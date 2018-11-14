Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yılbaşına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,81 19,87 40,31
Acıpayam Selüloz 3,81 -7,97 47,07
Adana Çimento (A) 5,57 0,18 4,00
Adana Çimento (B) 3,94 0,25 4,89
Adana Çimento (C) 1,44 3,60 83,58
Adel Kalemcilik 11,76 0,17 -24,25
Adese Alışveriş Ticaret 12,50 5,57 528,14
Afyon Çimento 4,56 0,66 -41,39
Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36
Akbank 7,30 1,96 -22,70
Akçansa 7,18 -0,42 -29,86
Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -2,68 -58,90
Akfen GMYO 1,32 0,00 -45,23
Akın Tekstil 8,44 5,37 -40,18
Akiş GMYO 2,48 0,00 -11,17
Akmerkez GMYO 16,45 0,30 -11,79
Aksa 8,63 2,25 -27,99
Aksa Enerji 3,06 -2,86 -25,91
Aksigorta 3,74 1,63 23,31
Aksu Enerji 9,12 -0,55 72,09
Alarko Carrıer 39,42 -4,18 -31,47
Alarko GMYO 52,50 -1,78 6,70
Alarko Holding 1,94 -0,51 -44,69
Albaraka Türk 1,33 -0,75 -11,55
Alcatel Lucent Teletaş 5,57 1,09 -30,20
Alkim Kağıt 4,96 -0,80 6,99
Alkim Kimya 24,84 3,59 4,77
Altınyağ 0,61 3,39 -49,00
Altınyunus Çeşme 3,99 2,31 -20,99
Anadolu Cam 3,09 0,00 21,04
Anadolu Efes 19,90 0,00 -16,42
Anadolu Grubu Holding 12,94 0,54 -45,15
Anadolu Hayat Emek. 5,80 0,35 -25,80
Anadolu Isuzu 6,92 0,44 -23,96
Anadolu Sigorta 4,47 1,36 48,44
Anel Elektrik 1,77 -2,21 -53,05
Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00
Arçelik 15,94 0,31 -23,26
Arena Bilgisayar 3,78 7,69 -10,64
Armada Bilgisayar 9,43 -0,63 39,09
Arsan Tekstil 1,55 0,65 -11,43
Artı Yatırım Holding 1,14 -3,39 21,28
Aselsan 27,60 0,22 -13,01
Aslan Çimento 27,92 -1,41 -25,71
Ata GMYO 3,94 0,77 -17,75
Atakule GMYO 1,53 0,66 -25,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,99 1,02 1,02
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,61 0,87 -34,42
Avrasya GMYO 1,00 0,00 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -0,85 -30,36
Avrasya Stratejik GMYF 1.214,60 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,05 3,02 68,03
Ayen Enerji 2,56 0,39 -47,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,53 2,00 -6,61
Aygaz 11,48 -0,26 -20,80
Bagfaş 5,14 0,39 -51,05
Bak Ambalaj 4,36 -1,13 -10,44
Balatacılar Balatacılık 0,39 -2,50 -30,36
Bantaş Ambalaj 1,62 -5,81 -60,39
Banvit 12,32 -0,16 -42,48
Baştaş Başkent Çimento 2,06 0,00 -12,96
Batı Çimento 2,30 1,77 -47,62
Batısöke Çimento 0,89 1,14 -46,37
Bera Holding 1,60 1,27 -48,39
Berkosan Yalıtım 1,66 13,70 -25,56
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -2,41 -60,39
Beyaz Filo 3,87 -3,97 -88,49
Bilici Yatırım 1,36 0,00 -11,14
Bim Mağazalar 80,00 -0,56 5,21
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63
Birlik Mensucat 0,81 5,19 -42,55
Bizim Mağazaları 7,20 5,11 -6,49
Bolu Çimento 3,59 -2,45 -24,74
Bomonti Elektrik 0,46 4,55 -57,41
Borusan Mannesmann 8,09 -2,41 -26,75
Borusan Yat. Paz. 37,78 0,16 -12,44
Bosch Fren Sistemleri 163,50 2,25 -10,74
Bossa 5,58 -0,71 37,78
Boyner Perakende Yat. 5,97 2,40 -34,97
Brisa 6,08 -0,33 -16,37
Burçelik 3,13 3,30 -18,70
Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29
Bursa Çimento 4,84 0,41 -4,42
Carrefoursa 5,07 16,28 -9,14
Coca Cola İçecek 27,20 -2,02 -18,79
Cosmos Yat. Holding 0,88 1,15 -24,79
Credıtwest Faktorıng 1,33 5,56 19,31
Çelebi 50,50 0,20 48,22
Çelik Halat 5,38 0,75 43,86
Çemaş Döküm 2,36 -20,00 27,57
Çemtaş 6,82 1,04 68,86
Çimbeton 28,12 -2,56 -23,84
Çimentaş 7,05 -1,81 -39,17
Çimsa 7,58 -0,39 -42,55
Çuhadaroğlu Metal 1,74 1,75 -40,61
