam
|2,86
|0,70
|12,03
|Anadolu Efes
|20,30
|-1,84
|-14,74
|Anadolu Grubu Holding
|12,02
|1,86
|-49,05
|Anadolu Hayat Emek.
|5,83
|-0,34
|-25,42
|Anadolu Isuzu
|6,88
|-0,29
|-24,40
|Anadolu Sigorta
|4,49
|-1,10
|49,11
|Anel Elektrik
|1,81
|1,69
|-51,99
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,13
|-1,75
|-27,16
|Arena Bilgisayar
|4,03
|-0,49
|-4,73
|Armada Bilgisayar
|9,49
|5,33
|39,97
|Arsan Tekstil
|1,54
|0,00
|-12,00
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|-0,96
|9,57
|Aselsan
|26,20
|-1,21
|-17,43
|Aslan Çimento
|28,18
|0,00
|-25,01
|Ata GMYO
|3,85
|-1,79
|-19,62
|Atakule GMYO
|1,55
|1,97
|-24,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,29
|-3,33
|-40,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|-1,94
|3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,33
|-0,18
|-36,00
|Avrasya GMYO
|1,00
|-0,99
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|-1,67
|-29,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.219,90
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|44,26
|Ayen Enerji
|2,69
|1,89
|-44,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|0,00
|2,54
|Aygaz
|11,44
|1,96
|-21,08
|Bagfaş
|5,01
|-1,96
|-52,29
|Bak Ambalaj
|4,69
|-4,67
|-3,66
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-2,63
|-33,93
|Bantaş Ambalaj
|1,58
|2,60
|-61,37
|Banvit
|11,95
|-0,83
|-44,21
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-0,50
|-15,50
|Batı Çimento
|2,63
|-0,38
|-40,11
|Batısöke Çimento
|0,98
|3,16
|-40,94
|Bera Holding
|1,67
|-2,34
|-46,13
|Berkosan Yalıtım
|1,64
|-1,80
|-26,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|1,27
|-60,88
|Beyaz Filo
|3,57
|-2,72
|-89,38
|Bilici Yatırım
|1,45
|5,07
|-5,26
|Bim Mağazalar
|83,30
|0,12
|9,54
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,84
|2,44
|-40,43
|Bizim Mağazaları
|7,09
|-1,25
|-7,92
|Bolu Çimento
|3,53
|0,28
|-26,00
|Bomonti Elektrik
|0,47
|0,00
|-56,48
|Borusan Mannesmann
|7,80
|-1,89
|-29,37
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-0,42
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|172,30
|-1,54
|-5,94
|Bossa
|6,26
|12,59
|54,57
|Boyner Perakende Yat.
|6,91
|0,73
|-24,73
|Brisa
|6,04
|-0,33
|-16,92
|Burçelik
|3,02
|1,00
|-21,56
|Burçelik Vana
|1,55
|1,31
|-11,43
|Bursa Çimento
|4,77
|-0,42
|-5,80
|Carrefoursa
|3,88
|-3,00
|-30,47
|Coca Cola İçecek
|27,86
|1,68
|-16,82
|Cosmos Yat. Holding
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Credıtwest Faktorıng
|1,50
|2,74
|34,56
|Çelebi
|52,00
|-0,38
|52,62
|Çelik Halat
|5,37
|1,32
|43,59
|Çemaş Döküm
|1,98
|-0,50
|7,03
|Çemtaş
|6,54
|-2,39
|61,93
|Çimbeton
|28,10
|-0,92
|-23,89
|Çimentaş
|7,27
|-0,55
|-37,27
|Çimsa
|7,30
|-0,54
|-44,67
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|1,63
|-36,18
|Dagi Giyim
|1,41
|5,22
|-37,89
|Dagi Yatırım Holding
|0,97
|1,04
|-32,17
|Dardanel
|1,09
|0,00
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,38
|2,58
|-54,94
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|0,11
|234,09
|Demısaş Döküm
|3,00
|2,74
|116,06
|Denge Holding
|1,55
|0,00
|-18,08
|Deniz GMYO
|2,72
|1,87
|0,74
|Denizbank
|5,14
|5,76
|40,05
|Denizli Cam
|9,88
|0,10
|-16,76
|Derimod
|9,52
|0,63
|26,76
|Desa Deri
|1,52
|4,83
|50,50
|Despec Bilgisayar
|3,37
|-2,03
|-6,13
|Deva Holding
|3,41
|2,40
|-22,15
