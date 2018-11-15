Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-8,84
|27,91
|Acıpayam Selüloz
|3,83
|0,52
|47,84
|Adana Çimento (A)
|5,60
|0,54
|4,56
|Adana Çimento (B)
|3,92
|-0,51
|4,36
|Adana Çimento (C)
|1,42
|-1,39
|81,04
|Adel Kalemcilik
|11,68
|-0,68
|-24,77
|Adese Alışveriş Ticaret
|10,47
|-16,24
|426,13
|Afyon Çimento
|4,58
|0,44
|-41,13
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-37,36
|Akbank
|7,20
|-1,37
|-23,76
|Akçansa
|7,20
|0,28
|-29,67
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,19
|0,46
|-58,71
|Akfen GMYO
|1,43
|8,33
|-40,66
|Akın Tekstil
|8,39
|-0,59
|-40,54
|Akiş GMYO
|2,60
|4,84
|-6,87
|Akmerkez GMYO
|16,52
|0,43
|-11,41
|Aksa
|8,55
|-0,93
|-28,66
|Aksa Enerji
|3,04
|-0,65
|-26,39
|Aksigorta
|3,71
|-0,80
|22,33
|Aksu Enerji
|9,02
|-1,10
|70,21
|Alarko Carrıer
|39,24
|-0,46
|-31,78
|Alarko GMYO
|51,80
|-1,33
|5,28
|Alarko Holding
|1,93
|-0,52
|-44,98
|Albaraka Türk
|1,32
|-0,75
|-12,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,53
|-0,72
|-30,70
|Alkim Kağıt
|4,89
|-1,41
|5,48
|Alkim Kimya
|24,60
|-0,97
|3,76
|Altınyağ
|0,62
|1,64
|-48,17
|Altınyunus Çeşme
|3,89
|-2,51
|-22,97
|Anadolu Cam
|3,03
|-1,94
|18,69
|Anadolu Efes
|20,02
|0,60
|-15,92
|Anadolu Grubu Holding
|12,83
|-0,85
|-45,62
|Anadolu Hayat Emek.
|5,84
|0,69
|-25,29
|Anadolu Isuzu
|6,88
|-0,58
|-24,40
|Anadolu Sigorta
|4,46
|-0,22
|48,11
|Anel Elektrik
|1,81
|2,26
|-51,99
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,95
|0,06
|-23,21
|Arena Bilgisayar
|3,87
|2,38
|-8,51
|Armada Bilgisayar
|9,43
|0,00
|39,09
|Arsan Tekstil
|1,55
|0,00
|-11,43
|Artı Yatırım Holding
|1,14
|0,00
|21,28
|Aselsan
|27,82
|0,80
|-12,32
|Aslan Çimento
|28,16
|0,86
|-25,07
|Ata GMYO
|3,97
|0,76
|-17,12
|Atakule GMYO
|1,54
|0,65
|-24,88
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|-2,02
|-1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,55
|-0,52
|-34,76
|Avrasya GMYO
|1,01
|1,00
|-36,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,85
|-29,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.215,30
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|-4,88
|59,84
|Ayen Enerji
|2,63
|2,73
|-45,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,65
|-6,00
|Aygaz
|11,48
|0,00
|-20,80
|Bagfaş
|5,14
|0,00
|-51,05
|Bak Ambalaj
|4,32
|-0,92
|-11,26
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|2,56
|-28,57
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|0,00
|-60,39
|Banvit
|12,20
|-0,97
|-43,04
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|0,97
|-12,12
|Batı Çimento
|2,32
|0,87
|-47,17
|Batısöke Çimento
|0,92
|3,37
|-44,56
|Bera Holding
|1,60
|0,00
|-48,39
|Berkosan Yalıtım
|1,56
|-6,02
|-30,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|-0,62
|-60,64
|Beyaz Filo
|3,74
|-3,36
|-88,87
|Bilici Yatırım
|1,40
|2,94
|-8,53
|Bim Mağazalar
|83,60
|4,50
|9,94
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,34
|-2,86
|-17,07
|Birlik Mensucat
|0,84
|3,70
|-40,43
|Bizim Mağazaları
|7,25
|0,69
|-5,84
|Bolu Çimento
|3,60
|0,28
|-24,53
|Bomonti Elektrik
|0,45
|-2,17
|-58,33
|Borusan Mannesmann
|8,02
|-0,87
|-27,38
|Borusan Yat. Paz.
|37,68
|-0,26
|-12,67
|Bosch Fren Sistemleri
|173,20
|5,93
|-5,45
|Bossa
|5,60
|0,36
|38,27
|Boyner Perakende Yat.
