Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,68
|-1,45
|-47,29
|Acıpayam Selüloz
|3,42
|6,21
|32,01
|Adana Çimento (A)
|5,45
|-0,55
|1,76
|Adana Çimento (B)
|3,88
|-1,02
|3,29
|Adana Çimento (C)
|1,42
|0,71
|81,04
|Adel Kalemcilik
|11,87
|-0,84
|-23,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|9,72
|20,00
|388,44
|Afyon Çimento
|4,59
|-1,92
|-41,00
|Ak Enerji
|0,59
|-1,67
|-35,16
|Akbank
|7,28
|-1,62
|-22,91
|Akçansa
|7,59
|-0,26
|-25,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,53
|0,80
|-52,30
|Akfen GMYO
|1,36
|-18,56
|-43,57
|Akın Tekstil
|8,23
|2,11
|-41,67
|Akiş GMYO
|2,38
|1,71
|-14,75
|Akmerkez GMYO
|16,00
|-2,14
|-14,20
|Aksa
|9,06
|-0,66
|-24,40
|Aksa Enerji
|3,93
|0,51
|-4,84
|Aksigorta
|3,61
|-1,10
|19,03
|Aksu Enerji
|9,17
|0,77
|73,04
|Alarko Carrıer
|39,42
|-0,90
|-31,47
|Alarko GMYO
|55,20
|-1,34
|12,19
|Alarko Holding
|1,99
|-2,45
|-43,27
|Albaraka Türk
|1,36
|0,00
|-9,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,00
|-1,32
|-24,81
|Alkim Kağıt
|4,91
|-2,00
|5,92
|Alkim Kimya
|24,76
|-0,80
|4,43
|Altınyağ
|0,61
|-1,61
|-49,00
|Altınyunus Çeşme
|3,95
|0,25
|-21,78
|Anadolu Cam
|3,03
|-2,57
|18,69
|Anadolu Efes
|20,00
|-1,38
|-16,00
|Anadolu Grubu Holding
|11,50
|-2,04
|-51,25
|Anadolu Hayat Emek.
|5,82
|0,00
|-25,55
|Anadolu Isuzu
|7,35
|-0,27
|-19,23
|Anadolu Sigorta
|4,52
|0,44
|50,11
|Anel Elektrik
|1,87
|0,54
|-50,40
|Anel Telekom
|0,39
|0,00
|-22,00
|Arçelik
|16,58
|2,79
|-20,18
|Arena Bilgisayar
|3,39
|6,60
|-19,86
|Armada Bilgisayar
|9,92
|-2,17
|46,31
|Arsan Tekstil
|1,61
|-0,62
|-8,00
|Artı Yatırım Holding
|0,92
|-3,16
|-2,13
|Aselsan
|26,98
|-1,39
|-14,97
|Aslan Çimento
|28,46
|-0,84
|-24,27
|Ata GMYO
|3,95
|-1,00
|-17,54
|Atakule GMYO
|1,60
|-2,44
|-21,95
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,31
|3,33
|-36,73
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|-4,00
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,46
|-0,35
|-35,27
|Avrasya GMYO
|1,03
|-0,96
|-34,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-1,65
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.209,30
|0,06
|Avrupa Yatırım Holding
|2,09
|0,48
|71,31
|Ayen Enerji
|2,83
|-0,70
|-41,41
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-0,66
|-7,83
|Aygaz
|12,75
|1,84
|-12,04
|Bagfaş
|5,31
|-1,30
|-49,43
|Bak Ambalaj
|4,83
|-0,21
|-0,79
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|-4,44
|-23,21
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-2,63
|-63,81
|Banvit
|13,70
|8,39
|-36,04
|Baştaş Başkent Çimento
|2,03
|0,50
|-14,23
|Batı Çimento
|2,28
|0,44
|-48,08
|Batısöke Çimento
|0,89
|-2,20
|-46,37
|Bera Holding
|1,65
|-1,79
|-46,77
|Berkosan Yalıtım
|1,48
|-0,67
|-33,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|-1,71
|-57,95
|Beyaz Filo
|4,51
|3,20
|-86,58
|Bilici Yatırım
|1,36
|-2,86
|-11,14
|Bim Mağazalar
|79,50
|-0,06
|3,50
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,35
|-2,78
|-14,63
|Birlik Mensucat
|0,78
|-1,27
|-44,68
|Bizim Mağazaları
|6,93
|2,06
|-10,00
|Bolu Çimento
|3,84
|2,67
|-19,50
|Bomonti Elektrik
|0,48
|-4,00
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|8,89
|2,89
|-19,50
|Borusan Yat. Paz.
|38,90
|0,31
|-9,85
|Bosch Fren Sistemleri
|166,90
|0,00
|-8,89
|Bossa
|5,80
|-1,02
|43,21
|Boyner Perakende Yat.
