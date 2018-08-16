Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,91
|-5,21
|-29,46
|Acıpayam Selüloz
|2,38
|-1,65
|-8,13
|Adana Çimento (A)
|5,57
|0,36
|4,00
|Adana Çimento (B)
|3,83
|-0,26
|1,96
|Adana Çimento (C)
|1,08
|3,85
|37,69
|Adel Kalemcilik
|13,06
|-0,61
|-15,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,75
|-3,31
|-12,06
|Afyon Çimento
|4,90
|-2,00
|-37,02
|Ak Enerji
|0,63
|-3,08
|-30,77
|Akbank
|5,62
|-3,44
|-40,49
|Akçansa
|8,74
|1,63
|-14,62
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|-4,61
|-65,09
|Akfen GMYO
|1,80
|14,65
|-25,31
|Akın Tekstil
|8,06
|-0,74
|-42,88
|Akiş GMYO
|2,45
|1,24
|-12,24
|Akmerkez GMYO
|17,70
|-0,28
|-10,16
|Aksa
|10,42
|-2,62
|-13,05
|Aksa Enerji
|4,02
|0,00
|-2,66
|Aksigorta
|3,05
|0,99
|0,56
|Aksu Enerji
|6,63
|1,22
|25,11
|Alarko Carrıer
|38,90
|-2,75
|-32,37
|Alarko GMYO
|45,00
|0,09
|-8,54
|Alarko Holding
|4,44
|0,45
|-34,98
|Albaraka Türk
|1,24
|6,90
|-17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|4,95
|-1,00
|-37,97
|Alkim Kağıt
|3,61
|1,12
|-22,13
|Alkim Kimya
|20,38
|-2,21
|-14,04
|Altınyağ
|0,74
|-3,90
|-38,13
|Altınyunus Çeşme
|3,98
|1,79
|-21,19
|Anadolu Cam
|3,08
|-5,81
|20,65
|Anadolu Efes
|21,44
|-1,92
|-9,95
|Anadolu Grubu Holding
|18,03
|0,45
|-23,57
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|5,26
|-5,20
|Anadolu Isuzu
|8,46
|-1,74
|-7,03
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-0,24
|40,81
|Anel Elektrik
|2,24
|-6,28
|-40,58
|Anel Telekom
|0,39
|2,63
|-22,00
|Arçelik
|12,55
|-1,34
|-39,58
|Arena Bilgisayar
|2,62
|-2,96
|-38,06
|Armada Bilgisayar
|11,41
|4,11
|68,29
|Arsan Tekstil
|1,87
|1,08
|6,86
|Artı Yatırım Holding
|1,15
|5,50
|22,34
|Aselsan
|25,86
|-0,08
|-18,58
|Aslan Çimento
|27,52
|0,22
|-26,77
|Ata GMYO
|4,00
|-0,50
|-16,49
|Atakule GMYO
|1,92
|0,00
|-6,34
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,78
|-1,27
|-43,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,31
|-6,06
|-36,73
|Atlas Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|-27,55
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|2,79
|-27,13
|Avrasya GMYO
|0,99
|-1,98
|-37,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-2,46
|-29,17
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.129,00
|0,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,61
|-2,25
|42,62
|Ayen Enerji
|3,14
|-2,79
|-34,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,60
|3,23
|-2,34
|Aygaz
|11,75
|6,82
|-18,94
|Bagfaş
|6,05
|-0,33
|-42,38
|Bak Ambalaj
|5,49
|-6,79
|6,81
|Balatacılar Balatacılık
|0,43
|2,38
|-23,21
|Bantaş Ambalaj
|1,91
|-3,05
|-53,30
|Banvit
|11,00
|-3,08
|-48,65
|Baştaş Başkent Çimento
|2,30
|0,00
|-2,82
|Batı Çimento
|2,84
|0,00
|-35,32
|Batısöke Çimento
|1,16
|0,87
|-30,10
|Bera Holding
|1,63
|-1,21
|-47,42
|Berkosan Yalıtım
|1,61
|-1,83
|-27,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|-1,84
|-47,92
|Beyaz Filo
|6,84
|7,04
|-79,65
|Bilici Yatırım
|1,39
|-0,71
|-9,18
|Bim Mağazalar
|65,75
|-0,08
|-14,40
|Bimeks
|0,11
|0,00
|-60,71
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|-14,63
|Birlik Mensucat
|0,96
|-3,03
|-31,91
|Bizim Mağazaları
|5,19
|-0,38
|-32,60
|Bolu Çimento
|4,57
|-1,93
|-4,19
|Bomonti Elektrik
|0,56
|-9,68
|-48,15
|Borusan Mannesmann
|7,49
|-3,97
|-32,18
|Borusan Yat. Paz.
