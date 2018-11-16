Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,48 -10,30 14,73 Acıpayam Selüloz 3,62 -5,48 39,73 Adana Çimento (A) 5,55 -0,89 3,62 Adana Çimento (B) 3,89 -0,77 3,56 Adana Çimento (C) 1,39 -2,11 77,21 Adel Kalemcilik 11,76 0,68 -24,25 Adese Alışveriş Ticaret 8,38 -19,96 321,11 Afyon Çimento 4,63 1,09 -40,49 Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36 Akbank 7,36 2,22 -22,07 Akçansa 7,20 0,00 -29,67 Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 6,85 -55,88 Akfen GMYO 1,44 0,70 -40,25 Akın Tekstil 8,38 -0,12 -40,61 Akiş GMYO 2,53 -2,69 -9,38 Akmerkez GMYO 16,60 0,48 -10,98 Aksa 8,60 0,58 -28,24 Aksa Enerji 3,04 0,00 -26,39 Aksigorta 3,73 0,54 22,99 Aksu Enerji 9,04 0,22 70,58 Alarko Carrıer 39,32 0,20 -31,64 Alarko GMYO 50,85 -1,83 3,35 Alarko Holding 1,93 0,00 -44,98 Albaraka Türk 1,33 0,76 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,52 -0,18 -30,83 Alkim Kağıt 4,82 -1,43 3,97 Alkim Kimya 24,56 -0,16 3,59 Altınyağ 0,64 3,23 -46,49 Altınyunus Çeşme 3,94 1,29 -21,98 Anadolu Cam 2,93 -3,30 14,77 Anadolu Efes 20,56 2,70 -13,65 Anadolu Grubu Holding 12,85 0,16 -45,53 Anadolu Hayat Emek. 5,80 -0,68 -25,80 Anadolu Isuzu 6,92 0,58 -23,96 Anadolu Sigorta 4,48 0,45 48,78 Anel Elektrik 1,79 -1,10 -52,52 Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00 Arçelik 15,90 -0,31 -23,45 Arena Bilgisayar 3,89 0,52 -8,04 Armada Bilgisayar 9,49 0,64 39,97 Arsan Tekstil 1,56 0,65 -10,86 Artı Yatırım Holding 1,14 0,00 21,28 Aselsan 27,22 -2,16 -14,21 Aslan Çimento 28,20 0,14 -24,96 Ata GMYO 3,85 -3,02 -19,62 Atakule GMYO 1,53 -0,65 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,98 1,03 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 0,17 -34,64 Avrasya GMYO 1,13 11,88 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 2,54 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.215,90 0,05 Avrupa Yatırım Holding 1,92 -1,54 57,38 Ayen Enerji 2,64 0,38 -45,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,00 -6,00 Aygaz 11,52 0,35 -20,53 Bagfaş 5,22 1,56 -50,29 Bak Ambalaj 4,55 5,32 -6,54 Balatacılar Balatacılık 0,37 -7,50 -33,93 Bantaş Ambalaj 1,59 -1,85 -61,12 Banvit 12,18 -0,16 -43,14 Baştaş Başkent Çimento 2,08 0,00 -12,12 Batı Çimento 2,51 8,19 -42,84 Batısöke Çimento 0,96 4,35 -42,15 Bera Holding 1,67 4,37 -46,13 Berkosan Yalıtım 1,55 -0,64 -30,49 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 0,00 -60,64 Beyaz Filo 3,66 -2,14 -89,11 Bilici Yatırım 1,40 0,00 -8,53 Bim Mağazalar 83,00 -0,72 9,15 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07 Birlik Mensucat 0,83 -1,19 -41,13 Bizim Mağazaları 7,34 1,24 -4,68 Bolu Çimento 3,62 0,56 -24,11 Bomonti Elektrik 0,44 -2,22 -59,26 Borusan Mannesmann 8,01 -0,12 -27,47 Borusan Yat. Paz. 37,68 0,00 -12,67 Bosch Fren Sistemleri 172,00 -0,69 -6,10 Bossa 5,55 -0,89 37,04 Boyner Perakende Yat. 6,70 19,86 -27,02 Brisa 6,15 -0,16 -15,41 Burçelik 3,09 -1,28 -19,74 Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29 Bursa Çimento 4,83 -0,62 -4,61 Carrefoursa 4,40 0,00 -21,15 Coca Cola İçecek 28,28 -1,12 -15,56 Cosmos Yat. Holding 0,88 0,00 -24,79 Credıtwest Faktorıng 1,26 -7,35 13,03 Çelebi 51,70 -0,58 51,74 Çelik Halat 5,40 0,19 44,40 Çemaş Döküm 2,10 0,00 13,51 Çemtaş 6,72 -1,03 66,39 Çimbeton 28,32 0,14 -23,29 Çimentaş 7,21 2,27 -37,79 Çimsa 7,67 0,52 -41,87 Çuhadaroğlu Metal 2,10 20,00 -28,33 Dagi Giyim 1,33 