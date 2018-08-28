Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,07
|4,90
|-17,05
|Acıpayam Selüloz
|2,42
|2,11
|-6,59
|Adana Çimento (A)
|5,88
|0,68
|9,79
|Adana Çimento (B)
|4,00
|0,50
|6,49
|Adana Çimento (C)
|1,17
|2,63
|49,16
|Adel Kalemcilik
|13,22
|0,30
|-14,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,80
|5,26
|-9,55
|Afyon Çimento
|5,28
|1,54
|-32,13
|Ak Enerji
|0,65
|1,56
|-28,57
|Akbank
|6,07
|3,06
|-35,73
|Akçansa
|9,26
|0,00
|-9,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,01
|2,55
|-66,10
|Akfen GMYO
|2,01
|1,52
|-16,60
|Akın Tekstil
|8,35
|2,45
|-40,82
|Akiş GMYO
|2,43
|2,10
|-12,96
|Akmerkez GMYO
|18,50
|0,43
|-6,10
|Aksa
|11,26
|2,55
|-6,04
|Aksa Enerji
|4,20
|3,45
|1,69
|Aksigorta
|3,20
|1,27
|5,51
|Aksu Enerji
|6,60
|0,00
|24,54
|Alarko Carrıer
|41,42
|4,49
|-27,99
|Alarko GMYO
|48,78
|1,25
|-0,86
|Alarko Holding
|4,83
|2,33
|-29,26
|Albaraka Türk
|1,27
|0,79
|-15,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,80
|4,50
|-27,32
|Alkim Kağıt
|3,77
|1,07
|-18,68
|Alkim Kimya
|20,40
|2,77
|-13,96
|Altınyağ
|0,75
|2,74
|-37,30
|Altınyunus Çeşme
|4,00
|-1,48
|-20,79
|Anadolu Cam
|3,22
|3,54
|26,13
|Anadolu Efes
|22,46
|-1,66
|-5,67
|Anadolu Grubu Holding
|18,53
|0,27
|-21,45
|Anadolu Hayat Emek.
|7,60
|-1,94
|-2,77
|Anadolu Isuzu
|8,89
|3,49
|-2,31
|Anadolu Sigorta
|4,29
|0,47
|42,47
|Anel Elektrik
|2,36
|5,36
|-37,40
|Anel Telekom
|0,39
|0,00
|-22,00
|Arçelik
|13,61
|2,87
|-34,48
|Arena Bilgisayar
|2,72
|3,42
|-35,70
|Armada Bilgisayar
|10,14
|-0,59
|49,56
|Arsan Tekstil
|1,92
|-7,25
|9,71
|Artı Yatırım Holding
|1,50
|7,91
|59,57
|Aselsan
|26,66
|4,80
|-16,06
|Aslan Çimento
|28,60
|2,07
|-23,90
|Ata GMYO
|4,00
|-0,25
|-16,49
|Atakule GMYO
|2,08
|-0,95
|1,46
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,80
|0,00
|-42,45
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|14,71
|-20,41
|Atlas Yat. Ort.
|0,73
|2,82
|-25,51
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,10
|1,00
|-26,00
|Avrasya GMYO
|1,03
|3,00
|-34,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,23
|1,65
|-26,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.134,60
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,92
|-1,02
|59,56
|Ayen Enerji
|3,24
|3,18
|-32,92
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|0,00
|-2,34
|Aygaz
|12,15
|0,50
|-16,18
|Bagfaş
|6,57
|2,98
|-37,43
|Bak Ambalaj
|5,04
|-0,79
|0,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|4,88
|-23,21
|Bantaş Ambalaj
|2,06
|5,64
|-49,63
|Banvit
|11,84
|5,15
|-44,72
|Baştaş Başkent Çimento
|2,25
|0,00
|-4,94
|Batı Çimento
|2,88
|2,13
|-34,41
|Batısöke Çimento
|1,22
|-0,81
|-26,48
|Bera Holding
|1,77
|7,27
|-42,90
|Berkosan Yalıtım
|1,69
|-2,31
|-24,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|3,67
|-44,74
|Beyaz Filo
|9,93
|19,93
|-70,46
|Bilici Yatırım
|1,44
|2,13
|-5,92
|Bim Mağazalar
|70,30
|5,16
|-8,48
|Bimeks
|0,12
|0,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,01
|0,00
|-28,37
|Bizim Mağazaları
|5,33
|2,11
|-30,78
|Bolu Çimento
|4,82
|1,47
|1,05
|Bomonti Elektrik
|0,64
|3,23
|-40,74
|Borusan Mannesmann
|7,88
|1,29
|-28,65
|Borusan Yat. Paz.
|39,04
|0,10
|-9,52
|Bosch Fren Sistemleri
|147,60
|1,93
|-19,42
|Bossa
|6,90
|10,93
|70,37
|Boyner Perakende Yat.