|37,34
|-1,99
|-13,46
|Bosch Fren Sistemleri
|145,40
|-1,62
|-20,62
|Bossa
|6,26
|-3,25
|54,57
|Boyner Perakende Yat.
|7,40
|0,00
|-19,39
|Brisa
|5,87
|-0,51
|-19,26
|Burçelik
|2,82
|-1,40
|-26,75
|Burçelik Vana
|1,53
|1,32
|-12,57
|Bursa Çimento
|4,94
|0,20
|-2,44
|Carrefoursa
|3,61
|-2,70
|-35,30
|Coca Cola İçecek
|28,06
|-0,50
|-16,22
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|5,56
|-18,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,09
|1,87
|-2,22
|Çelebi
|38,80
|-0,51
|13,88
|Çelik Halat
|6,08
|3,40
|62,58
|Çemaş Döküm
|2,31
|-5,33
|24,86
|Çemtaş
|5,64
|-0,35
|38,24
|Çimbeton
|26,62
|-0,97
|-27,90
|Çimentaş
|8,40
|2,07
|-27,52
|Çimsa
|9,18
|-2,55
|-30,43
|Çuhadaroğlu Metal
|1,84
|-4,17
|-37,20
|Dagi Giyim
|1,54
|1,32
|-32,16
|Dagi Yatırım Holding
|1,10
|-0,90
|-23,08
|Dardanel
|1,18
|-4,84
|-39,49
|Datagate Bilgisayar
|4,45
|-3,68
|-54,22
|Demirören Gazetecilik
|5,89
|1,38
|124,38
|Demısaş Döküm
|3,51
|1,74
|91,80
|Denge Holding
|1,72
|-3,91
|-9,09
|Deniz GMYO
|2,63
|0,38
|-2,59
|Denizbank
|4,66
|0,43
|26,98
|Denizli Cam
|9,34
|-1,37
|-21,31
|Derimod
|9,15
|0,77
|21,84
|Desa Deri
|1,03
|-0,96
|1,98
|Despec Bilgisayar
|2,73
|-2,15
|-23,96
|Deva Holding
|3,90
|-2,50
|-10,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,66
|-1,49
|-43,59
|Ditaş Doğan
|5,44
|3,03
|-9,28
|DO-CO
|366,50
|-1,48
|77,37
|Doğan Burda
|2,53
|0,40
|-23,80
|Doğan Holding
|1,37
|11,38
|57,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|0,86
|-67,86
|Doğusan
|2,72
|0,74
|86,30
|Doğuş GMYO
|1,89
|0,00
|-41,67
|Doğuş Otomotiv
|5,50
|-4,35
|-27,05
|Döktaş Dökümcülük
|10,50
|-0,38
|-4,55
|Duran Doğan Basım
|2,64
|0,00
|-29,97
|Dyo Boya
|4,54
|-1,52
|-40,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,40
|-2,30
|-18,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,00
|-2,44
|-20,24
|Edip Gayrimenkul
|0,62
|-1,59
|-47,46
|Ege Endüstri
|302,10
|-1,50
|0,73
|Ege Gübre
|23,04
|-0,26
|-9,72
|Ege Profil
|8,12
|0,62
|-17,38
|Ege Seramik
|3,62
|3,43
|-17,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|0,00
|-75,36
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,24
|-4,00
|-48,94
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|-50,00
|Egeplast
|4,60
|5,99
|-1,71
|Ekiz Kimya
|0,37
|2,78
|-35,09
|Emek Elektrik
|1,11
|-1,77
|-29,56
|Eminiş Ambalaj
|2,99
|-2,61
|-35,56
|Emlak Konut GMYO
|1,71
|-7,57
|-34,17
|Enerjisa Enerji
|5,02
