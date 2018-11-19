Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,77
|19,59
|37,21
|Acıpayam Selüloz
|3,50
|-3,31
|35,10
|Adana Çimento (A)
|5,55
|0,00
|3,62
|Adana Çimento (B)
|3,91
|0,51
|4,09
|Adana Çimento (C)
|1,38
|-0,72
|75,94
|Adel Kalemcilik
|11,77
|0,09
|-24,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|8,30
|-0,95
|317,09
|Afyon Çimento
|4,63
|0,00
|-40,49
|Ak Enerji
|0,56
|-1,75
|-38,46
|Akbank
|7,49
|1,77
|-20,69
|Akçansa
|7,23
|0,42
|-29,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,34
|0,00
|-55,88
|Akfen GMYO
|1,51
|4,86
|-37,34
|Akın Tekstil
|8,23
|-1,79
|-41,67
|Akiş GMYO
|2,54
|0,40
|-9,02
|Akmerkez GMYO
|16,68
|0,48
|-10,55
|Aksa
|8,51
|-1,05
|-28,99
|Aksa Enerji
|3,10
|1,97
|-24,94
|Aksigorta
|3,67
|-1,61
|21,01
|Aksu Enerji
|8,95
|-1,00
|68,89
|Alarko Carrıer
|41,58
|5,75
|-27,72
|Alarko GMYO
|49,82
|-2,03
|1,26
|Alarko Holding
|1,95
|1,04
|-44,41
|Albaraka Türk
|1,35
|1,50
|-10,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,48
|-0,72
|-31,33
|Alkim Kağıt
|4,91
|1,87
|5,92
|Alkim Kimya
|24,50
|-0,24
|3,33
|Altınyağ
|0,65
|1,56
|-45,66
|Altınyunus Çeşme
|4,00
|1,52
|-20,79
|Anadolu Cam
|2,92
|-0,34
|14,38
|Anadolu Efes
|20,64
|0,39
|-13,31
|Anadolu Grubu Holding
|12,66
|-1,48
|-46,34
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|0,69
|-25,29
|Anadolu Isuzu
|7,00
|1,16
|-23,08
|Anadolu Sigorta
|4,51
|0,67
|49,77
|Anel Elektrik
|1,78
|-0,56
|-52,79
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,39
|-3,21
|-25,91
|Arena Bilgisayar
|3,90
|0,26
|-7,80
|Armada Bilgisayar
|9,48
|-0,11
|39,82
|Arsan Tekstil
|1,57
|0,64
|-10,29
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|-3,51
|17,02
|Aselsan
|26,94
|-1,03
|-15,09
|Aslan Çimento
|28,30
|0,35
|-24,70
|Ata GMYO
|3,91
|1,56
|-18,37
|Atakule GMYO
|1,56
|1,96
|-23,90
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|0,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,50
|-0,61
|-35,04
|Avrasya GMYO
|1,15
|1,77
|-27,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,23
|1,65
|-26,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.217,90
|0,16
|Avrupa Yatırım Holding
|1,83
|-4,69
|50,00
|Ayen Enerji
|2,70
|2,27
|-44,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|10,39
|3,76
|Aygaz
|11,49
|-0,26
|-20,73
|Bagfaş
|5,27
|0,96
|-49,81
|Bak Ambalaj
|4,63
|1,76
|-4,89
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|0,00
|-33,93
|Bantaş Ambalaj
|1,58
|-0,63
|-61,37
|Banvit
|12,23
|0,41
|-42,90
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|-1,44
|-13,39
|Batı Çimento
|2,52
|0,40
|-42,61
|Batısöke Çimento
|0,96
|0,00
|-42,15
|Bera Holding
|1,64
|-1,80
|-47,10
|Berkosan Yalıtım
|1,54
|-0,65
|-30,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|0,62
|-60,39
|Beyaz Filo
|3,83
|4,64
|-88,61
|Bilici Yatırım
|1,39
|-0,71
|-9,18
|Bim Mağazalar
|83,05
|0,06
|9,22
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,82
|-1,20
|-41,84
|Bizim Mağazaları
|7,38
|0,54
|-4,16
|Bolu Çimento
|3,62
|0,00
|-24,11
|Bomonti Elektrik
|0,47
|6,82
|-56,48
|Borusan Mannesmann
|8,09
|1,00
|-26,75
|Borusan Yat. Paz.
|37,60
|-0,21
|-12,86
|Bosch Fren Sistemleri
|174,00
|1,16
|-5,01
|Bossa
|5,55
|0,00
|37,04
|Boyner Perakende Yat.
