Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,69
|0,00
|-46,51
|Acıpayam Selüloz
|3,22
|10,65
|24,29
|Adana Çimento (A)
|5,48
|-1,26
|2,32
|Adana Çimento (B)
|3,92
|-1,51
|4,36
|Adana Çimento (C)
|1,41
|-0,70
|79,76
|Adel Kalemcilik
|11,97
|-0,42
|-22,90
|Adese Alışveriş Ticaret
|8,10
|0,62
|307,04
|Afyon Çimento
|4,68
|0,65
|-39,85
|Ak Enerji
|0,60
|-1,64
|-34,07
|Akbank
|7,40
|4,37
|-21,64
|Akçansa
|7,61
|0,00
|-25,66
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,51
|-0,40
|-52,68
|Akfen GMYO
|1,67
|3,09
|-30,71
|Akın Tekstil
|8,06
|0,00
|-42,88
|Akiş GMYO
|2,34
|2,18
|-16,18
|Akmerkez GMYO
|16,35
|-0,91
|-12,32
|Aksa
|9,12
|-1,19
|-23,90
|Aksa Enerji
|3,91
|2,62
|-5,33
|Aksigorta
|3,65
|2,82
|20,35
|Aksu Enerji
|9,10
|7,57
|71,72
|Alarko Carrıer
|39,78
|1,07
|-30,84
|Alarko GMYO
|55,95
|0,81
|13,72
|Alarko Holding
|2,04
|0,00
|-41,84
|Albaraka Türk
|1,36
|2,26
|-9,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,08
|5,56
|-23,81
|Alkim Kağıt
|5,01
|3,73
|8,07
|Alkim Kimya
|24,96
|-1,11
|5,27
|Altınyağ
|0,62
|1,64
|-48,17
|Altınyunus Çeşme
|3,94
|-2,72
|-21,98
|Anadolu Cam
|3,11
|0,97
|21,82
|Anadolu Efes
|20,28
|-0,10
|-14,82
|Anadolu Grubu Holding
|11,74
|-0,84
|-50,24
|Anadolu Hayat Emek.
|5,82
|-2,18
|-25,55
|Anadolu Isuzu
|7,37
|1,52
|-19,01
|Anadolu Sigorta
|4,50
|0,45
|49,44
|Anel Elektrik
|1,86
|2,76
|-50,66
|Anel Telekom
|0,39
|2,63
|-22,00
|Arçelik
|16,13
|2,09
|-22,35
|Arena Bilgisayar
|3,18
|2,25
|-24,82
|Armada Bilgisayar
|10,14
|-0,78
|49,56
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,00
|-7,43
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|2,15
|1,06
|Aselsan
|27,36
|0,66
|-13,77
|Aslan Çimento
|28,70
|0,91
|-23,63
|Ata GMYO
|3,99
|-0,25
|-16,70
|Atakule GMYO
|1,64
|-1,80
|-20,00
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,50
|-1,88
|-35,04
|Avrasya GMYO
|1,04
|0,97
|-34,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|-0,82
|-27,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.208,60
|0,17
|Avrupa Yatırım Holding
|2,08
|1,46
|70,49
|Ayen Enerji
|2,85
|1,06
|-40,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,00
|-7,22
|Aygaz
|12,52
|2,45
|-13,63
|Bagfaş
|5,38
|1,13
|-48,76
|Bak Ambalaj
|4,84
|-0,82
|-0,58
|Balatacılar Balatacılık
|0,45
|-2,17
|-19,64
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|0,66
|-62,84
|Banvit
|12,64
|1,36
|-40,99
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|0,50
|-14,65
|Batı Çimento
|2,27
|0,44
|-48,30
|Batısöke Çimento
|0,91
|3,41
|-45,16
|Bera Holding
|1,68
|2,44
|-45,81
|Berkosan Yalıtım
|1,49
|1,36
|-33,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|-1,13
|-57,21
|Beyaz Filo
|4,37
|0,46
|-87,00
|Bilici Yatırım
|1,40
|0,72
|-8,53
|Bim Mağazalar
|79,55
|-0,56
|3,56
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|-78,57
|Birko Mensucat
|0,36
|0,00
|-12,20
|Birlik Mensucat
|0,79
|2,60
|-43,97
|Bizim Mağazaları
|6,79
|-2,02
|-11,82
|Bolu Çimento
|3,74
|-1,32
|-21,59
|Bomonti Elektrik
|0,50
|8,70
|-53,70
|Borusan Mannesmann
|8,64
|1,65
|-21,77
|Borusan Yat. Paz.
|38,78
|1,89
|-10,12
|Bosch Fren Sistemleri
|166,90
|0,36
|-8,89
|Bossa
|5,86
|1,56
|44,69
|Boyner Perakende Yat.
