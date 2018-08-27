Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,02 2,00 -20,93
Acıpayam Selüloz 2,37 0,42 -8,52
Adana Çimento (A) 5,84 -1,68 9,04
Adana Çimento (B) 3,98 0,00 5,95
Adana Çimento (C) 1,14 1,79 45,34
Adel Kalemcilik 13,18 2,01 -15,11
Adese Alışveriş Ticaret 1,71 0,59 -14,07
Afyon Çimento 5,20 3,38 -33,16
Ak Enerji 0,64 0,00 -29,67
Akbank 5,89 -0,84 -37,63
Akçansa 9,26 4,63 -9,54
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 2,62 -66,95
Akfen GMYO 1,98 4,21 -17,84
Akın Tekstil 8,15 0,99 -42,24
Akiş GMYO 2,38 0,42 -14,75
Akmerkez GMYO 18,42 2,33 -6,51
Aksa 10,98 3,10 -8,38
Aksa Enerji 4,06 0,00 -1,69
Aksigorta 3,16 -1,25 4,19
Aksu Enerji 6,60 -0,90 24,54
Alarko Carrıer 39,64 1,28 -31,09
Alarko GMYO 48,18 5,98 -2,08
Alarko Holding 4,72 6,07 -30,88
Albaraka Türk 1,26 5,00 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,55 2,59 -30,45
Alkim Kağıt 3,73 4,48 -19,54
Alkim Kimya 19,85 1,12 -16,28
Altınyağ 0,73 4,29 -38,97
Altınyunus Çeşme 4,06 3,05 -19,60
Anadolu Cam 3,11 -0,96 21,82
Anadolu Efes 22,84 6,73 -4,07
Anadolu Grubu Holding 18,48 0,27 -21,67
Anadolu Hayat Emek. 7,75 0,65 -0,86
Anadolu Isuzu 8,59 3,00 -5,60
Anadolu Sigorta 4,27 0,00 41,80
Anel Elektrik 2,24 2,75 -40,58
Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00
Arçelik 13,23 2,32 -36,31
Arena Bilgisayar 2,63 1,94 -37,83
Armada Bilgisayar 10,20 -3,77 50,44
Arsan Tekstil 2,07 6,15 18,29
Artı Yatırım Holding 1,39 9,45 47,87
Aselsan 25,44 1,03 -19,90
Aslan Çimento 28,02 0,72 -25,44
Ata GMYO 4,01 0,25 -16,28
Atakule GMYO 2,10 6,06 2,44
Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 2,56 -42,45
Atlantis Yatırım Holding 0,34 9,68 -30,61
Atlas Yat. Ort. 0,71 1,43 -27,55
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,97 0,86 -26,74
Avrasya GMYO 1,00 2,04 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 0,83 -27,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.134,10 0,28
Avrupa Yatırım Holding 2,95 -4,84 61,20
Ayen Enerji 3,14 2,95 -34,99
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,60 -3,03 -2,34
Aygaz 12,09 0,08 -16,59
Bagfaş 6,38 2,90 -39,24
Bak Ambalaj 5,08 -0,61 1,52
Balatacılar Balatacılık 0,41 0,00 -26,79
Bantaş Ambalaj 1,95 3,17 -52,32
Banvit 11,26 1,72 -47,43
Baştaş Başkent Çimento 2,25 -2,17 -4,94
Batı Çimento 2,82 -0,35 -35,78
Batısöke Çimento 1,23 6,03 -25,88
Bera Holding 1,65 3,77 -46,77
Berkosan Yalıtım 1,73 5,49 -22,42
Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 1,40 -46,70
Beyaz Filo 8,28 20,00 -75,37
Bilici Yatırım 1,41 3,68 -7,88
Bim Mağazalar 66,85 1,75 -12,97
Bimeks 0,12 0,00 -57,14
Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76
Birlik Mensucat 1,01 5,21 -28,37
Bizim Mağazaları 5,22 1,36 -32,21
Bolu Çimento 4,75 2,81 -0,42
Bomonti Elektrik 0,62 3,33 -42,59
Borusan Mannesmann 7,78 4,43 -29,55
Borusan Yat. Paz. 39,00 2,47 -9,61
Bosch Fren Sistemleri 144,80 0,56 -20,95
Bossa 6,22 1,97 53,58
Boyner Perakende Yat. 7,75 0,13 -15,58
Brisa 5,99 3,28 -17,61
Burçelik 3,13 2,96 -18,70
Burçelik Vana 1,56 0,00 -10,86
Bursa Çimento 4,86 0,83 -4,02
Carrefoursa 3,65 0,83 -34,59
Coca Cola İçecek 28,18 -0,07 -15,86
Cosmos Yat. Holding 0,95 -3,06 -18,80
Credıtwest Faktorıng 1,14 1,79 2,26
Çelebi 43,74 6,63 28,38
Çelik Halat 6,21 1,31 66,06
Çemaş Döküm 2,38 1,28 28,65
Çemtaş 5,82 4,11 42,65
Çimbeton 25,54 -0,70 -30,82
Çimentaş 8,62 2,62 -25,63
Çimsa 9,29 1,86 -29,59
