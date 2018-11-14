Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yılbaşına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,81
|19,87
|40,31
|Acıpayam Selüloz
|3,81
|-7,97
|47,07
|Adana Çimento (A)
|5,57
|0,18
|4,00
|Adana Çimento (B)
|3,94
|0,25
|4,89
|Adana Çimento (C)
|1,44
|3,60
|83,58
|Adel Kalemcilik
|11,76
|0,17
|-24,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|12,50
|5,57
|528,14
|Afyon Çimento
|4,56
|0,66
|-41,39
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-37,36
|Akbank
|7,30
|1,96
|-22,70
|Akçansa
|7,18
|-0,42
|-29,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,18
|-2,68
|-58,90
|Akfen GMYO
|1,32
|0,00
|-45,23
|Akın Tekstil
|8,44
|5,37
|-40,18
|Akiş GMYO
|2,48
|0,00
|-11,17
|Akmerkez GMYO
|16,45
|0,30
|-11,79
|Aksa
|8,63
|2,25
|-27,99
|Aksa Enerji
|3,06
|-2,86
|-25,91
|Aksigorta
|3,74
|1,63
|23,31
|Aksu Enerji
|9,12
|-0,55
|72,09
|Alarko Carrıer
|39,42
|-4,18
|-31,47
|Alarko GMYO
|52,50
|-1,78
|6,70
|Alarko Holding
|1,94
|-0,51
|-44,69
|Albaraka Türk
|1,33
|-0,75
|-11,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,57
|1,09
|-30,20
|Alkim Kağıt
|4,96
|-0,80
|6,99
|Alkim Kimya
|24,84
|3,59
|4,77
|Altınyağ
|0,61
|3,39
|-49,00
|Altınyunus Çeşme
|3,99
|2,31
|-20,99
|Anadolu Cam
|3,09
|0,00
|21,04
|Anadolu Efes
|19,90
|0,00
|-16,42
|Anadolu Grubu Holding
|12,94
|0,54
|-45,15
|Anadolu Hayat Emek.
|5,80
|0,35
|-25,80
|Anadolu Isuzu
|6,92
|0,44
|-23,96
|Anadolu Sigorta
|4,47
|1,36
|48,44
|Anel Elektrik
|1,77
|-2,21
|-53,05
|Anel Telekom
|0,35
|0,00
|-30,00
|Arçelik
|15,94
|0,31
|-23,26
|Arena Bilgisayar
|3,78
|7,69
|-10,64
|Armada Bilgisayar
|9,43
|-0,63
|39,09
|Arsan Tekstil
|1,55
|0,65
|-11,43
|Artı Yatırım Holding
|1,14
|-3,39
|21,28
|Aselsan
|27,60
|0,22
|-13,01
|Aslan Çimento
|27,92
|-1,41
|-25,71
|Ata GMYO
|3,94
|0,77
|-17,75
|Atakule GMYO
|1,53
|0,66
|-25,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|1,02
|1,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,61
|0,87
|-34,42
|Avrasya GMYO
|1,00
|0,00
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|-0,85
|-30,36
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.214,60
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|2,05
|3,02
|68,03
|Ayen Enerji
|2,56
|0,39
|-47,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,53
|2,00
|-6,61
|Aygaz
|11,48
|-0,26
|-20,80
|Bagfaş
|5,14
|0,39
|-51,05
|Bak Ambalaj
|4,36
|-1,13
|-10,44
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|-2,50
|-30,36
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|-5,81
|-60,39
|Banvit
|12,32
|-0,16
|-42,48
|Baştaş Başkent Çimento
|2,06
|0,00
|-12,96
|Batı Çimento
|2,30
|1,77
|-47,62
|Batısöke Çimento
|0,89
|1,14
|-46,37
|Bera Holding
|1,60
|1,27
|-48,39
|Berkosan Yalıtım
|1,66
|13,70
|-25,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|-2,41
|-60,39
|Beyaz Filo
|3,87
|-3,97
|-88,49
|Bilici Yatırım
|1,36
|0,00
|-11,14
|Bim Mağazalar
|80,00
|-0,56
|5,21
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|-14,63
|Birlik Mensucat
|0,81
|5,19
|-42,55
|Bizim Mağazaları
|7,20
|5,11
|-6,49
|Bolu Çimento
|3,59
|-2,45
|-24,74
|Bomonti Elektrik
|0,46
|4,55
|-57,41
|Borusan Mannesmann
|8,09
|-2,41
|-26,75
|Borusan Yat. Paz.
|37,78
|0,16
|-12,44
|Bosch Fren Sistemleri
|163,50
|2,25
|-10,74
|Bossa
|5,58
|-0,71
|37,78
|Boyner Perakende Yat.
