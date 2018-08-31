Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,05
|0,96
|-18,60
|Acıpayam Selüloz
|2,44
|0,41
|-5,82
|Adana Çimento (A)
|5,90
|0,85
|10,16
|Adana Çimento (B)
|4,06
|1,00
|8,08
|Adana Çimento (C)
|1,41
|19,49
|79,76
|Adel Kalemcilik
|13,24
|-1,93
|-14,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,77
|1,14
|-11,06
|Afyon Çimento
|5,35
|-0,93
|-31,23
|Ak Enerji
|0,65
|0,00
|-28,57
|Akbank
|5,76
|-3,36
|-39,01
|Akçansa
|9,57
|3,24
|-6,51
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|7,43
|-63,41
|Akfen GMYO
|2,03
|1,00
|-15,77
|Akın Tekstil
|8,11
|-2,41
|-42,52
|Akiş GMYO
|2,45
|2,51
|-12,24
|Akmerkez GMYO
|18,49
|-0,05
|-6,15
|Aksa
|11,15
|1,18
|-6,96
|Aksa Enerji
|4,19
|-1,18
|1,45
|Aksigorta
|3,14
|0,32
|3,53
|Aksu Enerji
|6,50
|0,78
|22,65
|Alarko Carrıer
|41,56
|-0,72
|-27,75
|Alarko GMYO
|50,35
|0,70
|2,33
|Alarko Holding
|4,78
|-1,04
|-30,00
|Albaraka Türk
|1,26
|-2,33
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,90
|2,25
|-26,07
|Alkim Kağıt
|3,85
|-0,26
|-16,95
|Alkim Kimya
|22,70
|7,48
|-4,26
|Altınyağ
|0,73
|-1,35
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|3,98
|-0,50
|-21,19
|Anadolu Cam
|3,27
|1,87
|28,09
|Anadolu Efes
|20,90
|-3,06
|-12,22
|Anadolu Grubu Holding
|18,11
|-0,11
|-23,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|-0,94
|-5,33
|Anadolu Isuzu
|8,66
|-0,12
|-4,84
|Anadolu Sigorta
|4,35
|1,40
|44,46
|Anel Elektrik
|2,38
|3,48
|-36,87
|Anel Telekom
|0,39
|2,63
|-22,00
|Arçelik
|13,27
|-2,07
|-36,11
|Arena Bilgisayar
|2,86
|4,00
|-32,39
|Armada Bilgisayar
|10,17
|-0,97
|50,00
|Arsan Tekstil
|1,90
|0,53
|8,57
|Artı Yatırım Holding
|1,60
|-4,76
|70,21
|Aselsan
|25,82
|-0,92
|-18,70
|Aslan Çimento
|30,20
|-1,05
|-19,64
|Ata GMYO
|4,03
|0,25
|-15,87
|Atakule GMYO
|2,12
|2,91
|3,41
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,80
|-1,23
|-42,45
|Atlantis Yatırım Holding
|0,34
|-8,11
|-30,61
|Atlas Yat. Ort.
|0,73
|-2,67
|-25,51
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,00
|0,00
|-26,57
|Avrasya GMYO
|1,03
|0,98
|-34,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|-0,82
|-27,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.136,00
|0,08
|Avrupa Yatırım Holding
|3,34
|7,05
|82,51
|Ayen Enerji
|3,25
|1,56
|-32,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-3,03
|-2,34
|Aygaz
|11,99
|-0,50
|-17,28
|Bagfaş
|6,10
|-2,40
|-41,90
|Bak Ambalaj
|5,00
|-1,57
|-0,08
|Balatacılar Balatacılık
|0,44
|0,00
|-21,43
|Bantaş Ambalaj
|1,99
|-1,00
|-51,34
|Banvit
|11,70
|0,52
|-45,38
|Baştaş Başkent Çimento
|2,29
|-0,43
|-3,25
|Batı Çimento
|2,81
|-1,40
|-36,01
|Batısöke Çimento
|1,20
|2,56
|-27,69
|Bera Holding
|1,76
|0,00
|-43,23
|Berkosan Yalıtım
|1,64
|-1,20
|-26,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,25
|0,45
|-44,99
|Beyaz Filo
|6,36
|-20,00
|-81,08
|Bilici Yatırım
|1,49
|-1,97
|-2,65
|Bim Mağazalar
|73,00
|1,88
|-4,97
|Bimeks
|0,11
|-8,33
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|-9,76
|Birlik Mensucat
|0,97
|-1,02
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|5,33
|-1,11
|-30,78
|Bolu Çimento
|4,70
|-1,47
|-1,47
|Bomonti Elektrik
|0,62
|0,00
|-42,59
|Borusan Mannesmann
|7,76
|0,26
|-29,73
|Borusan Yat. Paz.
|39,64
|-0,15
|-8,13
|Bosch Fren Sistemleri
|167,00
|8,16
|-8,83
|Bossa
|6,50
|-1,52
|60,49
|Boyner Perakende Yat.