Çuhadaroğlu Metal 1,83 2,23 -37,54
Dagi Giyim 1,70 5,59 -25,11
Dagi Yatırım Holding 1,15 3,60 -19,58
Dardanel 1,18 3,51 -39,49
Datagate Bilgisayar 4,37 1,63 -55,04
Demirören Gazetecilik 8,14 1,50 210,09
Demısaş Döküm 3,48 0,00 90,16
Denge Holding 1,74 -2,79 -8,03
Deniz GMYO 2,64 2,33 -2,22
Denizbank 4,76 0,85 29,70
Denizli Cam 9,07 -2,37 -23,59
Derimod 9,09 1,00 21,04
Desa Deri 1,05 1,94 3,96
Despec Bilgisayar 2,71 2,65 -24,51
Deva Holding 3,93 0,26 -10,27
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -44,44
Ditaş Doğan 5,35 2,29 -10,78
DO-CO 431,00 6,74 108,58
Doğan Burda 2,56 3,64 -22,89
Doğan Holding 1,38 6,98 58,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 9,17 -67,31
Doğusan 2,63 -0,75 80,14
Doğuş GMYO 1,95 2,09 -39,81
Doğuş Otomotiv 5,33 0,57 -29,30
Döktaş Dökümcülük 10,58 -1,03 -3,82
Duran Doğan Basım 2,46 -2,38 -34,75
Dyo Boya 4,57 0,00 -39,95
Eczacıbaşı İlaç 3,48 0,87 -16,75
Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -2,09 -20,74
Edip Gayrimenkul 0,65 6,56 -44,92
Ege Endüstri 342,00 3,29 14,03
Ege Gübre 23,54 0,26 -7,76
Ege Profil 8,72 3,32 -11,28
Ege Seramik 3,79 4,12 -13,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 -78,26
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,50 1,81 -3,85
Ekiz Kimya 0,40 5,26 -29,82
Emek Elektrik 1,13 5,61 -28,29
Eminiş Ambalaj 3,10 2,99 -33,19
Emlak Konut GMYO 1,78 3,49 -31,47
Enerjisa Enerji 5,13 2,60
Enka İnşaat 5,04 -1,95 -7,05
Erbosan 63,80 0,00 -19,56
Ereğli Demir Çelik 11,56 3,31 23,77
Ersu Gıda 0,90 -2,17 -31,30
Escort Teknoloji 0,58 0,00 -53,97
Etiler Gıda 2,59 -0,38 -44,78
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 -35,28
Euro Trend Yat. Ort. 0,69 -1,43 -26,01
Euro Yat. Ort. 0,63 3,28 -24,38
Euro Yatırım Holding 0,50 0,00 -18,03
Fenerbahçe Futbol 22,60 4,92 -34,11
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 6,68 -66,47
F-M İzmit Piston 15,09 2,37 20,44
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,82 1,87 -22,36
Ford Otosan 55,60 1,74 -4,21
Formet Çelik Kapı 7,83 9,51
Frigo Pak Gıda 1,10 -5,17 15,79
Galatasaray Sportif 1,64 2,50 -21,81
Garanti Bankası 6,01 -0,33 -41,52
Garanti Faktoring 2,11 0,96 -35,28
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93
Gedik Y. Men. Değ. 2,73 -0,73 8,33
Gedik Yatırım Holding 1,53 0,66 10,87
Gediz Ambalaj 3,52 -1,68 -2,63
Gentaş 2,35 -0,84 56,66
Gersan Elektrik 4,02 3,61 -14,65
Global Men. Değ. 0,47 -2,08 4,44
Global Yat. Holding 3,01 2,03 -16,62
Good-Year 3,81 4,10 -8,37
Göltaş Çimento 41,00 1,38 -37,21
Gözde Girişim 2,14 0,47 -62,19
GSD Denizcilik 1,03 1,98 -23,70
GSD Holding 0,74 1,37 2,78
Gübre Fabrik. 2,97 -0,34 -29,79
Güler Yat. Holding 0,96 1,05 -17,24
Güneş Sigorta 1,38 0,00 -16,36
Halk GMYO 0,62 1,64 -32,07
Halk Sigorta 0,80 -3,61 -39,93
Hatay Tekstil 3,71 -0,54 -25,35
Hedef Girişim 1,46 2,82 -31,02
Hektaş 9,65 -2,53 37,86
HUB Girişim 1,32 -0,75 10,92
Hürriyet Gzt. 1,07 -2,73 -20,15
ICBC Turkey Bank 4,68 1,74 2,63
İdealist GMYO 1,88 5,62 -7,84
İhlas Ev Aletleri 0,35 6,06 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,17 1,74 -40,31
İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 -35,59
İhlas Holding 0,36 2,86 -32,08
İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33
İndeks Bilgisayar 5,79 -3,02 -43,34
Info Yatırım 0,98 3,16 -16,95
İntema 22,46 0,18 -7,72
İpek Doğal Enerji 5,09 9,94 -5,21
İskenderun Demir Çelik 7,60 3,54 55,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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