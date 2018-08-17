Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,96
|5,49
|-25,58
|Acıpayam Selüloz
|2,33
|-2,10
|-10,06
|Adana Çimento (A)
|5,59
|0,36
|4,37
|Adana Çimento (B)
|3,84
|0,26
|2,23
|Adana Çimento (C)
|1,07
|-0,93
|36,41
|Adel Kalemcilik
|12,90
|-1,23
|-16,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,70
|-2,86
|-14,57
|Afyon Çimento
|4,98
|1,63
|-35,99
|Ak Enerji
|0,64
|1,59
|-29,67
|Akbank
|5,82
|3,56
|-38,37
|Akçansa
|8,75
|0,11
|-14,52
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,95
|-5,80
|-67,12
|Akfen GMYO
|1,85
|2,78
|-23,24
|Akın Tekstil
|8,15
|1,12
|-42,24
|Akiş GMYO
|2,42
|-1,22
|-13,32
|Akmerkez GMYO
|17,75
|0,28
|-9,91
|Aksa
|10,56
|1,34
|-11,88
|Aksa Enerji
|4,02
|0,00
|-2,66
|Aksigorta
|3,18
|4,26
|4,85
|Aksu Enerji
|6,57
|-0,90
|23,98
|Alarko Carrıer
|39,30
|1,03
|-31,68
|Alarko GMYO
|44,52
|-1,07
|-9,52
|Alarko Holding
|4,48
|0,90
|-34,39
|Albaraka Türk
|1,21
|-2,42
|-19,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,32
|7,47
|-33,33
|Alkim Kağıt
|3,53
|-2,22
|-23,85
|Alkim Kimya
|20,14
|-1,18
|-15,06
|Altınyağ
|0,71
|-4,05
|-40,64
|Altınyunus Çeşme
|3,88
|-2,51
|-23,17
|Anadolu Cam
|3,07
|-0,32
|20,25
|Anadolu Efes
|21,14
|-1,40
|-11,21
|Anadolu Grubu Holding
|18,39
|2,00
|-22,05
|Anadolu Hayat Emek.
|7,72
|4,18
|-1,24
|Anadolu Isuzu
|8,22
|-2,84
|-9,67
|Anadolu Sigorta
|4,27
|0,71
|41,80
|Anel Elektrik
|2,19
|-2,23
|-41,91
|Anel Telekom
|0,39
|0,00
|-22,00
|Arçelik
|12,81
|2,07
|-38,33
|Arena Bilgisayar
|2,57
|-1,91
|-39,24
|Armada Bilgisayar
|10,47
|-8,24
|54,42
|Arsan Tekstil
|1,87
|0,00
|6,86
|Artı Yatırım Holding
|1,17
|1,74
|24,47
|Aselsan
|25,10
|-2,94
|-20,97
|Aslan Çimento
|27,30
|-0,80
|-27,36
|Ata GMYO
|3,96
|-1,00
|-17,33
|Atakule GMYO
|1,94
|1,04
|-5,37
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,76
|-2,56
|-45,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,31
|0,00
|-36,73
|Atlas Yat. Ort.
|0,69
|-2,82
|-29,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,20
|2,33
|-25,44
|Avrasya GMYO
|0,97
|-2,02
|-38,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,84
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.129,50
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,77
|6,13
|51,37
|Ayen Enerji
|3,03
|-3,50
|-37,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|-0,63
|-2,95
|Aygaz
|12,00
|2,13
|-17,22
|Bagfaş
|6,03
|-0,33
|-42,57
|Bak Ambalaj
|5,13
|-6,56
|-0,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|0,00
|-23,21
|Bantaş Ambalaj
|1,86
|-2,62
|-54,52
|Banvit
|10,62
|-3,45
|-50,42
|Baştaş Başkent Çimento
|2,30
|0,00
|-2,82
|Batı Çimento
|2,87
|1,06
|-34,64
|Batısöke Çimento
|1,14
|-1,72
|-31,30
|Bera Holding
|1,58
|-3,07
|-49,03
|Berkosan Yalıtım
|1,55
|-3,73
|-30,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|-2,82
|-49,39
|Beyaz Filo
|6,71
|-1,90
|-80,04
|Bilici Yatırım
|1,37
|-1,44
|-10,49
|Bim Mağazalar
|64,85
|-1,37
|-15,58
|Bimeks
|0,11
|0,00
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,36
|2,86
|-12,20
|Birlik Mensucat
|0,94
|-2,08
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|5,00
|-3,66
|-35,06
|Bolu Çimento
|4,55
|-0,44
|-4,61
|Bomonti Elektrik
|0,59
|5,36
|-45,37
|Borusan Mannesmann
|7,45
|-0,53
|-32,54
|Borusan Yat. Paz.
|37,72
|1,02
|-12,58
|Bosch Fren Sistemleri
|143,10
|-1,58
|-21,88
|Bossa
|6,13
|-2,08
|51,36
|Boyner Perakende Yat.
