Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,91 -5,21 -29,46 Acıpayam Selüloz 2,38 -1,65 -8,13 Adana Çimento (A) 5,57 0,36 4,00 Adana Çimento (B) 3,83 -0,26 1,96 Adana Çimento (C) 1,08 3,85 37,69 Adel Kalemcilik 13,06 -0,61 -15,88 Adese Alışveriş Ticaret 1,75 -3,31 -12,06 Afyon Çimento 4,90 -2,00 -37,02 Ak Enerji 0,63 -3,08 -30,77 Akbank 5,62 -3,44 -40,49 Akçansa 8,74 1,63 -14,62 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 -4,61 -65,09 Akfen GMYO 1,80 14,65 -25,31 Akın Tekstil 8,06 -0,74 -42,88 Akiş GMYO 2,45 1,24 -12,24 Akmerkez GMYO 17,70 -0,28 -10,16 Aksa 10,42 -2,62 -13,05 Aksa Enerji 4,02 0,00 -2,66 Aksigorta 3,05 0,99 0,56 Aksu Enerji 6,63 1,22 25,11 Alarko Carrıer 38,90 -2,75 -32,37 Alarko GMYO 45,00 0,09 -8,54 Alarko Holding 4,44 0,45 -34,98 Albaraka Türk 1,24 6,90 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 4,95 -1,00 -37,97 Alkim Kağıt 3,61 1,12 -22,13 Alkim Kimya 20,38 -2,21 -14,04 Altınyağ 0,74 -3,90 -38,13 Altınyunus Çeşme 3,98 1,79 -21,19 Anadolu Cam 3,08 -5,81 20,65 Anadolu Efes 21,44 -1,92 -9,95 Anadolu Grubu Holding 18,03 0,45 -23,57 Anadolu Hayat Emek. 7,41 5,26 -5,20 Anadolu Isuzu 8,46 -1,74 -7,03 Anadolu Sigorta 4,24 -0,24 40,81 Anel Elektrik 2,24 -6,28 -40,58 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 12,55 -1,34 -39,58 Arena Bilgisayar 2,62 -2,96 -38,06 Armada Bilgisayar 11,41 4,11 68,29 Arsan Tekstil 1,87 1,08 6,86 Artı Yatırım Holding 1,15 5,50 22,34 Aselsan 25,86 -0,08 -18,58 Aslan Çimento 27,52 0,22 -26,77 Ata GMYO 4,00 -0,50 -16,49 Atakule GMYO 1,92 0,00 -6,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,78 -1,27 -43,88 Atlantis Yatırım Holding 0,31 -6,06 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,71 1,43 -27,55 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 2,79 -27,13 Avrasya GMYO 0,99 -1,98 -37,34 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -2,46 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.129,00 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,61 -2,25 42,62 Ayen Enerji 3,14 -2,79 -34,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,60 3,23 -2,34 Aygaz 11,75 6,82 -18,94 Bagfaş 6,05 -0,33 -42,38 Bak Ambalaj 5,49 -6,79 6,81 Balatacılar Balatacılık 0,43 2,38 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,91 -3,05 -53,30 Banvit 11,00 -3,08 -48,65 Baştaş Başkent Çimento 2,30 0,00 -2,82 Batı Çimento 2,84 0,00 -35,32 Batısöke Çimento 1,16 0,87 -30,10 Bera Holding 1,63 -1,21 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,61 -1,83 -27,80 Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 -1,84 -47,92 Beyaz Filo 6,84 7,04 -79,65 Bilici Yatırım 1,39 -0,71 -9,18 Bim Mağazalar 65,75 -0,08 -14,40 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,96 -3,03 -31,91 Bizim Mağazaları 5,19 -0,38 -32,60 Bolu Çimento 4,57 -1,93 -4,19 Bomonti Elektrik 0,56 -9,68 -48,15 Borusan Mannesmann 7,49 -3,97 -32,18 Borusan Yat. Paz. 37,34 -1,99 -13,46 Bosch Fren Sistemleri 145,40 -1,62 -20,62 Bossa 6,26 -3,25 54,57 Boyner Perakende Yat. 7,40 0,00 -19,39 Brisa 5,87 -0,51 -19,26 Burçelik 2,82 -1,40 -26,75 Burçelik Vana 1,53 1,32 -12,57 Bursa Çimento 4,94 0,20 -2,44 Carrefoursa 3,61 -2,70 -35,30 Coca Cola İçecek 28,06 -0,50 -16,22 Cosmos Yat. Holding 0,95 5,56 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,09 1,87 -2,22 Çelebi 38,80 -0,51 13,88 Çelik Halat 6,08 3,40 62,58 Çemaş Döküm 2,31 -5,33 24,86 Çemtaş 5,64 -0,35 38,24 Çimbeton 26,62 -0,97 -27,90 Çimentaş 8,40 2,07 -27,52 Çimsa 9,18 -2,55 -30,43 Çuhadaroğlu Metal 1,84 -4,17 -37,20 Dagi Giyim 