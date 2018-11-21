Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|9,94
|45,74
|Acıpayam Selüloz
|3,52
|-3,30
|35,87
|Adana Çimento (A)
|5,58
|1,82
|4,18
|Adana Çimento (B)
|3,86
|1,05
|2,76
|Adana Çimento (C)
|1,36
|-0,73
|73,39
|Adel Kalemcilik
|11,74
|0,69
|-24,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|8,02
|4,02
|303,02
|Afyon Çimento
|4,57
|1,11
|-41,26
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-37,36
|Akbank
|7,32
|0,41
|-22,49
|Akçansa
|6,88
|-1,15
|-32,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,39
|-0,42
|-54,94
|Akfen GMYO
|1,49
|0,68
|-38,17
|Akın Tekstil
|8,29
|0,97
|-41,25
|Akiş GMYO
|2,51
|-0,79
|-10,10
|Akmerkez GMYO
|16,32
|-1,09
|-12,49
|Aksa
|8,34
|1,21
|-30,41
|Aksa Enerji
|2,95
|-3,28
|-28,57
|Aksigorta
|3,64
|-1,62
|20,02
|Aksu Enerji
|9,12
|0,88
|72,09
|Alarko Carrıer
|40,90
|0,59
|-28,90
|Alarko GMYO
|48,90
|1,03
|-0,61
|Alarko Holding
|1,92
|0,00
|-45,26
|Albaraka Türk
|1,32
|0,76
|-12,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,28
|-1,31
|-33,83
|Alkim Kağıt
|4,67
|-0,43
|0,74
|Alkim Kimya
|24,40
|0,00
|2,91
|Altınyağ
|0,60
|0,00
|-49,84
|Altınyunus Çeşme
|3,95
|-1,50
|-21,78
|Anadolu Cam
|2,84
|-0,35
|11,24
|Anadolu Efes
|20,68
|2,99
|-13,14
|Anadolu Grubu Holding
|11,80
|-0,08
|-49,98
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|0,86
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,90
|0,00
|-24,18
|Anadolu Sigorta
|4,54
|-5,42
|50,77
|Anel Elektrik
|1,78
|1,71
|-52,79
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,40
|1,92
|-25,86
|Arena Bilgisayar
|4,05
|2,79
|-4,26
|Armada Bilgisayar
|9,01
|-4,35
|32,89
|Arsan Tekstil
|1,54
|0,00
|-12,00
|Artı Yatırım Holding
|1,04
|-2,80
|10,64
|Aselsan
|26,52
|2,00
|-16,42
|Aslan Çimento
|28,18
|-3,82
|-25,01
|Ata GMYO
|3,92
|0,00
|-18,16
|Atakule GMYO
|1,52
|0,66
|-25,85
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|3,45
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|6,19
|5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,35
|-0,44
|-35,89
|Avrasya GMYO
|1,01
|1,00
|-36,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|1,69
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.219,30
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|-0,56
|44,26
|Ayen Enerji
|2,64
|0,00
|-45,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,68
|-1,18
|2,54
|Aygaz
|11,22
|0,09
|-22,60
|Bagfaş
|5,11
|-0,20
|-51,33
|Bak Ambalaj
|4,92
|0,41
|1,06
|Balatacılar Balatacılık
|0,38
|2,70
|-32,14
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|1,99
|-62,35
|Banvit
|12,05
|2,64
|-43,74
|Baştaş Başkent Çimento
|2,01
|-0,50
|-15,08
|Batı Çimento
|2,64
|0,00
|-39,88
|Batısöke Çimento
|0,95
|0,00
|-42,75
|Bera Holding
|1,71
|3,01
|-44,84
|Berkosan Yalıtım
|1,67
|9,15
|-25,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|-0,63
|-61,37
|Beyaz Filo
|3,67
|-1,61
|-89,08
|Bilici Yatırım
|1,38
|2,22
|-9,84
|Bim Mağazalar
|83,20
|1,46
|9,41
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,82
|-2,38
|-41,84
|Bizim Mağazaları
|7,18
|-1,64
|-6,75
|Bolu Çimento
|3,52
|-0,56
|-26,21
|Bomonti Elektrik
|0,47
|2,17
|-56,48
|Borusan Mannesmann
|7,95
|-0,75
|-28,01
|Borusan Yat. Paz.
|37,68
|0,48
|-12,67
|Bosch Fren Sistemleri
|175,00
|1,16
|-4,47
|Bossa
|5,56
|1,65
|37,28
|Boyner Perakende Yat.
