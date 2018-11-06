Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,68 -1,45 -47,29
Acıpayam Selüloz 3,42 6,21 32,01
Adana Çimento (A) 5,45 -0,55 1,76
Adana Çimento (B) 3,88 -1,02 3,29
Adana Çimento (C) 1,42 0,71 81,04
Adel Kalemcilik 11,87 -0,84 -23,54
Adese Alışveriş Ticaret 9,72 20,00 388,44
Afyon Çimento 4,59 -1,92 -41,00
Ak Enerji 0,59 -1,67 -35,16
Akbank 7,28 -1,62 -22,91
Akçansa 7,59 -0,26 -25,86
Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 0,80 -52,30
Akfen GMYO 1,36 -18,56 -43,57
Akın Tekstil 8,23 2,11 -41,67
Akiş GMYO 2,38 1,71 -14,75
Akmerkez GMYO 16,00 -2,14 -14,20
Aksa 9,06 -0,66 -24,40
Aksa Enerji 3,93 0,51 -4,84
Aksigorta 3,61 -1,10 19,03
Aksu Enerji 9,17 0,77 73,04
Alarko Carrıer 39,42 -0,90 -31,47
Alarko GMYO 55,20 -1,34 12,19
Alarko Holding 1,99 -2,45 -43,27
Albaraka Türk 1,36 0,00 -9,55
Alcatel Lucent Teletaş 6,00 -1,32 -24,81
Alkim Kağıt 4,91 -2,00 5,92
Alkim Kimya 24,76 -0,80 4,43
Altınyağ 0,61 -1,61 -49,00
Altınyunus Çeşme 3,95 0,25 -21,78
Anadolu Cam 3,03 -2,57 18,69
Anadolu Efes 20,00 -1,38 -16,00
Anadolu Grubu Holding 11,50 -2,04 -51,25
Anadolu Hayat Emek. 5,82 0,00 -25,55
Anadolu Isuzu 7,35 -0,27 -19,23
Anadolu Sigorta 4,52 0,44 50,11
Anel Elektrik 1,87 0,54 -50,40
Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00
Arçelik 16,58 2,79 -20,18
Arena Bilgisayar 3,39 6,60 -19,86
Armada Bilgisayar 9,92 -2,17 46,31
Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -8,00
Artı Yatırım Holding 0,92 -3,16 -2,13
Aselsan 26,98 -1,39 -14,97
Aslan Çimento 28,46 -0,84 -24,27
Ata GMYO 3,95 -1,00 -17,54
Atakule GMYO 1,60 -2,44 -21,95
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,31 3,33 -36,73
Atlas Yat. Ort. 0,96 -4,00 -2,04
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,46 -0,35 -35,27
Avrasya GMYO 1,03 -0,96 -34,81
Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17
Avrasya Stratejik GMYF 1.209,30 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,09 0,48 71,31
Ayen Enerji 2,83 -0,70 -41,41
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -0,66 -7,83
Aygaz 12,75 1,84 -12,04
Bagfaş 5,31 -1,30 -49,43
Bak Ambalaj 4,83 -0,21 -0,79
Balatacılar Balatacılık 0,43 -4,44 -23,21
Bantaş Ambalaj 1,48 -2,63 -63,81
Banvit 13,70 8,39 -36,04
Baştaş Başkent Çimento 2,03 0,50 -14,23
Batı Çimento 2,28 0,44 -48,08
Batısöke Çimento 0,89 -2,20 -46,37
Bera Holding 1,65 -1,79 -46,77
Berkosan Yalıtım 1,48 -0,67 -33,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -1,71 -57,95
Beyaz Filo 4,51 3,20 -86,58
Bilici Yatırım 1,36 -2,86 -11,14
Bim Mağazalar 79,50 -0,06 3,50
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,35 -2,78 -14,63
Birlik Mensucat 0,78 -1,27 -44,68
Bizim Mağazaları 6,93 2,06 -10,00
Bolu Çimento 3,84 2,67 -19,50
Bomonti Elektrik 0,48 -4,00 -55,56
Borusan Mannesmann 8,89 2,89 -19,50
Borusan Yat. Paz. 38,90 0,31 -9,85
Bosch Fren Sistemleri 166,90 0,00 -8,89
Bossa 5,80 -1,02 43,21
Boyner Perakende Yat. 4,10 -9,89 -55,34
Brisa 6,17 -1,75 -15,13
Burçelik 3,02 -0,33 -21,56
Burçelik Vana 1,50 0,67 -14,29
Bursa Çimento 4,94 -0,80 -2,44
Carrefoursa 3,11 -2,20 -44,27
Coca Cola İçecek 30,44 5,55 -9,11
Cosmos Yat. Holding 0,91 2,25 -22,22
Credıtwest Faktorıng 1,21 0,83 8,54
Çelebi 51,00 -5,29 49,69
Çelik Halat 5,35 0,75 43,06
Çemaş Döküm 3,80 6,15 105,41
Çemtaş 6,83 -1,01 69,11
Çimbeton 29,70 -1,20 -19,56
Çimentaş 7,74 -1,02 -33,22
Çimsa 7,66 -0,52 -41,95
Çuhadaroğlu Metal 1,79 0,00 -38,91