|4,10
|-9,89
|-55,34
|Brisa
|6,17
|-1,75
|-15,13
|Burçelik
|3,02
|-0,33
|-21,56
|Burçelik Vana
|1,50
|0,67
|-14,29
|Bursa Çimento
|4,94
|-0,80
|-2,44
|Carrefoursa
|3,11
|-2,20
|-44,27
|Coca Cola İçecek
|30,44
|5,55
|-9,11
|Cosmos Yat. Holding
|0,91
|2,25
|-22,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|0,83
|8,54
|Çelebi
|51,00
|-5,29
|49,69
|Çelik Halat
|5,35
|0,75
|43,06
|Çemaş Döküm
|3,80
|6,15
|105,41
|Çemtaş
|6,83
|-1,01
|69,11
|Çimbeton
|29,70
|-1,20
|-19,56
|Çimentaş
|7,74
|-1,02
|-33,22
|Çimsa
|7,66
|-0,52
|-41,95
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|0,00
|-38,91
|Dagi Giyim
|1,26
|-0,79
|-44,49
|Dagi Yatırım Holding
|1,04
|-3,70
|-27,27
|Dardanel
|1,09
|-0,91
|-44,10
|Datagate Bilgisayar
|4,88
|2,09
|-49,80
|Demirören Gazetecilik
|8,75
|-0,23
|233,33
|Demısaş Döküm
|3,20
|3,56
|130,46
|Denge Holding
|1,11
|-3,48
|-41,33
|Deniz GMYO
|3,81
|3,81
|41,11
|Denizbank
|4,54
|0,89
|23,71
|Denizli Cam
|9,95
|0,30
|-16,18
|Derimod
|9,25
|0,65
|23,17
|Desa Deri
|0,99
|1,02
|-1,98
|Despec Bilgisayar
|3,49
|-2,51
|-2,79
|Deva Holding
|3,66
|-2,40
|-16,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,84
|3,70
|-28,21
|Ditaş Doğan
|5,78
|0,17
|-3,61
|DO-CO
|497,30
|-1,07
|140,67
|Doğan Burda
|2,77
|-1,77
|-16,57
|Doğan Holding
|1,15
|1,77
|32,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,91
|1,11
|-75,00
|Doğusan
|2,40
|0,84
|64,38
|Doğuş GMYO
|2,17
|-0,91
|-33,02
|Doğuş Otomotiv
|4,80
|1,05
|-36,33
|Döktaş Dökümcülük
|10,97
|4,98
|-0,27
|Duran Doğan Basım
|3,49
|1,75
|-7,43
|Dyo Boya
|2,94
|-0,34
|-61,37
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|-1,29
|-27,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,00
|-0,57
|-30,21
|Edip Gayrimenkul
|0,57
|1,79
|-51,69
|Ege Endüstri
|382,30
|0,34
|27,47
|Ege Gübre
|21,00
|-0,76
|-17,71
|Ege Profil
|9,04
|-0,77
|-8,02
|Ege Seramik
|3,58
|-1,92
|-18,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|0,00
|-84,06
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,33
|-0,46
|-7,48
|Ekiz Kimya
|0,34
|-5,56
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,90
|-1,10
|-42,88
|Eminiş Ambalaj
|1,39
|14,88
|-70,04
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-0,58
|-33,78
|Enerjisa Enerji
|5,05
|-0,79
|Enka İnşaat
|4,58
|-1,29
|-15,53
|Erbosan
|65,65
|1,70
|-17,23
|Ereğli Demir Çelik
|9,31
|-1,69
|-0,32
|Ersu Gıda
|0,86
|0,00
|-34,35
|Escort Teknoloji
|0,69
|0,00
|-45,24
|Etiler Gıda
|2,37
|-1,25
|-49,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-42,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,54
|-1,82
|-42,10
|Euro Yat. Ort.
|0,54
|-3,57
|-35,18
|Euro Yatırım Holding
|0,42
|-4,55
|-31,15
|Fenerbahçe Futbol
|7,75
|4,45
|-52,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,46
|0,58
|-74,95
|F-M İzmit Piston
|17,80
|-1,82
|42,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,68
|-0,54
|-25,20
|Ford Otosan
|57,95
|-5,08
|-0,16
|Formet Çelik Kapı
|4,55
|-3,40
|Frigo Pak Gıda
|1,00
|0,00
|5,26
|Galatasaray Sportif
|1,26
|-0,79
|-39,93
|Garanti Bankası
|7,95
|-1,36
|-22,64
|Garanti Faktoring
|1,91
|-1,55
|-41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,36
|-13,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,11
|-9,67
|63,10
|Gedik Yatırım Holding
|3,13
|-13,54
|126,81
|Gediz Ambalaj
|4,95
|0,41
|36,93
|Gentaş
|2,52
|-0,79
|67,99
|Gersan Elektrik
|3,22
|-1,83
|-31,63
|Global Men. Değ.
|0,45
|-2,17
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,69
|-1,82
|-25,48
|Good-Year
|3,37
|-1,46
|-18,95
|Göltaş Çimento
|31,46
|-2,60
|-51,05
|Gözde Girişim
|2,39
|-0,42
|-57,77
|GSD Denizcilik
|1,05
|0,96
|-22,22
|GSD Holding
|0,73
|1,39
|1,39
|Gübre Fabrik.
|2,89
|-0,34
|-31,68
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,00
|14,66
|Güneş Sigorta
|1,41
|-2,08
|-14,55
|Halk GMYO
|0,64
|-1,54
|-29,88
|Halk Sigorta
|1,02
|20,00
|-23,40
|Hatay Tekstil
|3,72
|1,64
|-25,15
|Hedef Girişim
|1,05
|-1,87
|-47,15
|Hektaş
|9,50
|2,15
|35,71
|HUB Girişim
|2,56
|4,07
|115,13
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|-2,44
|-40,30
|ICBC Turkey Bank
|6,85
|-0,44
|50,22
|İdealist GMYO
|1,63
|-1,21
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|3,33
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|-36,22
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|0,00
|-40,68
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,31
|3,33
|-39,22
|İndeks Bilgisayar
|5,66
|-1,05
|-44,61
|Info Yatırım
|1,00
|1,01
|-15,25
|İntema
|22,00
|0,73
|-9,61
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|-2,61
|-9,68
|İskenderun Demir Çelik
|6,96
|-1,69
|42,67
(Sürecek)