Dagi Giyim 1,34 -1,47 -40,97
Dagi Yatırım Holding 1,00 0,00 -30,07
Dardanel 1,07 -8,55 -45,13
Datagate Bilgisayar 4,34 -1,59 -55,35
Demirören Gazetecilik 8,78 0,23 234,47
Demısaş Döküm 3,16 -2,17 127,58
Denge Holding 1,29 7,50 -31,82
Deniz GMYO 2,64 -7,69 -2,22
Denizbank 4,64 -1,49 26,43
Denizli Cam 10,00 -0,40 -15,75
Derimod 9,22 0,88 22,77
Desa Deri 1,32 -8,97 30,69
Despec Bilgisayar 3,47 0,87 -3,34
Deva Holding 3,40 0,29 -22,37
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19
Ditaş Doğan 5,75 -1,37 -4,11
DO-CO 482,50 0,21 133,51
Doğan Burda 3,64 -14,15 9,64
Doğan Holding 1,15 1,77 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 -1,12 -75,82
Doğusan 2,36 -0,42 61,64
Doğuş GMYO 1,91 -0,52 -41,05
Doğuş Otomotiv 4,35 -1,14 -42,30
Döktaş Dökümcülük 10,60 -0,75 -3,64
Duran Doğan Basım 3,88 -9,98 2,92
Dyo Boya 2,74 -1,44 -63,99
Eczacıbaşı İlaç 2,95 0,34 -29,43
Eczacıbaşı Yatırım 7,03 0,86 -29,91
Edip Gayrimenkul 0,50 -3,85 -57,63
Ege Endüstri 376,00 -1,18 25,37
Ege Gübre 21,68 -2,52 -15,05
Ege Profil 8,89 -0,74 -8,00
Ege Seramik 3,54 2,31 -19,02
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 4,00 -1,23 -14,53
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,90 1,12 -42,88
Eminiş Ambalaj 1,34 -2,19 -71,12
Emlak Konut GMYO 1,68 -2,33 -35,32
Enerjisa Enerji 4,84 0,83
Enka İnşaat 4,74 -0,42 -12,58
Erbosan 63,55 0,24 -19,87
Ereğli Demir Çelik 9,03 2,61 -3,31
Ersu Gıda 0,87 -2,25 -33,59
Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03
Etiler Gıda 2,38 0,00 -49,25
Euro Kapital Yat. Ort. 0,60 -4,76 -45,30
Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -3,64 -43,17
Euro Yat. Ort. 0,56 0,00 -32,78
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,06 0,00 -56,72
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,98 -2,61 -78,42
F-M İzmit Piston 18,00 4,59 43,67
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 -0,87 -30,89
Ford Otosan 53,15 -1,39 -8,43
Formet Çelik Kapı 4,35 0,00
Frigo Pak Gıda 1,13 3,67 18,95
Galatasaray Sportif 1,22 -0,81 -41,84
Garanti Bankası 7,96 1,27 -22,54
Garanti Faktoring 1,89 -1,05 -42,02
Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46
Gedik Y. Men. Değ. 3,23 -2,12 28,17
Gedik Yatırım Holding 2,30 -6,88 66,67
Gediz Ambalaj 4,62 -2,12 27,80
Gentaş 2,15 -1,38 43,32
Gersan Elektrik 3,24 -2,41 -31,21
Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44
Global Yat. Holding 2,56 0,00 -29,09
Good-Year 3,32 -0,30 -20,16
Göltaş Çimento 37,30 -11,49 -41,97
Gözde Girişim 2,84 14,98 -49,82
GSD Denizcilik 1,09 3,81 -19,26
GSD Holding 0,75 -1,32 4,17
Gübre Fabrik. 2,89 4,33 -31,68
Güler Yat. Holding 1,23 3,36 6,03
Güneş Sigorta 1,74 20,00 5,45
Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88
Halk Sigorta 1,26 -14,86 -5,38
Hatay Tekstil 3,76 4,44 -24,35
Hedef Girişim 1,03 0,00 -48,16
Hektaş 9,22 0,55 31,71
HUB Girişim 2,01 1,01 68,91
Hürriyet Gzt. 0,86 0,00 -35,82
ICBC Turkey Bank 7,70 10,00 68,86
İdealist Danışmanlık 9,08 -5,81 51,33
İdealist GMYO 1,63 -0,61 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,29 -6,45 -43,14
İhlas Gayrimenkul 1,24 0,81 -36,73
İhlas Gazetecilik 0,66 -1,49 -44,07
İhlas Holding 0,29 0,00 -45,28
İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18
İndeks Bilgisayar 5,28 -1,49 -48,33
Info Yatırım 1,01 1,00 -14,41
İntema 18,51 -0,48 -23,95
İpek Doğal Enerji 4,95 -0,60 -7,82
İskenderun Demir Çelik 6,70 0,60 37,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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