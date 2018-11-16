Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,48 -10,30 14,73
Acıpayam Selüloz 3,62 -5,48 39,73
Adana Çimento (A) 5,55 -0,89 3,62
Adana Çimento (B) 3,89 -0,77 3,56
Adana Çimento (C) 1,39 -2,11 77,21
Adel Kalemcilik 11,76 0,68 -24,25
Adese Alışveriş Ticaret 8,38 -19,96 321,11
Afyon Çimento 4,63 1,09 -40,49
Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36
Akbank 7,36 2,22 -22,07
Akçansa 7,20 0,00 -29,67
Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 6,85 -55,88
Akfen GMYO 1,44 0,70 -40,25
Akın Tekstil 8,38 -0,12 -40,61
Akiş GMYO 2,53 -2,69 -9,38
Akmerkez GMYO 16,60 0,48 -10,98
Aksa 8,60 0,58 -28,24
Aksa Enerji 3,04 0,00 -26,39
Aksigorta 3,73 0,54 22,99
Aksu Enerji 9,04 0,22 70,58
Alarko Carrıer 39,32 0,20 -31,64
Alarko GMYO 50,85 -1,83 3,35
Alarko Holding 1,93 0,00 -44,98
Albaraka Türk 1,33 0,76 -11,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,52 -0,18 -30,83
Alkim Kağıt 4,82 -1,43 3,97
Alkim Kimya 24,56 -0,16 3,59
Altınyağ 0,64 3,23 -46,49
Altınyunus Çeşme 3,94 1,29 -21,98
Anadolu Cam 2,93 -3,30 14,77
Anadolu Efes 20,56 2,70 -13,65
Anadolu Grubu Holding 12,85 0,16 -45,53
Anadolu Hayat Emek. 5,80 -0,68 -25,80
Anadolu Isuzu 6,92 0,58 -23,96
Anadolu Sigorta 4,48 0,45 48,78
Anel Elektrik 1,79 -1,10 -52,52
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,90 -0,31 -23,45
Arena Bilgisayar 3,89 0,52 -8,04
Armada Bilgisayar 9,49 0,64 39,97
Arsan Tekstil 1,56 0,65 -10,86
Artı Yatırım Holding 1,14 0,00 21,28
Aselsan 27,22 -2,16 -14,21
Aslan Çimento 28,20 0,14 -24,96
Ata GMYO 3,85 -3,02 -19,62
Atakule GMYO 1,53 -0,65 -25,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,98 1,03 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 0,17 -34,64
Avrasya GMYO 1,13 11,88 -28,48
Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 2,54 -27,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.215,90 0,05
Avrupa Yatırım Holding 1,92 -1,54 57,38
Ayen Enerji 2,64 0,38 -45,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,00 -6,00
Aygaz 11,52 0,35 -20,53
Bagfaş 5,22 1,56 -50,29
Bak Ambalaj 4,55 5,32 -6,54
Balatacılar Balatacılık 0,37 -7,50 -33,93
Bantaş Ambalaj 1,59 -1,85 -61,12
Banvit 12,18 -0,16 -43,14
Baştaş Başkent Çimento 2,08 0,00 -12,12
Batı Çimento 2,51 8,19 -42,84
Batısöke Çimento 0,96 4,35 -42,15
Bera Holding 1,67 4,37 -46,13
Berkosan Yalıtım 1,55 -0,64 -30,49
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 0,00 -60,64
Beyaz Filo 3,66 -2,14 -89,11
Bilici Yatırım 1,40 0,00 -8,53
Bim Mağazalar 83,00 -0,72 9,15
Bimeks 0,06 -14,29 -78,57
Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07
Birlik Mensucat 0,83 -1,19 -41,13
Bizim Mağazaları 7,34 1,24 -4,68
Bolu Çimento 3,62 0,56 -24,11
Bomonti Elektrik 0,44 -2,22 -59,26
Borusan Mannesmann 8,01 -0,12 -27,47
Borusan Yat. Paz. 37,68 0,00 -12,67
Bosch Fren Sistemleri 172,00 -0,69 -6,10
Bossa 5,55 -0,89 37,04
Boyner Perakende Yat. 6,70 19,86 -27,02
Brisa 6,15 -0,16 -15,41
Burçelik 3,09 -1,28 -19,74
Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29
Bursa Çimento 4,83 -0,62 -4,61
Carrefoursa 4,40 0,00 -21,15
Coca Cola İçecek 28,28 -1,12 -15,56
Cosmos Yat. Holding 0,88 0,00 -24,79
Credıtwest Faktorıng 1,26 -7,35 13,03
Çelebi 51,70 -0,58 51,74
Çelik Halat 5,40 0,19 44,40
Çemaş Döküm 2,10 0,00 13,51
Çemtaş 6,72 -1,03 66,39
Çimbeton 28,32 0,14 -23,29
Çimentaş 7,21 2,27 -37,79
Çimsa 7,67 0,52 -41,87
Çuhadaroğlu Metal 2,10 20,00 -28,33
Dagi Giyim 1,33 0,00 -41,41
Dagi Yatırım Holding 0,96 -3,03 -32,87
