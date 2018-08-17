Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,96 5,49 -25,58
Acıpayam Selüloz 2,33 -2,10 -10,06
Adana Çimento (A) 5,59 0,36 4,37
Adana Çimento (B) 3,84 0,26 2,23
Adana Çimento (C) 1,07 -0,93 36,41
Adel Kalemcilik 12,90 -1,23 -16,91
Adese Alışveriş Ticaret 1,70 -2,86 -14,57
Afyon Çimento 4,98 1,63 -35,99
Ak Enerji 0,64 1,59 -29,67
Akbank 5,82 3,56 -38,37
Akçansa 8,75 0,11 -14,52
Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -5,80 -67,12
Akfen GMYO 1,85 2,78 -23,24
Akın Tekstil 8,15 1,12 -42,24
Akiş GMYO 2,42 -1,22 -13,32
Akmerkez GMYO 17,75 0,28 -9,91
Aksa 10,56 1,34 -11,88
Aksa Enerji 4,02 0,00 -2,66
Aksigorta 3,18 4,26 4,85
Aksu Enerji 6,57 -0,90 23,98
Alarko Carrıer 39,30 1,03 -31,68
Alarko GMYO 44,52 -1,07 -9,52
Alarko Holding 4,48 0,90 -34,39
Albaraka Türk 1,21 -2,42 -19,53
Alcatel Lucent Teletaş 5,32 7,47 -33,33
Alkim Kağıt 3,53 -2,22 -23,85
Alkim Kimya 20,14 -1,18 -15,06
Altınyağ 0,71 -4,05 -40,64
Altınyunus Çeşme 3,88 -2,51 -23,17
Anadolu Cam 3,07 -0,32 20,25
Anadolu Efes 21,14 -1,40 -11,21
Anadolu Grubu Holding 18,39 2,00 -22,05
Anadolu Hayat Emek. 7,72 4,18 -1,24
Anadolu Isuzu 8,22 -2,84 -9,67
Anadolu Sigorta 4,27 0,71 41,80
Anel Elektrik 2,19 -2,23 -41,91
Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00
Arçelik 12,81 2,07 -38,33
Arena Bilgisayar 2,57 -1,91 -39,24
Armada Bilgisayar 10,47 -8,24 54,42
Arsan Tekstil 1,87 0,00 6,86
Artı Yatırım Holding 1,17 1,74 24,47
Aselsan 25,10 -2,94 -20,97
Aslan Çimento 27,30 -0,80 -27,36
Ata GMYO 3,96 -1,00 -17,33
Atakule GMYO 1,94 1,04 -5,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,76 -2,56 -45,32
Atlantis Yatırım Holding 0,31 0,00 -36,73
Atlas Yat. Ort. 0,69 -2,82 -29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,20 2,33 -25,44
Avrasya GMYO 0,97 -2,02 -38,61
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,84 -28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.129,50 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,77 6,13 51,37
Ayen Enerji 3,03 -3,50 -37,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 -0,63 -2,95
Aygaz 12,00 2,13 -17,22
Bagfaş 6,03 -0,33 -42,57
Bak Ambalaj 5,13 -6,56 -0,19
Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21
Bantaş Ambalaj 1,86 -2,62 -54,52
Banvit 10,62 -3,45 -50,42
Baştaş Başkent Çimento 2,30 0,00 -2,82
Batı Çimento 2,87 1,06 -34,64
Batısöke Çimento 1,14 -1,72 -31,30
Bera Holding 1,58 -3,07 -49,03
Berkosan Yalıtım 1,55 -3,73 -30,49
Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -2,82 -49,39
Beyaz Filo 6,71 -1,90 -80,04
Bilici Yatırım 1,37 -1,44 -10,49
Bim Mağazalar 64,85 -1,37 -15,58
Bimeks 0,11 0,00 -60,71
Birko Mensucat 0,36 2,86 -12,20
Birlik Mensucat 0,94 -2,08 -33,33
Bizim Mağazaları 5,00 -3,66 -35,06
Bolu Çimento 4,55 -0,44 -4,61
Bomonti Elektrik 0,59 5,36 -45,37
Borusan Mannesmann 7,45 -0,53 -32,54
Borusan Yat. Paz. 37,72 1,02 -12,58
Bosch Fren Sistemleri 143,10 -1,58 -21,88
Bossa 6,13 -2,08 51,36
Boyner Perakende Yat. 7,45 0,68 -18,85
Brisa 5,79 -1,36 -20,36
Burçelik 2,88 2,13 -25,19
Burçelik Vana 1,55 1,31 -11,43
Bursa Çimento 4,84 -2,02 -4,42
Carrefoursa 3,61 0,00 -35,30
Coca Cola İçecek 28,10 0,14 -16,10
Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -18,80
Credıtwest Faktorıng 1,11 1,83 -0,43
Çelebi 38,50 -0,77 13,00
Çelik Halat 5,94 -2,30 58,84
Çemaş Döküm 2,22 -3,90 20,00
Çemtaş 5,64 0,00 38,24
Çimbeton 25,70 -3,46 -30,39
Çimentaş 8,41 0,12 -27,44
Çimsa 8,98 -2,18 -31,94
Çuhadaroğlu Metal 1,79 -2,72 -38,91