Dagi Giyim 1,26 -0,79 -44,49
Dagi Yatırım Holding 1,04 -3,70 -27,27
Dardanel 1,09 -0,91 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,88 2,09 -49,80
Demirören Gazetecilik 8,75 -0,23 233,33
Demısaş Döküm 3,20 3,56 130,46
Denge Holding 1,11 -3,48 -41,33
Deniz GMYO 3,81 3,81 41,11
Denizbank 4,54 0,89 23,71
Denizli Cam 9,95 0,30 -16,18
Derimod 9,25 0,65 23,17
Desa Deri 0,99 1,02 -1,98
Despec Bilgisayar 3,49 -2,51 -2,79
Deva Holding 3,66 -2,40 -16,44
Diriteks Diriliş Tekstil 0,84 3,70 -28,21
Ditaş Doğan 5,78 0,17 -3,61
DO-CO 497,30 -1,07 140,67
Doğan Burda 2,77 -1,77 -16,57
Doğan Holding 1,15 1,77 32,18
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 1,11 -75,00
Doğusan 2,40 0,84 64,38
Doğuş GMYO 2,17 -0,91 -33,02
Doğuş Otomotiv 4,80 1,05 -36,33
Döktaş Dökümcülük 10,97 4,98 -0,27
Duran Doğan Basım 3,49 1,75 -7,43
Dyo Boya 2,94 -0,34 -61,37
Eczacıbaşı İlaç 3,05 -1,29 -27,04
Eczacıbaşı Yatırım 7,00 -0,57 -30,21
Edip Gayrimenkul 0,57 1,79 -51,69
Ege Endüstri 382,30 0,34 27,47
Ege Gübre 21,00 -0,76 -17,71
Ege Profil 9,04 -0,77 -8,02
Ege Seramik 3,58 -1,92 -18,10
Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 0,00 -84,06
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,33 -0,46 -7,48
Ekiz Kimya 0,34 -5,56 -40,35
Emek Elektrik 0,90 -1,10 -42,88
Eminiş Ambalaj 1,39 14,88 -70,04
Emlak Konut GMYO 1,72 -0,58 -33,78
Enerjisa Enerji 5,05 -0,79
Enka İnşaat 4,58 -1,29 -15,53
Erbosan 65,65 1,70 -17,23
Ereğli Demir Çelik 9,31 -1,69 -0,32
Ersu Gıda 0,86 0,00 -34,35
Escort Teknoloji 0,69 0,00 -45,24
Etiler Gıda 2,37 -1,25 -49,47
Euro Kapital Yat. Ort. 0,63 -3,08 -42,57
Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -1,82 -42,10
Euro Yat. Ort. 0,54 -3,57 -35,18
Euro Yatırım Holding 0,42 -4,55 -31,15
Fenerbahçe Futbol 7,75 4,45 -52,49
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,46 0,58 -74,95
F-M İzmit Piston 17,80 -1,82 42,07
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,68 -0,54 -25,20
Ford Otosan 57,95 -5,08 -0,16
Formet Çelik Kapı 4,55 -3,40
Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26
Galatasaray Sportif 1,26 -0,79 -39,93
Garanti Bankası 7,95 -1,36 -22,64
Garanti Faktoring 1,91 -1,55 -41,41
Garanti Yat. Ort. 0,61 1,36 -13,04
Gedik Y. Men. Değ. 4,11 -9,67 63,10
Gedik Yatırım Holding 3,13 -13,54 126,81
Gediz Ambalaj 4,95 0,41 36,93
Gentaş 2,52 -0,79 67,99
Gersan Elektrik 3,22 -1,83 -31,63
Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00
Global Yat. Holding 2,69 -1,82 -25,48
Good-Year 3,37 -1,46 -18,95
Göltaş Çimento 31,46 -2,60 -51,05
Gözde Girişim 2,39 -0,42 -57,77
GSD Denizcilik 1,05 0,96 -22,22
GSD Holding 0,73 1,39 1,39
Gübre Fabrik. 2,89 -0,34 -31,68
Güler Yat. Holding 1,33 0,00 14,66
Güneş Sigorta 1,41 -2,08 -14,55
Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88
Halk Sigorta 1,02 20,00 -23,40
Hatay Tekstil 3,72 1,64 -25,15
Hedef Girişim 1,05 -1,87 -47,15
Hektaş 9,50 2,15 35,71
HUB Girişim 2,56 4,07 115,13
Hürriyet Gzt. 0,80 -2,44 -40,30
ICBC Turkey Bank 6,85 -0,44 50,22
İdealist GMYO 1,63 -1,21 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,31 3,33 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 -36,22
İhlas Gazetecilik 0,70 0,00 -40,68
İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40
İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,66 -1,05 -44,61
Info Yatırım 1,00 1,01 -15,25
İntema 22,00 0,73 -9,61
İpek Doğal Enerji 4,85 -2,61 -9,68
İskenderun Demir Çelik 6,96 -1,69 42,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et