|6,86
|-1,01
|-25,27
|Brisa
|6,06
|-0,49
|-16,64
|Burçelik
|2,99
|0,00
|-22,34
|Burçelik Vana
|1,53
|-3,16
|-12,57
|Bursa Çimento
|4,79
|0,00
|-5,40
|Carrefoursa
|4,00
|-2,44
|-28,32
|Coca Cola İçecek
|27,40
|-2,14
|-18,19
|Cosmos Yat. Holding
|0,87
|-2,25
|-25,64
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|13,18
|30,97
|Çelebi
|52,20
|0,29
|53,21
|Çelik Halat
|5,30
|-0,38
|41,72
|Çemaş Döküm
|1,99
|-1,00
|7,57
|Çemtaş
|6,70
|3,72
|65,89
|Çimbeton
|28,36
|0,21
|-23,19
|Çimentaş
|7,31
|-0,41
|-36,93
|Çimsa
|7,34
|-0,27
|-44,37
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|0,00
|-37,20
|Dagi Giyim
|1,34
|0,75
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|-32,87
|Dardanel
|1,09
|-1,80
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,27
|1,67
|-56,07
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|-0,11
|233,71
|Demısaş Döküm
|2,92
|0,69
|110,30
|Denge Holding
|1,55
|-2,52
|-18,08
|Deniz GMYO
|2,67
|-0,37
|-1,11
|Denizbank
|4,86
|0,41
|32,43
|Denizli Cam
|9,87
|0,71
|-16,85
|Derimod
|9,46
|1,94
|25,97
|Desa Deri
|1,45
|-4,61
|43,56
|Despec Bilgisayar
|3,44
|0,00
|-4,18
|Deva Holding
|3,33
|-0,89
|-23,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-36,75
|Ditaş Doğan
|5,70
|-0,18
|-4,94
|DO-CO
|469,60
|3,39
|127,26
|Doğan Burda
|3,75
|-3,60
|12,95
|Doğan Holding
|1,15
|-0,86
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|6,12
|-71,43
|Doğusan
|2,33
|0,00
|59,59
|Doğuş GMYO
|1,94
|0,00
|-40,12
|Doğuş Otomotiv
|4,33
|-0,46
|-42,56
|Döktaş Dökümcülük
|9,01
|-9,45
|-18,09
|Duran Doğan Basım
|3,79
|-4,29
|0,53
|Dyo Boya
|2,88
|0,35
|-62,16
|Eczacıbaşı İlaç
|2,87
|-0,69
|-31,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,89
|0,88
|-31,30
|Edip Gayrimenkul
|0,52
|1,96
|-55,93
|Ege Endüstri
|369,50
|0,68
|23,20
|Ege Gübre
|20,48
|-1,35
|-19,75
|Ege Profil
|9,02
|0,22
|-6,65
|Ege Seramik
|3,50
|0,86
|-19,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|3,69
|-0,27
|-21,15
|Ekiz Kimya
|0,34
|3,03
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,99
|0,00
|-37,17
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|-1,64
|-74,14
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|1,23
|-36,48
|Enerjisa Enerji
|4,77
|0,00
|Enka İnşaat
|4,77
|-0,21
|-12,02
|Erbosan
|63,55
|-0,55
|-19,87
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|0,97
|-11,02
|Ersu Gıda
|0,88
|0,00
|-32,82
|Escort Teknoloji
|0,67
|3,08
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,22
|0,45
|-52,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,62
|3,33
|-43,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,54
|1,89
|-42,10
|Euro Yat. Ort.
|0,53
|-1,85
|-36,38
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|-2,27
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|6,83
|-1,01
|-58,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|-2,12
|-76,61
|F-M İzmit Piston
|17,43
|0,17
|39,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,35
|-1,18
|-31,91
|Ford Otosan
|51,35
|-0,29
|-9,61
|Formet Çelik Kapı
|1,21
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|0,99
|-1,00
|4,21
|Galatasaray Sportif
|1,21
|0,00
|-42,31
|Garanti Bankası
|8,03
|1,26
|-21,86
|Garanti Faktoring
|1,93
|-0,52
|-40,80
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|0,00
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,13
|-1,57
|24,21
|Gedik Yatırım Holding
|2,13
|0,95
|54,35
|Gediz Ambalaj
|4,51
|0,00
|24,76
|Gentaş
|2,06
|-2,83
|37,32
|Gersan Elektrik
|3,24
|2,21
|-31,21
|Global Men. Değ.
|0,42
|0,00
|-6,67
|Global Yat. Holding
|2,50
|0,81
|-30,75
|Good-Year
|3,36
|-0,30
|-19,19
|Göltaş Çimento
|35,64
|-1,98
|-44,55
|Gözde Girişim
|2,74
|-1,08
|-51,59
|GSD Denizcilik
|1,09
|0,93
|-19,26
|GSD Holding
|0,71
|0,00
|-1,39
|Gübre Fabrik.
|2,79
|-0,36
|-34,04
|Güler Yat. Holding
|1,29
|4,03
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,72
|14,67
|4,24
|Halk GMYO
|0,65
|0,00
|-28,79
|Halk Sigorta
|1,19
|-6,30
|-10,64
|Hatay Tekstil
|3,87
|0,00
|-22,13
|Hedef Girişim
|1,17
|7,34
|-41,11
|Hektaş
|9,13
|0,55
|30,43
|HUB Girişim
|1,88
|3,87
|57,98
|Hürriyet Gzt.
|0,89
|1,14
|-33,58
|ICBC Turkey Bank
|9,42
|3,52
|106,58
|İdealist Danışmanlık
|9,35
|-1,06
|55,83
|İdealist GMYO
|1,74
|1,16
|-14,71
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|3,33
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,60
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|1,45
|-40,68
|İhlas Holding
|0,31
|0,00
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|3,33
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,20
|0,00
|-49,12
|Info Yatırım
|0,99
|1,02
|-16,10
|İntema
|19,03
|-2,26
|-21,82
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|15,82
|14,53
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|-0,76
|33,24
(Sürecek)