Dardanel 1,15 0,00 -41,03
Datagate Bilgisayar 4,31 -0,23 -55,66
Demirören Gazetecilik 8,75 0,11 233,33
Demısaş Döküm 3,10 -1,27 123,26
Denge Holding 1,38 5,34 -27,06
Deniz GMYO 2,69 1,51 -0,37
Denizbank 4,82 2,77 31,34
Denizli Cam 10,00 -0,99 -15,75
Derimod 9,19 0,33 22,37
Desa Deri 1,42 10,94 40,59
Despec Bilgisayar 3,52 0,28 -1,95
Deva Holding 3,41 0,29 -22,15
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -34,19
Ditaş Doğan 5,79 0,87 -3,44
DO-CO 477,00 -1,41 130,85
Doğan Burda 4,11 19,83 23,80
Doğan Holding 1,20 2,56 37,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 0,00 -75,55
Doğusan 2,34 -0,85 60,27
Doğuş GMYO 1,95 0,00 -39,81
Doğuş Otomotiv 4,42 1,61 -41,37
Döktaş Dökümcülük 10,45 -0,95 -5,00
Duran Doğan Basım 4,09 10,84 8,49
Dyo Boya 2,87 2,50 -62,29
Eczacıbaşı İlaç 2,99 -0,66 -28,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,10 0,00 -29,21
Edip Gayrimenkul 0,53 -1,85 -55,08
Ege Endüstri 384,50 0,39 28,20
Ege Gübre 21,36 -1,20 -16,30
Ege Profil 9,02 0,11 -6,65
Ege Seramik 3,57 -0,56 -18,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,85 1,58 -17,74
Ekiz Kimya 0,34 6,25 -40,35
Emek Elektrik 0,93 3,33 -40,98
Eminiş Ambalaj 1,21 -6,92 -73,92
Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 -35,32
Enerjisa Enerji 4,82 -0,21
Enka İnşaat 4,76 0,85 -12,21
Erbosan 65,00 0,15 -18,05
Ereğli Demir Çelik 8,85 0,34 -5,24
Ersu Gıda 0,88 0,00 -32,82
Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83
Etiler Gıda 2,14 -6,96 -54,37
Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 1,64 -43,48
Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -1,85 -43,17
Euro Yat. Ort. 0,56 1,82 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,43 -2,27 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,03 0,14 -56,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 -2,05 -79,29
F-M İzmit Piston 17,62 -0,45 40,63
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 0,89 -30,89
Ford Otosan 54,10 0,46 -6,80
Formet Çelik Kapı 1,24 -6,87
Frigo Pak Gıda 1,05 -7,08 10,53
Galatasaray Sportif 1,23 0,82 -41,36
Garanti Bankası 7,94 1,53 -22,74
Garanti Faktoring 2,01 1,01 -38,34
Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,16 -0,63 25,40
Gedik Yatırım Holding 2,34 -3,31 69,57
Gediz Ambalaj 4,57 2,01 26,42
Gentaş 2,19 3,30 45,99
Gersan Elektrik 3,29 3,46 -30,15
Global Men. Değ. 0,41 -4,65 -8,89
Global Yat. Holding 2,52 -0,40 -30,19
Good-Year 3,44 0,00 -17,27
Göltaş Çimento 36,54 -1,88 -43,15
Gözde Girişim 2,68 -1,83 -52,65
GSD Denizcilik 1,09 -2,68 -19,26
GSD Holding 0,75 0,00 4,17
Gübre Fabrik. 2,87 0,35 -32,15
Güler Yat. Holding 1,25 0,81 7,76
Güneş Sigorta 1,53 -3,16 -7,27
Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79
Halk Sigorta 1,24 -13,89 -6,88
Hatay Tekstil 3,81 -0,26 -23,34
Hedef Girişim 1,10 -4,35 -44,63
Hektaş 9,26 -0,75 32,29
HUB Girişim 1,99 -0,50 67,23
Hürriyet Gzt. 0,89 3,49 -33,58
ICBC Turkey Bank 7,56 -6,20 65,79
İdealist Danışmanlık 9,73 -1,12 62,17
İdealist GMYO 1,63 0,62 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,31 3,33 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,30 4,00 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 -41,53
İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51
İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,25 -0,57 -48,63
Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25
İntema 19,71 -5,69 -19,02
İpek Doğal Enerji 5,21 -1,14 -2,98
İskenderun Demir Çelik 6,74 0,15 38,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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