Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 0,96 -18,60
Acıpayam Selüloz 2,44 0,41 -5,82
Adana Çimento (A) 5,90 0,85 10,16
Adana Çimento (B) 4,06 1,00 8,08
Adana Çimento (C) 1,41 19,49 79,76
Adel Kalemcilik 13,24 -1,93 -14,72
Adese Alışveriş Ticaret 1,77 1,14 -11,06
Afyon Çimento 5,35 -0,93 -31,23
Ak Enerji 0,65 0,00 -28,57
Akbank 5,76 -3,36 -39,01
Akçansa 9,57 3,24 -6,51
Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 7,43 -63,41
Akfen GMYO 2,03 1,00 -15,77
Akın Tekstil 8,11 -2,41 -42,52
Akiş GMYO 2,45 2,51 -12,24
Akmerkez GMYO 18,49 -0,05 -6,15
Aksa 11,15 1,18 -6,96
Aksa Enerji 4,19 -1,18 1,45
Aksigorta 3,14 0,32 3,53
Aksu Enerji 6,50 0,78 22,65
Alarko Carrıer 41,56 -0,72 -27,75
Alarko GMYO 50,35 0,70 2,33
Alarko Holding 4,78 -1,04 -30,00
Albaraka Türk 1,26 -2,33 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,90 2,25 -26,07
Alkim Kağıt 3,85 -0,26 -16,95
Alkim Kimya 22,70 7,48 -4,26
Altınyağ 0,73 -1,35 -38,97
Altınyunus Çeşme 3,98 -0,50 -21,19
Anadolu Cam 3,27 1,87 28,09
Anadolu Efes 20,90 -3,06 -12,22
Anadolu Grubu Holding 18,11 -0,11 -23,23
Anadolu Hayat Emek. 7,40 -0,94 -5,33
Anadolu Isuzu 8,66 -0,12 -4,84
Anadolu Sigorta 4,35 1,40 44,46
Anel Elektrik 2,38 3,48 -36,87
Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00
Arçelik 13,27 -2,07 -36,11
Arena Bilgisayar 2,86 4,00 -32,39
Armada Bilgisayar 10,17 -0,97 50,00
Arsan Tekstil 1,90 0,53 8,57
Artı Yatırım Holding 1,60 -4,76 70,21
Aselsan 25,82 -0,92 -18,70
Aslan Çimento 30,20 -1,05 -19,64
Ata GMYO 4,03 0,25 -15,87
Atakule GMYO 2,12 2,91 3,41
Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 -1,23 -42,45
Atlantis Yatırım Holding 0,34 -8,11 -30,61
Atlas Yat. Ort. 0,73 -2,67 -25,51
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 0,00 -26,57
Avrasya GMYO 1,03 0,98 -34,81
Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 -0,82 -27,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.136,00 0,08
Avrupa Yatırım Holding 3,34 7,05 82,51
Ayen Enerji 3,25 1,56 -32,71
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,60 -3,03 -2,34
Aygaz 11,99 -0,50 -17,28
Bagfaş 6,10 -2,40 -41,90
Bak Ambalaj 5,00 -1,57 -0,08
Balatacılar Balatacılık 0,44 0,00 -21,43
Bantaş Ambalaj 1,99 -1,00 -51,34
Banvit 11,70 0,52 -45,38
Baştaş Başkent Çimento 2,29 -0,43 -3,25
Batı Çimento 2,81 -1,40 -36,01
Batısöke Çimento 1,20 2,56 -27,69
Bera Holding 1,76 0,00 -43,23
Berkosan Yalıtım 1,64 -1,20 -26,46
Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 0,45 -44,99
Beyaz Filo 6,36 -20,00 -81,08
Bilici Yatırım 1,49 -1,97 -2,65
Bim Mağazalar 73,00 1,88 -4,97
Bimeks 0,11 -8,33 -60,71
Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76
Birlik Mensucat 0,97 -1,02 -31,21
Bizim Mağazaları 5,33 -1,11 -30,78
Bolu Çimento 4,70 -1,47 -1,47
Bomonti Elektrik 0,62 0,00 -42,59
Borusan Mannesmann 7,76 0,26 -29,73
Borusan Yat. Paz. 39,64 -0,15 -8,13
Bosch Fren Sistemleri 167,00 8,16 -8,83
Bossa 6,50 -1,52 60,49
Boyner Perakende Yat. 7,75 0,78 -15,58
Brisa 5,96 -0,67 -18,02
Burçelik 3,04 -0,65 -21,04
Burçelik Vana 1,58 -2,47 -9,71
Bursa Çimento 4,91 -0,61 -3,03
Carrefoursa 3,80 -1,30 -31,90
Coca Cola İçecek 28,56 -1,86 -14,73
Cosmos Yat. Holding 0,94 0,00 -19,66
Credıtwest Faktorıng 1,11 -0,89 -0,43
Çelebi 46,74 0,09 37,19
Çelik Halat 6,08 -1,46 62,58
Çemaş Döküm 2,63 4,37 42,16
Çemtaş 6,41 4,74 58,71
Çimbeton 27,74 -1,77 -24,86
Çimentaş 8,83 -1,89 -23,81
Çimsa 10,10 4,12 -23,45
Çuhadaroğlu Metal 1,89 0,00 -35,49
Dagi Giyim 1,73 -4,95 -23,79
Dagi Yatırım Holding 1,23 1,65 -13,99
Dardanel 1,18 -1,67 -39,49