Dagi Giyim 1,53 -0,65 -32,60
Dagi Yatırım Holding 1,09 -0,91 -23,78
Dardanel 1,15 -2,54 -41,03
Datagate Bilgisayar 4,35 -2,25 -55,25
Demirören Gazetecilik 7,06 19,86 168,95
Demısaş Döküm 3,53 0,57 92,90
Denge Holding 1,70 -1,16 -10,15
Deniz GMYO 2,61 -0,76 -3,33
Denizbank 4,64 -0,43 26,43
Denizli Cam 9,23 -1,18 -22,24
Derimod 8,95 -2,19 19,17
Desa Deri 1,02 -0,97 0,99
Despec Bilgisayar 2,61 -4,40 -27,30
Deva Holding 3,86 -1,03 -11,87
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -45,30
Ditaş Doğan 5,26 -3,31 -12,28
DO-CO 420,00 14,60 103,26
Doğan Burda 2,50 -1,19 -24,70
Doğan Holding 1,32 -3,65 51,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -4,27 -69,23
Doğusan 2,71 -0,37 85,62
Doğuş GMYO 1,88 -0,53 -41,98
Doğuş Otomotiv 5,28 -4,00 -29,96
Döktaş Dökümcülük 10,50 0,00 -4,55
Duran Doğan Basım 2,59 -1,89 -31,30
Dyo Boya 4,54 0,00 -40,34
Eczacıbaşı İlaç 3,42 0,59 -18,19
Eczacıbaşı Yatırım 7,90 -1,25 -21,23
Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46
Ege Endüstri 302,50 0,13 0,86
Ege Gübre 23,80 3,30 -6,74
Ege Profil 8,10 -0,25 -17,59
Ege Seramik 3,65 0,83 -16,50
Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 -5,88 -76,81
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -8,33 -53,19
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,45 -3,26 -4,91
Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09
Emek Elektrik 1,06 -4,50 -32,73
Eminiş Ambalaj 3,00 0,33 -35,34
Emlak Konut GMYO 1,66 -2,92 -36,09
Enerjisa Enerji 5,00 -0,40
Enka İnşaat 4,65 0,00 -14,24
Erbosan 62,25 -1,58 -21,51
Ereğli Demir Çelik 11,33 8,63 21,31
Ersu Gıda 0,91 1,11 -30,53
Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76
Etiler Gıda 2,51 -1,57 -46,48
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,45 -36,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 -24,94
Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -26,78
Euro Yatırım Holding 0,49 -3,92 -19,67
Fenerbahçe Futbol 21,72 -2,16 -36,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -2,92 -68,72
F-M İzmit Piston 14,75 -5,45 17,73
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 -1,60 -25,00
Ford Otosan 54,80 2,05 -5,59
Formet Çelik Kapı 7,14 1,56
Frigo Pak Gıda 1,16 -0,85 22,11
Galatasaray Sportif 1,50 1,35 -28,49
Garanti Bankası 5,84 1,57 -43,17
Garanti Faktoring 2,10 -0,94 -35,58
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93
Gedik Y. Men. Değ. 2,75 0,73 9,13
Gedik Yatırım Holding 1,52 1,33 10,14
Gediz Ambalaj 3,04 1,00 -15,91
Gentaş 2,37 -4,44 57,99
Gersan Elektrik 3,87 -0,77 -17,83
Global Men. Değ. 0,48 -4,00 6,67
Global Yat. Holding 2,94 -0,68 -18,56
Good-Year 3,55 -2,74 -14,62
Göltaş Çimento 40,00 0,00 -38,74
Gözde Girişim 2,04 -0,49 -63,96
GSD Denizcilik 0,95 1,06 -29,63
GSD Holding 0,66 0,00 -8,33
Gübre Fabrik. 2,99 -3,24 -29,31
Güler Yat. Holding 0,94 -1,05 -18,97
Güneş Sigorta 1,38 -1,43 -16,36
Halk GMYO 0,62 0,00 -32,07
Halk Sigorta 0,82 -1,20 -38,42
Hatay Tekstil 3,65 -6,17 -26,56
Hedef Girişim 1,40 -2,78 -33,86
Hektaş 10,06 4,79 43,71
HUB Girişim 1,30 0,00 9,24
Hürriyet Gzt. 1,12 -19,42 -16,42
ICBC Turkey Bank 4,51 1,12 -1,10
İdealist GMYO 1,78 -1,11 -12,75
İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,14 -3,39 -41,84
İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29
İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33
İndeks Bilgisayar 6,28 -3,38 -38,55
Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34
İntema 22,04 -3,33 -9,45
İpek Doğal Enerji 4,57 -2,97 -14,90
İskenderun Demir Çelik 7,28 0,28 49,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et