|-1,76
|Enka İnşaat
|4,65
|0,87
|-14,24
|Erbosan
|63,25
|-0,24
|-20,25
|Ereğli Demir Çelik
|10,43
|-8,19
|11,68
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-31,30
|Escort Teknoloji
|0,57
|0,00
|-54,76
|Etiler Gıda
|2,55
|1,59
|-45,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-4,17
|-37,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|-1,41
|-24,94
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-26,78
|Euro Yatırım Holding
|0,51
|-3,77
|-16,39
|Fenerbahçe Futbol
|22,20
|-2,03
|-35,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,45
|-0,67
|-67,78
|F-M İzmit Piston
|15,60
|-2,07
|24,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,75
|-2,34
|-23,78
|Ford Otosan
|53,70
|-8,21
|-7,49
|Formet Çelik Kapı
|7,03
|-1,40
|Frigo Pak Gıda
|1,17
|3,54
|23,16
|Galatasaray Sportif
|1,48
|0,00
|-29,44
|Garanti Bankası
|5,75
|-1,54
|-44,05
|Garanti Faktoring
|2,12
|1,92
|-34,97
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-16,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,73
|-1,09
|8,33
|Gedik Yatırım Holding
|1,50
|-1,32
|8,70
|Gediz Ambalaj
|3,01
|-1,95
|-16,74
|Gentaş
|2,48
|-3,88
|65,32
|Gersan Elektrik
|3,90
|-2,99
|-17,20
|Global Men. Değ.
|0,50
|0,00
|11,11
|Global Yat. Holding
|2,96
|-1,66
|-18,01
|Good-Year
|3,65
|-0,82
|-12,22
|Göltaş Çimento
|40,00
|-1,53
|-38,74
|Gözde Girişim
|2,05
|-1,91
|-63,78
|GSD Denizcilik
|0,94
|-2,08
|-30,37
|GSD Holding
|0,66
|0,00
|-8,33
|Gübre Fabrik.
|3,09
|0,32
|-26,95
|Güler Yat. Holding
|0,95
|-2,06
|-18,10
|Güneş Sigorta
|1,40
|-2,10
|-15,15
|Halk GMYO
|0,62
|-1,59
|-32,07
|Halk Sigorta
|0,83
|0,00
|-37,67
|Hatay Tekstil
|3,89
|0,00
|-21,73
|Hedef Girişim
|1,44
|-1,37
|-31,97
|Hektaş
|9,60
|-3,03
|37,14
|HUB Girişim
|1,30
|-1,52
|9,24
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|1,46
|3,73
|ICBC Turkey Bank
|4,46
|0,22
|-2,19
|İdealist GMYO
|1,80
|-1,10
|-11,76
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|-2,86
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-39,80
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|-36,44
|İhlas Holding
|0,35
|-2,78
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,34
|3,03
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,50
|-1,22
|-36,39
|Info Yatırım
|0,93
|-1,06
|-21,19
|İntema
|22,80
|-1,30
|-6,33
|İpek Doğal Enerji
|4,71
|0,64
|-12,29
|İskenderun Demir Çelik
|7,26
|-3,33
|48,81
(Sürecek)