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|1,35
|-35,90
|Ditaş Doğan
|5,67
|-0,53
|-5,44
|DO-CO
|470,00
|0,09
|127,46
|Doğan Burda
|3,48
|-7,20
|4,82
|Doğan Holding
|1,14
|-0,87
|31,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|0,00
|-71,43
|Doğusan
|2,32
|-0,43
|58,90
|Doğuş GMYO
|1,96
|1,03
|-39,51
|Doğuş Otomotiv
|4,37
|0,92
|-42,03
|Döktaş Dökümcülük
|8,75
|-2,89
|-20,45
|Duran Doğan Basım
|3,79
|0,00
|0,53
|Dyo Boya
|2,90
|0,69
|-61,89
|Eczacıbaşı İlaç
|2,90
|1,05
|-30,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,94
|0,73
|-30,81
|Edip Gayrimenkul
|0,54
|3,85
|-54,24
|Ege Endüstri
|366,10
|-0,92
|22,07
|Ege Gübre
|20,40
|-0,39
|-20,07
|Ege Profil
|9,13
|1,22
|-5,51
|Ege Seramik
|3,47
|-0,86
|-20,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,69
|0,00
|-21,15
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,98
|-1,01
|-37,81
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|0,00
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|-0,61
|-36,86
|Enerjisa Enerji
|4,76
|-0,21
|Enka İnşaat
|4,73
|-0,84
|-12,76
|Erbosan
|63,25
|-0,47
|-20,25
|Ereğli Demir Çelik
|8,22
|-1,08
|-11,99
|Ersu Gıda
|0,89
|1,14
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,66
|-1,49
|-47,62
|Etiler Gıda
|2,19
|-1,35
|-53,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,65
|4,84
|-40,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|1,85
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,54
|1,89
|-35,18
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|6,80
|-0,44
|-58,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|-3,72
|-77,48
|F-M İzmit Piston
|17,26
|-0,98
|37,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,37
|0,60
|-31,50
|Ford Otosan
|51,90
|1,07
|-8,64
|Formet Çelik Kapı
|1,19
|-1,65
|Frigo Pak Gıda
|1,04
|5,05
|9,47
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,83
|-41,84
|Garanti Bankası
|7,96
|-0,87
|-22,54
|Garanti Faktoring
|1,94
|0,52
|-40,49
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,19
|1,92
|26,59
|Gedik Yatırım Holding
|2,22
|4,23
|60,87
|Gediz Ambalaj
|4,50
|-0,22
|24,48
|Gentaş
|2,04
|-0,97
|35,99
|Gersan Elektrik
|3,27
|0,93
|-30,57
|Global Men. Değ.
|0,43
|2,38
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,56
|2,40
|-29,09
|Good-Year
|3,40
|1,19
|-18,23
|Göltaş Çimento
|35,84
|0,56
|-44,24
|Gözde Girişim
|2,79
|1,82
|-50,71
|GSD Denizcilik
|1,11
|1,83
|-17,78
|GSD Holding
|0,71
|0,00
|-1,39
|Gübre Fabrik.
|2,84
|1,79
|-32,86
|Güler Yat. Holding
|1,29
|0,00
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,58
|-8,14
|-4,24
|Halk GMYO
|0,65
|0,00
|-28,79
|Halk Sigorta
|1,22
|2,52
|-8,39
|Hatay Tekstil
|4,02
|3,88
|-19,11
|Hedef Girişim
|1,22
|4,27
|-38,59
|Hektaş
|9,08
|-0,55
|29,71
|HUB Girişim
|1,83
|-2,66
|53,78
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|1,12
|-32,84
|ICBC Turkey Bank
|9,10
|-3,40
|99,56
|İdealist Danışmanlık
|11,22
|20,00
|87,00
|İdealist GMYO
|1,68
|-3,45
|-17,65
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|-36,22
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|-1,43
|-41,53
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,36
|3,08
|-47,55
|Info Yatırım
|0,99
|0,00
|-16,10
|İntema
|19,29
|1,37
|-20,75
|İpek Doğal Enerji
|5,76
|-6,34
|7,26
|İskenderun Demir Çelik
|6,34
|-2,46
|29,96
(Sürecek)