|4,55
|-0,44
|-50,44
|Brisa
|6,28
|1,62
|-13,62
|Burçelik
|3,03
|4,84
|-21,30
|Burçelik Vana
|1,49
|1,36
|-14,86
|Bursa Çimento
|4,98
|1,43
|-1,65
|Carrefoursa
|3,18
|0,95
|-43,01
|Coca Cola İçecek
|28,84
|2,34
|-13,89
|Cosmos Yat. Holding
|0,89
|0,00
|-23,93
|Credıtwest Faktorıng
|1,20
|1,69
|7,64
|Çelebi
|53,85
|-0,74
|58,05
|Çelik Halat
|5,31
|-0,38
|41,99
|Çemaş Döküm
|3,58
|19,73
|93,51
|Çemtaş
|6,90
|1,62
|70,84
|Çimbeton
|30,06
|2,45
|-18,58
|Çimentaş
|7,82
|0,77
|-32,53
|Çimsa
|7,70
|0,00
|-41,64
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|-1,10
|-38,91
|Dagi Giyim
|1,27
|1,60
|-44,05
|Dagi Yatırım Holding
|1,08
|10,20
|-24,48
|Dardanel
|1,10
|2,80
|-43,59
|Datagate Bilgisayar
|4,78
|1,27
|-50,83
|Demirören Gazetecilik
|8,77
|0,46
|234,09
|Demısaş Döküm
|3,09
|-0,64
|122,54
|Denge Holding
|1,15
|2,68
|-39,22
|Deniz GMYO
|3,67
|2,80
|35,93
|Denizbank
|4,50
|-0,44
|22,62
|Denizli Cam
|9,92
|-1,00
|-16,43
|Derimod
|9,19
|0,44
|22,37
|Desa Deri
|0,98
|-2,00
|-2,97
|Despec Bilgisayar
|3,58
|2,29
|-0,28
|Deva Holding
|3,75
|-0,79
|-14,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,81
|0,00
|-30,77
|Ditaş Doğan
|5,77
|0,87
|-3,77
|DO-CO
|502,70
|-1,82
|143,28
|Doğan Burda
|2,82
|6,02
|-15,06
|Doğan Holding
|1,13
|1,80
|29,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,90
|2,27
|-75,27
|Doğusan
|2,38
|-0,42
|63,01
|Doğuş GMYO
|2,19
|-1,35
|-32,41
|Doğuş Otomotiv
|4,75
|1,28
|-36,99
|Döktaş Dökümcülük
|10,45
|0,29
|-5,00
|Duran Doğan Basım
|3,43
|14,33
|-9,02
|Dyo Boya
|2,95
|0,68
|-61,24
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|0,98
|-26,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,04
|1,15
|-29,81
|Edip Gayrimenkul
|0,56
|0,00
|-52,54
|Ege Endüstri
|381,00
|-0,13
|27,03
|Ege Gübre
|21,16
|-0,28
|-17,09
|Ege Profil
|9,11
|2,82
|-7,31
|Ege Seramik
|3,65
|3,11
|-16,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,11
|0,00
|-84,06
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,35
|6,10
|-7,05
|Ekiz Kimya
|0,36
|5,88
|-36,84
|Emek Elektrik
|0,91
|0,00
|-42,25
|Eminiş Ambalaj
|1,21
|-6,20
|-73,92
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|-0,57
|-33,40
|Enerjisa Enerji
|5,09
|3,46
|Enka İnşaat
|4,64
|-0,64
|-14,42
|Erbosan
|64,55
|2,14
|-18,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,47
|1,07
|1,40
|Ersu Gıda
|0,86
|1,18
|-34,35
|Escort Teknoloji
|0,69
|0,00
|-45,24
|Etiler Gıda
|2,40
|1,27
|-48,83
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,65
|3,17
|-40,75
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|0,00
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,56
|0,00
|-32,78
|Euro Yatırım Holding
|0,44
|2,33
|-27,87
|Fenerbahçe Futbol
|7,42
|5,85
|-54,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,44
|-0,29
|-75,09
|F-M İzmit Piston
|18,13
|-0,71
|44,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,70
|2,21
|-24,80
|Ford Otosan
|61,05
|-1,45
|5,18
|Formet Çelik Kapı
|4,71
|12,41
|Frigo Pak Gıda
|1,00
|0,00
|5,26
|Galatasaray Sportif
|1,27
|-1,55
|-39,45
|Garanti Bankası
|8,06
|4,40
|-21,57
|Garanti Faktoring
|1,94
|2,65
|-40,49
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-14,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,55
|8,08
|80,56
|Gedik Yatırım Holding
|3,62
|14,56
|162,32
|Gediz Ambalaj
|4,93
|0,00
|36,38
|Gentaş
|2,54
|4,10
|69,32
|Gersan Elektrik
|3,28
|-0,30
|-30,36
|Global Men. Değ.
|0,46
|4,55
|2,22
|Global Yat. Holding
|2,74
|4,18
|-24,10
|Good-Year
|3,42
|0,88
|-17,75
|Göltaş Çimento
|32,30
|2,93
|-49,75
|Gözde Girişim
|2,40
|1,69
|-57,60
|GSD Denizcilik
|1,04
|-0,95
|-22,96
|GSD Holding
|0,72
|0,00
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,90
|1,05
|-31,44
|Güler Yat. Holding
|1,33
|2,31
|14,66
|Güneş Sigorta
|1,44
|0,70
|-12,73
|Halk GMYO
|0,65
|0,00
|-28,79
|Halk Sigorta
|0,85
|11,84
|-36,17
|Hatay Tekstil
|3,66
|2,23
|-26,36
|Hedef Girişim
|1,07
|0,00
|-46,14
|Hektaş
|9,30
|0,11
|32,86
|HUB Girişim
|2,46
|20,00
|106,72
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|3,80
|-38,81
|ICBC Turkey Bank
|6,88
|5,85
|50,88
|İdealist GMYO
|1,65
|0,61
|-19,12
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,70
|2,94
|-40,68
|İhlas Holding
|0,31
|3,33
|-41,51
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,72
|-2,22
|-44,03
|Info Yatırım
|0,99
|0,00
|-16,10
|İntema
|21,84
|-1,71
|-10,27
|İpek Doğal Enerji
|4,98
|8,50
|-7,26
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|0,71
|45,12
(Sürecek)