|7,45
|0,68
|-18,85
|Brisa
|5,79
|-1,36
|-20,36
|Burçelik
|2,88
|2,13
|-25,19
|Burçelik Vana
|1,55
|1,31
|-11,43
|Bursa Çimento
|4,84
|-2,02
|-4,42
|Carrefoursa
|3,61
|0,00
|-35,30
|Coca Cola İçecek
|28,10
|0,14
|-16,10
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|0,00
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|1,83
|-0,43
|Çelebi
|38,50
|-0,77
|13,00
|Çelik Halat
|5,94
|-2,30
|58,84
|Çemaş Döküm
|2,22
|-3,90
|20,00
|Çemtaş
|5,64
|0,00
|38,24
|Çimbeton
|25,70
|-3,46
|-30,39
|Çimentaş
|8,41
|0,12
|-27,44
|Çimsa
|8,98
|-2,18
|-31,94
|Çuhadaroğlu Metal
|1,79
|-2,72
|-38,91
|Dagi Giyim
|1,53
|-0,65
|-32,60
|Dagi Yatırım Holding
|1,09
|-0,91
|-23,78
|Dardanel
|1,15
|-2,54
|-41,03
|Datagate Bilgisayar
|4,35
|-2,25
|-55,25
|Demirören Gazetecilik
|7,06
|19,86
|168,95
|Demısaş Döküm
|3,53
|0,57
|92,90
|Denge Holding
|1,70
|-1,16
|-10,15
|Deniz GMYO
|2,61
|-0,76
|-3,33
|Denizbank
|4,64
|-0,43
|26,43
|Denizli Cam
|9,23
|-1,18
|-22,24
|Derimod
|8,95
|-2,19
|19,17
|Desa Deri
|1,02
|-0,97
|0,99
|Despec Bilgisayar
|2,61
|-4,40
|-27,30
|Deva Holding
|3,86
|-1,03
|-11,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-3,03
|-45,30
|Ditaş Doğan
|5,26
|-3,31
|-12,28
|DO-CO
|420,00
|14,60
|103,26
|Doğan Burda
|2,50
|-1,19
|-24,70
|Doğan Holding
|1,32
|-3,65
|51,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,12
|-4,27
|-69,23
|Doğusan
|2,71
|-0,37
|85,62
|Doğuş GMYO
|1,88
|-0,53
|-41,98
|Doğuş Otomotiv
|5,28
|-4,00
|-29,96
|Döktaş Dökümcülük
|10,50
|0,00
|-4,55
|Duran Doğan Basım
|2,59
|-1,89
|-31,30
|Dyo Boya
|4,54
|0,00
|-40,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,42
|0,59
|-18,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,90
|-1,25
|-21,23
|Edip Gayrimenkul
|0,62
|0,00
|-47,46
|Ege Endüstri
|302,50
|0,13
|0,86
|Ege Gübre
|23,80
|3,30
|-6,74
|Ege Profil
|8,10
|-0,25
|-17,59
|Ege Seramik
|3,65
|0,83
|-16,50
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|-5,88
|-76,81
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,22
|-8,33
|-53,19
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,45
|-3,26
|-4,91
|Ekiz Kimya
|0,37
|0,00
|-35,09
|Emek Elektrik
|1,06
|-4,50
|-32,73
|Eminiş Ambalaj
|3,00
|0,33
|-35,34
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|-2,92
|-36,09
|Enerjisa Enerji
|5,00
|-0,40
|Enka İnşaat
|4,65
|0,00
|-14,24
|Erbosan
|62,25
|-1,58
|-21,51
|Ereğli Demir Çelik
|11,33
|8,63
|21,31
|Ersu Gıda
|0,91
|1,11
|-30,53
|Escort Teknoloji
|0,57
|0,00
|-54,76
|Etiler Gıda
|2,51
|-1,57
|-46,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|-36,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|0,00
|-24,94
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-26,78
|Euro Yatırım Holding
|0,49
|-3,92
|-19,67
|Fenerbahçe Futbol
|21,72
|-2,16
|-36,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,32
|-2,92
|-68,72
|F-M İzmit Piston
|14,75
|-5,45
|17,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,69
|-1,60
|-25,00
|Ford Otosan
|54,80
|2,05
|-5,59
|Formet Çelik Kapı
|7,14
|1,56
|Frigo Pak Gıda
|1,16
|-0,85
|22,11
|Galatasaray Sportif
|1,50
|1,35
|-28,49
|Garanti Bankası
|5,84
|1,57
|-43,17
|Garanti Faktoring
|2,10
|-0,94
|-35,58
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,75
|0,73
|9,13
|Gedik Yatırım Holding
|1,52
|1,33
|10,14
|Gediz Ambalaj
|3,04
|1,00
|-15,91
|Gentaş
|2,37
|-4,44
|57,99
|Gersan Elektrik
|3,87
|-0,77
|-17,83
|Global Men. Değ.
|0,48
|-4,00
|6,67
|Global Yat. Holding
|2,94
|-0,68
|-18,56
|Good-Year
|3,55
|-2,74
|-14,62
|Göltaş Çimento
|40,00
|0,00
|-38,74
|Gözde Girişim
|2,04
|-0,49
|-63,96
|GSD Denizcilik
|0,95
|1,06
|-29,63
|GSD Holding
|0,66
|0,00
|-8,33
|Gübre Fabrik.
|2,99
|-3,24
|-29,31
|Güler Yat. Holding
|0,94
|-1,05
|-18,97
|Güneş Sigorta
|1,38
|-1,43
|-16,36
|Halk GMYO
|0,62
|0,00
|-32,07
|Halk Sigorta
|0,82
|-1,20
|-38,42
|Hatay Tekstil
|3,65
|-6,17
|-26,56
|Hedef Girişim
|1,40
|-2,78
|-33,86
|Hektaş
|10,06
|4,79
|43,71
|HUB Girişim
|1,30
|0,00
|9,24
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|-19,42
|-16,42
|ICBC Turkey Bank
|4,51
|1,12
|-1,10
|İdealist GMYO
|1,78
|-1,11
|-12,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|2,94
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-3,39
|-41,84
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|-1,33
|-37,29
|İhlas Holding
|0,35
|0,00
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,34
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,28
|-3,38
|-38,55
|Info Yatırım
|0,94
|1,08
|-20,34
|İntema
|22,04
|-3,33
|-9,45
|İpek Doğal Enerji
|4,57
|-2,97
|-14,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,28
|0,28
|49,22
(Sürecek)