1,54 1,32 -32,16 Dagi Yatırım Holding 1,10 -0,90 -23,08 Dardanel 1,18 -4,84 -39,49 Datagate Bilgisayar 4,45 -3,68 -54,22 Demirören Gazetecilik 5,89 1,38 124,38 Demısaş Döküm 3,51 1,74 91,80 Denge Holding 1,72 -3,91 -9,09 Deniz GMYO 2,63 0,38 -2,59 Denizbank 4,66 0,43 26,98 Denizli Cam 9,34 -1,37 -21,31 Derimod 9,15 0,77 21,84 Desa Deri 1,03 -0,96 1,98 Despec Bilgisayar 2,73 -2,15 -23,96 Deva Holding 3,90 -2,50 -10,96 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 -1,49 -43,59 Ditaş Doğan 5,44 3,03 -9,28 DO-CO 366,50 -1,48 77,37 Doğan Burda 2,53 0,40 -23,80 Doğan Holding 1,37 11,38 57,47 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 0,86 -67,86 Doğusan 2,72 0,74 86,30 Doğuş GMYO 1,89 0,00 -41,67 Doğuş Otomotiv 5,50 -4,35 -27,05 Döktaş Dökümcülük 10,50 -0,38 -4,55 Duran Doğan Basım 2,64 0,00 -29,97 Dyo Boya 4,54 -1,52 -40,34 Eczacıbaşı İlaç 3,40 -2,30 -18,67 Eczacıbaşı Yatırım 8,00 -2,44 -20,24 Edip Gayrimenkul 0,62 -1,59 -47,46 Ege Endüstri 302,10 -1,50 0,73 Ege Gübre 23,04 -0,26 -9,72 Ege Profil 8,12 0,62 -17,38 Ege Seramik 3,62 3,43 -17,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,17 0,00 -75,36 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 -4,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,60 5,99 -1,71 Ekiz Kimya 0,37 2,78 -35,09 Emek Elektrik 1,11 -1,77 -29,56 Eminiş Ambalaj 2,99 -2,61 -35,56 Emlak Konut GMYO 1,71 -7,57 -34,17 Enerjisa Enerji 5,02 -1,76 Enka İnşaat 4,65 0,87 -14,24 Erbosan 63,25 -0,24 -20,25 Ereğli Demir Çelik 10,43 -8,19 11,68 Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30 Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76 Etiler Gıda 2,55 1,59 -45,63 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -4,17 -37,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 -1,41 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,51 -3,77 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,20 -2,03 -35,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,45 -0,67 -67,78 F-M İzmit Piston 15,60 -2,07 24,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,75 -2,34 -23,78 Ford Otosan 53,70 -8,21 -7,49 Formet Çelik Kapı 7,03 -1,40 Frigo Pak Gıda 1,17 3,54 23,16 Galatasaray Sportif 1,48 0,00 -29,44 Garanti Bankası 5,75 -1,54 -44,05 Garanti Faktoring 2,12 1,92 -34,97 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 -1,09 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,50 -1,32 8,70 Gediz Ambalaj 3,01 -1,95 -16,74 Gentaş 2,48 -3,88 65,32 Gersan Elektrik 3,90 -2,99 -17,20 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 2,96 -1,66 -18,01 Good-Year 3,65 -0,82 -12,22 Göltaş Çimento 40,00 -1,53 -38,74 Gözde Girişim 2,05 -1,91 -63,78 GSD Denizcilik 0,94 -2,08 -30,37 GSD Holding 0,66 0,00 -8,33 Gübre Fabrik. 3,09 0,32 -26,95 Güler Yat. Holding 0,95 -2,06 -18,10 Güneş Sigorta 1,40 -2,10 -15,15 Halk GMYO 0,62 -1,59 -32,07 Halk Sigorta 0,83 0,00 -37,67 Hatay Tekstil 3,89 0,00 -21,73 Hedef Girişim 1,44 -1,37 -31,97 Hektaş 9,60 -3,03 37,14 HUB Girişim 1,30 -1,52 9,24 Hürriyet Gzt. 1,39 1,46 3,73 ICBC Turkey Bank 4,46 0,22 -2,19 İdealist GMYO 1,80 -1,10 -11,76 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,18 0,85 -39,80 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -36,44 İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 3,03 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,50 -1,22 -36,39 Info Yatırım 0,93 -1,06 -21,19 İntema 22,80 -1,30 -6,33 İpek Doğal Enerji 4,71 0,64 -12,29 İskenderun Demir Çelik 7,26 -3,33 48,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)