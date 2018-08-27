Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,02
|2,00
|-20,93
|Acıpayam Selüloz
|2,37
|0,42
|-8,52
|Adana Çimento (A)
|5,84
|-1,68
|9,04
|Adana Çimento (B)
|3,98
|0,00
|5,95
|Adana Çimento (C)
|1,14
|1,79
|45,34
|Adel Kalemcilik
|13,18
|2,01
|-15,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,71
|0,59
|-14,07
|Afyon Çimento
|5,20
|3,38
|-33,16
|Ak Enerji
|0,64
|0,00
|-29,67
|Akbank
|5,89
|-0,84
|-37,63
|Akçansa
|9,26
|4,63
|-9,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|2,62
|-66,95
|Akfen GMYO
|1,98
|4,21
|-17,84
|Akın Tekstil
|8,15
|0,99
|-42,24
|Akiş GMYO
|2,38
|0,42
|-14,75
|Akmerkez GMYO
|18,42
|2,33
|-6,51
|Aksa
|10,98
|3,10
|-8,38
|Aksa Enerji
|4,06
|0,00
|-1,69
|Aksigorta
|3,16
|-1,25
|4,19
|Aksu Enerji
|6,60
|-0,90
|24,54
|Alarko Carrıer
|39,64
|1,28
|-31,09
|Alarko GMYO
|48,18
|5,98
|-2,08
|Alarko Holding
|4,72
|6,07
|-30,88
|Albaraka Türk
|1,26
|5,00
|-16,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,55
|2,59
|-30,45
|Alkim Kağıt
|3,73
|4,48
|-19,54
|Alkim Kimya
|19,85
|1,12
|-16,28
|Altınyağ
|0,73
|4,29
|-38,97
|Altınyunus Çeşme
|4,06
|3,05
|-19,60
|Anadolu Cam
|3,11
|-0,96
|21,82
|Anadolu Efes
|22,84
|6,73
|-4,07
|Anadolu Grubu Holding
|18,48
|0,27
|-21,67
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|0,65
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|8,59
|3,00
|-5,60
|Anadolu Sigorta
|4,27
|0,00
|41,80
|Anel Elektrik
|2,24
|2,75
|-40,58
|Anel Telekom
|0,39
|0,00
|-22,00
|Arçelik
|13,23
|2,32
|-36,31
|Arena Bilgisayar
|2,63
|1,94
|-37,83
|Armada Bilgisayar
|10,20
|-3,77
|50,44
|Arsan Tekstil
|2,07
|6,15
|18,29
|Artı Yatırım Holding
|1,39
|9,45
|47,87
|Aselsan
|25,44
|1,03
|-19,90
|Aslan Çimento
|28,02
|0,72
|-25,44
|Ata GMYO
|4,01
|0,25
|-16,28
|Atakule GMYO
|2,10
|6,06
|2,44
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,80
|2,56
|-42,45
|Atlantis Yatırım Holding
|0,34
|9,68
|-30,61
|Atlas Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|-27,55
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,97
|0,86
|-26,74
|Avrasya GMYO
|1,00
|2,04
|-36,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,21
|0,83
|-27,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.134,10
|0,28
|Avrupa Yatırım Holding
|2,95
|-4,84
|61,20
|Ayen Enerji
|3,14
|2,95
|-34,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|-3,03
|-2,34
|Aygaz
|12,09
|0,08
|-16,59
|Bagfaş
|6,38
|2,90
|-39,24
|Bak Ambalaj
|5,08
|-0,61
|1,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|0,00
|-26,79
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|3,17
|-52,32
|Banvit
|11,26
|1,72
|-47,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,25
|-2,17
|-4,94
|Batı Çimento
|2,82
|-0,35
|-35,78
|Batısöke Çimento
|1,23
|6,03
|-25,88
|Bera Holding
|1,65
|3,77
|-46,77
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|5,49
|-22,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,18
|1,40
|-46,70
|Beyaz Filo
|8,28
|20,00
|-75,37
|Bilici Yatırım
|1,41
|3,68
|-7,88
|Bim Mağazalar
|66,85
|1,75
|-12,97
|Bimeks
|0,12
|0,00
|-57,14
|Birko Mensucat
|0,37
|2,78
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,01
|5,21
|-28,37
|Bizim Mağazaları
|5,22
|1,36
|-32,21
|Bolu Çimento
|4,75
|2,81
|-0,42
|Bomonti Elektrik
|0,62
|3,33
|-42,59
|Borusan Mannesmann
|7,78
|4,43
|-29,55
|Borusan Yat. Paz.
|39,00
|2,47
|-9,61
|Bosch Fren Sistemleri
|144,80
|0,56
|-20,95
|Bossa
|6,22
|1,97
|53,58
|Boyner Perakende Yat.