Datagate Bilgisayar 4,63 3,12 -52,37
Demirören Gazetecilik 8,81 0,57 235,61
Demısaş Döküm 2,63 -4,25 89,41
Denge Holding 1,83 2,81 -3,28
Deniz GMYO 2,64 -0,75 -2,22
Denizbank 4,77 -0,63 29,97
Denizli Cam 9,82 4,14 -17,27
Derimod 8,95 -3,24 19,17
Desa Deri 1,04 -0,95 2,97
Despec Bilgisayar 2,79 -3,79 -22,28
Deva Holding 3,94 0,25 -10,05
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -45,30
Ditaş Doğan 5,42 -0,55 -9,61
DO-CO 478,00 1,27 131,33
Doğan Burda 2,57 -1,91 -22,59
Doğan Holding 1,23 -5,38 41,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 -3,25 -67,31
Doğusan 2,71 3,04 85,62
Doğuş GMYO 2,01 2,03 -37,96
Doğuş Otomotiv 5,78 1,40 -23,33
Döktaş Dökümcülük 10,97 0,46 -0,27
Duran Doğan Basım 2,46 -3,53 -34,75
Dyo Boya 4,53 -0,22 -40,47
Eczacıbaşı İlaç 3,70 3,64 -11,49
Eczacıbaşı Yatırım 8,39 2,69 -16,35
Edip Gayrimenkul 0,64 0,00 -45,76
Ege Endüstri 390,70 5,88 30,27
Ege Gübre 22,76 -1,30 -10,82
Ege Profil 8,38 -2,90 -14,74
Ege Seramik 3,76 2,17 -13,98
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 -79,71
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,20 -4,55 -10,26
Ekiz Kimya 0,40 0,00 -29,82
Emek Elektrik 1,12 -0,88 -28,92
Eminiş Ambalaj 3,14 -0,32 -32,33
Emlak Konut GMYO 1,84 2,22 -29,16
Enerjisa Enerji 5,19 0,78
Enka İnşaat 5,13 1,18 -5,39
Erbosan 68,05 2,41 -14,20
Ereğli Demir Çelik 11,84 2,69 26,77
Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30
Escort Teknoloji 0,60 1,69 -52,38
Etiler Gıda 3,68 19,09 -21,54
Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 0,00 -31,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -2,94 -29,23
Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 -23,18
Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39
Fenerbahçe Futbol 23,48 2,98 -31,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 -3,65 -67,49
F-M İzmit Piston 16,78 4,22 33,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,80 -0,78 -22,76
Ford Otosan 66,95 9,22 15,34
Formet Çelik Kapı 8,20 -3,19
Frigo Pak Gıda 1,17 -3,31 23,16
Galatasaray Sportif 1,65 1,85 -21,34
Garanti Bankası 5,95 -3,88 -42,10
Garanti Faktoring 2,14 -1,38 -34,36
Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21
Gedik Y. Men. Değ. 2,79 2,57 10,71
Gedik Yatırım Holding 1,56 1,96 13,04
Gediz Ambalaj 3,90 1,30 7,88
Gentaş 2,29 -2,55 52,66
Gersan Elektrik 4,01 -2,91 -14,86
Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44
Global Yat. Holding 3,33 9,90 -7,76
Good-Year 3,92 2,08 -5,73
Göltaş Çimento 45,62 3,03 -30,14
Gözde Girişim 2,27 1,34 -59,89
GSD Denizcilik 1,02 -0,97 -24,44
GSD Holding 0,73 -1,35 1,39
Gübre Fabrik. 3,01 -1,31 -28,84
Güler Yat. Holding 1,01 4,12 -12,93
Güneş Sigorta 1,42 -1,39 -13,94
Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98
Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42
Hatay Tekstil 3,84 -0,52 -22,74
Hedef Girişim 1,44 -1,37 -31,97
Hektaş 9,79 1,14 39,86
HUB Girişim 1,36 3,82 14,29
Hürriyet Gzt. 1,10 -1,79 -17,91
ICBC Turkey Bank 4,64 -2,73 1,75
İdealist GMYO 1,85 -1,07 -9,31
İhlas Ev Aletleri 0,36 0,00 -29,41
İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 -36,22
İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90
İhlas Holding 0,36 -5,26 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,36 2,86 -29,41
İndeks Bilgisayar 6,08 1,50 -40,50
Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25
İntema 25,86 -3,15 6,24
İpek Doğal Enerji 4,87 -2,40 -9,31
İskenderun Demir Çelik 7,73 0,39 58,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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