0,00 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,96 -3,03 -32,87 Dardanel 1,15 0,00 -41,03 Datagate Bilgisayar 4,31 -0,23 -55,66 Demirören Gazetecilik 8,75 0,11 233,33 Demısaş Döküm 3,10 -1,27 123,26 Denge Holding 1,38 5,34 -27,06 Deniz GMYO 2,69 1,51 -0,37 Denizbank 4,82 2,77 31,34 Denizli Cam 10,00 -0,99 -15,75 Derimod 9,19 0,33 22,37 Desa Deri 1,42 10,94 40,59 Despec Bilgisayar 3,52 0,28 -1,95 Deva Holding 3,41 0,29 -22,15 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -34,19 Ditaş Doğan 5,79 0,87 -3,44 DO-CO 477,00 -1,41 130,85 Doğan Burda 4,11 19,83 23,80 Doğan Holding 1,20 2,56 37,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 0,00 -75,55 Doğusan 2,34 -0,85 60,27 Doğuş GMYO 1,95 0,00 -39,81 Doğuş Otomotiv 4,42 1,61 -41,37 Döktaş Dökümcülük 10,45 -0,95 -5,00 Duran Doğan Basım 4,09 10,84 8,49 Dyo Boya 2,87 2,50 -62,29 Eczacıbaşı İlaç 2,99 -0,66 -28,47 Eczacıbaşı Yatırım 7,10 0,00 -29,21 Edip Gayrimenkul 0,53 -1,85 -55,08 Ege Endüstri 384,50 0,39 28,20 Ege Gübre 21,36 -1,20 -16,30 Ege Profil 9,02 0,11 -6,65 Ege Seramik 3,57 -0,56 -18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,85 1,58 -17,74 Ekiz Kimya 0,34 6,25 -40,35 Emek Elektrik 0,93 3,33 -40,98 Eminiş Ambalaj 1,21 -6,92 -73,92 Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 -35,32 Enerjisa Enerji 4,82 -0,21 Enka İnşaat 4,76 0,85 -12,21 Erbosan 65,00 0,15 -18,05 Ereğli Demir Çelik 8,85 0,34 -5,24 Ersu Gıda 0,88 0,00 -32,82 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83 Etiler Gıda 2,14 -6,96 -54,37 Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 1,64 -43,48 Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -1,85 -43,17 Euro Yat. Ort. 0,56 1,82 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,43 -2,27 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,03 0,14 -56,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 -2,05 -79,29 F-M İzmit Piston 17,62 -0,45 40,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 0,89 -30,89 Ford Otosan 54,10 0,46 -6,80 Formet Çelik Kapı 1,24 -6,87 Frigo Pak Gıda 1,05 -7,08 10,53 Galatasaray Sportif 1,23 0,82 -41,36 Garanti Bankası 7,94 1,53 -22,74 Garanti Faktoring 2,01 1,01 -38,34 Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,16 -0,63 25,40 Gedik Yatırım Holding 2,34 -3,31 69,57 Gediz Ambalaj 4,57 2,01 26,42 Gentaş 2,19 3,30 45,99 Gersan Elektrik 3,29 3,46 -30,15 Global Men. Değ. 0,41 -4,65 -8,89 Global Yat. Holding 2,52 -0,40 -30,19 Good-Year 3,44 0,00 -17,27 Göltaş Çimento 36,54 -1,88 -43,15 Gözde Girişim 2,68 -1,83 -52,65 GSD Denizcilik 1,09 -2,68 -19,26 GSD Holding 0,75 0,00 4,17 Gübre Fabrik. 2,87 0,35 -32,15 Güler Yat. Holding 1,25 0,81 7,76 Güneş Sigorta 1,53 -3,16 -7,27 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 1,24 -13,89 -6,88 Hatay Tekstil 3,81 -0,26 -23,34 Hedef Girişim 1,10 -4,35 -44,63 Hektaş 9,26 -0,75 32,29 HUB Girişim 1,99 -0,50 67,23 Hürriyet Gzt. 0,89 3,49 -33,58 ICBC Turkey Bank 7,56 -6,20 65,79 İdealist Danışmanlık 9,73 -1,12 62,17 İdealist GMYO 1,63 0,62 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 3,33 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,30 4,00 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 -41,53 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,25 -0,57 -48,63 Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25 İntema 19,71 -5,69 -19,02 İpek Doğal Enerji 5,21 -1,14 -2,98 İskenderun Demir Çelik 6,74 0,15 38,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)