|7,01
|4,63
|-23,64
|Brisa
|6,19
|0,65
|-14,86
|Burçelik
|3,09
|0,00
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,60
|1,91
|-8,57
|Bursa Çimento
|4,84
|0,21
|-4,42
|Carrefoursa
|4,43
|0,68
|-20,61
|Coca Cola İçecek
|28,06
|-0,78
|-16,22
|Cosmos Yat. Holding
|0,88
|0,00
|-24,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,27
|0,79
|13,92
|Çelebi
|52,05
|0,68
|52,77
|Çelik Halat
|5,42
|0,37
|44,93
|Çemaş Döküm
|2,05
|-2,38
|10,81
|Çemtaş
|6,64
|-1,19
|64,41
|Çimbeton
|28,28
|-0,14
|-23,40
|Çimentaş
|7,46
|3,47
|-35,63
|Çimsa
|7,65
|-0,26
|-42,02
|Çuhadaroğlu Metal
|1,99
|-5,24
|-32,08
|Dagi Giyim
|1,34
|0,75
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|-32,87
|Dardanel
|1,12
|-2,61
|-42,56
|Datagate Bilgisayar
|4,35
|0,93
|-55,25
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|0,11
|233,71
|Demısaş Döküm
|3,02
|-2,58
|117,50
|Denge Holding
|1,40
|1,45
|-26,00
|Deniz GMYO
|2,71
|0,74
|0,37
|Denizbank
|4,83
|0,21
|31,61
|Denizli Cam
|10,04
|0,40
|-15,42
|Derimod
|9,20
|0,11
|22,50
|Desa Deri
|1,58
|11,27
|56,44
|Despec Bilgisayar
|3,65
|3,69
|1,67
|Deva Holding
|3,42
|0,29
|-21,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-1,30
|-35,04
|Ditaş Doğan
|5,76
|-0,52
|-3,94
|DO-CO
|475,10
|-0,40
|129,93
|Doğan Burda
|4,00
|-2,68
|20,48
|Doğan Holding
|1,22
|1,67
|40,23
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|8,99
|-73,35
|Doğusan
|2,35
|0,43
|60,96
|Doğuş GMYO
|1,99
|2,05
|-38,58
|Doğuş Otomotiv
|4,46
|0,90
|-40,84
|Döktaş Dökümcülük
|10,37
|-0,77
|-5,73
|Duran Doğan Basım
|3,88
|-5,13
|2,92
|Dyo Boya
|2,91
|1,39
|-61,76
|Eczacıbaşı İlaç
|2,99
|0,00
|-28,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,08
|-0,28
|-29,41
|Edip Gayrimenkul
|0,53
|0,00
|-55,08
|Ege Endüstri
|380,00
|-1,17
|26,70
|Ege Gübre
|21,18
|-0,84
|-17,01
|Ege Profil
|9,00
|-0,22
|-6,86
|Ege Seramik
|3,57
|0,00
|-18,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,88
|0,78
|-17,09
|Ekiz Kimya
|0,33
|-2,94
|-42,11
|Emek Elektrik
|0,97
|4,30
|-38,44
|Eminiş Ambalaj
|1,25
|3,31
|-73,06
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|0,00
|-35,32
|Enerjisa Enerji
|4,82
|0,00
|Enka İnşaat
|4,84
|1,68
|-10,73
|Erbosan
|65,60
|0,92
|-17,29
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|-1,02
|-6,21
|Ersu Gıda
|0,89
|1,14
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,22
|3,74
|-52,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-43,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,54
|1,89
|-42,10
|Euro Yat. Ort.
|0,55
|-1,79
|-33,98
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|0,14
|-56,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,13
|9,44
|-77,34
|F-M İzmit Piston
|17,74
|0,68
|41,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,44
|1,18
|-30,08
|Ford Otosan
|53,90
|-0,37
|-7,14
|Formet Çelik Kapı
|1,26
|1,61
|Frigo Pak Gıda
|1,00
|-4,76
|5,26
|Galatasaray Sportif
|1,23
|0,00
|-41,36
|Garanti Bankası
|8,09
|1,89
|-21,28
|Garanti Faktoring
|2,00
|-0,50
|-38,65
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,24
|2,53
|28,57
|Gedik Yatırım Holding
|2,26
|-3,42
|63,77
|Gediz Ambalaj
|4,59
|0,44
|26,97
|Gentaş
|2,20
|0,46
|46,66
|Gersan Elektrik
|3,29
|0,00
|-30,15
|Global Men. Değ.
|0,42
|2,44
|-6,67
|Global Yat. Holding
|2,54
|0,79
|-29,64
|Good-Year
|3,46
|0,58
|-16,79
|Göltaş Çimento
|36,88
|0,93
|-42,62
|Gözde Girişim
|2,69
|0,37
|-52,47
|GSD Denizcilik
|1,13
|3,67
|-16,30
|GSD Holding
|0,74
|-1,33
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,90
|1,05
|-31,44
|Güler Yat. Holding
|1,28
|2,40
|10,34
|Güneş Sigorta
|1,60
|4,58
|-3,03
|Halk GMYO
|0,66
|1,54
|-27,69
|Halk Sigorta
|1,27
|2,42
|-4,63
|Hatay Tekstil
|3,79
|-0,52
|-23,74
|Hedef Girişim
|1,08
|-1,82
|-45,64
|Hektaş
|9,30
|0,43
|32,86
|HUB Girişim
|1,95
|-2,01
|63,87
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|1,12
|-32,84
|ICBC Turkey Bank
|8,65
|14,42
|89,69
|İdealist Danışmanlık
|9,60
|-1,34
|60,00
|İdealist GMYO
|1,65
|1,23
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|0,00
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,33
|2,31
|-32,14
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|1,45
|-40,68
|İhlas Holding
|0,32
|3,23
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|0,00
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,30
|0,95
|-48,14
|Info Yatırım
|1,01
|1,00
|-14,41
|İntema
|19,31
|-2,03
|-20,67
|İpek Doğal Enerji
|5,35
|2,69
|-0,37
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|1,34
|40,00
(Sürecek)