|7,75
|0,13
|-15,58
|Brisa
|5,99
|3,28
|-17,61
|Burçelik
|3,13
|2,96
|-18,70
|Burçelik Vana
|1,56
|0,00
|-10,86
|Bursa Çimento
|4,86
|0,83
|-4,02
|Carrefoursa
|3,65
|0,83
|-34,59
|Coca Cola İçecek
|28,18
|-0,07
|-15,86
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-3,06
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,14
|1,79
|2,26
|Çelebi
|43,74
|6,63
|28,38
|Çelik Halat
|6,21
|1,31
|66,06
|Çemaş Döküm
|2,38
|1,28
|28,65
|Çemtaş
|5,82
|4,11
|42,65
|Çimbeton
|25,54
|-0,70
|-30,82
|Çimentaş
|8,62
|2,62
|-25,63
|Çimsa
|9,29
|1,86
|-29,59
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|2,23
|-37,54
|Dagi Giyim
|1,70
|5,59
|-25,11
|Dagi Yatırım Holding
|1,15
|3,60
|-19,58
|Dardanel
|1,18
|3,51
|-39,49
|Datagate Bilgisayar
|4,37
|1,63
|-55,04
|Demirören Gazetecilik
|8,14
|1,50
|210,09
|Demısaş Döküm
|3,48
|0,00
|90,16
|Denge Holding
|1,74
|-2,79
|-8,03
|Deniz GMYO
|2,64
|2,33
|-2,22
|Denizbank
|4,76
|0,85
|29,70
|Denizli Cam
|9,07
|-2,37
|-23,59
|Derimod
|9,09
|1,00
|21,04
|Desa Deri
|1,05
|1,94
|3,96
|Despec Bilgisayar
|2,71
|2,65
|-24,51
|Deva Holding
|3,93
|0,26
|-10,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|0,00
|-44,44
|Ditaş Doğan
|5,35
|2,29
|-10,78
|DO-CO
|431,00
|6,74
|108,58
|Doğan Burda
|2,56
|3,64
|-22,89
|Doğan Holding
|1,38
|6,98
|58,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|9,17
|-67,31
|Doğusan
|2,63
|-0,75
|80,14
|Doğuş GMYO
|1,95
|2,09
|-39,81
|Doğuş Otomotiv
|5,33
|0,57
|-29,30
|Döktaş Dökümcülük
|10,58
|-1,03
|-3,82
|Duran Doğan Basım
|2,46
|-2,38
|-34,75
|Dyo Boya
|4,57
|0,00
|-39,95
|Eczacıbaşı İlaç
|3,48
|0,87
|-16,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,95
|-2,09
|-20,74
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|6,56
|-44,92
|Ege Endüstri
|342,00
|3,29
|14,03
|Ege Gübre
|23,54
|0,26
|-7,76
|Ege Profil
|8,72
|3,32
|-11,28
|Ege Seramik
|3,79
|4,12
|-13,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|-78,26
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,50
|1,81
|-3,85
|Ekiz Kimya
|0,40
|5,26
|-29,82
|Emek Elektrik
|1,13
|5,61
|-28,29
|Eminiş Ambalaj
|3,10
|2,99
|-33,19
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|3,49
|-31,47
|Enerjisa Enerji
|5,13
|2,60
|Enka İnşaat
|5,04
|-1,95
|-7,05
|Erbosan
|63,80
|0,00
|-19,56
|Ereğli Demir Çelik
|11,56
|3,31
|23,77
|Ersu Gıda
|0,90
|-2,17
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,58
|0,00
|-53,97
|Etiler Gıda
|2,59
|-0,38
|-44,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|-35,28
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,69
|-1,43
|-26,01
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|3,28
|-24,38
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|0,00
|-18,03
|Fenerbahçe Futbol
|22,60
|4,92
|-34,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,63
|6,68
|-66,47
|F-M İzmit Piston
|15,09
|2,37
|20,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,82
|1,87
|-22,36
|Ford Otosan
|55,60
|1,74
|-4,21
|Formet Çelik Kapı
|7,83
|9,51
|Frigo Pak Gıda
|1,10
|-5,17
|15,79
|Galatasaray Sportif
|1,64
|2,50
|-21,81
|Garanti Bankası
|6,01
|-0,33
|-41,52
|Garanti Faktoring
|2,11
|0,96
|-35,28
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,73
|-0,73
|8,33
|Gedik Yatırım Holding
|1,53
|0,66
|10,87
|Gediz Ambalaj
|3,52
|-1,68
|-2,63
|Gentaş
|2,35
|-0,84
|56,66
|Gersan Elektrik
|4,02
|3,61
|-14,65
|Global Men. Değ.
|0,47
|-2,08
|4,44
|Global Yat. Holding
|3,01
|2,03
|-16,62
|Good-Year
|3,81
|4,10
|-8,37
|Göltaş Çimento
|41,00
|1,38
|-37,21
|Gözde Girişim
|2,14
|0,47
|-62,19
|GSD Denizcilik
|1,03
|1,98
|-23,70
|GSD Holding
|0,74
|1,37
|2,78
|Gübre Fabrik.
|2,97
|-0,34
|-29,79
|Güler Yat. Holding
|0,96
|1,05
|-17,24
|Güneş Sigorta
|1,38
|0,00
|-16,36
|Halk GMYO
|0,62
|1,64
|-32,07
|Halk Sigorta
|0,80
|-3,61
|-39,93
|Hatay Tekstil
|3,71
|-0,54
|-25,35
|Hedef Girişim
|1,46
|2,82
|-31,02
|Hektaş
|9,65
|-2,53
|37,86
|HUB Girişim
|1,32
|-0,75
|10,92
|Hürriyet Gzt.
|1,07
|-2,73
|-20,15
|ICBC Turkey Bank
|4,68
|1,74
|2,63
|İdealist GMYO
|1,88
|5,62
|-7,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|6,06
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|1,74
|-40,31
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|2,70
|-35,59
|İhlas Holding
|0,36
|2,86
|-32,08
|İhlas Yayın Holding
|0,34
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|5,79
|-3,02
|-43,34
|Info Yatırım
|0,98
|3,16
|-16,95
|İntema
|22,46
|0,18
|-7,72
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|9,94
|-5,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|3,54
|55,78
(Sürecek)