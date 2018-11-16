Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,48
|-10,30
|14,73
|Acıpayam Selüloz
|3,62
|-5,48
|39,73
|Adana Çimento (A)
|5,55
|-0,89
|3,62
|Adana Çimento (B)
|3,89
|-0,77
|3,56
|Adana Çimento (C)
|1,39
|-2,11
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,76
|0,68
|-24,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|8,38
|-19,96
|321,11
|Afyon Çimento
|4,63
|1,09
|-40,49
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-37,36
|Akbank
|7,36
|2,22
|-22,07
|Akçansa
|7,20
|0,00
|-29,67
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,34
|6,85
|-55,88
|Akfen GMYO
|1,44
|0,70
|-40,25
|Akın Tekstil
|8,38
|-0,12
|-40,61
|Akiş GMYO
|2,53
|-2,69
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,60
|0,48
|-10,98
|Aksa
|8,60
|0,58
|-28,24
|Aksa Enerji
|3,04
|0,00
|-26,39
|Aksigorta
|3,73
|0,54
|22,99
|Aksu Enerji
|9,04
|0,22
|70,58
|Alarko Carrıer
|39,32
|0,20
|-31,64
|Alarko GMYO
|50,85
|-1,83
|3,35
|Alarko Holding
|1,93
|0,00
|-44,98
|Albaraka Türk
|1,33
|0,76
|-11,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,52
|-0,18
|-30,83
|Alkim Kağıt
|4,82
|-1,43
|3,97
|Alkim Kimya
|24,56
|-0,16
|3,59
|Altınyağ
|0,64
|3,23
|-46,49
|Altınyunus Çeşme
|3,94
|1,29
|-21,98
|Anadolu Cam
|2,93
|-3,30
|14,77
|Anadolu Efes
|20,56
|2,70
|-13,65
|Anadolu Grubu Holding
|12,85
|0,16
|-45,53
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|-0,68
|-25,80
|Anadolu Isuzu
|6,92
|0,58
|-23,96
|Anadolu Sigorta
|4,48
|0,45
|48,78
|Anel Elektrik
|1,79
|-1,10
|-52,52
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,90
|-0,31
|-23,45
|Arena Bilgisayar
|3,89
|0,52
|-8,04
|Armada Bilgisayar
|9,49
|0,64
|39,97
|Arsan Tekstil
|1,56
|0,65
|-10,86
|Artı Yatırım Holding
|1,14
|0,00
|21,28
|Aselsan
|27,22
|-2,16
|-14,21
|Aslan Çimento
|28,20
|0,14
|-24,96
|Ata GMYO
|3,85
|-3,02
|-19,62
|Atakule GMYO
|1,53
|-0,65
|-25,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,98
|1,03
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,57
|0,17
|-34,64
|Avrasya GMYO
|1,13
|11,88
|-28,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|2,54
|-27,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.215,90
|0,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,92
|-1,54
|57,38
|Ayen Enerji
|2,64
|0,38
|-45,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|-6,00
|Aygaz
|11,52
|0,35
|-20,53
|Bagfaş
|5,22
|1,56
|-50,29
|Bak Ambalaj
|4,55
|5,32
|-6,54
|Balatacılar Balatacılık
|0,37
|-7,50
|-33,93
|Bantaş Ambalaj
|1,59
|-1,85
|-61,12
|Banvit
|12,18
|-0,16
|-43,14
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|0,00
|-12,12
|Batı Çimento
|2,51
|8,19
|-42,84
|Batısöke Çimento
|0,96
|4,35
|-42,15
|Bera Holding
|1,67
|4,37
|-46,13
|Berkosan Yalıtım
|1,55
|-0,64
|-30,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|0,00
|-60,64
|Beyaz Filo
|3,66
|-2,14
|-89,11
|Bilici Yatırım
|1,40
|0,00
|-8,53
|Bim Mağazalar
|83,00
|-0,72
|9,15
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,34
|0,00
|-17,07
|Birlik Mensucat
|0,83
|-1,19
|-41,13
|Bizim Mağazaları
|7,34
|1,24
|-4,68
|Bolu Çimento
|3,62
|0,56
|-24,11
|Bomonti Elektrik
|0,44
|-2,22
|-59,26
|Borusan Mannesmann
|8,01
|-0,12
|-27,47
|Borusan Yat. Paz.
|37,68
|0,00
|-12,67
|Bosch Fren Sistemleri
|172,00
|-0,69
|-6,10
|Bossa
|5,55
|-0,89
|37,04
|Boyner Perakende Yat.