|5,59
|-6,37
|-39,11
|Brisa
|6,16
|1,32
|-15,27
|Burçelik
|3,13
|0,00
|-18,70
|Burçelik Vana
|1,57
|0,00
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,86
|0,41
|-4,02
|Carrefoursa
|4,40
|-13,21
|-21,15
|Coca Cola İçecek
|28,60
|5,15
|-14,61
|Cosmos Yat. Holding
|0,88
|0,00
|-24,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,36
|2,26
|22,00
|Çelebi
|52,00
|2,97
|52,62
|Çelik Halat
|5,39
|0,19
|44,13
|Çemaş Döküm
|2,10
|-11,02
|13,51
|Çemtaş
|6,79
|-0,44
|68,12
|Çimbeton
|28,28
|0,57
|-23,40
|Çimentaş
|7,05
|0,00
|-39,17
|Çimsa
|7,63
|0,66
|-42,17
|Çuhadaroğlu Metal
|1,75
|0,57
|-40,27
|Dagi Giyim
|1,33
|-0,75
|-41,41
|Dagi Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|-30,77
|Dardanel
|1,15
|7,48
|-41,03
|Datagate Bilgisayar
|4,32
|-0,46
|-55,56
|Demirören Gazetecilik
|8,74
|-0,46
|232,95
|Demısaş Döküm
|3,14
|-0,63
|126,14
|Denge Holding
|1,31
|1,55
|-30,76
|Deniz GMYO
|2,65
|0,38
|-1,85
|Denizbank
|4,69
|1,08
|27,79
|Denizli Cam
|10,10
|1,00
|-14,91
|Derimod
|9,16
|-0,65
|21,97
|Desa Deri
|1,28
|-3,03
|26,73
|Despec Bilgisayar
|3,51
|1,15
|-2,23
|Deva Holding
|3,40
|0,00
|-22,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-34,19
|Ditaş Doğan
|5,74
|-0,17
|-4,27
|DO-CO
|483,80
|0,27
|134,14
|Doğan Burda
|3,43
|-5,77
|3,31
|Doğan Holding
|1,17
|1,74
|34,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,89
|1,14
|-75,55
|Doğusan
|2,36
|0,00
|61,64
|Doğuş GMYO
|1,95
|2,09
|-39,81
|Doğuş Otomotiv
|4,35
|0,00
|-42,30
|Döktaş Dökümcülük
|10,55
|-0,47
|-4,09
|Duran Doğan Basım
|3,69
|-4,90
|-2,12
|Dyo Boya
|2,80
|2,19
|-63,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,01
|2,03
|-28,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,10
|1,00
|-29,21
|Edip Gayrimenkul
|0,54
|8,00
|-54,24
|Ege Endüstri
|383,00
|1,86
|27,70
|Ege Gübre
|21,62
|-0,28
|-15,28
|Ege Profil
|9,01
|1,35
|-6,76
|Ege Seramik
|3,59
|1,41
|-17,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|9,09
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,79
|-5,25
|-19,02
|Ekiz Kimya
|0,32
|-5,88
|-43,86
|Emek Elektrik
|0,90
|0,00
|-42,88
|Eminiş Ambalaj
|1,30
|-2,99
|-71,98
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|0,00
|-35,32
|Enerjisa Enerji
|4,83
|-0,21
|Enka İnşaat
|4,72
|-0,42
|-12,95
|Erbosan
|64,90
|2,12
|-18,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,82
|-2,33
|-5,56
|Ersu Gıda
|0,88
|1,15
|-32,82
|Escort Teknoloji
|0,67
|-1,47
|-46,83
|Etiler Gıda
|2,30
|-3,36
|-50,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-44,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,54
|1,89
|-42,10
|Euro Yat. Ort.
|0,55
|-1,79
|-33,98
|Euro Yatırım Holding
|0,44
|2,33
|-27,87
|Fenerbahçe Futbol
|7,02
|-0,57
|-56,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|-2,01
|-78,86
|F-M İzmit Piston
|17,70
|-1,67
|41,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,37
|-0,88
|-31,50
|Ford Otosan
|53,85
|1,32
|-7,23
|Formet Çelik Kapı
|4,66
|7,13
|Frigo Pak Gıda
|1,13
|0,00
|18,95
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|7,82
|-1,76
|-23,90
|Garanti Faktoring
|1,99
|5,29
|-38,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,59
|-1,67
|-15,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,18
|-1,55
|26,19
|Gedik Yatırım Holding
|2,42
|5,22
|75,36
|Gediz Ambalaj
|4,48
|-3,03
|23,93
|Gentaş
|2,12
|-1,40
|41,32
|Gersan Elektrik
|3,18
|-1,85
|-32,48
|Global Men. Değ.
|0,43
|0,00
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,53
|-1,17
|-29,92
|Good-Year
|3,44
|3,61
|-17,27
|Göltaş Çimento
|37,24
|-0,16
|-42,06
|Gözde Girişim
|2,73
|-3,87
|-51,77
|GSD Denizcilik
|1,12
|2,75
|-17,04
|GSD Holding
|0,75
|0,00
|4,17
|Gübre Fabrik.
|2,86
|-1,04
|-32,39
|Güler Yat. Holding
|1,24
|0,81
|6,90
|Güneş Sigorta
|1,58
|-9,20
|-4,24
|Halk GMYO
|0,64
|0,00
|-29,88
|Halk Sigorta
|1,44
|14,29
|8,13
|Hatay Tekstil
|3,82
|1,60
|-23,14
|Hedef Girişim
|1,15
|11,65
|-42,12
|Hektaş
|9,33
|1,19
|33,29
|HUB Girişim
|2,00
|-0,50
|68,07
|Hürriyet Gzt.
|0,86
|0,00
|-35,82
|ICBC Turkey Bank
|8,06
|4,68
|76,75
|İdealist Danışmanlık
|9,84
|8,37
|64,00
|İdealist GMYO
|1,62
|-0,61
|-20,59
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|3,45
|-41,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|0,81
|-36,22
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|3,03
|-42,37
|İhlas Holding
|0,30
|3,45
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|0,00
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,28
|0,00
|-48,33
|Info Yatırım
|1,00
|-0,99
|-15,25
|İntema
|20,90
|12,91
|-14,13
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|6,46
|-1,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|0,45
|37,95
(Sürecek)