|7,75
|0,78
|-15,58
|Brisa
|5,96
|-0,67
|-18,02
|Burçelik
|3,04
|-0,65
|-21,04
|Burçelik Vana
|1,58
|-2,47
|-9,71
|Bursa Çimento
|4,91
|-0,61
|-3,03
|Carrefoursa
|3,80
|-1,30
|-31,90
|Coca Cola İçecek
|28,56
|-1,86
|-14,73
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|0,00
|-19,66
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|-0,89
|-0,43
|Çelebi
|46,74
|0,09
|37,19
|Çelik Halat
|6,08
|-1,46
|62,58
|Çemaş Döküm
|2,63
|4,37
|42,16
|Çemtaş
|6,41
|4,74
|58,71
|Çimbeton
|27,74
|-1,77
|-24,86
|Çimentaş
|8,83
|-1,89
|-23,81
|Çimsa
|10,10
|4,12
|-23,45
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|0,00
|-35,49
|Dagi Giyim
|1,73
|-4,95
|-23,79
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|1,65
|-13,99
|Dardanel
|1,18
|-1,67
|-39,49
|Datagate Bilgisayar
|4,63
|3,12
|-52,37
|Demirören Gazetecilik
|8,81
|0,57
|235,61
|Demısaş Döküm
|2,63
|-4,25
|89,41
|Denge Holding
|1,83
|2,81
|-3,28
|Deniz GMYO
|2,64
|-0,75
|-2,22
|Denizbank
|4,77
|-0,63
|29,97
|Denizli Cam
|9,82
|4,14
|-17,27
|Derimod
|8,95
|-3,24
|19,17
|Desa Deri
|1,04
|-0,95
|2,97
|Despec Bilgisayar
|2,79
|-3,79
|-22,28
|Deva Holding
|3,94
|0,25
|-10,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-3,03
|-45,30
|Ditaş Doğan
|5,42
|-0,55
|-9,61
|DO-CO
|478,00
|1,27
|131,33
|Doğan Burda
|2,57
|-1,91
|-22,59
|Doğan Holding
|1,23
|-5,38
|41,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|-3,25
|-67,31
|Doğusan
|2,71
|3,04
|85,62
|Doğuş GMYO
|2,01
|2,03
|-37,96
|Doğuş Otomotiv
|5,78
|1,40
|-23,33
|Döktaş Dökümcülük
|10,97
|0,46
|-0,27
|Duran Doğan Basım
|2,46
|-3,53
|-34,75
|Dyo Boya
|4,53
|-0,22
|-40,47
|Eczacıbaşı İlaç
|3,70
|3,64
|-11,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,39
|2,69
|-16,35
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|0,00
|-45,76
|Ege Endüstri
|390,70
|5,88
|30,27
|Ege Gübre
|22,76
|-1,30
|-10,82
|Ege Profil
|8,38
|-2,90
|-14,74
|Ege Seramik
|3,76
|2,17
|-13,98
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|-79,71
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|0,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,20
|-4,55
|-10,26
|Ekiz Kimya
|0,40
|0,00
|-29,82
|Emek Elektrik
|1,12
|-0,88
|-28,92
|Eminiş Ambalaj
|3,14
|-0,32
|-32,33
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|2,22
|-29,16
|Enerjisa Enerji
|5,19
|0,78
|Enka İnşaat
|5,13
|1,18
|-5,39
|Erbosan
|68,05
|2,41
|-14,20
|Ereğli Demir Çelik
|11,84
|2,69
|26,77
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,60
|1,69
|-52,38
|Etiler Gıda
|3,68
|19,09
|-21,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|0,00
|-31,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-2,94
|-29,23
|Euro Yat. Ort.
|0,64
|0,00
|-23,18
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|0,00
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|23,48
|2,98
|-31,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,49
|-3,65
|-67,49
|F-M İzmit Piston
|16,78
|4,22
|33,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,80
|-0,78
|-22,76
|Ford Otosan
|66,95
|9,22
|15,34
|Formet Çelik Kapı
|8,20
|-3,19
|Frigo Pak Gıda
|1,17
|-3,31
|23,16
|Galatasaray Sportif
|1,65
|1,85
|-21,34
|Garanti Bankası
|5,95
|-3,88
|-42,10
|Garanti Faktoring
|2,14
|-1,38
|-34,36
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-1,56
|-14,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,79
|2,57
|10,71
|Gedik Yatırım Holding
|1,56
|1,96
|13,04
|Gediz Ambalaj
|3,90
|1,30
|7,88
|Gentaş
|2,29
|-2,55
|52,66
|Gersan Elektrik
|4,01
|-2,91
|-14,86
|Global Men. Değ.
|0,47
|2,17
|4,44
|Global Yat. Holding
|3,33
|9,90
|-7,76
|Good-Year
|3,92
|2,08
|-5,73
|Göltaş Çimento
|45,62
|3,03
|-30,14
|Gözde Girişim
|2,27
|1,34
|-59,89
|GSD Denizcilik
|1,02
|-0,97
|-24,44
|GSD Holding
|0,73
|-1,35
|1,39
|Gübre Fabrik.
|3,01
|-1,31
|-28,84
|Güler Yat. Holding
|1,01
|4,12
|-12,93
|Güneş Sigorta
|1,42
|-1,39
|-13,94
|Halk GMYO
|0,63
|0,00
|-30,98
|Halk Sigorta
|0,86
|0,00
|-35,42
|Hatay Tekstil
|3,84
|-0,52
|-22,74
|Hedef Girişim
|1,44
|-1,37
|-31,97
|Hektaş
|9,79
|1,14
|39,86
|HUB Girişim
|1,36
|3,82
|14,29
|Hürriyet Gzt.
|1,10
|-1,79
|-17,91
|ICBC Turkey Bank
|4,64
|-2,73
|1,75
|İdealist GMYO
|1,85
|-1,07
|-9,31
|İhlas Ev Aletleri
|0,36
|0,00
|-29,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|-36,22
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|0,00
|-33,90
|İhlas Holding
|0,36
|-5,26
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|2,86
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|6,08
|1,50
|-40,50
|Info Yatırım
|1,00
|0,00
|-15,25
|İntema
|25,86
|-3,15
|6,24
|İpek Doğal Enerji
|4,87
|-2,40
|-9,31
|İskenderun Demir Çelik
|7,73
|0,39
|58,45
(Sürecek)