|6,70
|19,86
|-27,02
|Brisa
|6,15
|-0,16
|-15,41
|Burçelik
|3,09
|-1,28
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,57
|0,00
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,83
|-0,62
|-4,61
|Carrefoursa
|4,40
|0,00
|-21,15
|Coca Cola İçecek
|28,28
|-1,12
|-15,56
|Cosmos Yat. Holding
|0,88
|0,00
|-24,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,26
|-7,35
|13,03
|Çelebi
|51,70
|-0,58
|51,74
|Çelik Halat
|5,40
|0,19
|44,40
|Çemaş Döküm
|2,10
|0,00
|13,51
|Çemtaş
|6,72
|-1,03
|66,39
|Çimbeton
|28,32
|0,14
|-23,29
|Çimentaş
|7,21
|2,27
|-37,79
|Çimsa
|7,67
|0,52
|-41,87
|Çuhadaroğlu Metal
|2,10
|20,00
|-28,33
|Dagi Giyim
|1,33
|0,00
|-41,41
|Dagi Yatırım Holding
|0,96
|-3,03
|-32,87
|Dardanel
|1,15
|0,00
|-41,03
|Datagate Bilgisayar
|4,31
|-0,23
|-55,66
|Demirören Gazetecilik
|8,75
|0,11
|233,33
|Demısaş Döküm
|3,10
|-1,27
|123,26
|Denge Holding
|1,38
|5,34
|-27,06
|Deniz GMYO
|2,69
|1,51
|-0,37
|Denizbank
|4,82
|2,77
|31,34
|Denizli Cam
|10,00
|-0,99
|-15,75
|Derimod
|9,19
|0,33
|22,37
|Desa Deri
|1,42
|10,94
|40,59
|Despec Bilgisayar
|3,52
|0,28
|-1,95
|Deva Holding
|3,41
|0,29
|-22,15
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-34,19
|Ditaş Doğan
|5,79
|0,87
|-3,44
|DO-CO
|477,00
|-1,41
|130,85
|Doğan Burda
|4,11
|19,83
|23,80
|Doğan Holding
|1,20
|2,56
|37,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,89
|0,00
|-75,55
|Doğusan
|2,34
|-0,85
|60,27
|Doğuş GMYO
|1,95
|0,00
|-39,81
|Doğuş Otomotiv
|4,42
|1,61
|-41,37
|Döktaş Dökümcülük
|10,45
|-0,95
|-5,00
|Duran Doğan Basım
|4,09
|10,84
|8,49
|Dyo Boya
|2,87
|2,50
|-62,29
|Eczacıbaşı İlaç
|2,99
|-0,66
|-28,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,10
|0,00
|-29,21
|Edip Gayrimenkul
|0,53
|-1,85
|-55,08
|Ege Endüstri
|384,50
|0,39
|28,20
|Ege Gübre
|21,36
|-1,20
|-16,30
|Ege Profil
|9,02
|0,11
|-6,65
|Ege Seramik
|3,57
|-0,56
|-18,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|-4,17
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,85
|1,58
|-17,74
|Ekiz Kimya
|0,34
|6,25
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,93
|3,33
|-40,98
|Eminiş Ambalaj
|1,21
|-6,92
|-73,92
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|0,00
|-35,32
|Enerjisa Enerji
|4,82
|-0,21
|Enka İnşaat
|4,76
|0,85
|-12,21
|Erbosan
|65,00
|0,15
|-18,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,85
|0,34
|-5,24
|Ersu Gıda
|0,88
|0,00
|-32,82
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,14
|-6,96
|-54,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-43,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,53
|-1,85
|-43,17
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|1,82
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|-2,27
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,03
|0,14
|-56,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|-2,05
|-79,29
|F-M İzmit Piston
|17,62
|-0,45
|40,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,40
|0,89
|-30,89
|Ford Otosan
|54,10
|0,46
|-6,80
|Formet Çelik Kapı
|1,24
|-6,87
|Frigo Pak Gıda
|1,05
|-7,08
|10,53
|Galatasaray Sportif
|1,23
|0,82
|-41,36
|Garanti Bankası
|7,94
|1,53
|-22,74
|Garanti Faktoring
|2,01
|1,01
|-38,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|0,00
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,16
|-0,63
|25,40
|Gedik Yatırım Holding
|2,34
|-3,31
|69,57
|Gediz Ambalaj
|4,57
|2,01
|26,42
|Gentaş
|2,19
|3,30
|45,99
|Gersan Elektrik
|3,29
|3,46
|-30,15
|Global Men. Değ.
|0,41
|-4,65
|-8,89
|Global Yat. Holding
|2,52
|-0,40
|-30,19
|Good-Year
|3,44
|0,00
|-17,27
|Göltaş Çimento
|36,54
|-1,88
|-43,15
|Gözde Girişim
|2,68
|-1,83
|-52,65
|GSD Denizcilik
|1,09
|-2,68
|-19,26
|GSD Holding
|0,75
|0,00
|4,17
|Gübre Fabrik.
|2,87
|0,35
|-32,15
|Güler Yat. Holding
|1,25
|0,81
|7,76
|Güneş Sigorta
|1,53
|-3,16
|-7,27
|Halk GMYO
|0,65
|1,56
|-28,79
|Halk Sigorta
|1,24
|-13,89
|-6,88
|Hatay Tekstil
|3,81
|-0,26
|-23,34
|Hedef Girişim
|1,10
|-4,35
|-44,63
|Hektaş
|9,26
|-0,75
|32,29
|HUB Girişim
|1,99
|-0,50
|67,23
|Hürriyet Gzt.
|0,89
|3,49
|-33,58
|ICBC Turkey Bank
|7,56
|-6,20
|65,79
|İdealist Danışmanlık
|9,73
|-1,12
|62,17
|İdealist GMYO
|1,63
|0,62
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|3,33
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|4,00
|-33,67
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|1,47
|-41,53
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|3,33
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,25
|-0,57
|-48,63
|Info Yatırım
|1,00
|0,00
|-15,25
|İntema
|19,71
|-5,69
|-19,02
|İpek Doğal Enerji
|5,21
|-1,14
|-2,98
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|0,15
|38,16
(Sürecek)