|5,97
|2,40
|-34,97
|Brisa
|6,08
|-0,33
|-16,37
|Burçelik
|3,13
|3,30
|-18,70
|Burçelik Vana
|1,57
|0,00
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,84
|0,41
|-4,42
|Carrefoursa
|5,07
|16,28
|-9,14
|Coca Cola İçecek
|27,20
|-2,02
|-18,79
|Cosmos Yat. Holding
|0,88
|1,15
|-24,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,33
|5,56
|19,31
|Çelebi
|50,50
|0,20
|48,22
|Çelik Halat
|5,38
|0,75
|43,86
|Çemaş Döküm
|2,36
|-20,00
|27,57
|Çemtaş
|6,82
|1,04
|68,86
|Çimbeton
|28,12
|-2,56
|-23,84
|Çimentaş
|7,05
|-1,81
|-39,17
|Çimsa
|7,58
|-0,39
|-42,55
|Çuhadaroğlu Metal
|1,74
|1,75
|-40,61
|Dagi Giyim
|1,34
|-1,47
|-40,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|-30,07
|Dardanel
|1,07
|-8,55
|-45,13
|Datagate Bilgisayar
|4,34
|-1,59
|-55,35
|Demirören Gazetecilik
|8,78
|0,23
|234,47
|Demısaş Döküm
|3,16
|-2,17
|127,58
|Denge Holding
|1,29
|7,50
|-31,82
|Deniz GMYO
|2,64
|-7,69
|-2,22
|Denizbank
|4,64
|-1,49
|26,43
|Denizli Cam
|10,00
|-0,40
|-15,75
|Derimod
|9,22
|0,88
|22,77
|Desa Deri
|1,32
|-8,97
|30,69
|Despec Bilgisayar
|3,47
|0,87
|-3,34
|Deva Holding
|3,40
|0,29
|-22,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-2,53
|-34,19
|Ditaş Doğan
|5,75
|-1,37
|-4,11
|DO-CO
|482,50
|0,21
|133,51
|Doğan Burda
|3,64
|-14,15
|9,64
|Doğan Holding
|1,15
|1,77
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,88
|-1,12
|-75,82
|Doğusan
|2,36
|-0,42
|61,64
|Doğuş GMYO
|1,91
|-0,52
|-41,05
|Doğuş Otomotiv
|4,35
|-1,14
|-42,30
|Döktaş Dökümcülük
|10,60
|-0,75
|-3,64
|Duran Doğan Basım
|3,88
|-9,98
|2,92
|Dyo Boya
|2,74
|-1,44
|-63,99
|Eczacıbaşı İlaç
|2,95
|0,34
|-29,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,03
|0,86
|-29,91
|Edip Gayrimenkul
|0,50
|-3,85
|-57,63
|Ege Endüstri
|376,00
|-1,18
|25,37
|Ege Gübre
|21,68
|-2,52
|-15,05
|Ege Profil
|8,89
|-0,74
|-8,00
|Ege Seramik
|3,54
|2,31
|-19,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|-8,33
|-84,06
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|-10,00
|-55,00
|Egeplast
|4,00
|-1,23
|-14,53
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,90
|1,12
|-42,88
|Eminiş Ambalaj
|1,34
|-2,19
|-71,12
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|-2,33
|-35,32
|Enerjisa Enerji
|4,84
|0,83
|Enka İnşaat
|4,74
|-0,42
|-12,58
|Erbosan
|63,55
|0,24
|-19,87
|Ereğli Demir Çelik
|9,03
|2,61
|-3,31
|Ersu Gıda
|0,87
|-2,25
|-33,59
|Escort Teknoloji
|0,68
|-1,45
|-46,03
|Etiler Gıda
|2,38
|0,00
|-49,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,60
|-4,76
|-45,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,53
|-3,64
|-43,17
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|0,00
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,06
|0,00
|-56,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,98
|-2,61
|-78,42
|F-M İzmit Piston
|18,00
|4,59
|43,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,40
|-0,87
|-30,89
|Ford Otosan
|53,15
|-1,39
|-8,43
|Formet Çelik Kapı
|4,35
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|1,13
|3,67
|18,95
|Galatasaray Sportif
|1,22
|-0,81
|-41,84
|Garanti Bankası
|7,96
|1,27
|-22,54
|Garanti Faktoring
|1,89
|-1,05
|-42,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|1,69
|-14,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,23
|-2,12
|28,17
|Gedik Yatırım Holding
|2,30
|-6,88
|66,67
|Gediz Ambalaj
|4,62
|-2,12
|27,80
|Gentaş
|2,15
|-1,38
|43,32
|Gersan Elektrik
|3,24
|-2,41
|-31,21
|Global Men. Değ.
|0,43
|0,00
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,56
|0,00
|-29,09
|Good-Year
|3,32
|-0,30
|-20,16
|Göltaş Çimento
|37,30
|-11,49
|-41,97
|Gözde Girişim
|2,84
|14,98
|-49,82
|GSD Denizcilik
|1,09
|3,81
|-19,26
|GSD Holding
|0,75
|-1,32
|4,17
|Gübre Fabrik.
|2,89
|4,33
|-31,68
|Güler Yat. Holding
|1,23
|3,36
|6,03
|Güneş Sigorta
|1,74
|20,00
|5,45
|Halk GMYO
|0,64
|1,59
|-29,88
|Halk Sigorta
|1,26
|-14,86
|-5,38
|Hatay Tekstil
|3,76
|4,44
|-24,35
|Hedef Girişim
|1,03
|0,00
|-48,16
|Hektaş
|9,22
|0,55
|31,71
|HUB Girişim
|2,01
|1,01
|68,91
|Hürriyet Gzt.
|0,86
|0,00
|-35,82
|ICBC Turkey Bank
|7,70
|10,00
|68,86
|İdealist Danışmanlık
|9,08
|-5,81
|51,33
|İdealist GMYO
|1,63
|-0,61
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,29
|-6,45
|-43,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|-36,73
|İhlas Gazetecilik
|0,66
|-1,49
|-44,07
|İhlas Holding
|0,29
|0,00
|-45,28
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,28
|-1,49
|-48,33
|Info Yatırım
|1,01
|1,00
|-14,41
|İntema
|18,51
|-0,48
|-23,95
|İpek Doğal Enerji
|4,95
|-0,60
|-7,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|0,60
|37,34
(Sürecek)