|7,78
|0,39
|-15,25
|Brisa
|6,05
|1,00
|-16,78
|Burçelik
|3,21
|2,56
|-16,62
|Burçelik Vana
|1,87
|19,87
|6,86
|Bursa Çimento
|4,97
|2,26
|-1,85
|Carrefoursa
|3,74
|2,47
|-32,97
|Coca Cola İçecek
|28,90
|2,56
|-13,71
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-0,88
|1,37
|Çelebi
|47,80
|9,28
|40,30
|Çelik Halat
|6,23
|0,32
|66,59
|Çemaş Döküm
|2,42
|1,68
|30,81
|Çemtaş
|6,01
|4,32
|48,81
|Çimbeton
|26,32
|3,05
|-28,71
|Çimentaş
|8,72
|1,16
|-24,76
|Çimsa
|9,44
|1,61
|-28,46
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|4,37
|-34,81
|Dagi Giyim
|1,81
|6,47
|-20,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,16
|0,87
|-18,88
|Dardanel
|1,20
|1,69
|-38,46
|Datagate Bilgisayar
|4,56
|4,35
|-53,09
|Demirören Gazetecilik
|8,43
|3,56
|221,14
|Demısaş Döküm
|3,85
|10,63
|110,38
|Denge Holding
|1,76
|1,15
|-6,98
|Deniz GMYO
|2,66
|0,76
|-1,48
|Denizbank
|4,83
|1,47
|31,61
|Denizli Cam
|9,19
|1,32
|-22,58
|Derimod
|9,36
|2,97
|24,63
|Desa Deri
|1,06
|0,95
|4,95
|Despec Bilgisayar
|2,97
|9,59
|-17,27
|Deva Holding
|3,99
|1,53
|-8,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|1,54
|-43,59
|Ditaş Doğan
|5,43
|1,50
|-9,44
|DO-CO
|457,90
|6,24
|121,60
|Doğan Burda
|2,64
|3,13
|-20,48
|Doğan Holding
|1,33
|-3,62
|52,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,68
|-66,76
|Doğusan
|2,64
|0,38
|80,82
|Doğuş GMYO
|1,98
|1,54
|-38,89
|Doğuş Otomotiv
|5,46
|2,44
|-27,58
|Döktaş Dökümcülük
|10,91
|3,12
|-0,82
|Duran Doğan Basım
|2,52
|2,44
|-33,16
|Dyo Boya
|4,64
|1,53
|-39,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,62
|4,02
|-13,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|3,27
|-18,14
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|1,54
|-44,07
|Ege Endüstri
|348,10
|1,78
|16,06
|Ege Gübre
|23,48
|-0,25
|-8,00
|Ege Profil
|8,76
|0,46
|-10,87
|Ege Seramik
|3,82
|0,79
|-12,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|-78,26
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|4,35
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,50
|0,00
|-3,85
|Ekiz Kimya
|0,39
|-2,50
|-31,58
|Emek Elektrik
|1,14
|0,88
|-27,65
|Eminiş Ambalaj
|3,17
|2,26
|-31,68
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,69
|-30,32
|Enerjisa Enerji
|5,27
|2,73
|Enka İnşaat
|5,09
|0,99
|-6,12
|Erbosan
|66,95
|4,94
|-15,59
|Ereğli Demir Çelik
|11,97
|3,55
|28,16
|Ersu Gıda
|0,91
|1,11
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,61
|5,17
|-51,59
|Etiler Gıda
|2,77
|6,95
|-40,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|2,82
|-33,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|0,00
|-26,01
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|0,00
|-24,38
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|4,00
|-14,75
|Fenerbahçe Futbol
|23,06
|2,04
|-32,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,81
|3,89
|-65,17
|F-M İzmit Piston
|15,42
|2,19
|23,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,90
|2,09
|-20,73
|Ford Otosan
|58,60
|5,40
|0,96
|Formet Çelik Kapı
|8,80
|12,39
|Frigo Pak Gıda
|1,20
|9,09
|26,32
|Galatasaray Sportif
|1,66
|1,22
|-20,86
|Garanti Bankası
|6,24
|3,83
|-39,28
|Garanti Faktoring
|2,15
|1,90
|-34,05
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|4,92
|-12,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,76
|1,10
|9,52
|Gedik Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|10,87
|Gediz Ambalaj
|3,75
|6,53
|3,73
|Gentaş
|2,40
|2,13
|59,99
|Gersan Elektrik
|4,12
|2,49
|-12,53
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|4,44
|Global Yat. Holding
|3,08
|2,33
|-14,68
|Good-Year
|3,82
|0,26
|-8,13
|Göltaş Çimento
|42,30
|3,17
|-35,22
|Gözde Girişim
|2,21
|3,27
|-60,95
|GSD Denizcilik
|1,03
|0,00
|-23,70
|GSD Holding
|0,75
|1,35
|4,17
|Gübre Fabrik.
|3,09
|4,04
|-26,95
|Güler Yat. Holding
|0,98
|2,08
|-15,52
|Güneş Sigorta
|1,44
|4,35
|-12,73
|Halk GMYO
|0,64
|3,23
|-29,88
|Halk Sigorta
|0,85
|6,25
|-36,17
|Hatay Tekstil
|3,89
|4,85
|-21,73
|Hedef Girişim
|1,50
|2,74
|-29,13
|Hektaş
|9,80
|1,55
|40,00
|HUB Girişim
|1,31
|-0,76
|10,08
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|1,87
|-18,66
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|5,13
|7,89
|İdealist GMYO
|1,84
|-2,13
|-9,80
|İhlas Ev Aletleri
|0,36
|2,86
|-29,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|8,55
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|5,26
|-32,20
|İhlas Holding
|0,38
|5,56
|-28,30
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|8,82
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|6,15
|6,22
|-39,82
|Info Yatırım
|0,99
|1,02
|-16,10
|İntema
|26,94
|19,95
|10,68
|İpek Doğal Enerji
|5,13
|0,79
|-4,47
|İskenderun Demir Çelik
|7,86
|3,42
|61,11
(Sürecek)